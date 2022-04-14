Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

Пищевая промышленность Шоколад Chocolate

Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate


14.04.2022 Caviar превратил Huawei P50 Pro в шоколад «Аленка» и конфету «Белый кролик»
24.07.2019 «Яндекс» вступил в битву с шоколадной пастой за бренд «Алиса»
23.11.2012 Паровоз и шоколад
02.04.2012 Шоколадная диета: чтобы похудеть, голодать не нужно
02.01.2011 Генетики сделают шоколад вкуснее
28.08.2009 Шоколадная "мышка" и чашка чая
08.10.2007 "Шоколадный" кинотеатр LG
01.10.2007 Темный шоколад лечит синдром хронической усталости
29.08.2007 Шоколад полезнее красного вина
22.02.2007 Шоколад оказался эффективным лекарством
15.12.2006 Новый "шоколадный" телефон
15.12.2006 LG выпустит "шоколадный" МР3-плеер
30.10.2006 "Шоколад" в новом свете
27.10.2006 "Шоколадная" новинка от LG
25.10.2006 "Шоколадный" проектор
11.10.2006 Шоколадный MP3-плеер
25.07.2006 LG обвиняет Samsung в клонировании "шоколадного" слайдера
24.07.2006 LG обвиняет Samsung в копировании дизайна "шоколадного" телефона
11.07.2006 "Шоколадная" линейка LG будет продолжена
11.07.2006 Фото дня. "Шоколадная" линейка LG будет продолжена
07.07.2006 LG расширил серию "шоколадных" мобильников
27.02.2006 LG выпустила телефон цвета "белый шоколад"
13.04.2005 Шоколад станет более полезным
13.04.2005 Шоколад станет более полезным
16.08.2002 "АстроСофт" осуществит поставку ПО шоколадной фабрике

Публикаций - 165, упоминаний - 227

Пищевая промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

LG Electronics 3530 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 3
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
BBK Electronics Corp 277 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 12
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 3
Автофокус - Автофокусировка 2228 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1521 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 762 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 1
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 887 1
Nokia Symbian OS 1399 2
Intel XScale PXA 167 1
Apple iPod 1531 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 6
Беларусь - Белоруссия 4165 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 2
Орехи - Nuts 46 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 2
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще