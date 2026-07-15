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Пищевая промышленность Шоколад Chocolate
СОБЫТИЯ
|15.07.2026
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«Купер»: спрос на горький шоколад вырос почти на треть
ирует темный и горький, а за ним — белый. Самой быстрорастущей категорией оказался темный и горький шоколад — количество его заказов выросло на 31% год к году. Шоколадные плитки за этот период
|16.01.2025
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Дубайский шоколад и сквиш-лапки: самые трендовые запросы 2024 года на «Авито»
ели «Авито». Открытия 2024 года Во второй половине года в сети завирусился так называемый дубайский шоколад — все началось с обзора блогера на шоколадку тогда еще малоизвестного бренда из Дубая
|17.12.2024
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Романы о любви, дубайский шоколад и падел: «Дзен» подвел итоги года в контенте
и», «Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака», «Выращивание рассады», «Шашлык», «Рецепты из кабачков» и «Чайный гриб». Настоящими гастрохитами, которыми делились авторы в «Дзене», стали дубайский шоколад, корица и плоские круассаны. В топ также вошли бабл-ти и рецепты из корейской кухни. Главный бьюти-тренд года — demure autumn. Для него характерны сдержанный макияж и маникюр, лаконична
|07.12.2023
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Caviar представил шоколадный iPhone 15 Pro Max за 180 тысяч рублей
она. В Bespoke Atelier можно выбрать варианты персонализации, виды дизайна и материалы, в том числе шоколад. Также компания планирует дальше создавать люксовые кастомизации для гурманов. Шокола
|14.04.2022
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Caviar превратил Huawei P50 Pro в шоколад «Аленка» и конфету «Белый кролик»
ь! Корпус смартфона выполнен из сбалансированной комбинации кожи теленка тонкой выделки насыщенного шоколадного цвета с имитацией текстуры шоколадной плитки и ударопрочного титана с лазерной гр
|24.07.2019
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«Яндекс» вступил в битву с шоколадной пастой за бренд «Алиса»
хнология синтеза и распознавания речи SpeechKit, представленная в 2013 г. SpeechKit также лежит в основе голосового поиска в сервисах «Яндекса». Технология умеет распознавать русскую и турецкую речь. Шоколадная паста Alisa На момента запуска помощника точность распознавания речи при осуществлении запросов на общие темы составляла 84%, при запросах по адресу и названию объекта — 94%. В сентя
|23.11.2012
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Паровоз и шоколад
ровоза и ретро-вагонов, стал источником вдохновения для мальтийского шоколатье Эндрю Фарруджиа. Его шоколадный поезд имеет длину 34 метра, на его создание ушло 784 часа работы и 1250 килограмм
|02.04.2012
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Шоколадная диета: чтобы похудеть, голодать не нужно
000 проживающих в Сан-Диего взрослых мужчин и женщин, рост и вес которых также были измерены. Полученные результаты превзошли все ожидания. Оказалось, что чем чаще участники исследования употребляли шоколад, тем более стройные фигуры они имели. (Стройность фигуры определялась с помощью индекса массы тела, рассчитываемого как отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах.) Вы
|02.01.2011
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Генетики сделают шоколад вкуснее
"семечко"). Это дерево производит какао-бобы сорта Criollo, из которых получают самый лучший в мире шоколад. Но промышленное производство невелико – всего лишь 5% от мирового шоколадного рынка.
|28.08.2009
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Шоколадная "мышка" и чашка чая
е" есть еще два дополнения. Одно из них электронное - это клавиатура из пластмассы, выполненная под белый шоколад..., а второе - это специальный держатель для чайных пакетов. "Фишкой" последнег
|08.10.2007
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"Шоколадный" кинотеатр LG
Эксплуатируя необычайно удачную концепцию "шоколадной" электроники, компания LG готовит к выпуску кинотеатральный комплект HT972TR. В него, помимо комплекта из сабвуфера и 5 колонок-сателлитов, входит проигрыватель DVD c поддержкой HD и
|01.10.2007
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Темный шоколад лечит синдром хронической усталости
веденное Йоркской медицинской школой, показало, что состояние пациентов с CFS, употреблявших темный шоколад, существенно улучшилось. Синдром хронический усталости характеризуется быстрым устава
|29.08.2007
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Шоколад полезнее красного вина
Несколько веков назад шоколад считался идеальным лекарством от ряда болезней. Средневековые врачи рекомендовали его
|22.02.2007
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Шоколад оказался эффективным лекарством
нный всплеск когнитивных навыков. К такому выводу пришла группа британских ученых под руководством профессора Иана Макдональда (Ian Macdonald) из университета в Ноттингеме. Ученые исследовали горячий шоколадный напиток, в котором содержалось большое количество флаванолов - основного компонента темного шоколада. Выяснилось, что флаванолы вызывают приток крови к ключевым зонам головного мозга
|15.12.2006
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Новый "шоколадный" телефон
Неофициальное фото нового "шоколадного" телефона KE850 от LG попало в Сеть. Пока известно, что телефон, как видно по фото, будет иметь сенсорный экран, разрешение которого составит 320х400 точек. На данном этапе информац
|15.12.2006
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LG выпустит "шоколадный" МР3-плеер
Компания LG решила пополнить линейку устройств серии Chocolate. Если раньше это были телефоны, теперь дизайнеры южнокорейского производителя решили сделать МР3-плеер в «шоколадном» стиле. Небольшая по размеру модель (25x75,4x9,6 мм) получила название UP3Flat. Этот плеер будет выпускаться в нескольких вариантах: с памятью 512 МБ, 1 ГБ и 2 ГБ. В устройстве преду
|30.10.2006
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"Шоколад" в новом свете
После бесспорного успеха "шоколадной новинки", компания LG решила не останавливаться на достигнутом и выпустила эту же самую новинку, но уже в белом исполнении. Телефон выглядит таким же гладким, как и его предшественни
|27.10.2006
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"Шоколадная" новинка от LG
Компания LG анонсировала выпуск нового сверхтонкого (9,9 мм) телефона KE820, внешним видом напоминающего калькулятор в «шоколадном» исполнении. Новинка оборудована 2 Мп камерой с автофокусом, 2-дюймовым TFT-дисплеем, Bluetooth, FM-тюнером, MP3-плеером с поддержкой форматов MP3, AAC, AAC+, WAV, слотом расширения
|25.10.2006
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"Шоколадный" проектор
пока он не окажется у вас в руках. Он выполнен в приятном «шоколадном» оформлении подобно линейке «шоколадных» телефонов от этого же производителя. Устройство не только функционально и чрезвыч
|11.10.2006
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Шоколадный MP3-плеер
В свет вышел шоколадный MP3-плеер Coby MP-C951. Эта «шоколадка» имеет 20 Гб внутренней памяти, 2-дюймовый
|25.07.2006
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LG обвиняет Samsung в клонировании "шоколадного" слайдера
роме того, по словам г-на Чун-Гвона, британские журналисты даже дали телефону E900 прозвище «Темный Шоколад», что, по его мнению, наглядно подчеркивает сходство E900 с «шоколадным» слайдером KG
|24.07.2006
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LG обвиняет Samsung в копировании дизайна "шоколадного" телефона
н. Кроме того, по словам Чунг-Куона, британские журналисты даже дали телефону E900 прозвище "Темный Шоколад", что по его мнению наглядно подчеркивает сходство E900 с "шоколадным" слайдером KG80
|11.07.2006
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"Шоколадная" линейка LG будет продолжена
Компания LG решила продолжить развитие своего ряда «шоколадных» телефонов, которая была начата моделью KG800. Анонсирован телефон-плеер KG99Пока все что у нас есть – это фотографии не самого лучшего качества и скудные технические характеристики.
|11.07.2006
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Фото дня. "Шоколадная" линейка LG будет продолжена
арактеристики. Но даже сейчас уже можно понять, что одной из фишек мобильника будет необычно расположенные кнопки клавиатуры. Насколько это будет удобно – пока не ясно. Модель KG99 продолжит линейку «шоколадных» телефонов
|07.07.2006
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LG расширил серию "шоколадных" мобильников
KG800 Кроме того, было объявлено, что к концу 2006 года будет выпущена еще одна обновленная версия «шоколадного» слайдера в усовершенствованном premium-дизайне и с улучшенной спецификацией. Хар
|27.02.2006
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LG выпустила телефон цвета "белый шоколад"
Компания LG выпустила мобильный телефон цвета «белый шоколад» — LG SV590. Эта модель является продолжением «шоколадной» серии, начатой
|13.04.2005
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Шоколад станет более полезным
обов, поэтому от данного процесса пришлось отказаться. Компания подала заявку на получение патента. Шоколад, изготовленный по технологии Acticoa, будет помечаться специальным логотипом. По данн
|13.04.2005
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Шоколад станет более полезным
обов, поэтому от данного процесса пришлось отказаться. Компания подала заявку на получение патента. Шоколад, изготовленный по технологии Acticoa, будет помечаться специальным логотипом. По данн
|24.04.2003
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ИТ в шоколаде
что в проекте присутствовали три важнейших фактора, влияющих на успех проекта: «поддержка высшего руководства, поддержка высшего руководства и еще раз поддержка высшего руководства». «Инновационный» шоколад Кондитерскую фабрику им. Крупской, существующую в Петербурге еще с 1938 года, жители северной столицы знают и любят. С 1996 года предприятие является закрытым акционерным обществом. Пом
|16.08.2002
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"АстроСофт" осуществит поставку ПО шоколадной фабрике
В начале августа компания "АстроСофт" подписала договор о крупной поставке программного обеспечения Microsoft кондитерскому объединению им. Н.К. Крупской, производителю шоколадной продукции из Санкт-Петербурга. Согласно заключенному договору, на предприятии будут обновлены и лицензированы операционные системы на 130 компьютеров. В поставку также вошли 14 серве
Пищевая промышленность и организации, системы, технологии, персоны:
|Головин Даниил 34 3
|Mackaskie Lynne - Макаски Линн 2 2
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