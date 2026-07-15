Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Пищевая промышленность Шоколад Chocolate

Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate

Шоколад с молоком. Моссельпром. (А. Зеленский) 1928 год Моссельпром — пищевой трест Московского Совета Народного Хозяйства, который объединял мукомольные, кондитерские и шоколадные фабрики, пивоваренные заводы и табачные предприятия. Шоколад с молоком. Моссельпром. (А. Зеленский) 1928 год Моссельпром — пищевой трест Московского Совета Народного Хозяйства, который объединял мукомольные, кондитерские и шоколадные фабрики, пивоваренные заводы и табачные предприятия.
«ШОКОЛАДНЫЕ НАБОРЫ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ!» Побединский А., 1950 год «ШОКОЛАДНЫЕ НАБОРЫ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ!» Побединский А., 1950 год

СОБЫТИЯ


15.07.2026 «Купер»: спрос на горький шоколад вырос почти на треть

ирует темный и горький, а за ним — белый. Самой быстрорастущей категорией оказался темный и горький шоколад — количество его заказов выросло на 31% год к году. Шоколадные плитки за этот период

16.01.2025 Дубайский шоколад и сквиш-лапки: самые трендовые запросы 2024 года на «Авито»

ели «Авито». Открытия 2024 года Во второй половине года в сети завирусился так называемый дубайский шоколад — все началось с обзора блогера на шоколадку тогда еще малоизвестного бренда из Дубая
17.12.2024 Романы о любви, дубайский шоколад и падел: «Дзен» подвел итоги года в контенте

и», «Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака», «Выращивание рассады», «Шашлык», «Рецепты из кабачков» и «Чайный гриб». Настоящими гастрохитами, которыми делились авторы в «Дзене», стали дубайский шоколад, корица и плоские круассаны. В топ также вошли бабл-ти и рецепты из корейской кухни. Главный бьюти-тренд года — demure autumn. Для него характерны сдержанный макияж и маникюр, лаконична
07.12.2023 Caviar представил шоколадный iPhone 15 Pro Max за 180 тысяч рублей

она. В Bespoke Atelier можно выбрать варианты персонализации, виды дизайна и материалы, в том числе шоколад. Также компания планирует дальше создавать люксовые кастомизации для гурманов. Шокола
14.04.2022 Caviar превратил Huawei P50 Pro в шоколад «Аленка» и конфету «Белый кролик»

ь! Корпус смартфона выполнен из сбалансированной комбинации кожи теленка тонкой выделки насыщенного шоколадного цвета с имитацией текстуры шоколадной плитки и ударопрочного титана с лазерной гр
24.07.2019 «Яндекс» вступил в битву с шоколадной пастой за бренд «Алиса»

хнология синтеза и распознавания речи SpeechKit, представленная в 2013 г. SpeechKit также лежит в основе голосового поиска в сервисах «Яндекса». Технология умеет распознавать русскую и турецкую речь. Шоколадная паста Alisa На момента запуска помощника точность распознавания речи при осуществлении запросов на общие темы составляла 84%, при запросах по адресу и названию объекта — 94%. В сентя
23.11.2012 Паровоз и шоколад

ровоза и ретро-вагонов, стал источником вдохновения для мальтийского шоколатье Эндрю Фарруджиа. Его шоколадный поезд имеет длину 34 метра, на его создание ушло 784 часа работы и 1250 килограмм

02.04.2012 Шоколадная диета: чтобы похудеть, голодать не нужно

000 проживающих в Сан-Диего взрослых мужчин и женщин, рост и вес которых также были измерены. Полученные результаты превзошли все ожидания. Оказалось, что чем чаще участники исследования употребляли шоколад, тем более стройные фигуры они имели. (Стройность фигуры определялась с помощью индекса массы тела, рассчитываемого как отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах.) Вы
02.01.2011 Генетики сделают шоколад вкуснее

"семечко"). Это дерево производит какао-бобы сорта Criollo, из которых получают самый лучший в мире шоколад. Но промышленное производство невелико – всего лишь 5% от мирового шоколадного рынка.
28.08.2009 Шоколадная "мышка" и чашка чая

е" есть еще два дополнения. Одно из них электронное - это клавиатура из пластмассы, выполненная под белый шоколад..., а второе - это специальный держатель для чайных пакетов. "Фишкой" последнег
08.10.2007 "Шоколадный" кинотеатр LG

Эксплуатируя необычайно удачную концепцию "шоколадной" электроники, компания LG готовит к выпуску кинотеатральный комплект HT972TR. В него, помимо комплекта из сабвуфера и 5 колонок-сателлитов, входит проигрыватель DVD c поддержкой HD и
01.10.2007 Темный шоколад лечит синдром хронической усталости

веденное Йоркской медицинской школой, показало, что состояние пациентов с CFS, употреблявших темный шоколад, существенно улучшилось. Синдром хронический усталости характеризуется быстрым устава
29.08.2007 Шоколад полезнее красного вина

Несколько веков назад шоколад считался идеальным лекарством от ряда болезней. Средневековые врачи рекомендовали его
22.02.2007 Шоколад оказался эффективным лекарством

нный всплеск когнитивных навыков. К такому выводу пришла группа британских ученых под руководством профессора Иана Макдональда (Ian Macdonald) из университета в Ноттингеме. Ученые исследовали горячий шоколадный напиток, в котором содержалось большое количество флаванолов - основного компонента темного шоколада. Выяснилось, что флаванолы вызывают приток крови к ключевым зонам головного мозга
15.12.2006 Новый "шоколадный" телефон

  Неофициальное фото нового "шоколадного" телефона KE850 от LG попало в Сеть. Пока известно, что телефон, как видно по фото, будет иметь сенсорный экран, разрешение которого составит 320х400 точек. На данном этапе информац
15.12.2006 LG выпустит "шоколадный" МР3-плеер

Компания LG решила пополнить линейку устройств серии Chocolate. Если раньше это были телефоны, теперь дизайнеры южнокорейского производителя решили сделать МР3-плеер в «шоколадном» стиле. Небольшая по размеру модель (25x75,4x9,6 мм) получила название UP3Flat. Этот плеер будет выпускаться в нескольких вариантах: с памятью 512 МБ, 1 ГБ и 2 ГБ. В устройстве преду
30.10.2006 "Шоколад" в новом свете

После бесспорного успеха "шоколадной новинки", компания LG решила не останавливаться на достигнутом и выпустила эту же самую новинку, но уже в белом исполнении. Телефон выглядит таким же гладким, как и его предшественни
27.10.2006 "Шоколадная" новинка от LG

Компания LG анонсировала выпуск нового сверхтонкого (9,9 мм) телефона KE820, внешним видом напоминающего калькулятор в «шоколадном» исполнении. Новинка оборудована 2 Мп камерой с автофокусом, 2-дюймовым TFT-дисплеем, Bluetooth, FM-тюнером, MP3-плеером с поддержкой форматов MP3, AAC, AAC+, WAV, слотом расширения

25.10.2006 "Шоколадный" проектор

пока он не окажется у вас в руках. Он выполнен в приятном «шоколадном» оформлении подобно линейке «шоколадных» телефонов от этого же производителя. Устройство не только функционально и чрезвыч
11.10.2006 Шоколадный MP3-плеер

В свет вышел шоколадный MP3-плеер Coby MP-C951. Эта «шоколадка» имеет 20 Гб внутренней памяти, 2-дюймовый

25.07.2006 LG обвиняет Samsung в клонировании "шоколадного" слайдера

роме того, по словам г-на Чун-Гвона, британские журналисты даже дали телефону E900 прозвище «Темный Шоколад», что, по его мнению, наглядно подчеркивает сходство E900 с «шоколадным» слайдером KG
24.07.2006 LG обвиняет Samsung в копировании дизайна "шоколадного" телефона

н. Кроме того, по словам Чунг-Куона, британские журналисты даже дали телефону E900 прозвище "Темный Шоколад", что по его мнению наглядно подчеркивает сходство E900 с "шоколадным" слайдером KG80
11.07.2006 "Шоколадная" линейка LG будет продолжена

Компания LG решила продолжить развитие своего ряда «шоколадных» телефонов, которая была начата моделью KG800. Анонсирован телефон-плеер KG99Пока все что у нас есть – это фотографии не самого лучшего качества и скудные технические характеристики.
11.07.2006 Фото дня. "Шоколадная" линейка LG будет продолжена

арактеристики. Но даже сейчас уже можно понять, что одной из фишек мобильника будет необычно расположенные кнопки клавиатуры. Насколько это будет удобно – пока не ясно. Модель KG99 продолжит линейку «шоколадных» телефонов
07.07.2006 LG расширил серию "шоколадных" мобильников

KG800 Кроме того, было объявлено, что к концу 2006 года будет выпущена еще одна обновленная версия «шоколадного» слайдера в усовершенствованном premium-дизайне и с улучшенной спецификацией. Хар
27.02.2006 LG выпустила телефон цвета "белый шоколад"

Компания LG выпустила мобильный телефон цвета «белый шоколад» — LG SV590. Эта модель является продолжением «шоколадной» серии, начатой

13.04.2005 Шоколад станет более полезным

обов, поэтому от данного процесса пришлось отказаться. Компания подала заявку на получение патента. Шоколад, изготовленный по технологии Acticoa, будет помечаться специальным логотипом. По данн
13.04.2005 Шоколад станет более полезным

обов, поэтому от данного процесса пришлось отказаться. Компания подала заявку на получение патента. Шоколад, изготовленный по технологии Acticoa, будет помечаться специальным логотипом. По данн
24.04.2003 ИТ в шоколаде

что в проекте присутствовали три важнейших фактора, влияющих на успех проекта: «поддержка высшего руководства, поддержка высшего руководства и еще раз поддержка высшего руководства». «Инновационный» шоколад Кондитерскую фабрику им. Крупской, существующую в Петербурге еще с 1938 года, жители северной столицы знают и любят. С 1996 года предприятие является закрытым акционерным обществом. Пом
16.08.2002 "АстроСофт" осуществит поставку ПО шоколадной фабрике

В начале августа компания "АстроСофт" подписала договор о крупной поставке программного обеспечения Microsoft кондитерскому объединению им. Н.К. Крупской, производителю шоколадной продукции из Санкт-Петербурга. Согласно заключенному договору, на предприятии будут обновлены и лицензированы операционные системы на 130 компьютеров. В поставку также вошли 14 серве

Публикаций - 199, упоминаний - 272

Пищевая промышленность и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3735 26
Samsung Electronics 11064 16
Yandex - Яндекс 9215 10
Apple Inc 13154 9
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Sony 6739 8
Microsoft Corporation 25775 7
Philips 2099 7
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 65 7
МегаФон 10742 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 5
9594 5
Lenovo Motorola 3566 5
Google LLC 12688 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
X Corp - Twitter 2938 4
Intel Corporation 12811 4
Huawei 4675 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
HTC Corporation 1512 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 3
Nvidia Corp 4002 3
VAIO 475 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Ростелеком 10948 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Lenovo Group 2446 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
HP Inc. 5883 2
BBK OPPO Electronics 484 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Toshiba Corporation 2980 2
BBK Electronics Corp 332 2
Acer Group - Acer Inc 2776 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 5
Krups 31 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 4
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 4
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 4
Miele - Миле 139 4
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 3
Whirlpool KitchenAid 24 3
Dyson 157 3
Hansa - Ханса 114 3
Groupe SEB - Tefal 108 3
ТМПЗ - Тушинский мясоперерабатывающий завод 2 2
Barry Callebaut - Барри Каллебаут НЛ Раша 3 2
Связной ГК 1401 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
Евросеть 1421 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Яндекс.Лавка 315 2
Coca-Cola Company 261 2
Haier - Candy Group - Канди 101 2
Mars Incorporated 16 2
Unilever Lipton 9 2
Красный октябрь 33 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 17 1
Национальный банк Украины - НБУ 27 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 32 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Демократическая политическая партия США 122 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
АСКОНД - Ассоциация предприятий кондитерской промышленности 1 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 28
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 27
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 25
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 23
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 23
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 23
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 18
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 18
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 16
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 482 16
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 615 16
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 14
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 13
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 13
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 13
Аксессуары 4282 13
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 374 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 12
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Тестомешалка 70 11
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 11
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 11
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 10
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 10
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 9
Google Android 15243 12
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Apple iOS 8583 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
Philips Saeco - Saeco GranBaristo - Saeco GranAroma - Saeco Xelsis - Saeco PicoBaristo - Saeco Lirika - Saeco Gaggia Achille - Saeco Aroma - Saeco Incanto - Saeco Vienna - Saeco Cafe Nova - Saeco Magic Combi - Saeco Giro Odea - Gaggia Cubika - Saeco Via V 27 6
Redmond RBM - хлебопечка 27 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 5
Microsoft Windows 16882 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 5
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 5
Groupe SEB - Moulinex ME 55 5
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 22 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 4
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 4
Sony Walkman 285 4
Linux OS 11533 3
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 3
Samsung Galaxy 1035 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Google Android 8 - Android Oreo 198 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 3
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 3
LG Chocolate 15 2
Redmond SkyBaker 5 2
Bosch MUM - Bosch OptiMUM - Bosch MSM - Bosch МСМ - Bosch MMB - Bosch ProfiKubixx - кухонные комбайны - измельчители - блендеры 12 2
Indels - Drivee - Сервис для заказа городских поездок 7 2
Panasonic SD - хлебопечка 7 2
Groupe SEB - Tefal Exelio Comfort - Tefal KD - Tefal Сrep`party Dual - блинница 3 2
Google Chrome - браузер 1701 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 2
Головин Даниил 34 3
Mackaskie Lynne - Макаски Линн 2 2
Русаченко Александра 8 2
Meyerhof Wolfgang - Мейерхоф Вольфганг 3 2
Рейман Леонид 1065 2
Сергунина Наталья 375 2
Закоржевский Вячеслав 94 2
Газаров Артур 77 2
Богдашов Валерий 31 1
Петров Вадим 4 1
Скалецкая Надежда 1 1
Перфилов Иван 1 1
Лазуков Станислав 52 1
Воронцова Кира 4 1
Пирогова Ирина 31 1
Шелехов Руслан 4 1
Панютина Лариса 1 1
Полякова Ирина 35 1
Gessner Regine - Гесснер Регина 1 1
Рябов Владимир 15 1
Житнюк Ася 3 1
Галимский Евгений 5 1
Трофимчук Денис 55 1
Марлье Людмила 6 1
Атамасов Артем 2 1
Иванова Любовь 1 1
Panetta Leon - Панетта Леон 7 1
Намгаладзе Давид 1 1
Геллерман Михаил 77 1
Шапеев Александр 4 1
Carter Ashton - Картер Эштон 7 1
Гаджиев Ариф 14 1
Козин Алексей 58 1
Аникин Дмитрий 68 1
Кутенков Константин 1 1
Ванюшкин Дмитрий 14 1
Гарбузов Анатолий 167 1
Юлов Антон 4 1
Давиденко Алексей 16 1
Анпилов Антон 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 89
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 21
Германия - Федеративная Республика 13221 20
Европа 24963 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 17
Южная Корея - Республика 7051 15
Италия - Итальянская Республика 4508 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 9
Азия - Азиатский регион 5920 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Индия - Bharat 5869 8
Россия - СФО - Новосибирск 4875 7
Швеция - Королевство 3781 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
Япония 13807 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Канада 5081 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 5
Турция - Турецкая республика 2620 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Индонезия - Республика 1058 4
Украина 7928 4
Испания - Королевство 3839 4
Нидерланды 3745 4
Таиланд - Королевство 926 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Бельгия - Королевство 1192 3
Ближний Восток 3154 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 49
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 27
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 27
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 24
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 586 22
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 15
Пищевая промышленность - Чай 148 14
Пищевая промышленность - Какао 34 14
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 13
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 465 11
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 10
Пищевая промышленность - Кондитерские изделия - Хлебобулочное и кондитерское производство - Confectionery - Bakery and confectionery production 97 10
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 10
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 10
Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы 81 9
Английский язык 7030 9
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 128 9
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 9
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 8
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 8
Зоология - наука о животных 2887 8
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 8
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 7
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 7
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 7
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 327 6
CNews - ZOOM.CNews 1866 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
New Scientist 1448 3
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 2
RUSCADASEC 2 1
Новосибирска онлайн - Новосибирск online 2 1
Петербург Online 7 1
TProger 2 1
Металлоснабжение и сбыт 18 1
Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 1
RUБЕЖ - Р-Медиа 8 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
FT - Financial Times 1295 1
Ведомости 1466 1
NYT - The New York Times 1100 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Wired - Издание 276 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Известия ИД 770 1
Деловой Петербург 40 1
Cosmopolitan 25 1
Фонтанка 39 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
Phys.org 972 1
CNews Северо-Запад 24 1
MSNBC - телеканал 89 1
Росбалт ИА 60 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
Times 661 1
INFOLine-Аналитика 78 2
Datamonitor 83 2
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
Universität Münster - WWU - Westfälische Wilhelms-Universität - University of Münste - Университет Мюнстера - Мюнстерский университет - Вестфальский университет имени Вильгельма 11 2
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 40 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 2
РАМН - ФИЦ питания - Институт питания РАМН - Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи 8 2
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 32 2
РАН СО - Институт цитологии и генетики - Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 7 2
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 2
Franklin Institute - Институт Франклина 2 1
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна - Британка 15 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 1
University of Strathclyde - Университет Стратклайда 7 1
University of Dundee - Университет Данди 9 1
Universiteit Maastricht - Maastricht University - Маастрихтский университет - Университет в Маастрихте 9 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
BYU - Brigham Young University - Университет Бригама Янга 11 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 26 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 14 1
University of Exeter - Эксетерский университет - Экологический университет в Экзетере 28 1
Международный женский день - 8 марта 418 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Масленица - Масленая неделя 26 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще