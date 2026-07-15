Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate

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Шоколадная диета: чтобы похудеть, голодать не нужно 000 проживающих в Сан-Диего взрослых мужчин и женщин, рост и вес которых также были измерены. Полученные результаты превзошли все ожидания. Оказалось, что чем чаще участники исследования употребляли шоколад, тем более стройные фигуры они имели. (Стройность фигуры определялась с помощью индекса массы тела, рассчитываемого как отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах.) Вы

Генетики сделают шоколад вкуснее "семечко"). Это дерево производит какао-бобы сорта Criollo, из которых получают самый лучший в мире шоколад. Но промышленное производство невелико – всего лишь 5% от мирового шоколадного рынка.

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"Шоколадный" кинотеатр LG Эксплуатируя необычайно удачную концепцию "шоколадной" электроники, компания LG готовит к выпуску кинотеатральный комплект HT972TR. В него, помимо комплекта из сабвуфера и 5 колонок-сателлитов, входит проигрыватель DVD c поддержкой HD и

Темный шоколад лечит синдром хронической усталости веденное Йоркской медицинской школой, показало, что состояние пациентов с CFS, употреблявших темный шоколад, существенно улучшилось. Синдром хронический усталости характеризуется быстрым устава

Шоколад полезнее красного вина Несколько веков назад шоколад считался идеальным лекарством от ряда болезней. Средневековые врачи рекомендовали его

Шоколад оказался эффективным лекарством нный всплеск когнитивных навыков. К такому выводу пришла группа британских ученых под руководством профессора Иана Макдональда (Ian Macdonald) из университета в Ноттингеме. Ученые исследовали горячий шоколадный напиток, в котором содержалось большое количество флаванолов - основного компонента темного шоколада. Выяснилось, что флаванолы вызывают приток крови к ключевым зонам головного мозга

Новый "шоколадный" телефон Неофициальное фото нового "шоколадного" телефона KE850 от LG попало в Сеть. Пока известно, что телефон, как видно по фото, будет иметь сенсорный экран, разрешение которого составит 320х400 точек. На данном этапе информац

LG выпустит "шоколадный" МР3-плеер Компания LG решила пополнить линейку устройств серии Chocolate. Если раньше это были телефоны, теперь дизайнеры южнокорейского производителя решили сделать МР3-плеер в «шоколадном» стиле. Небольшая по размеру модель (25x75,4x9,6 мм) получила название UP3Flat. Этот плеер будет выпускаться в нескольких вариантах: с памятью 512 МБ, 1 ГБ и 2 ГБ. В устройстве преду

"Шоколад" в новом свете После бесспорного успеха "шоколадной новинки", компания LG решила не останавливаться на достигнутом и выпустила эту же самую новинку, но уже в белом исполнении. Телефон выглядит таким же гладким, как и его предшественни

"Шоколадная" новинка от LG Компания LG анонсировала выпуск нового сверхтонкого (9,9 мм) телефона KE820, внешним видом напоминающего калькулятор в «шоколадном» исполнении. Новинка оборудована 2 Мп камерой с автофокусом, 2-дюймовым TFT-дисплеем, Bluetooth, FM-тюнером, MP3-плеером с поддержкой форматов MP3, AAC, AAC+, WAV, слотом расширения

"Шоколадный" проектор пока он не окажется у вас в руках. Он выполнен в приятном «шоколадном» оформлении подобно линейке «шоколадных» телефонов от этого же производителя. Устройство не только функционально и чрезвыч

Шоколадный MP3-плеер В свет вышел шоколадный MP3-плеер Coby MP-C951. Эта «шоколадка» имеет 20 Гб внутренней памяти, 2-дюймовый

LG обвиняет Samsung в клонировании "шоколадного" слайдера роме того, по словам г-на Чун-Гвона, британские журналисты даже дали телефону E900 прозвище «Темный Шоколад», что, по его мнению, наглядно подчеркивает сходство E900 с «шоколадным» слайдером KG

LG обвиняет Samsung в копировании дизайна "шоколадного" телефона н. Кроме того, по словам Чунг-Куона, британские журналисты даже дали телефону E900 прозвище "Темный Шоколад", что по его мнению наглядно подчеркивает сходство E900 с "шоколадным" слайдером KG80

"Шоколадная" линейка LG будет продолжена Компания LG решила продолжить развитие своего ряда «шоколадных» телефонов, которая была начата моделью KG800. Анонсирован телефон-плеер KG99Пока все что у нас есть – это фотографии не самого лучшего качества и скудные технические характеристики.

Фото дня. "Шоколадная" линейка LG будет продолжена арактеристики. Но даже сейчас уже можно понять, что одной из фишек мобильника будет необычно расположенные кнопки клавиатуры. Насколько это будет удобно – пока не ясно. Модель KG99 продолжит линейку «шоколадных» телефонов

LG расширил серию "шоколадных" мобильников KG800 Кроме того, было объявлено, что к концу 2006 года будет выпущена еще одна обновленная версия «шоколадного» слайдера в усовершенствованном premium-дизайне и с улучшенной спецификацией. Хар

LG выпустила телефон цвета "белый шоколад" Компания LG выпустила мобильный телефон цвета «белый шоколад» — LG SV590. Эта модель является продолжением «шоколадной» серии, начатой

Шоколад станет более полезным обов, поэтому от данного процесса пришлось отказаться. Компания подала заявку на получение патента. Шоколад, изготовленный по технологии Acticoa, будет помечаться специальным логотипом. По данн

Шоколад станет более полезным обов, поэтому от данного процесса пришлось отказаться. Компания подала заявку на получение патента. Шоколад, изготовленный по технологии Acticoa, будет помечаться специальным логотипом. По данн

ИТ в шоколаде что в проекте присутствовали три важнейших фактора, влияющих на успех проекта: «поддержка высшего руководства, поддержка высшего руководства и еще раз поддержка высшего руководства». «Инновационный» шоколад Кондитерскую фабрику им. Крупской, существующую в Петербурге еще с 1938 года, жители северной столицы знают и любят. С 1996 года предприятие является закрытым акционерным обществом. Пом