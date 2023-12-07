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Caviar представил шоколадный iPhone 15 Pro Max за 180 тысяч рублей

Caviar представил на российском сайте iPhone 15 Pro Max из натурального шоколада, покрытый пищевым 23-каратным золотом. Цена сладкого девайса – 180 тыс. руб., почти как за версию с 256 ГБ оперативной памяти. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar – российский люксовый бренд, который занимается персонализацией гаджетов Apple и Samsung. Дизайнеры Caviar черпали вдохновение из предстоящей премьеры кинофильма «Вонка 2023», чтобы создать шоколадную версию iPhone 15 Pro Max.

Дизайн выполнен из отборного шоколада и съедобного 23-каратного золота. Сбалансированный вкус миндального печенья с тонкой сливочной кислинкой. Пищевое золото известное как добавка Е175 нетоксична, гипоаллергенна и нейтральна, то есть не вступает в химические реакции, не изменяет состав крови и не влияет на пищеварение.

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Caviar представил шоколадный iPhone 15 Pro Max

«Мы хотели создать праздничную атмосферу в преддверии Нового года. Только представьте – вы дарите любимому человеку iPhone, а он оказывается шоколадным. А потом вы достаете точно такой же, но настоящий, в дизайне от Caviar» – сказал представитель Caviar.

Для тех, кто хочет приобрести настоящий iPhone 15 Pro Max в таком дизайне, но сделанный из других премиальных материалов – 18-каратного золота и 39 бриллиантов или его вариацию с корпусом из серебра, натуральной кожи, карбона или даже метеорита, Caviar создал Bespoke Atelier. Это особый раздел сайта, где можно заказать индивидуальный дизайн телефона.

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В Bespoke Atelier можно выбрать варианты персонализации, виды дизайна и материалы, в том числе шоколад. Также компания планирует дальше создавать люксовые кастомизации для гурманов.

Шоколадный iPhone 15 Pro Max стоит 180 тыс. руб. – почти как настоящий с объемом памяти – 256 ГБ. А кастомный девайс в таком же дизайне – Maze 18K - обойдется пользователям в 3,5 млн руб.

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