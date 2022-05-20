Астрономия Космос Солнечная система Пояс астероидов, Asteroid Belt Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy Метеор, Метеорит, Метеорный поток Пегасиды, Pegasids Вулканоиды, Volcanoids День астероида 30 июня
- 30 июня 1908 года примерно в 07:15 утра по местному времени над бассейном реки Подкаменная Тунгуска (примерно 1000 км к северу от Иркутска) взорвалось внеземное тело. Предположительно кометного происхождения. За несколько минут до взрыва над большей частью территории Восточной Сибири был виден яркий огненный болид, двигающийся с юго-востока на северо-запад. След от него в воздухе сохранялся ещё несколько часов. Очевидцы рассказывали, что на небе зажглось второе Солнце. Мощность воздушного взрыва на высоте 7—10 км в тротиловом эквиваленте оценивается сегодня в 10—40 мегатонн (для сравнения, мощность взрыва Челябинского метеорита в 2013 г. РАН оценила в 0,1—0,2 мегатонны). Однако отсутствие ударного кратера и каких-то значимых остатков метеорита породило множество гипотез о его природе. Собственно, правильнее событие называть Тунгусский феномен или взрыв, потому что метеорит так и не был найден. В 2020 г. учёные СФУ, МФТИ и ФИАН создали математическую модель Тунгусского взрыва, согласно которой размеры железного тела при подобном воздушном взрыве могли составлять 100—200 м. Хорошо, что оно взорвалось в воздухе, иначе при столкновении с Землёй катастрофа минимум регионального масштаба была бы неизбежна. И так взрывную волну зафиксировали сейсмографы во всё мире, а деревья повалило на территории площадью более 2100 км2 (это чуть меньше территории Москвы в новых границах). Таким образом, тунгусский метеорит стал одним из самых крупных небесных тел, упавших/взорвавшихся на Земле за всю историю наблюдений. Это крайне редкое (к счастью для всех нас) явление. Учёные оценивают вероятность столкновения с Землёй космических объектов диаметром более 140 м как один раз в несколько тысяч лет. Поэтому в 2016 г. 30 июня было задекларировано Генеральной Ассамблеей ООН как День Астероида.
- Пояс астероидов это область Солнечной системы, расположенная между орбитами Марса и Юпитера, она является местом скопления множества объектов всевозможных размеров и форм. Суммарная масса пояса равна 4% массы Луны и большая её часть сосредоточена в четырёх крупнейших объектах: Церере, Весте, Палладе и Гигее. На этапе формирования Солнечной системы масса вещества в районе пояса была больше современной приблизительно в 1000 раз, и из него вполне могла сформироваться планета, но в дело вмешался Юпитер. Он рано набрал массу и его гравитация сделала область пояса нестабильной, даже если в поясе что-то начнёт формироваться, Юпитер это разрушит. В течение первых двух миллионов лет жизни пояса Юпитер вытолкнул 99,9% его вещества на окраину Солнечной системы. Также для того чтобы астероиды в результате столкновения слипались и образовывали более крупные объекты, они должны иметь относительную скорость менее 0,5 км/с. Но множественные столкновения и гравитация.
- Геминиды, Geminids
- Персеиды, Perseids
- Ориониды,Orionids
- Леониды, Leonids
- Лириды, Lyrids
- Аврегиды, Avregids
-
В чем разница между Поясом Койпера и Поясом Астероидов? Пояс Койпера находится за орбитой Нептуна. Он примерно в 20 раз шире и примерно в 200 раз массивнее Пояса Астероидов и состоит, в основном, из малых тел (материала, оставшегося после формирования Солнечной системы). В отличие от объектов Пояса Астероидов, которые состоят из горных пород и металлов, объекты Пояса Койпера состоят из летучих веществ (льдов), таких как метан, аммиак и вода. В этой области находятся четыре карликовые планеты: Плутон, Хаумеа, Макемаке и Эрида. Кроме того, считается, что спутник Нептуна Тритон и спутник Сатурна Феба также возникли в этой области.
- В те дни, когда Земля пересекает орбиту кометы, в нашу атмосферу на скоростях десятки км/сек врезаются пылинки, выброшенные кометой ещё столетия назад. Из-за трения и взаимодействия с верхними слоями атмосферы, пылинки вспыхивают и мы видим «падающую звезду». Так, каждый год наша планета пересекает орбиту кометы Свифта-Туттля, а её орбита проецируется на созвездие Персея. В результате, наблюдатели с Земли видят как хвосты метеоров «сходятся» на фоне этого созвездия. Поэтому августовский звездопад называется Персеиды.
- Каждые сутки на Землю падает около двухсот тысяч метеоритов, но почти все они сгорают в атмосфере.
-
Лунные метеориты – это фрагменты Луны, выбитые из неё в результате удара с другими космическими телами и в дальнейшем попавшие на Землю в качестве метеоритов. В январе 1982 года американский геолог Джон Шутт в ходе экспедиции в Антарктиду обнаружил метеорит с необычными характеристиками, не похожими на все другие метеориты. В результате проведённых исследований было установлено, что данный образец по своими свойствам соответсвует лунным породам, доставленных на Землю в ходе программы «Аполлон». С тех пор, лунное происхождение метеорита устанавливается путём сравнения его химического и изотопного состава с образцами лунного грунта. На 2022 год идентифицировано 140 лунных метеоритов.
Астрономия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.