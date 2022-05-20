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Астрономия Космос Солнечная система Пояс астероидов, Asteroid Belt Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy Метеор, Метеорит, Метеорный поток Пегасиды, Pegasids Вулканоиды, Volcanoids День астероида 30 июня

Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня

  • 30 июня 1908 года примерно в 07:15 утра по местному времени над бассейном реки Подкаменная Тунгуска (примерно 1000 км к северу от Иркутска) взорвалось внеземное тело. Предположительно кометного происхождения. За несколько минут до взрыва над большей частью территории Восточной Сибири был виден яркий огненный болид, двигающийся с юго-востока на северо-запад. След от него в воздухе сохранялся ещё несколько часов. Очевидцы рассказывали, что на небе зажглось второе Солнце. Мощность воздушного взрыва на высоте 7—10 км в тротиловом эквиваленте оценивается сегодня в 10—40 мегатонн (для сравнения, мощность взрыва Челябинского метеорита в 2013 г. РАН оценила в 0,1—0,2 мегатонны). Однако отсутствие ударного кратера и каких-то значимых остатков метеорита породило множество гипотез о его природе. Собственно, правильнее событие называть Тунгусский феномен или взрыв, потому что метеорит так и не был найден. В 2020 г. учёные СФУ, МФТИ и ФИАН создали математическую модель Тунгусского взрыва, согласно которой размеры железного тела при подобном воздушном взрыве могли составлять 100—200 м. Хорошо, что оно взорвалось в воздухе, иначе при столкновении с Землёй катастрофа минимум регионального масштаба была бы неизбежна. И так взрывную волну зафиксировали сейсмографы во всё мире, а деревья повалило на территории площадью более 2100 км2 (это чуть меньше территории Москвы в новых границах).  Таким образом, тунгусский метеорит стал одним из самых крупных небесных тел, упавших/взорвавшихся на Земле за всю историю наблюдений. Это крайне редкое (к счастью для всех нас) явление. Учёные оценивают вероятность столкновения с Землёй космических объектов диаметром более 140 м как один раз в несколько тысяч лет. Поэтому в 2016 г. 30 июня было задекларировано Генеральной Ассамблеей ООН как День Астероида.
  • Пояс астероидов это область Солнечной системы, расположенная между орбитами Марса и Юпитера, она является местом скопления множества объектов всевозможных размеров и форм. Суммарная масса пояса равна 4% массы Луны и большая её часть сосредоточена в четырёх крупнейших объектах: Церере, Весте, Палладе и Гигее. На этапе формирования Солнечной системы масса вещества в районе пояса была больше современной приблизительно в 1000 раз, и из него вполне могла сформироваться планета, но в дело вмешался Юпитер. Он рано набрал массу и его гравитация сделала область пояса нестабильной, даже если в поясе что-то начнёт формироваться, Юпитер это разрушит. В течение первых двух миллионов лет жизни пояса Юпитер вытолкнул 99,9% его вещества на окраину Солнечной системы. Также для того чтобы астероиды в результате столкновения слипались и образовывали более крупные объекты, они должны иметь относительную скорость менее 0,5 км/с. Но множественные столкновения и гравитация.
    • Геминиды, Geminids
    • Персеиды, Perseids
    • Ориониды,Orionids
    • Леониды, Leonids
    • Лириды, Lyrids
    • Аврегиды, Avregids

  • В чем разница между Поясом Койпера и Поясом Астероидов? Пояс Койпера находится за орбитой Нептуна. Он примерно в 20 раз шире и примерно в 200 раз массивнее Пояса Астероидов и состоит, в основном, из малых тел (материала, оставшегося после формирования Солнечной системы). В отличие от объектов Пояса Астероидов, которые состоят из горных пород и металлов, объекты Пояса Койпера состоят из летучих веществ (льдов), таких как метан, аммиак и вода. В этой области находятся четыре карликовые планеты: Плутон, Хаумеа, Макемаке и Эрида. Кроме того, считается, что спутник Нептуна Тритон и спутник Сатурна Феба также возникли в этой области. 

  • В те дни, когда Земля пересекает орбиту кометы, в нашу атмосферу на скоростях десятки км/сек врезаются пылинки, выброшенные кометой ещё столетия назад. Из-за трения и взаимодействия с верхними слоями атмосферы, пылинки вспыхивают и мы видим «падающую звезду». Так, каждый год наша планета пересекает орбиту кометы Свифта-Туттля, а её орбита проецируется на созвездие Персея. В результате, наблюдатели с Земли видят как хвосты метеоров «сходятся» на фоне этого созвездия.  Поэтому августовский звездопад называется Персеиды.
  • Каждые сутки на Землю падает около двухсот тысяч метеоритов, но почти все они сгорают в атмосфере.

  • Лунные метеориты – это фрагменты Луны, выбитые из неё в результате удара с другими космическими телами и в дальнейшем попавшие на Землю в качестве метеоритов. В январе 1982 года американский геолог Джон Шутт в ходе экспедиции в Антарктиду обнаружил метеорит с необычными характеристиками, не похожими на все другие метеориты. В результате проведённых исследований было установлено, что данный образец по своими свойствам соответсвует лунным породам, доставленных на Землю в ходе программы «Аполлон». С тех пор, лунное происхождение метеорита устанавливается путём сравнения его химического и изотопного состава с образцами лунного грунта. На 2022 год идентифицировано 140 лунных метеоритов.

 

Предполагается, что в Солнечной системе может находиться от 1,1 до 1,9 миллиона объектов, имеющих размеры более 1 км. Большое количество сосредоточено в поясе между Марсом и Юпитером. Главный пояс астероидов (белый цвет) и троянские астероиды Юпитера (зелёный цвет). Предполагается, что в Солнечной системе может находиться от 1,1 до 1,9 миллиона объектов, имеющих размеры более 1 км. Большое количество сосредоточено в поясе между Марсом и Юпитером. Главный пояс астероидов (белый цвет) и троянские астероиды Юпитера (зелёный цвет).
30 июня 1908 года жители Сибири увидели «второе Солнце»: двигавшееся в северном направлении ослепительно яркое тело, чей свет в буквальном смысле обжигал. Затем оно взорвалось в районе бассейна реки Подкаменная Тунгуска. Взрыв повалил деревья на огромной территории, вызвав лесной пожар и выбив стекла в домах, расположенных на расстоянии в несколько сотен километров от эпицентра. 30 июня 1908 года жители Сибири увидели «второе Солнце»: двигавшееся в северном направлении ослепительно яркое тело, чей свет в буквальном смысле обжигал. Затем оно взорвалось в районе бассейна реки Подкаменная Тунгуска. Взрыв повалил деревья на огромной территории, вызвав лесной пожар и выбив стекла в домах, расположенных на расстоянии в несколько сотен километров от эпицентра.
Сейчас мы знаем, что причиной всего случившегося стало разрушение вошедшего в земную атмосферу небесного тела, которое прозвали Тунгусским метеоритом. И хоть с тех пор прошло уже 113 лет, события того далекого дня все еще привлекают пристальное внимание как ученых, так и многих простых обывателей. Сейчас мы знаем, что причиной всего случившегося стало разрушение вошедшего в земную атмосферу небесного тела, которое прозвали Тунгусским метеоритом. И хоть с тех пор прошло уже 113 лет, события того далекого дня все еще привлекают пристальное внимание как ученых, так и многих простых обывателей.
Крупнейшие астероиды и карликовая планета Церера в сравнении с Землей. Крупнейшие астероиды и карликовая планета Церера в сравнении с Землей.
Цвет метеора зависит от его химического состава. Цвет метеора зависит от его химического состава.

 

 

 

 


20.05.2022 Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса
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04.05.2018 Ученые нашли доказательство существования воды на Луне
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06.08.2010 Метеорит случайно помог найти водные запасы на Марсе
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21.10.2008 Сегодня ожидается максимум метеорного потока Ориониды
02.04.2008 Ученые обнаружили следы падения огромного метеорита
08.02.2008 В Галактике обнаружены реки горячей плазмы
07.02.2008 Обнаружен самый крупный за последние 20 лет железный метеорит
21.12.2007 Размеры тунгусского метеорита могли быть существенно меньше
13.12.2007 Метеоры из созвездия Близнецов: приближается максимум
05.12.2007 Туманность Ориона: кризисные наблюдения
05.12.2007 Расстояние до туманности Ориона оказалось существенно завышено
31.10.2007 Мировой рынок насытился метеоритами
02.10.2007 В октябре продолжится сезон звездопадов
24.09.2007 Подтверждается метеоритная природа перуанской аномалии
18.09.2007 Метеорит вызвал странную болезнь: первые подробности
18.09.2007 Болезнь со странными симптомами последовала за падением метеорита
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08.08.2007 На ночь с 12 на 13 августа приходится пик активности Персеид
31.07.2007 На Балканах начат поиск нового метеорита
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Публикаций - 781, упоминаний - 1259

Астрономия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

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