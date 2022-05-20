Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня

Тунгусский феномен или взрыв , потому что метеорит так и не был найден. В 2020 г. учёные МФТИ и тунгусский метеорит стал одним из самых крупных небесных тел, упавших/взорвавшихся на День Астероида .

30 июня 1908 года примерно в 07:15 утра по местному времени над бассейном реки Подкаменная Тунгуска (примерно 1000 км к северу от Иркутска ) взорвалось внеземное тело. Предположительно кометного происхождения. За несколько минут до взрыва над большей частью территории Восточной Сибири был виден яркий огненный болид, двигающийся с юго-востока на северо-запад. След от него в воздухе сохранялся ещё несколько часов. Очевидцы рассказывали, что на небе зажглось второе Солнце. Мощность воздушного взрыва на высоте 7—10 км в тротиловом эквиваленте оценивается сегодня в 10—40 мегатонн (для сравнения, мощность взрыва Челябинского метеорита в 2013 г. РАН оценила в 0,1—0,2 мегатонны). Однако отсутствие ударного кратера и каких-то значимых остатков метеорита породило множество гипотез о его природе. Собственно, правильнее событие называть, потому что метеорит так и не был найден. В 2020 г. учёные СФУ ФИАН создали математическую модель Тунгусского взрыва, согласно которой размеры железного тела при подобном воздушном взрыве могли составлять 100—200 м. Хорошо, что оно взорвалось в воздухе, иначе при столкновении с Землёй катастрофа минимум регионального масштаба была бы неизбежна. И так взрывную волну зафиксировали сейсмографы во всё мире, а деревья повалило на территории площадью более 2100 км2 (это чуть меньше территории Москвы в новых границах). Таким образом,стал одним из самых крупных небесных тел, упавших/взорвавшихся на Земле за всю историю наблюдений. Это крайне редкое (к счастью для всех нас) явление. Учёные оценивают вероятность столкновения с Землёй космических объектов диаметром более 140 м как один раз в несколько тысяч лет. Поэтому в 2016 г. 30 июня было задекларировано Генеральной Ассамблеей ООН как

Пояс астероидов это область это область Солнечной системы , расположенная между орбитами Марса Юпитера , она является местом скопления множества объектов всевозможных размеров и форм. Суммарная масса пояса равна 4% массы Луны и большая её часть сосредоточена в четырёх крупнейших объектах: Церере Весте , Палладе и Гигее. На этапе формирования Солнечной системы масса вещества в районе пояса была больше современной приблизительно в 1000 раз, и из него вполне могла сформироваться планета, но в дело вмешался Юпитер. Он рано набрал массу и его гравитация сделала область пояса нестабильной, даже если в поясе что-то начнёт формироваться, Юпитер это разрушит. В течение первых двух миллионов лет жизни пояса Юпитер вытолкнул 99,9% его вещества на окраину Солнечной системы. Также для того чтобы астероиды в результате столкновения слипались и образовывали более крупные объекты, они должны иметь относительную скорость менее 0,5 км/с. Но множественные столкновения и гравитация Геминиды, Geminids Персеиды, Perseids Ориониды,Orionids Леониды, Leonids Лириды, Lyrids Аврегиды, Avregids

В чем разница между Поясом Койпера и Поясом Астероидов? Пояс Койпера находится за орбитой Нептуна. Он примерно в 20 раз шире и примерно в 200 раз массивнее Пояса Астероидов и состоит, в основном, из малых тел (материала, оставшегося после формирования Солнечной системы). В отличие от объектов Пояса Астероидов, которые состоят из горных пород и металлов, объекты Пояса Койпера состоят из летучих веществ (льдов), таких как метан, аммиак и вода. В этой области находятся четыре карликовые планеты: Плутон, Хаумеа, Макемаке и Эрида. Кроме того, считается, что спутник Нептуна Тритон и спутник Сатурна Феба также возникли в этой области.

В те дни, когда Земля пересекает орбиту кометы , в нашу атмосферу на скоростях десятки км/сек врезаются пылинки, выброшенные кометой ещё столетия назад. Из-за трения и взаимодействия с верхними слоями атмосферы , пылинки вспыхивают и мы видим «падающую звезду». Так, каждый год наша планета пересекает орбиту кометы Свифта-Туттля, а её орбита проецируется на созвездие Персея . В результате, наблюдатели с Земли видят как хвосты метеоров «сходятся» на фоне этого созвездия. Поэтому августовский звездопад называется Персеиды.

Каждые сутки на Землю падает около двухсот тысяч метеоритов, но почти все они сгорают в атмосфере.

Лунные метеориты – это фрагменты Луны, выбитые из неё в результате удара с другими космическими телами и в дальнейшем попавшие на Землю в качестве метеоритов. В январе 1982 года американский геолог Джон Шутт в ходе экспедиции в Антарктиду обнаружил метеорит с необычными характеристиками, не похожими на все другие метеориты. В результате проведённых исследований было установлено, что данный образец по своими свойствам соответсвует лунным породам, доставленных на Землю в ходе программы «Аполлон». С тех пор, лунное происхождение метеорита устанавливается путём сравнения его химического и изотопного состава с образцами лунного грунта. На 2022 год идентифицировано 140 лунных метеоритов.

Предполагается, что в Солнечной системе может находиться от 1,1 до 1,9 миллиона объектов, имеющих размеры более 1 км. Большое количество сосредоточено в поясе между Марсом и Юпитером. Главный пояс астероидов (белый цвет) и троянские астероиды Юпитера (зелёный цвет). Предполагается, что в Солнечной системе может находиться от 1,1 до 1,9 миллиона объектов, имеющих размеры более 1 км. Большое количество сосредоточено в поясе между Марсом и Юпитером. Главный пояс астероидов (белый цвет) и троянские астероиды Юпитера (зелёный цвет). 30 июня 1908 года жители Сибири увидели «второе Солнце»: двигавшееся в северном направлении ослепительно яркое тело, чей свет в буквальном смысле обжигал. Затем оно взорвалось в районе бассейна реки Подкаменная Тунгуска. Взрыв повалил деревья на огромной территории, вызвав лесной пожар и выбив стекла в домах, расположенных на расстоянии в несколько сотен километров от эпицентра. 30 июня 1908 года жители Сибири увидели «второе Солнце»: двигавшееся в северном направлении ослепительно яркое тело, чей свет в буквальном смысле обжигал. Затем оно взорвалось в районе бассейна реки Подкаменная Тунгуска. Взрыв повалил деревья на огромной территории, вызвав лесной пожар и выбив стекла в домах, расположенных на расстоянии в несколько сотен километров от эпицентра. Сейчас мы знаем, что причиной всего случившегося стало разрушение вошедшего в земную атмосферу небесного тела, которое прозвали Тунгусским метеоритом. И хоть с тех пор прошло уже 113 лет, события того далекого дня все еще привлекают пристальное внимание как ученых, так и многих простых обывателей. Сейчас мы знаем, что причиной всего случившегося стало разрушение вошедшего в земную атмосферу небесного тела, которое прозвали Тунгусским метеоритом. И хоть с тех пор прошло уже 113 лет, события того далекого дня все еще привлекают пристальное внимание как ученых, так и многих простых обывателей. Крупнейшие астероиды и карликовая планета Церера в сравнении с Землей. Крупнейшие астероиды и карликовая планета Церера в сравнении с Землей. Цвет метеора зависит от его химического состава. Цвет метеора зависит от его химического состава.