Индексная книга CNews*
PC game Shooter Стрелялки Шутер жанр компьютерных игр
Публикаций - 807, упоминаний - 832
PC game упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 182 3
|Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 1
|Захаров Андрей 36 2
|Чебатко Алексей 6 2
|Сергеев Иван 74 2
|Корчагин Олег 9 2
|Баранов Андрей 8 2
|Рейман Леонид 1030 1
|Таврин Иван 96 1
|Фадеев Андрей 22 1
|Бухман Дмитрий 15 1
|Ильин Дмитрий 19 1
|Макаров Иван 29 1
|Герцовский Борис 14 1
|Ващенко Александр 10 1
|Мирошников Юрий 4 1
|CNews - ZOOM.CNews 1757 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5763 2
|AP - Associated Press 1994 2
|New Scientist 1447 1
|PCPro 53 1
|The Register 1388 1
|Inquirer 463 1
|I-Cyprus 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.