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PC game Shooter Стрелялки Шутер жанр компьютерных игр



20.10.2022 Энтузиаст «на коленке» создал полноценную Windows. Получилось не хуже, чем у Microsoft 1
22.09.2022 На рынке появилась игра-стрелялка, графику которой создал ИИ на основе текстовых пожеланий 1
07.09.2022 Vk заплатила 240 миллионов за белорусского разработчика мобильных игр 1
05.09.2022 Лучшие 27-дюймовые мониторы: выбор ZOOM 1
02.08.2022 В RuStore появилась разбивка мобильных игр по категориям 1
29.06.2022 Yota назвала самые популярные мобильные игры среди клиентов 1
05.04.2022 Acer пополнила модельный ряд игровой периферии десятью новыми моделями 1
03.03.2022 Обзор Predator XB273UGX: монитор для гейминга 1
28.01.2022 Российский разработчик мобильных игр потратил $100 млн на покупку конкурентов 2
10.11.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши 1
25.10.2021 Лучшие беспроводные мыши: хиты продаж 1
20.09.2021 Обзор Dell S2522HG: монитор для гейминга на высоких скоростях 1
02.09.2021 MY.GAMES проинвестировал 3,5 млн евро в испанскую игровую студию The Breach Studios 2
28.08.2021 Зачем играм на вашем смартфоне доступ к личным данным 1
15.07.2021 Mail.ru заплатила больше миллиарда за разработчика мобильных игр 1
18.06.2021 Лучшие игровые ноутбуки: выбор ZOOM 1
18.05.2021 Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео) 1
19.11.2020 Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 2
23.10.2020 Acer выпустила новые игровые мониторы серий Predator и Nitro. Цены. Фото 1
23.10.2020 Acer представила ИИ-переводчик для платформы Planet9 1
15.10.2020 На покупку двух разработчиков мобильных игр Mail.ru потратила 700 миллионов 1
03.09.2020 MMD представила новую линейку ультратонких мониторов Philips E2. Фото 1
17.08.2020 Игры на скорости 5G: жители Санкт-Петербурга смогут в течение месяца тестировать связь пятого поколения от «Билайн» 1
06.07.2020 Acer представила геймерский монитор Predator XB273UGS 1
30.06.2020 Philips представила два игровых монитора Momentum для консолей. Цены 1
09.06.2020 Acer представила в России 37,5-дюймовый монитор Predator X38P. Цена 1
25.05.2020 Acer выводит на российский рынок игровой монитор Predator XB273 GP. Цена 1
14.05.2020 «Мегафон» объявил о партнерстве с My.Games 1
28.02.2020 Acer представила новые мониторы Predator 1
28.01.2020 Самые ожидаемые игры 2020 года: выбор ZOOM 1
14.01.2020 Acer представила три игровых монитора Predator с диагональю экрана до 55 дюймов 1
06.12.2019 «Ростелеком» и My.games расширили возможности тарифного плана «Игровой» 1
14.10.2019 Acer пополнила линейку XB3 новым игровым монитором Predator XB273KS. Цена. Фото 1
17.09.2019 AOC представила линейку игровых мониторов G2. Цены 1
30.08.2019 Acer выпустила обновленный ноутбук Nitro 5. Цена 1
29.08.2019 Acer выпустила обновленный игровой ноутбук Predator Helios 300. Цена 1
26.07.2019 ASUS начинает российские продажи новых игровых ноутбуков серии ROG. Цены 1
22.07.2019 Вышел сверхмощный смартфон с двумя дисплеями и гигантской батареей, превращаемый в ПК 1
15.07.2019 Обзор смартфона Honor 20: все по Фэн-шую 1

Публикаций - 807, упоминаний - 832

PC game упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 11103 6
Samsung Electronics 9667 4
Sony 6468 4
LG Electronics 3530 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 1311 2
Alawar - Алавар 57 2
VAIO 341 2
MAS Elektronik AG 190 2
Xoro Eectronics 80 2
ZeniMax Media - id Software 118 2
Sharp Corporation 1042 2
SVEN - Oy Sven Scandinavia Ltd - SVEN Audio 33 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2402 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 2
Intel Corporation 11624 2
Philips 2038 2
Nvidia Corp 3203 2
Программный продукт ГК 58 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6204 1
GSC Game World 100 1
Nexter Systems - Giat Industries 6 1
Castcrown 1 1
Яндекс Agnitum - Агнитум 62 1
Microsoft - Activision Blizzard 471 1
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 1
Gracevale 3 1
EA - Electronic Arts 1273 1
AMD - Advanced Micro Devices 3836 1
Lenovo Group 2151 1
Royal Ark 5 1
Rentsoft - Рентсофт 38 1
RJ Games 5 1
Gracevale - Cubic Games 3 1
ViewSonic 311 1
Huawei 3459 1
Microsoft Corporation 23395 1
6927 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 527 1
Game Insight 35 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 301 2
Ferrari NV 152 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 30 1
Sony Pictures Entertainment 138 1
McDonald’s - Макдоналдс 193 1
MX Capital 1 1
Everix Investments 11 1
VPE Capital 10 1
Universal Pictures 55 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 136 1
Президент Российской Федерации 3492 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 182 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 4
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1653 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3868 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 3
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1248 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 2
Домашний кинотеатр 925 2
DivX - видеокодек 432 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2323 2
VHS - Video Home System - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 140 2
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 986 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1522 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 762 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6497 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 2
DTS HD - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 307 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2918 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2906 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 14854 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1521 2
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3354 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1005 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 1
Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 432 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 4
Google Android 12432 3
Microsoft Windows 2000 12612 3
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 401 2
Dolby Pro Logic 95 2
ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 124 2
Xoro HSS 8 2
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 336 2
Far Cry - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 113 2
Microsoft Windows 10 13409 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1881 2
Microsoft Windows 7 1874 2
Apple iOS 6722 2
Linux OS 8153 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1791 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 334 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 225 1
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 54 1
Nvidia ION 51 1
Panda Antivirus 39 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2844 1
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 53 1
ЭОС Дело СЭД 202 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2493 1
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2279 1
IBM OS/2 - eComStation 77 1
EA The Sims - компьютерная игра 153 1
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 81 1
BlackBerry PlayBook 100 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 257 1
Sony PlayStation Vita - PS Vita 81 1
Pokemon Go 78 1
Gracevale - Cubic Games - Pixel Gun 3D 1 1
RJ Games - Puzzle Breakers 1 1
Royal Ark - Dawn of Zombies 1 1
Royal Ark - Shelter War 1 1
Playrix - Hero Wars 9 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 178 1
Захаров Андрей 36 2
Чебатко Алексей 6 2
Сергеев Иван 74 2
Корчагин Олег 9 2
Баранов Андрей 8 2
Рейман Леонид 1030 1
Таврин Иван 96 1
Фадеев Андрей 22 1
Бухман Дмитрий 15 1
Ильин Дмитрий 19 1
Макаров Иван 29 1
Герцовский Борис 14 1
Ващенко Александр 10 1
Мирошников Юрий 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 10
Россия - РФ - Российская федерация 121478 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 4
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 3
Япония 12847 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 3
Европа 21235 3
Дания - Королевство 909 2
Европа Восточная 2989 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1332 2
Южная Корея - Республика 6251 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 779 1
Венгрия 639 1
Кипр - Республика 413 1
Великобритания - Виргинские Острова 218 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 995 1
Великобритания - Шотландия 332 1
США - Индиана 99 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 291 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 4
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 193 2
Ergonomics - Эргономика 1488 2
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 2
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 298 1
Физика - Physics - область естествознания 2423 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3280 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1526 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 1
Опцион 91 1
CNews - ZOOM.CNews 1757 2
Thomson Reuters - Рейтер 5763 2
AP - Associated Press 1994 2
New Scientist 1447 1
PCPro 53 1
The Register 1388 1
Inquirer 463 1
I-Cyprus 1 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 56 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1283 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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