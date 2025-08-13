A4tech Bloody - игровая периферия

Разделы

13.08.2025 Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM 1
06.08.2025 Для стримеров и блогеров: проводной микрофон GM20 от Bloody 1
05.08.2025 «М.Видео-Эльдорадо» назвала самые популярные компьютерные аксессуары в первом полугодии 2025 года 1
04.08.2025 Игра без преград: проводные мыши ES7, ES8 от Bloody 1
04.08.2025 Непревзойденный игровой опыт: Bloody расширяет линейку ПК 1
16.07.2025 Больше места, больше возможностей: игровой стол Bloody BD-TB301 1
10.07.2025 Bloody запускает в продажу игровые столы 1
22.05.2025 Гейминг начинается с корпуса: Bloody представляет новые модели для ПК 5
14.05.2025 Merlion: игровое кресло Bloody GC-775 доступно в России 1
13.03.2025 Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций 2
20.02.2025 Новая игровая клавиатура Bloody S520N 2
18.02.2025 Гейминг без перегрева: Bloody представляет системы охлаждения для ПК 1
03.02.2025 Компактная, но мощная: Bloody представил новый дизайн игровой клавиатуры S87 3
27.01.2025 Новый дизайн игровых клавиатур Bloody AT87 и AT98 1
20.01.2025 Новая игровая гарнитура Bloody G565 2
17.01.2025 Bloody представляет новые товарные группы в своем ассортименте: игровые мониторы, блоки питания, оперативную память и корпуса для ПК 1
10.01.2025 Новая беспроводная гарнитура GR280 Sports от Bloody 1
16.12.2024 Новый оттенок победы: игровая мышь Bloody R90 Plus в белой расцветке 1
11.12.2024 Больше расцветок: игровые клавиатуры Bloody S87 Naraka и WS87 Pixels 3
06.12.2024 Коллаборация Bloody x Savage Impact игровые мыши R72 Ultra, R72 Ultra Duo 2
28.11.2024 Новые мыши Bloody W72 Ultra и W72 Ultra Pixels 1
06.11.2024 Без помех и потери сигнала: первые беспроводные игровые клавиатуры WS87 Naraka, WS98, WS98 Naraka и WS98 Pixels от Bloody 2
31.10.2024 Две новые игровые клавиатуры Bloody S98 Pixels и S98 Sports 2
29.10.2024 Две новые игровые клавиатуры с оптическими свитчами Alpha от Bloody 1
25.10.2024 Коллаборация Bloody x Savage Impact: игровые коврики BP-45 и SI-45 1
20.08.2024 Бренд Bloody представил игровую мышь W65 Max Mini 1
05.08.2024 Коллаборация Bloody и Savage Impact 5
05.06.2024 Новый цвет и знакомый звук: игровая гарнитура GR270 от Bloody 1
30.05.2024 Игровой саундбар Bloody S10 в компактном корпусе 1
24.05.2024 Игровая клавиатура Bloody S98 Naraka с обновленными свитчами 2
17.05.2024 Игровые клавиатуры Bloody S515R, B825R: механические свитчи и подставка под запястья 4
27.03.2024 Игровая гарнитура Bloody GR370 с «дышащими» амбушюрами 1
21.12.2023 Беспроводная игровая гарнитура Bloody MR590 Sports 1
11.12.2023 Bloody выпустил игровую клавиатуру B950 с переключателями LK Libra 2
20.11.2023 Механическая клавиатура Bloody S87 Energy: быстрая замена свитчей и компактный размер 4
10.11.2023 Кастомизация на максимум: обновленная механическая клавиатура Bloody S98 2
14.09.2023 Новые игровые мыши W60 Max Mini, P90s и A70a от Bloody 3
01.09.2023 Игровые клавиатуры B130N, B320N от Bloody: RGB-подсветка и Anti-Ghosting 1
04.08.2023 Игровая гарнитура Bloody G560 с RGB подсветкой в России 1
24.07.2023 В России вышла беспроводная гарнитура Bloody MH390 с металлическим соединением 1

Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 868 4
A4tech 100 3
Apple Inc 12368 2
Razer Inc 79 2
Acer Group - Acer Inc 2607 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 651 2
Samsung Electronics 10448 1
Lenovo Group 2322 1
Xiaomi 1866 1
LG Electronics 3651 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2077 1
HP Inc. 5728 1
Kingston Technology 199 1
AMD - Advanced Micro Devices 4377 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 440 1
Sony 6592 1
Logitech 423 1
Nintendo 789 1
AOC 104 1
Digma 223 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 253 1
Nvidia Corp 3633 1
Merlion Бюрократ 45 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 76 1
SVEN - Oy Sven Scandinavia Ltd - SVEN Audio 42 1
Merlion - Oklick - Оклик 35 1
Defender 141 1
SteelSeries 29 1
Satechi 15 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2587 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1096 1
EPIC Telecom Invest 206 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17552 14
Наушники - Headphones 4170 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10199 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25035 7
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1105 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7940 6
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1492 6
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1069 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7490 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10323 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14752 5
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3524 5
Микрофон - Microphone 2636 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1568 5
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1652 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16498 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6184 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12732 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54655 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9987 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1724 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5743 3
Аксессуары 4026 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14161 3
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1882 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2377 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2178 3
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1444 3
Наушники - Амбушюры - Embouchure 117 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3848 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6173 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3046 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2059 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9531 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12504 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7234 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2913 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1508 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3985 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2340 2
Logitech G - Logitech G PRO X - Logitech Gaming - Logitech G Gamepad 46 3
Google Android 14435 2
Apple iOS 8051 2
Microsoft Windows 16080 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4072 2
Nintendo Switch - Игровая приставка 83 2
Kingston HyperX 49 2
Logitech K - Logitech Keyboard 20 2
MSI Vigor 2 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7211 1
Microsoft Windows 10 1836 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3019 1
Nvidia G-Sync 157 1
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 248 1
Kingston HyperX Alloy 8 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1859 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 272 1
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 60 1
Adobe Photoshop 784 1
Apple Magic Keyboard 21 1
ASUS TUF Gaming - серия игровых ноутбуков 20 1
Microsoft Ergonomic Keyboard 2 1
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds 44 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Huawei Seamless AI Life 19 1
Xiaomi Mi TWS Earbuds 7 1
BBK Realme Buds Air 15 1
Xiaomi Redmi Buds 15 1
BBK Realme Link 12 1
Defender Blitz 1 1
Defender Renegate 1 1
Merlion - Oklick GMNG 15 1
Xiaomi Smartpad 1 1
Razer HyperSpeed 1 1
Razer BlackWidow 1 1
Razer Ornata 1 1
Sony Playstation VR - PS VR 27 1
Merlion - Oklick - серия клавиатур 4 1
Samsung - Harman - JBL Tune - серия наушников 13 1
Резников Олег 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 152118 2
Китай - Тайвань 4079 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 377 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5294 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5162 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1790 2
Ergonomics - Эргономика 1646 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6738 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1422 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 611 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25232 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5741 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1115 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11252 1
Латинский алфавит 191 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1154 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 831 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1185 1
Пищевая промышленность - Чай 129 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1759 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16985 1
CNews - ZOOM.CNews 1851 1
