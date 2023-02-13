Три режима подключения и развитая эргономика: игровая гарнитура Bloody MR575

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, объявил о выпуске беспроводной игровой гарнитуры со съемным микрофоном MR575. Девайс можно подключить тремя способами: по радиоканалу 2,4 ГГц, по Bluetooth, а также с помощью аудиокабеля 3,5 мм. В режиме соединения через радиоканал или штатный провод наушники показывают очень низкую или нулевую задержку звука соответственно. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Отличительная особенность Bloody MR575 – широкая совместимость с различными игровыми платформами благодаря трем типам подключения. Беспроводное соединение по радиоканалу 2.4 ГГц обеспечивает защиту сигнала от помех и высокую скорость передачи аудиоданных – в восемь раз быстрее, чем по Bluetooth. В этом режиме задержка звука экстремально низкая, что пригодится поклонникам динамичных сетевых шутеров, многопользовательских стратегий и спортивных симуляторов. В комплекте с гарнитурой идет тонкий ресивер Type-C для удобного подключения к смартфонам, планшетам, switch, PS4 и другим гаджетам. Для соединения наушников с ПК и ноутбуком предусмотрена док-станция с кабелем USB-A.

Новинка также использует Bluetooth версии 5.2 со стабильным соединением, низкой задержкой и радиусом действия до 12 м. Этот вариант подойдет тем, кто не хочет занимать один из портов ноутбука под адаптер с ресивером и ценит моментальное сопряжение устройств.

Гарнитура MR575 поддерживает и классическое проводное подключение: в комплекте идет 1,5-метровый аудиокабель 3.5 мм. Преимущества этого способа – высокое качество звука с нулевой задержкой и без искажений.

Bloody MR575

50-миллиметровые драйверы воспроизводят звук в частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, их чувствительность составляет 105 дБ, а импеданс – 16 Ом. В динамиках используется мембрана, которая изготовлена с применением биотехнологий и состоит из наномицелия и углеродного волокна.

Гарнитура отличается виртуальным объемным звуком формата 7.1. Геймер сможет наслаждаться большим количеством деталей в исходном звуке и быстро реагировать на любые события в игре. Например, за счет объемного звука по шагам слышно, откуда подкрадывается противник, что позволяет быстрее реагировать. Для активации объемного звука на наушниках предусмотрена специальная кнопка.

Съемный однонаправленный микрофон работает в диапазоне частот 100 Гц - 10 кГц и обладает чувствительностью -42 дБ. Функция шумоподавления эффективно убирает ненужные фоновые шумы, чтобы игрокам было комфортно общаться во время геймплея.

Новинка имеет продуманную конструкцию, которая убережет пользователей от усталости даже после многочасовой игровой сессии. 3D-амбушюры сделаны из сетчатой микрофибры, чтобы кожа под ними дышала.

Артем Пермяков, Directum: HR-специалист становится агентом цифровизации Цифровизация

Оголовье снабжено системой поддержки «Парящее крыло» с двумя пружинящими «лапками» с мягкой подкладкой во внутреннем контуре. Таким образом, гарнитуру легко отрегулировать по любому размеру головы, чтобы избежать ненужной нагрузки и переутомления.

В девайсе установлена литиевая батарея емкостью 1050 мАч. В режиме воспроизведения с включенной подсветкой ресурса аккумулятора хватит на 20 часов, а без подсветки – на 40 часов. 15 минут подзарядки обеспечат целых три часа работы наушников.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

***

Отечественная платформа уменьшает сроки разработки программных документов ПО

Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка эргономичной офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.