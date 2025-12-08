Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

TRS TRRS Tip, Ring, Sleeve mini-jack мини-джек Audio jack Аудиовыход


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


08.12.2025 В продажу поступил монитор для работы, игр и фильмов Acer SA272UG0 1
05.12.2025 На российском рынке доступен монитор Acer Nitro ED343CURJ0 1
04.12.2025 Планшеты Хіаоmi Pосо Pad M1 уже в «Ситилинке» 1
26.11.2025 В России стартовали продажи Poco Pad M1 1
21.11.2025 На рынке России появился игровой монитор Acer Nitro XV275KP5 1
17.11.2025 В России поступили в продажу сенсорные мониторы Acer UT222Q и UT272 1
10.11.2025 Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате 1
23.10.2025 Ноутбук для тех, кто ценит стиль и производительность – XBook 15 представлен в России 1
23.10.2025 Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой 1
22.10.2025 Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж 1
14.10.2025 Китай начал массово штамповать компьютеры с гибридным процессором на ядрах ARM и RISC-V. У США такого нет и в помине 1
26.09.2025 Aopen 32SA2QUA — 2K-монитор для дома и офиса 2
18.09.2025 На российском рынке стартовали продажи новых игровых ноутбуков Acer Aspire 7 2
14.09.2025 Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж 2
12.09.2025 Rikor L5P: новый российский ноутбук для бизнеса и домашнего использования 1
01.09.2025 На AliExpress стартовала продажа нового смартфона C85 от Poco 1
29.08.2025 В России начались продажи 2K-монитора Acer Nitro XV272UV3 2
28.08.2025 Nothing Headphone 1 на российском рынке 1
25.08.2025 Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM 2
22.08.2025 В России начались продажи монитора ультратонкого монитора Acer SH322QK на высококонтрастной VA-матрице 1
13.08.2025 В России начались продажи 32-дюймового монитора Acer Predator XB323QKV3 с разрешением 4K и частотой 160 Гц 1
04.08.2025 Стильные, функциональные и компактные мониторы для рабочих и учебных сетапов — Acer SH2 Ultra Slim 2
01.08.2025 Новая игровая гарнитура «Оклик» Gaming HS-L305G 2
24.07.2025 Ноутбук Rikor NINO 203.7: до 4 мониторов для задач повышенной визуальной нагрузки 1
23.07.2025 На российском рынке в продаже появились компактные игровые мониторы Acer Nitro XF240YX1 2
16.07.2025 Линейка устройств ОС «Аврора» пополнилась смартфоном OKO Phone 5 с качественным экраном и мощным процессором 1
14.07.2025 Acer представила компактный игровой монитор Nitro XF240YX1 2
09.07.2025 В России начались продажи монитора Acer Nitro VG271Z с частотой 280 Гц и FreeSync Premium 1
07.07.2025 Технологии «Транссети» на базе ОС «Аврора» внесены в реестр отечественного ПО 1
25.06.2025 Решения «Транссети» на базе «Ред ОС М» внесены в реестр российского ПО 1
24.06.2025 Линейка «Оникс Букс» пополнилась новой доступной моделью – «Васко Да Гама 5» 1
05.06.2025 Широкоформатные FullHD-мониторы Nitro KG241YX1 и Nitro KG271X1: высокая яркость и частота обновления 200 Гц 1
30.05.2025 Новая портативная акустическая система Digma D-PS1522 2
27.05.2025 В России выпущен суверенный смартфон на отечественном Android. Его может купить каждый. Цена. Опрос 1
26.05.2025 Монитор Acer Nitro XV275UV3 с экраном 2К, 180 Гц и поддержкой FreeSync в России 2
20.05.2025 Два дисплея в компактном корпусе: Acer PD193QE выводит продуктивность на новый уровень 2

Публикаций - 1104, упоминаний - 1255

TRS и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12628 141
Samsung Electronics 10625 134
Google LLC 12255 115
Intel Corporation 12541 111
Acer Group - Acer Inc 2657 90
Sony 6634 90
Nvidia Corp 3731 72
Microsoft Corporation 25236 70
Huawei 4221 67
Xiaomi 1971 65
AMD - Advanced Micro Devices 4468 59
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 59
Yandex - Яндекс 8434 55
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 53
LG Electronics 3675 50
Lenovo Group 2361 49
HTC Corporation 1505 40
HP Inc. 5761 39
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 821 38
Qualcomm Technologies 1909 36
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 34
Meta Platforms - Facebook 4531 33
BBK Electronics Corp 324 31
Philips 2076 30
X Corp - Twitter 2907 28
MediaTek - Ralink 570 28
Dell EMC 5092 27
Digma 237 27
Toshiba Corporation 2955 23
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 23
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 22
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 21
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 19
Fly - Explay - Эксплей 242 19
Prology 72 19
Samsung - Harman - JBL 234 17
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 490 17
BBK OPPO Electronics 430 17
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 17
ZTE Corporation 772 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 18
Лента - Сеть розничной торговли 2267 14
Россети Ленэнерго 1699 14
Геометрия НПО 150 14
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 13
Carl Zeiss AG 304 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 11
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 11
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 8
TÜV Rheinland Group 163 8
Связной ГК 1384 7
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 7
Yamaha - Ямаха 107 7
Совкомбанк Совесть 277 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 6
Hyundai Motor Company 419 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 6
Эра HD - Эра ХД 54 6
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 5
Композит 97 5
LEGO 255 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 180 4
KGI Securities 50 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 3
Ferrari NV 157 3
uBank 21 3
101Hotels.com 456 2
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 2
Почта России ПАО 2245 2
Visa International 1972 2
Евросеть 1417 2
Возрождение - Коммерческий банк 351 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 144 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 168 2
Вотрон 21 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 39
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 215 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 393 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 350 68
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 45
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 28
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 14
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 16 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 21 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 620
Наушники - Headphones 4299 576
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 551
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 516
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 496
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 474
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 466
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 449
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6173 431
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 416
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 415
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 366
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4031 358
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 357
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 317
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 304
USB Type-C - USB-C - USB 3 2169 284
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 282
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 279
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 277
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2223 273
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 267
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2986 266
Микрофон - Microphone 2705 237
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 233
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 218
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 213
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 208
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 205
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2366 193
USB micro 971 187
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1974 186
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3710 184
Карты памяти - Запоминающее устройство 2295 183
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 182
Контрастность 2951 177
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 176
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1689 172
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 167
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4149 163
Google Android 14679 284
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 170
Microsoft Windows 16327 120
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 98
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 92
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 401 92
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 88
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 77
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 73
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 268 70
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 64
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 64
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 58
Apple iOS 8242 56
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 56
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 510 55
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 832 52
Google YouTube - Видеохостинг 2885 52
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 295 46
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 419 45
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 510 44
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 43
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 148 43
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 42
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 530 42
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 421 41
Intel Core - Семейство процессоров 1236 40
Linux OS 10896 39
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 273 39
Microsoft Windows 10 1874 38
Samsung Galaxy 996 38
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 372 38
Apple iPad 3936 36
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 36
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4091 36
Samsung Galaxy Note 696 35
Apple iPhone 6 4862 34
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 420 32
Samsung SVR-диктофон 461 32
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 31
Сергеев Иван 74 12
Наумов Максим 100 10
Речменский Игорь 21 9
Малафеев Андрей 52 7
Ксенин Алекс 311 7
Ширшов Павел 76 6
Виноградов Дмитрий 74 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 4
Blass Evan - Бласс Эван 36 4
Беляева Татьяна 24 4
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 91 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 3
Фролов Александр 39 3
Симонов Игорь 103 3
Константинов Константин 32 3
Кувалдин Андрей 2 2
Starck Philippe - Старк Филипп 12 2
Питкевич Юлия 2 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 353 2
Путин Владимир 3349 2
Семенов Александр 164 2
Платонов Алексей 22 2
Лебедев Артемий 103 2
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 2
Никитин Николай 24 2
Князева Мария 16 2
Ерофеева Мария 31 2
Урусов Александр 17 2
Пузанов Владимир 14 2
Халутин Андрей 4 1
Борзов Павел 1 1
Шевелев Сергей 9 1
Тузов Артем 11 1
Рязанов Эльдар 3 1
Ларина Ольга 1 1
Шевцов Олег 3 1
Sommer Stefan - Зоммер Штефан 3 1
Ильичев Илья 3 1
Наумов Иван 3 1
Saito Hisashi - Сайто Хисаши 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 511
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 151
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 121
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 91
Европа 24634 58
Япония 13547 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 40
Китай - Тайвань 4136 39
Южная Корея - Республика 6858 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 22
Азия - Азиатский регион 5748 19
Индия - Bharat 5697 19
Финляндия - Финляндская Республика 3658 18
Германия - Федеративная Республика 12936 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 15
Россия - СФО - Новосибирск 4650 15
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 14
Франция - Французская Республика 7975 14
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 13
Китай - Тайвань - Тайбэй 355 13
Украина 7793 12
Испания - Каталония - Барселона 748 12
Беларусь - Белоруссия 6023 10
Африка - Африканский регион 3570 9
Земля - планета Солнечной системы 10658 9
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 9
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 9
Италия - Итальянская Республика 4429 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 8
Казахстан - Республика 5792 7
Испания - Королевство 3760 7
Солнечная система - Solar system 2545 6
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 6
Нидерланды 3631 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 5
Польша - Республика 2001 5
Канада 4985 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 248
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 187
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 113
Ergonomics - Эргономика 1688 107
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 82
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 676 64
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 55
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 48
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 46
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 46
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 41
Английский язык 6876 39
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 37
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1743 33
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 30
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 27
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 27
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 25
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 23
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 21
Статистика - Statistics - статистические данные 1833 21
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 21
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 639 20
Видеокамера - Видеосъёмка 705 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 18
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 17
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 17
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 16
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 16
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 15
Металлы - Золото - Gold 1202 14
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 14
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 13
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 12
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1052 11
Литий - Lithium - химический элемент 604 11
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 11
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 11
CNews - ZOOM.CNews 1854 174
GizmoChina 152 8
Times 648 8
Bloomberg 1417 7
Liliputing 71 7
The Verge - Издание 591 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 4
DigiTimes - Издание 1326 4
DxOMark - Издание 36 4
Allprojectors.ru 54 3
VK - Mail.ru Новости 33 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 3
Forbes - Форбс 910 3
Reddit 356 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 3
Wired - Издание 270 3
GSM Arena 76 3
CNET Networks - CNET News 1643 3
Tom’s Hardware 516 3
Wikipedia - Википедия 585 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 2
9to5Google 57 2
TENAA 18 2
SamMobile 56 2
WinFuture 13 2
9to5Mac 70 2
MacWorld 133 2
ITHome 40 2
MacRumors 143 2
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 226 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
WikiLeaks 120 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
ZDnet 662 1
Ведомости 1233 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 12
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 10
IDC - International Data Corporation 4943 4
Cinebench 29 3
Counterpoint Research 97 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 2
Gartner - Гартнер 3608 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
BlueFin Research 5 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
ITResearch 121 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 9
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 31 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 24
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 16
День молодёжи - 27 июня 998 13
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 10
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 8
iF Design Awards 26 3
CeBIT 612 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 2
Навитех-Экспо 32 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 21 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 39 1
ISE - Integrated Systems Europe 50 1
Red Dot Design Award 57 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
Международный женский день - 8 марта 371 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 15 1
ED2 EdTech Accelerator 8 1
Qualcomm Snapdragon Tech Summit 3 1
MacWorld Expo 35 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще