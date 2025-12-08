Получите все материалы CNews по ключевому слову
TRS TRRS Tip, Ring, Sleeve mini-jack мини-джек Audio jack Аудиовыход
TRS и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергеев Иван 74 12
|Наумов Максим 100 10
|Речменский Игорь 21 9
|Малафеев Андрей 52 7
|Ксенин Алекс 311 7
|Ширшов Павел 76 6
|Виноградов Дмитрий 74 6
|Jobs Steve - Джобс Стив 1023 4
|Blass Evan - Бласс Эван 36 4
|Беляева Татьяна 24 4
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 91 3
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 3
|Фролов Александр 39 3
|Симонов Игорь 103 3
|Константинов Константин 32 3
|Кувалдин Андрей 2 2
|Starck Philippe - Старк Филипп 12 2
|Питкевич Юлия 2 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 353 2
|Путин Владимир 3349 2
|Семенов Александр 164 2
|Платонов Алексей 22 2
|Лебедев Артемий 103 2
|Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 2
|Никитин Николай 24 2
|Князева Мария 16 2
|Ерофеева Мария 31 2
|Урусов Александр 17 2
|Пузанов Владимир 14 2
|Халутин Андрей 4 1
|Борзов Павел 1 1
|Шевелев Сергей 9 1
|Тузов Артем 11 1
|Рязанов Эльдар 3 1
|Ларина Ольга 1 1
|Шевцов Олег 3 1
|Sommer Stefan - Зоммер Штефан 3 1
|Ильичев Илья 3 1
|Наумов Иван 3 1
|Saito Hisashi - Сайто Хисаши 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
