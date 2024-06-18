A4Tech расширяет ассортимент линейки Fstyler: механические клавиатуры FS100 Neon и FS300 Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила первые в серии Fstyler механические клавиатуры FS100 Neon и FS300. Модели совместимы с Windows и Mac и позволяют переключаться между ОС

Всегда на связи: проводная гарнитура Fstyler FH150U от A4Tech Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила проводную гарнитуру FH150U из серии Fstyler. Модель укомплектована регулируемым оголовьем. Об этом CNews сообщили представители Merlion

Беспроводные клавиатуры Fstyler FBK26C AS, FBK27C AS и FBK36C AS от A4Tech Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила новые беспроводные клавиатуры FBK26C AS, FBK27C AS и FBK36C AS из серии Fstyler. Модели получили запатентованную технологию QuietKey, о

Работать там, где удобно: беспроводная гарнитура Fstyler BH230 от A4Tech Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила новую беспроводную гарнитуру BH230 из серии Fstyler. Наушники получили микрофон с шумоподавлением и поворотным механизмом. Об этом CNew

Беспроводные мыши A4Tech G7-810 Air2, G7-810S Air2: режим Anti-Sleep и кнопка для скриншотов Компания A4Tech, производителm периферийных устройств, представила новые беспроводные мыши G7-810 Air2 и G7-810S Air2. Помимо технологии двойных функций [Desk + Air], модели обзавелись новым режимом Ant

Клавиатура KR-3 и проводные наборы KR3330, KR3330S от A4Tech Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила проводную клавиатуру KR-3 и два проводных набора KR3330, KR3330S. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Проводная клавиатура KR

Мышь и мультимедийный контроллер: беспроводная FG10CS Air из серии A4Tech Fstyler Компания A4Tech, один из ведущих производителей периферийных устройств, представила новую модель беспр

Универсальные устройства для работы и отдыха: новые проводные мыши от A4Tech Fstyler Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила новые проводные мыши Fstyler FM26, FM26S и FM45S. Вариативность цветовых комбинаций от классических черного и белого вариантов до более

A4Tech представила беспроводные наборы Fstyler Компания A4Tech, производитель компьютерных периферийных устройств, представила новые беспроводные наборы из серии Fstyler. Комплекты из мыши и клавиатуры предлагают решения разных размеров и вариантов

Больше дела, меньше шума: новые беспроводные мыши A4Tech Fstyler Компания A4Tech, один из ведущих производителей периферийных устройств, представила новые беспроводные

Беспроводной числовой блок A4Tech Fstyler FGK21C: тонкая конструкция и стабильная связь Компания A4Tech представила беспроводной числовой блок FGK21C из серии офисной периферии Fstyler. Компактная модель рассчитана на работу с крупными числовыми данными. На выбор доступно два цвета: белый

Литиевый аккумулятор и двойной функционал: беспроводные мыши A4Tech FG16C Air и FG16CS Air из серии Fstyler Компания A4Tech представила новые беспроводные мыши FG16C Air и FG16CS Air из серии офисной периферии Fstyler. Главная особенность моделей – технология двойных функций [Desk + Air]. Симметричный корпус

Стабильная связь и автоматическое энергосбережение: беспроводные мыши A4Tech G3-200N, G7-600NX Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила две новые беспроводные мыши G3-200N

Функциональность без лишнего шума: новые мыши от A4Tech Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, пополнила модельный ряд сразу восемью новыми манипуляторами. Проводные мыши OP-335S, OP-530NUS, OP-560NUS, OP-620DS, OP-720S, беспроводная G3-300NS

Больше опций для подключения: четыре проводные мыши A4Tech Fstyler с USB-адаптером Компания A4Tech представила четыре проводных манипулятора из серии Fstyler. Модели отличаются функциональностью, рассчитанной на работу с файлами. Симметричный корпус подходит и для левшей, и для правше

Беспроводные наборы A4Tech Fstyler FGS1035Q и FGS1110Q Компания A4Tech представила новые беспроводные наборы FGS1035Q и FGS1110Q из серии Fstyler. В клавиатурах с защитой от влаги используется запатентованная А-образная раскладка. Манипуляторы с регулируемы

A4Tech представила компьютерные мыши Fstyler с бесшумным нажатием B10CS, FB12S, FB35S, FB35CS обзавелись бесшумным нажатием, а беспроводная FG20S – новой расцветкой. Отсутствие громких кликов во время работы позволит лучше сфокусироваться на задачах, а удобные мыши A4Tech Fstyler помогут эффективно их выполнить. Модель FM10S оснащена оптическим сенсором с регулируемым разрешением 600/100/1600 DPI. Предусмотрено 4 кнопки, ПО 8-в-1 позволяет назначать на кн

Много портов не бывает: разветвители A4Tech DST-40C, DST-60C, DST-80C Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, выпустила три модели разветвителей: DST-40C, DS

A4Tech представила четыре компактные веб-камеры Компания A4Tech, производителm периферийных устройств, представила четыре новых веб-камеры – PK-710P, PK-810P, PK-825P и PK-980HA. Все модели записывают видео с частотой 30 кадров в секунду, а также име

Беспроводной набор A4Tech Fstyler FG1010S: клавиатура с мягким ходом и мышь с бесшумным нажатием Компания A4Tech пополнил серию Fstyler беспроводным набором FG1010S. От набора FG1010 новинка отличается комплектной мышью с бесшумным нажатием. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Клавиатура

Две новые стереогарнитуры от A4Tech для работы в офисе, дома и в поездках Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила две новые проводные стереогарнитуры HS-8i и HU-8. Обе модели оснащены микрофоном. Регулируемое оголовье и поворотная конструкция микроф

Новые беспроводные наушники A4Tech 2Drumtek B25 и B27 Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, выпустила две новые модели внутриканальных Bluetooth-наушников 2Drumtek. Обе TWS-гарнитуры представлены в белом и пепельно-сером цветах; дополнител

Fstyler FH300U: стереогарнитура с чистым звучанием от A4Tech Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила эргономичные наушники FH300U из серии Fstyler. Они поставляются в черном и белом цвете, снабжены красивой круговой LED подсветкой и все

Беспроводная клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 доступна в трех новых цветах Производитель компьютерной периферии A4Tech расширил ассортимент существующих вариаций беспроводной клавиатуры FBK30 из серии Fstyler. Теперь девайс доступен в черно-сером, зеленом и розовом цветах. Новинки компактны и оснащены об

Новая коллекция беспроводных наушников 2Drumtek BH300 от A4Tech Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, вывела на российский рынок беспроводную гарниту

Новые проводные клавиатуры от A4Tech Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, пополнила серию Fstyler проводными клавиатурами FX60, FX60H и FX61. Новые модели отличаются функциональным и эргономичным дизайном с приятным внешн

Для геймеров и энтузиастов: Bloody расширяет ассортимент игровых ковриков сразу четырьмя моделями Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров (дочерний бренд A4Tech), представил четыре новых коврика. Все новинки отвечают самым современным требованиям к игровым поверхностям, способны многократно увеличить точность движений мыши. Об этом CNews сообщил

Линейка игровых гаджетов A4Tech X7 пополнилась стереогарнитурой и двумя ковриками для мыши Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, расширила игровую линейку X7 наушниками. Стерео

A4Tech пополнила ассортимент беспроводных клавиатур новой моделью Компания A4Tech, производитель компьютерной периферии, представила беспроводную клавиатуру FBK30 из се

A4Tech представила беспроводной набор Fstyler FB2535C Компания A4Tech представила беспроводной набор FB2535C. В него входят тонкопрофильная клавиатура FBK25 и мышь FB35C со встроенным аккумулятором. Беспроводной набор дополняет линейку Fstyler и предназнач

A4Tech представила две клавиатуры с ультратонкими клавишами Компания A4Tech представила две модели проводных клавиатур – FX50 и FX51. Устройства относятся к линей

A4Tech представила два новых манипулятора для офиса Компания A4Tech пополнила линейку офисных мышей моделями G3-330NS и G3-330N. Новинки отличаются улучше

A4Tech выпустила беспроводной набор для офиса 3330N без учета аккумулятора – 87 г. За питание отвечает одна щелочная батарея AA. Беспроводной комплект A4Tech 3330N Новинки доступны для заказа в Merlion.

A4Tech пополнила линейку Fstyler новой беспроводной клавиатурой FBK11 Компания A4Tech пополнила коллекцию беспроводных клавиатур моделью FBK11. Устройство входит в линейку

A4Tech представила четыре модели легких стереонаушников Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила новые гарнитуры: HS-10, HS-11, HU-10, HU-11. Новинки поставляются в двух цветах: черном и черно-белом. Все гарнитуры оснащены 40-миллим

Обновление мыши FG20 от A4Tech: новый цвет и бесшумная версия Компания A4Tech обновила компактную модель FG20 из линейки Fstyler. Мышь обзавелась новым цветом, а та

A4Tech представил новую серию игровых мышей Компания A4Tech вывела на российский рынок очередную новинку — серию игровых мышей Х7. Благодаря