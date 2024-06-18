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A4tech

A4tech


18.06.2024 A4Tech расширяет ассортимент линейки Fstyler: механические клавиатуры FS100 Neon и FS300

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила первые в серии Fstyler механические клавиатуры FS100 Neon и FS300. Модели совместимы с Windows и Mac и позволяют переключаться между ОС
14.06.2024 Всегда на связи: проводная гарнитура Fstyler FH150U от A4Tech

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила проводную гарнитуру FH150U из серии Fstyler. Модель укомплектована регулируемым оголовьем. Об этом CNews сообщили представители Merlion
11.06.2024 Беспроводные клавиатуры Fstyler FBK26C AS, FBK27C AS и FBK36C AS от A4Tech

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила новые беспроводные клавиатуры FBK26C AS, FBK27C AS и FBK36C AS из серии Fstyler. Модели получили запатентованную технологию QuietKey, о
06.06.2024 Работать там, где удобно: беспроводная гарнитура Fstyler BH230 от A4Tech

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила новую беспроводную гарнитуру BH230 из серии Fstyler. Наушники получили микрофон с шумоподавлением и поворотным механизмом. Об этом CNew
22.03.2024 Беспроводные мыши A4Tech G7-810 Air2, G7-810S Air2: режим Anti-Sleep и кнопка для скриншотов

Компания A4Tech, производителm периферийных устройств, представила новые беспроводные мыши G7-810 Air2 и G7-810S Air2. Помимо технологии двойных функций [Desk + Air], модели обзавелись новым режимом Ant
30.01.2024 Клавиатура KR-3 и проводные наборы KR3330, KR3330S от A4Tech

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила проводную клавиатуру KR-3 и два проводных набора KR3330, KR3330S. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Проводная клавиатура KR
12.01.2024 Мышь и мультимедийный контроллер: беспроводная FG10CS Air из серии A4Tech Fstyler

Компания A4Tech, один из ведущих производителей периферийных устройств, представила новую модель беспр
22.12.2023 Универсальные устройства для работы и отдыха: новые проводные мыши от A4Tech Fstyler

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила новые проводные мыши Fstyler FM26, FM26S и FM45S. Вариативность цветовых комбинаций от классических черного и белого вариантов до более
04.12.2023 A4Tech представила беспроводные наборы Fstyler

Компания A4Tech, производитель компьютерных периферийных устройств, представила новые беспроводные наборы из серии Fstyler. Комплекты из мыши и клавиатуры предлагают решения разных размеров и вариантов

30.11.2023 Больше дела, меньше шума: новые беспроводные мыши A4Tech Fstyler

Компания A4Tech, один из ведущих производителей периферийных устройств, представила новые беспроводные
09.10.2023 Беспроводной числовой блок A4Tech Fstyler FGK21C: тонкая конструкция и стабильная связь

Компания A4Tech представила беспроводной числовой блок FGK21C из серии офисной периферии Fstyler. Компактная модель рассчитана на работу с крупными числовыми данными. На выбор доступно два цвета: белый

05.10.2023 Литиевый аккумулятор и двойной функционал: беспроводные мыши A4Tech FG16C Air и FG16CS Air из серии Fstyler

Компания A4Tech представила новые беспроводные мыши FG16C Air и FG16CS Air из серии офисной периферии Fstyler. Главная особенность моделей – технология двойных функций [Desk + Air]. Симметричный корпус

02.10.2023 Стабильная связь и автоматическое энергосбережение: беспроводные мыши A4Tech G3-200N, G7-600NX

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила две новые беспроводные мыши G3-200N
22.09.2023 Функциональность без лишнего шума: новые мыши от A4Tech

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, пополнила модельный ряд сразу восемью новыми манипуляторами. Проводные мыши OP-335S, OP-530NUS, OP-560NUS, OP-620DS, OP-720S, беспроводная G3-300NS
18.09.2023 Больше опций для подключения: четыре проводные мыши A4Tech Fstyler с USB-адаптером

Компания A4Tech представила четыре проводных манипулятора из серии Fstyler. Модели отличаются функциональностью, рассчитанной на работу с файлами. Симметричный корпус подходит и для левшей, и для правше
11.09.2023 Беспроводные наборы A4Tech Fstyler FGS1035Q и FGS1110Q

Компания A4Tech представила новые беспроводные наборы FGS1035Q и FGS1110Q из серии Fstyler. В клавиатурах с защитой от влаги используется запатентованная А-образная раскладка. Манипуляторы с регулируемы
05.09.2023 A4Tech представила компьютерные мыши Fstyler с бесшумным нажатием

B10CS, FB12S, FB35S, FB35CS обзавелись бесшумным нажатием, а беспроводная FG20S – новой расцветкой. Отсутствие громких кликов во время работы позволит лучше сфокусироваться на задачах, а удобные мыши A4Tech Fstyler помогут эффективно их выполнить. Модель FM10S оснащена оптическим сенсором с регулируемым разрешением 600/100/1600 DPI. Предусмотрено 4 кнопки, ПО 8-в-1 позволяет назначать на кн
16.06.2023 Много портов не бывает: разветвители A4Tech DST-40C, DST-60C, DST-80C

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, выпустила три модели разветвителей: DST-40C, DS
01.06.2023 A4Tech представила четыре компактные веб-камеры

Компания A4Tech, производителm периферийных устройств, представила четыре новых веб-камеры – PK-710P, PK-810P, PK-825P и PK-980HA. Все модели записывают видео с частотой 30 кадров в секунду, а также име
26.05.2023 Беспроводной набор A4Tech Fstyler FG1010S: клавиатура с мягким ходом и мышь с бесшумным нажатием

Компания A4Tech пополнил серию Fstyler беспроводным набором FG1010S. От набора FG1010 новинка отличается комплектной мышью с бесшумным нажатием. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Клавиатура

16.05.2023 A4Tech выпустила новую механическую клавиатуру S98
22.02.2023 Две новые стереогарнитуры от A4Tech для работы в офисе, дома и в поездках

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила две новые проводные стереогарнитуры HS-8i и HU-8. Обе модели оснащены микрофоном. Регулируемое оголовье и поворотная конструкция микроф
10.01.2023 Новые беспроводные наушники A4Tech 2Drumtek B25 и B27

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, выпустила две новые модели внутриканальных Bluetooth-наушников 2Drumtek. Обе TWS-гарнитуры представлены в белом и пепельно-сером цветах; дополнител
25.11.2022 Fstyler FH300U: стереогарнитура с чистым звучанием от A4Tech

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила эргономичные наушники FH300U из серии Fstyler. Они поставляются в черном и белом цвете, снабжены красивой круговой LED подсветкой и все
14.11.2022 Беспроводная клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 доступна в трех новых цветах

Производитель компьютерной периферии A4Tech расширил ассортимент существующих вариаций беспроводной клавиатуры FBK30 из серии Fstyler. Теперь девайс доступен в черно-сером, зеленом и розовом цветах. Новинки компактны и оснащены об
08.11.2022 Новая коллекция беспроводных наушников 2Drumtek BH300 от A4Tech

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, вывела на российский рынок беспроводную гарниту
18.10.2022 Новые проводные клавиатуры от A4Tech

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, пополнила серию Fstyler проводными клавиатурами FX60, FX60H и FX61. Новые модели отличаются функциональным и эргономичным дизайном с приятным внешн
22.09.2022 Для геймеров и энтузиастов: Bloody расширяет ассортимент игровых ковриков сразу четырьмя моделями

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров (дочерний бренд A4Tech), представил четыре новых коврика. Все новинки отвечают самым современным требованиям к игровым поверхностям, способны многократно увеличить точность движений мыши. Об этом CNews сообщил
13.09.2022 Линейка игровых гаджетов A4Tech X7 пополнилась стереогарнитурой и двумя ковриками для мыши

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, расширила игровую линейку X7 наушниками. Стерео
01.09.2022 A4Tech пополнила ассортимент беспроводных клавиатур новой моделью

Компания A4Tech, производитель компьютерной периферии, представила беспроводную клавиатуру FBK30 из се
11.07.2022 A4Tech представила беспроводной набор Fstyler FB2535C

Компания A4Tech представила беспроводной набор FB2535C. В него входят тонкопрофильная клавиатура FBK25 и мышь FB35C со встроенным аккумулятором. Беспроводной набор дополняет линейку Fstyler и предназнач
02.06.2022 A4Tech представила две клавиатуры с ультратонкими клавишами

Компания A4Tech представила две модели проводных клавиатур – FX50 и FX51. Устройства относятся к линей
17.03.2022 A4Tech представила два новых манипулятора для офиса

Компания A4Tech пополнила линейку офисных мышей моделями G3-330NS и G3-330N. Новинки отличаются улучше
02.03.2022 A4Tech выпустила беспроводной набор для офиса 3330N

без учета аккумулятора – 87 г. За питание отвечает одна щелочная батарея AA. Беспроводной комплект A4Tech 3330N Новинки доступны для заказа в Merlion.
21.02.2022 A4Tech пополнила линейку Fstyler новой беспроводной клавиатурой FBK11

Компания A4Tech пополнила коллекцию беспроводных клавиатур моделью FBK11. Устройство входит в линейку

03.02.2022 A4Tech представила четыре модели легких стереонаушников

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила новые гарнитуры: HS-10, HS-11, HU-10, HU-11. Новинки поставляются в двух цветах: черном и черно-белом. Все гарнитуры оснащены 40-миллим
31.05.2021 Обновление мыши FG20 от A4Tech: новый цвет и бесшумная версия

Компания A4Tech обновила компактную модель FG20 из линейки Fstyler. Мышь обзавелась новым цветом, а та
30.06.2006 A4Tech представил новую серию игровых мышей

Компания A4Tech вывела на российский рынок очередную новинку — серию игровых мышей Х7. Благодаря

03.10.2005 A4Tech X-708: новая пятикнопочная мышь для геймеров

Компания ТОР, официальный дистрибьютор торговой марки A4Tech, выводит на рынок последнюю новинку от А4Tech — оптическую мышь серии X7. Мышь представлена в двух конфигурациях — проводная (Х-708) и беспроводная безбатареечная версия (Х-708

Публикаций - 97, упоминаний - 118

A4tech и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион 793 79
Logitech 421 10
Defender 128 4
PixArt - Pixart SRL 16 4
Microsoft Corporation 24624 3
Merlion - Oklick - Оклик 32 3
Razer Inc 75 3
Samsung Electronics 10254 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 2
Apple Inc 12100 2
Merlion iRU - Деловой офис 301 2
Kingston Technology 198 2
TÜV 57 2
Canyon Technology Group 51 2
SVEN - Oy Sven Scandinavia Ltd - SVEN Audio 39 2
Alion - Алион - Дистрибуторская компания 86 2
ДОК 828 2
Samsung - Harman - JBL 216 2
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
Philips 2053 1
AOC 99 1
Nvidia Corp 3487 1
Google LLC 11775 1
Verysell - Верисел 317 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 97 1
Intel Corporation 12197 1
NetApp - Network Appliance 636 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
D-Link - Д-Линк Трейд 361 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Extreme Networks - Enterasys Networks - Enterasys Systems 74 1
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 1
Netgear 237 1
Digma 185 1
Mio Technology 86 1
Supermicro 109 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 70 1
AVerMedia Technologies 8 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
BP - British Petroleum 182 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
EPIC Telecom Invest 201 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Россети Ленэнерго 1700 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
Unsplash 762 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 23 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 67
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 46
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1399 36
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 36
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 34
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 33
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 33
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 33
Наушники - Headphones 3999 32
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 27
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БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 658 25
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Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2327 22
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Наушники - Амбушюры - Embouchure 108 17
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LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 12
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 961 12
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 157 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 9
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 9
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Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 4
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 3
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Философия - Philosophy 444 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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