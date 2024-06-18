A4tech
|18.06.2024
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A4Tech расширяет ассортимент линейки Fstyler: механические клавиатуры FS100 Neon и FS300
Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила первые в серии Fstyler механические клавиатуры FS100 Neon и FS300. Модели совместимы с Windows и Mac и позволяют переключаться между ОС
|14.06.2024
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Всегда на связи: проводная гарнитура Fstyler FH150U от A4Tech
Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила проводную гарнитуру FH150U из серии Fstyler. Модель укомплектована регулируемым оголовьем. Об этом CNews сообщили представители Merlion
|11.06.2024
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Беспроводные клавиатуры Fstyler FBK26C AS, FBK27C AS и FBK36C AS от A4Tech
Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила новые беспроводные клавиатуры FBK26C AS, FBK27C AS и FBK36C AS из серии Fstyler. Модели получили запатентованную технологию QuietKey, о
|06.06.2024
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Работать там, где удобно: беспроводная гарнитура Fstyler BH230 от A4Tech
Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила новую беспроводную гарнитуру BH230 из серии Fstyler. Наушники получили микрофон с шумоподавлением и поворотным механизмом. Об этом CNew
|22.03.2024
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Беспроводные мыши A4Tech G7-810 Air2, G7-810S Air2: режим Anti-Sleep и кнопка для скриншотов
Компания A4Tech, производителm периферийных устройств, представила новые беспроводные мыши G7-810 Air2 и G7-810S Air2. Помимо технологии двойных функций [Desk + Air], модели обзавелись новым режимом Ant
|30.01.2024
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Клавиатура KR-3 и проводные наборы KR3330, KR3330S от A4Tech
Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила проводную клавиатуру KR-3 и два проводных набора KR3330, KR3330S. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Проводная клавиатура KR
|12.01.2024
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Мышь и мультимедийный контроллер: беспроводная FG10CS Air из серии A4Tech Fstyler
Компания A4Tech, один из ведущих производителей периферийных устройств, представила новую модель беспр
|22.12.2023
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Универсальные устройства для работы и отдыха: новые проводные мыши от A4Tech Fstyler
Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила новые проводные мыши Fstyler FM26, FM26S и FM45S. Вариативность цветовых комбинаций от классических черного и белого вариантов до более
|04.12.2023
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A4Tech представила беспроводные наборы Fstyler
Компания A4Tech, производитель компьютерных периферийных устройств, представила новые беспроводные наборы из серии Fstyler. Комплекты из мыши и клавиатуры предлагают решения разных размеров и вариантов
|30.11.2023
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Больше дела, меньше шума: новые беспроводные мыши A4Tech Fstyler
Компания A4Tech, один из ведущих производителей периферийных устройств, представила новые беспроводные
|09.10.2023
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Беспроводной числовой блок A4Tech Fstyler FGK21C: тонкая конструкция и стабильная связь
Компания A4Tech представила беспроводной числовой блок FGK21C из серии офисной периферии Fstyler. Компактная модель рассчитана на работу с крупными числовыми данными. На выбор доступно два цвета: белый
|05.10.2023
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Литиевый аккумулятор и двойной функционал: беспроводные мыши A4Tech FG16C Air и FG16CS Air из серии Fstyler
Компания A4Tech представила новые беспроводные мыши FG16C Air и FG16CS Air из серии офисной периферии Fstyler. Главная особенность моделей – технология двойных функций [Desk + Air]. Симметричный корпус
|02.10.2023
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Стабильная связь и автоматическое энергосбережение: беспроводные мыши A4Tech G3-200N, G7-600NX
Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила две новые беспроводные мыши G3-200N
|22.09.2023
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Функциональность без лишнего шума: новые мыши от A4Tech
Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, пополнила модельный ряд сразу восемью новыми манипуляторами. Проводные мыши OP-335S, OP-530NUS, OP-560NUS, OP-620DS, OP-720S, беспроводная G3-300NS
|18.09.2023
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Больше опций для подключения: четыре проводные мыши A4Tech Fstyler с USB-адаптером
Компания A4Tech представила четыре проводных манипулятора из серии Fstyler. Модели отличаются функциональностью, рассчитанной на работу с файлами. Симметричный корпус подходит и для левшей, и для правше
|11.09.2023
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Беспроводные наборы A4Tech Fstyler FGS1035Q и FGS1110Q
Компания A4Tech представила новые беспроводные наборы FGS1035Q и FGS1110Q из серии Fstyler. В клавиатурах с защитой от влаги используется запатентованная А-образная раскладка. Манипуляторы с регулируемы
|05.09.2023
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A4Tech представила компьютерные мыши Fstyler с бесшумным нажатием
B10CS, FB12S, FB35S, FB35CS обзавелись бесшумным нажатием, а беспроводная FG20S – новой расцветкой. Отсутствие громких кликов во время работы позволит лучше сфокусироваться на задачах, а удобные мыши A4Tech Fstyler помогут эффективно их выполнить. Модель FM10S оснащена оптическим сенсором с регулируемым разрешением 600/100/1600 DPI. Предусмотрено 4 кнопки, ПО 8-в-1 позволяет назначать на кн
|16.06.2023
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Много портов не бывает: разветвители A4Tech DST-40C, DST-60C, DST-80C
Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, выпустила три модели разветвителей: DST-40C, DS
|01.06.2023
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A4Tech представила четыре компактные веб-камеры
Компания A4Tech, производителm периферийных устройств, представила четыре новых веб-камеры – PK-710P, PK-810P, PK-825P и PK-980HA. Все модели записывают видео с частотой 30 кадров в секунду, а также име
|26.05.2023
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Беспроводной набор A4Tech Fstyler FG1010S: клавиатура с мягким ходом и мышь с бесшумным нажатием
Компания A4Tech пополнил серию Fstyler беспроводным набором FG1010S. От набора FG1010 новинка отличается комплектной мышью с бесшумным нажатием. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Клавиатура
|16.05.2023
|A4Tech выпустила новую механическую клавиатуру S98
|22.02.2023
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Две новые стереогарнитуры от A4Tech для работы в офисе, дома и в поездках
Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила две новые проводные стереогарнитуры HS-8i и HU-8. Обе модели оснащены микрофоном. Регулируемое оголовье и поворотная конструкция микроф
|10.01.2023
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Новые беспроводные наушники A4Tech 2Drumtek B25 и B27
Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, выпустила две новые модели внутриканальных Bluetooth-наушников 2Drumtek. Обе TWS-гарнитуры представлены в белом и пепельно-сером цветах; дополнител
|25.11.2022
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Fstyler FH300U: стереогарнитура с чистым звучанием от A4Tech
Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила эргономичные наушники FH300U из серии Fstyler. Они поставляются в черном и белом цвете, снабжены красивой круговой LED подсветкой и все
|14.11.2022
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Беспроводная клавиатура A4Tech Fstyler FBK30 доступна в трех новых цветах
Производитель компьютерной периферии A4Tech расширил ассортимент существующих вариаций беспроводной клавиатуры FBK30 из серии Fstyler. Теперь девайс доступен в черно-сером, зеленом и розовом цветах. Новинки компактны и оснащены об
|08.11.2022
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Новая коллекция беспроводных наушников 2Drumtek BH300 от A4Tech
Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, вывела на российский рынок беспроводную гарниту
|18.10.2022
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Новые проводные клавиатуры от A4Tech
Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, пополнила серию Fstyler проводными клавиатурами FX60, FX60H и FX61. Новые модели отличаются функциональным и эргономичным дизайном с приятным внешн
|22.09.2022
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Для геймеров и энтузиастов: Bloody расширяет ассортимент игровых ковриков сразу четырьмя моделями
Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров (дочерний бренд A4Tech), представил четыре новых коврика. Все новинки отвечают самым современным требованиям к игровым поверхностям, способны многократно увеличить точность движений мыши. Об этом CNews сообщил
|13.09.2022
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Линейка игровых гаджетов A4Tech X7 пополнилась стереогарнитурой и двумя ковриками для мыши
Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, расширила игровую линейку X7 наушниками. Стерео
|01.09.2022
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A4Tech пополнила ассортимент беспроводных клавиатур новой моделью
Компания A4Tech, производитель компьютерной периферии, представила беспроводную клавиатуру FBK30 из се
|11.07.2022
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A4Tech представила беспроводной набор Fstyler FB2535C
Компания A4Tech представила беспроводной набор FB2535C. В него входят тонкопрофильная клавиатура FBK25 и мышь FB35C со встроенным аккумулятором. Беспроводной набор дополняет линейку Fstyler и предназнач
|02.06.2022
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A4Tech представила две клавиатуры с ультратонкими клавишами
Компания A4Tech представила две модели проводных клавиатур – FX50 и FX51. Устройства относятся к линей
|17.03.2022
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A4Tech представила два новых манипулятора для офиса
Компания A4Tech пополнила линейку офисных мышей моделями G3-330NS и G3-330N. Новинки отличаются улучше
|02.03.2022
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A4Tech выпустила беспроводной набор для офиса 3330N
без учета аккумулятора – 87 г. За питание отвечает одна щелочная батарея AA. Беспроводной комплект A4Tech 3330N Новинки доступны для заказа в Merlion.
|21.02.2022
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A4Tech пополнила линейку Fstyler новой беспроводной клавиатурой FBK11
Компания A4Tech пополнила коллекцию беспроводных клавиатур моделью FBK11. Устройство входит в линейку
|03.02.2022
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A4Tech представила четыре модели легких стереонаушников
Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила новые гарнитуры: HS-10, HS-11, HU-10, HU-11. Новинки поставляются в двух цветах: черном и черно-белом. Все гарнитуры оснащены 40-миллим
|31.05.2021
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Обновление мыши FG20 от A4Tech: новый цвет и бесшумная версия
Компания A4Tech обновила компактную модель FG20 из линейки Fstyler. Мышь обзавелась новым цветом, а та
|30.06.2006
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A4Tech представил новую серию игровых мышей
Компания A4Tech вывела на российский рынок очередную новинку — серию игровых мышей Х7. Благодаря
|03.10.2005
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A4Tech X-708: новая пятикнопочная мышь для геймеров
Компания ТОР, официальный дистрибьютор торговой марки A4Tech, выводит на рынок последнюю новинку от А4Tech — оптическую мышь серии X7. Мышь представлена в двух конфигурациях — проводная (Х-708) и беспроводная безбатареечная версия (Х-708
A4tech и организации, системы, технологии, персоны:
|Виноградов Дмитрий 74 21
|Расколов Сергей 43 6
|Фоменко Олег 19 4
|Борушевский Денис 37 2
|Сапунов Максим 2 1
|Качалин Алексей 5 1
|Симоненко Вячеслав 41 1
|Тюрин Антон 8 1
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