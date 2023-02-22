Две новые стереогарнитуры от A4Tech для работы в офисе, дома и в поездках

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила две новые проводные стереогарнитуры HS-8i и HU-8. Обе модели оснащены микрофоном. Регулируемое оголовье и поворотная конструкция микрофона делают эти наушники подходящими для повсеместного использования: и в офисе, и дома, и в поездках. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Новинки выпускаются в черном цвете, обладают аккуратным и строгим внешним видом. Одно из особенностей этих накладных наушников — легкий вес и удобная посадка. Регулируемое оголовье поможет настроить девайс под размеры головы любого человека. Мягкие амбушюры выполнены из экокожи. Управление громкостью звука осуществляется с помощью колесика регулировки на чаше наушников.

Обе модели оборудованы 40-миллиметровыми динамиками, которые воспроизводят звук в формате Stereo Surround 2.0. Гарнитуры работают в частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность устройств составляет 100 дБ, а импеданс — 32 Ом. HU-8 отличается наличием стереофонического чипсета DSP (Digital Signal Processing). Этот процессор обеспечивает высокое качество цифровой обработки звука, уменьшает нежелательный фоновый шум.

HS-8i и HU-8

Всенаправленный микрофон пригодится во время переговоров с коллегами и любых других звонков. Система шумоподавления уменьшает посторонние фоновые звуки и помогает четко передавать ваш голос, где бы вы ни находились — в транспорте, ресторане или на улице. Поворотный механизм микрофона позволяет убирать наушники в сумку или рюкзак. Эта опция пригодится во время поездок.

Стереогарнитуры различаются по типу подключения. Сопряжение модели HS-8i с ПК осуществляется с помощью интерфейса Jack 3.5 мм 4 pin, а HU-8 — через USB. Кроме того, длина кабелей у обоих девайсов разная: 180 см и 200 см соответственно.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Merlion – это российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России.