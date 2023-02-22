Разделы

Техника
|

Две новые стереогарнитуры от A4Tech для работы в офисе, дома и в поездках

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила две новые проводные стереогарнитуры HS-8i и HU-8. Обе модели оснащены микрофоном. Регулируемое оголовье и поворотная конструкция микрофона делают эти наушники подходящими для повсеместного использования: и в офисе, и дома, и в поездках. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Новинки выпускаются в черном цвете, обладают аккуратным и строгим внешним видом. Одно из особенностей этих накладных наушников — легкий вес и удобная посадка. Регулируемое оголовье поможет настроить девайс под размеры головы любого человека. Мягкие амбушюры выполнены из экокожи. Управление громкостью звука осуществляется с помощью колесика регулировки на чаше наушников.

Обе модели оборудованы 40-миллиметровыми динамиками, которые воспроизводят звук в формате Stereo Surround 2.0. Гарнитуры работают в частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность устройств составляет 100 дБ, а импеданс — 32 Ом. HU-8 отличается наличием стереофонического чипсета DSP (Digital Signal Processing). Этот процессор обеспечивает высокое качество цифровой обработки звука, уменьшает нежелательный фоновый шум.

122966_a4tech_1400h892-2.jpg

HS-8i и HU-8

Всенаправленный микрофон пригодится во время переговоров с коллегами и любых других звонков. Система шумоподавления уменьшает посторонние фоновые звуки и помогает четко передавать ваш голос, где бы вы ни находились — в транспорте, ресторане или на улице. Поворотный механизм микрофона позволяет убирать наушники в сумку или рюкзак. Эта опция пригодится во время поездок.

Стереогарнитуры различаются по типу подключения. Сопряжение модели HS-8i с ПК осуществляется с помощью интерфейса Jack 3.5 мм 4 pin, а HU-8 — через USB. Кроме того, длина кабелей у обоих девайсов разная: 180 см и 200 см соответственно.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

Николай Агринский, Infosecurity: Вопрос не фрагментарного импортозамещения, а достижения полного цифрового суверенитета остается открытым
Безопасность

***

Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Merlion – это российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Триколор» выпустил дешевые смарт-ТВ для России. Продажи уже начались

Зарплаты ИТ-шников в России стремительно растут, но «джуниоры» могут все испортить

В сети «Мерлиона» «Позитроника» назначен третий гендиректор за 8 месяцев на фоне взрывного роста продаж

WhatsApp позволяет всем и каждому читать чужую переписку и валит вину на операторов связи

Почтовая переписка сотрудников Пентагона две недели пролежала в открытом доступе

Путин пообещал бизнесу налоговые вычеты за покупку российского ПО

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Неубиваемые умные часы: лучшие модели с защитой от воды и ударов

Обзор наушников Soundcore Space Q45: рекордная автономность и мощные басы

Лучшие роторные бритвы для мужчин: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще