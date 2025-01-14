Наушники Амбушюры Embouchure
Наушники и организации, системы, технологии, персоны:
|ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
|Виноградов Дмитрий 74 6
|Урусов Александр 17 3
|Степанова Ирина 16 2
|Вакуленко Василий 8 1
|Zhao George - Чжао Джордж 17 1
|Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 1
|Павлов Александр 88 1
|Расколов Сергей 43 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 12
|Wired - Издание 232 3
|Wikipedia - Википедия 502 1
|Мурзилка 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.