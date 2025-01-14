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Наушники Амбушюры Embouchure



14.01.2025 Новые проводные наушники A4Tech Fstyler FH280U 1
13.12.2024 Новые беспроводные наушники A4Tech Fstyler BH235 1
23.10.2024 Новые игровые наушники G521S от Bloody 1
14.10.2024 Новые наушники Sudio на российском рынке 1
11.10.2024 Ритейлеры начали продажи наушников Honor Choice Headphones и Headphones Pro 1
13.09.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж первых наушников от бренда Dyson 1
20.06.2024 На «Яндекс Маркете» стартовали продажи флагманских наушников Commo Immersive — с шумоподавлением и автономной работой до 65 часов 1
14.06.2024 Всегда на связи: проводная гарнитура Fstyler FH150U от A4Tech 1
06.06.2024 Работать там, где удобно: беспроводная гарнитура Fstyler BH230 от A4Tech 1
28.02.2024 Cтереогарнитуры для офиса: «Оклик» HS-M500 и HS-M600 1
22.02.2024 Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
07.02.2024 Новинки игровой периферии Acer: игровые клавиатуры OKW300, OKW302 и гарнитура OHW312 1
30.01.2024 Acer представила в России проводные и беспроводные наушники для прослушивания музыки и работы 1
14.12.2023 «М.видео» и «Эльдорадо» начали продажи новых игровых гарнитур и мышей Logitech 1
06.12.2023 Лучшие TWS-наушники 2023 года: хиты продаж 1
01.09.2023 Представлены наушники Soundcore Space One с улучшенной системой активного шумоподавления 1
27.07.2023 Bloody представил беспроводную игровую гарнитуру MR720 в новой расцветке 1
27.07.2023 Накладные наушники без проводов: хиты продаж 1
24.07.2023 В России вышла беспроводная гарнитура Bloody MH390 с металлическим соединением 1
21.06.2023 Беспроводная гарнитура Bloody MH360: шумоподавление и складная конструкция 1
22.02.2023 Две новые стереогарнитуры от A4Tech для работы в офисе, дома и в поездках 1
17.02.2023 Bloody представил коллекцию геймерских девайсов по мотивам игры Naraka 1
15.02.2023 Новая гарнитура Bloody GR270 с тремя способами подключения 1
08.02.2023 Как выбрать хорошие TWS-наушники в 2023 году 1
11.01.2023 Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года 1
10.12.2022 Лучшие подарки для геймеров: готовимся к Новому году 1
05.12.2022 Новинки игровых гарнитур от Bloody: запуск модели GR230 и новые расцветки для G575 1
25.11.2022 Fstyler FH300U: стереогарнитура с чистым звучанием от A4Tech 1
23.11.2022 10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM 1
08.11.2022 Новая коллекция беспроводных наушников 2Drumtek BH300 от A4Tech 1
28.09.2022 Игровая гарнитура GMNG с объемным звучанием уже в России 1
23.09.2022 Лучшие недорогие гарнитуры для ПК: выбор ZOOM 1
25.08.2022 Новинки Bloody: игровые гарнитуры G330p и J200S 1
18.07.2022 Гарнитура Bloody M320: быстрая передача звука без проводов 1
14.07.2022 Bloody MR710: беспроводная гарнитура с тремя способами подключения 1
05.04.2022 Acer пополнила модельный ряд игровой периферии десятью новыми моделями 1
29.12.2021 Обзор наушников Under Armour Project Rock Over-Ear Training by JBL: мощное звучание и стильный дизайн 1
16.12.2021 Лучшие беспроводные наушники: итоги 2021 года 1
13.12.2021 Почему холод опасен для техники и как защитить свои гаджеты зимой: советы ZOOM 1
09.12.2021 Новые геймерские девайсы от Bloody: гарнитура G575, клавиатура B750N Destiny и мышь A70 1

Публикаций - 108, упоминаний - 108

Наушники и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион 793 22
Sony 6544 18
A4tech 97 17
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 14
Apple Inc 12100 13
Samsung - Harman - JBL 216 13
Logitech 421 11
Huawei 3933 10
Samsung Electronics 10254 10
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 6
Xiaomi 1732 6
AKG 65 6
Nvidia Corp 3487 5
Microsoft Corporation 24624 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 5
AMD - Advanced Micro Devices 4231 5
HP Inc. 5685 5
ДОК 828 5
Koss 39 5
Google LLC 11775 4
LG Electronics 3614 4
Poly - Plantronics 136 4
SteelSeries 27 4
Sharp Corporation 1041 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 3
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 70 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 3
Jabra 76 3
Razer Inc 75 3
Kingston Technology 198 3
Intel Corporation 12197 2
Qualcomm Technologies 1822 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 2
Bang&Olufsen - B&O 137 2
Philips 2053 2
BlueJeans 10 2
Ritmix 63 2
Audio-Technica 25 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 4
Россети Ленэнерго 1700 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
Automobili Lamborghini S.p.A. 58 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
EPIC Telecom Invest 201 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 172 1
Assist - Ассист 209 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Led Zeppelin - британская рок-группа 6 1
Комус 94 1
Геометрия НПО 140 1
Евросеть 1404 1
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 5 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 1
Наушники - Headphones 3999 103
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1044 65
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 64
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1399 54
Микрофон - Microphone 2501 53
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 48
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 46
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 44
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 43
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 42
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 40
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 27
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 26
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 26
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 26
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 23
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 997 23
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 22
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 21
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 19
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1035 15
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3850 15
Аксессуары 3881 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 14
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 14
Эквалайзер - Equalize - темброблок 473 14
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 14
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1788 14
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 13
USB micro 962 12
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1888 12
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 11
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2953 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 11
Wireless headphones - TWS - true wireless stereo (наушники) 87 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 10
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 799 10
Силиконы - полиорганосилоксаны 256 10
A4Tech Fstyler - FG, FB - серия беспроводных мышей 75 15
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 90 14
Google Android 13994 13
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 10
Microsoft Windows 15656 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 9
Apple iOS 7809 9
Apple AirPods - Наушники 133 9
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 45 8
Samsung Galaxy Buds - Наушники 51 8
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 50 7
Microsoft Skype 2067 7
Apple Siri - Голосовой помощник 395 7
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds 33 7
BBK Realme Buds Air 15 6
Logitech G - Logitech G PRO X - Logitech Gaming - Logitech G Gamepad 46 6
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 6
Microsoft Teams - MS Teams 547 6
Xiaomi Redmi Buds 11 5
Apple macOS 2059 5
Sony WF - серия беспроводных наушников 13 5
Anker Soundcore 15 5
Kingston HyperX 47 4
Samsung - Harman - JBL Endurance Sprint - JBL Endurance Dive - JBL Endurance PEAK 7 4
Nintendo Switch - Игровая приставка 60 4
Apple Beats - Apple Beats Flex 112 4
Kingston HyperX Cloud - серия наушников 14 4
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 303 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 3
HP OMEN Command Center 6 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 3
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 3
SteelSeries Arctis 4 3
Logitech Logi Tune 6 3
Samsung Galaxy Wearable 7 3
A4tech Bloody - игровая гарнитура 12 3
Tonino Lamborghini Alpha one - LAMBORU - смартфон 9 3
Microsoft Windows 10 1758 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
Виноградов Дмитрий 74 6
Урусов Александр 17 3
Степанова Ирина 16 2
Вакуленко Василий 8 1
Zhao George - Чжао Джордж 17 1
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 1
Павлов Александр 88 1
Расколов Сергей 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 13
Китай - Тайвань - Тайбэй 277 13
Китай - Тайвань 3984 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 12
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 12
Россия - СФО - Новосибирск 4290 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
Япония 13282 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 3
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Германия - Берлин 715 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Китай - Пекин - Beijing 1001 1
Европа 21767 1
Америка Латинская 1812 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Дания - Королевство 1296 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Уран - планета Солнечной системы 543 1
Солнечная система - Solar system 2522 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 18
Ergonomics - Эргономика 1597 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 14
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 9
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 2
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 2
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 56 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 2
Английский язык 6634 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 547 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 12
Wired - Издание 232 3
Wikipedia - Википедия 502 1
Мурзилка 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
День молодёжи - 27 июня 896 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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