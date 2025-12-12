В «М.видео» стартовали продажи эксклюзивных наушников серии Baseus Inspire

«М.видео» объявляет о старте продаж новой линейки наушников Baseus Inspire. Созданная в коллаборации с брендом Bose — серия включает полноразмерные, TWS-модели, а также наушники открытого типа. Каждое устройство предлагает точное фирменное звучание, настроенное экспертами Bose, что позволило Baseus вывести качество звука линейки Inspire на новый уровень. Полноразмерные Inspire XH1 и TWS-наушники Inspire XP1 доступны эксклюзивно в магазинах «М.видео» и «Эльдорадо». Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Наушники Baseus Inspire XH1

Полноразмерная модель получила 35 мм динамики, которые воспроизводят частоты в диапазоне 20–40 кГц. Они расположены под углом и имеют оптимизированные акустические камеры и поддержку Dolby Audio.

Четырехслойная гибридная система активного шумоподавления непрерывно анализирует окружающую обстановку с частотой 38 400 раз в секунду и автоматически, в зависимости от ситуации, снижает уровень шума до -48 дБ. Система предусматривает отдельные сценарии работы в транспорте, на улице, в офисе и в самолете. Пять микрофонов с ИИ и технология ENC обеспечивают четкость голоса во время звонков.

Модель использует Bluetooth 6.1, а технология Baseus Smart-Connect (BSC) позволяет переключаться между двумя устройствами. Для дополнительной настройки звука в приложении Baseus доступно сразу несколько режимов. Алгоритм SuperBass 3.0 направлен на усиление низких частот, а SuperBalance 3.0 корректирует аудио в режиме реального времени для более сбалансированного звучания. Функция SoundFit позволяет настроить звук под индивидуальные предпочтения.

Наушники Inspire XH1 работают до 100 часов с выключенным ANC или до 65 часов с включенным. При этом быстрая зарядка в течение 10 минут обеспечивает до 12 часов работы. Амбушюры новинки изготовлены из искусственной кожи и заполнены мягкой пеной с эффектом памяти.

Новинка доступна в черном, белом и оранжевом цветах. Стоимость модели — 13 999 руб.

Наушники Baseus Inspire XP1

TWS-наушники XP1 получили двухслойные 10 мм динамики. Модель поддерживает технологию Dolby Audio. Разработки Bose дополнены собственными алгоритмами Baseus: SuperBass 3.0 усиливает басы, SuperBalance 3.0 адаптирует звук в реальном времени.

Шумоподавление до -50 дБ справляется с разными сценариями работы. Настроить функцию под себя можно в умном приложении Baseus. Сразу шесть микрофонов с алгоритмами ИИ отвечают за четкую передачу голоса во время звонков и справляются в том числе и с ветром. Для подключения используется Bluetooth 6.1, поддерживается многоточечное подключение.

Амбушюры сделаны из жидкого силикона. Корпус получил степень пылевлагозащиты IPX4. Наушники работают до 8 часов без кейса или до 45 часов с кейсом, если ANC выключен, либо до 6 и 35 часов, соответственно, когда ANC включен.

Новинка доступна в черном цвете. Стоимость модели — 12 999 руб.