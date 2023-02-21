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Rapid Charge Speed Charge Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки

Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки


21.02.2023 Realme расширяет научно-исследовательское направление 1
20.02.2023 Лучшие роторные бритвы для мужчин: выбор ZOOM 1
17.02.2023 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфона Honor X9a с экраном уровня флагманов и 12-дюймового планшета Honor Pad 8 1
09.02.2023 Realme представляет смартфон с самой быстрой в мире зарядкой 240 Вт 2
09.02.2023 Билайн вернет до половины от цены смартфона 1
08.02.2023 Edifier представляет новые модели наушников и колонок 1
08.02.2023 Смартфоны серии Realme 10 Pro поступили в продажу в России 1
08.02.2023 Как выбрать хорошие TWS-наушники в 2023 году 1
06.02.2023 Создатель знаменитых «убийц» смартфонов-флагманов выпускает своего первого «убийцу» iPad. Фото. Характеристики 1
27.01.2023 Digma выпустила новые 4K-мониторы с 27-дюймовым экраном 1
27.01.2023 Лучшие TWS-наушники до 5000 рублей: выбор ZOOM 1
23.01.2023 Как выбрать смартфон для ребенка: советы ZOOM 2
11.01.2023 Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года 1
05.01.2023 Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM 2
28.12.2022 Лучшие новогодние подарки до 5000 рублей: выбор ZOOM 1
23.12.2022 Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM 1
22.12.2022 Обзор смартфона TECNO Phantom X2: флагман новой линейки 1
21.12.2022 Изучаем новые планшеты от российского бренда: что внутри? 1
19.12.2022 Tecno анонсировал старт продаж флагманского смартфона Phantom X2, Ноутбука Megabook T1 и наушников Sonic 1 1
15.12.2022 Sitronics Electro установила зарядку для электромобилей на паркинге стадиона «ВТБ арена» 1
07.12.2022 Tecno представила флагманскую серию премиальных смартфонов и свои первые ноутбуки. Фото 1
02.12.2022 DiHouse представляет новые ноутбуки MAIBENBEN на российском рынке 1
01.12.2022 Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона 1
23.11.2022 10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM 1
22.11.2022 Irbis представил новые бизнес-устройства 1
15.11.2022 Oppo представила смартфон A57s со стильным дизайном и мощным аккумулятором 2
15.11.2022 10 главных мифов об электромобилях 1
10.11.2022 Опасный конкурент Xiaomi захватывает Россию. Выпущен супердешевый смартфон с большим аккумулятором. Видео 1
02.11.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM 2
01.11.2022 Infinix ZERO 20 с 60 МП фронтальной камерой с OIS представлена на российском рынке 1
31.10.2022 Водный транспорт на электротяге: как новые технологии покоряют реки и моря 1
26.10.2022 Легендарный бренд привез в Россию супердешевый смартфон на Android 1
26.10.2022 Tecno выпустила лимитированный смартфон Spark 9 Pro Sport Edition 1
24.10.2022 Какие бывают электромобили: от кабриолета до погрузчика 1
12.10.2022 Новый смартфон Tecno POVA 4 Pro: Helio G99, AMOLED 6,7 дюйма, быстрая зарядка 45 Вт 1
29.09.2022 Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году 2
27.09.2022 Vivo представила смартфоны серии V25 в России 2
27.09.2022 На рынок выходит ультрабюджетный смартфон с поддержкой 5G. Китай и Корея ни при чем 1
22.09.2022 Недорогие и надежные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM 1
21.09.2022 Обзор itel Vision 3 Plus: недорогой смартфон с большим аккумулятором 1

Публикаций - 726, упоминаний - 788

Rapid Charge упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9745 159
Huawei 3514 156
Xiaomi 1310 127
Google LLC 10965 127
Apple Inc 11221 120
Lenovo Group 2176 89
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6272 80
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 538 72
4A Games 741 71
Intel Corporation 11677 70
Qualcomm Technologies 1702 68
Nvidia Corp 3215 53
LG Electronics 3543 48
BBK OPPO Electronics 328 46
MediaTek 447 46
ASUS - AsusTek Computer Inc 1952 42
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 221 42
Sony 6484 41
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 242 39
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5593 39
Leica Camera 249 34
HP Inc. 5525 34
Microsoft Corporation 23531 34
Lenovo Motorola 3504 33
AMD - Advanced Micro Devices 3868 29
BBK OnePlus 177 28
Zoom Int - Zoom Video Communications 1328 28
ДОК 770 27
HTC Corporation 1492 26
Meizu Technology 157 25
Yandex - Яндекс 5700 25
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 25
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2423 24
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 23
ZTE Corporation 723 22
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 371 19
123 солюшнс 620 18
AKG 66 17
Transsion Holdings - Tecno Mobile 76 16
HMD Global - Nokia 130 16
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6644 58
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6204 49
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1837 35
TÜV Rheinland Group 96 32
Россети Ленэнерго 2352 20
Связной ГК 1339 18
Carl Zeiss 299 17
AliExpress 381 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 888 10
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 9
Геометрия НПО 127 9
BMW Group 412 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 445 8
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 305 7
AliExpress Tmall 73 7
Braun 76 7
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 607 7
Евросеть 1401 6
Porsche Design GmbH 23 6
Градиент 82 6
Porsche - Порше Руссланд 96 5
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5839 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 5
Tesla Motors 338 5
JD.com - Jingdong Mall 83 4
Лента - Сеть розничной торговли 1706 4
Asahi Glass 42 4
Volkswagen Audi Group 196 4
Caterpillar 88 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 3
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 67 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 660 3
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 252 3
Jaguar Cars 123 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 208 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 140 2
AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия 27 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 119 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3712 51
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 37 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1922 3
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 413 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2434 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18003 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3002 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 695 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2397 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 432 1
Правительство Москвы 1997 1
Роскачество - Российская система качества 26 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10398 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1216 1
UK MI6 - Military Intelligence - Secret Intelligence Service MI6 - Секретная разведывательная служба Великобритании МИ-6 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9155 1
4CIO 708 71
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 16
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 12
8K Association - Ассоциация 8K 161 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 9
Российский социально-экологический союз 3 1
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 12 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
USB Promoter Group - Индустриальная группа 8 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 32 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 188 1
Linux Foundation 174 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
Единая Россия - Политическая партия 264 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21425 567
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8685 565
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19258 411
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8464 406
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11864 392
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5659 313
USB Type-C - USB-C - USB 3 1427 299
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1759 286
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12533 279
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22011 258
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5743 243
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9350 239
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11534 235
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 1753 235
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 1849 234
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6373 233
5G - пятое поколение мобильной связи 3457 233
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6743 212
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6635 208
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2421 204
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2951 190
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4127 183
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17355 176
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2576 173
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5701 167
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 1903 167
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13251 156
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