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Rapid Charge Speed Charge Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки

Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


09.12.2025 Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

придут многочисленные защиты. Три порта для мобильных устройств могут работать одновременно. Однако быстрая зарядка доступна только для USB Type-С. В данном случае поддерживается стандарт Power
20.11.2024 Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

максимальной скорости, затем процесс замедляется и мощность снижается — так и работает, собственно, быстрая зарядка. Это позволяет надеяться, что внешний аккумулятор прослужит долго. Digma DGPD
27.10.2023 Московская компания разработала навесную станцию быстрой зарядки для электротранспорта

Столичный производитель бытовых и коммерческих электрозарядных станций Engy разработал навесную станцию для быстрой зарядки электротранспорта. Одновременно она может питать два автомобиля. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики,

19.10.2023 Проводная или беспроводная быстрая зарядка — что лучше для батареи смартфона?

Как беспроводные, так и проводные устройства для быстрой зарядки сильно нагреваются в процессе работы. У многих пользователей смартфонов это вызывает опасения. Какой из способов зарядки хуже в долгосрочной перспективе? Как проводная, так и бе
16.05.2023 Sitronics Electro запустила в Иванове станцию для быстрой зарядки электромобилей

Sitronics Electro запустила в Иванове станцию для быстрой зарядки электромобилей. Зарядная станция оператора находится в центральной части города на открытом круглосуточном паркинге рядом с рестораном KFC. Для зарядки электромобиля водителю бу
10.03.2023 Infinix запускает технологию универсальной быстрой зарядки

ностью заряжает устройство за 16 минут. Об этом CNews сообщили представители Infinix. Универсальная быстрая зарядка 260 Вт Решение использует интеллектуальную схему с четырьмя зарядными насосам
12.10.2022 Новый смартфон Tecno POVA 4 Pro: Helio G99, AMOLED 6,7 дюйма, быстрая зарядка 45 Вт

ойств, анонсировал смартфоны POVA 4 Pro и POVA 4. Модель POVA 4 Pro оснащена энергоэффективным процессором MTK Helio G99, произведенным по техпроцессу 6 нм, емким аккумулятором 6000 мАч и технологией быстрой зарядки 45 Вт. У смартфона яркий AMOLED-экран с диагональю 6,7 дюйма, а корпус выполнен в футуристичном дизайне. На российском рынке новинка будет представлена в максимальной версии пам
06.11.2020 Silicon Power QP70: внешний аккумулятор с поддержкой функции быстрой зарядки

Silicon Power представила свой самый компактный внешний аккумулятор с функцией быстрой зарядки — устройство для тех, кто по-настоящему ценит портативность. При габаритах, сравнимых с размером кредитной карты, QP70 обладает внушительной емкостью в 10000 мАч. Помимо этого,

22.10.2020 Anker Innovations представила СЗУ для быстрой зарядки iPhone 12

12 в три раза быстрее. iPhone 12 нарушает традиции и выпускается без собственного зарядного устройства Apple. А значит пришло время обратить внимание на других производителей и сделать выбор в пользу быстрой зарядки. Новинка от Anker меньше и быстрее по сравнению с оригинальным зарядным устройством. Anker Powerport III Nano является самым тонким и легким в новой линейке портативных устройст

Публикаций - 1221, упоминаний - 1319

Rapid Charge и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4677 229
Samsung Electronics 11065 200
Xiaomi - Сяоми 2232 189
Google LLC 12690 171
Apple Inc 13156 168
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 110
Lenovo Group 2447 93
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 89
Qualcomm Technologies 1974 85
Intel Corporation 12811 79
BBK OPPO Electronics 484 75
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 65
Nvidia Corp 4002 64
Sony 6739 62
MediaTek - Ralink 595 61
LG Electronics 3735 56
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 50
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 48
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 47
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 47
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 45
Yandex - Яндекс 9216 43
Leica Camera 282 41
AMD - Advanced Micro Devices 4641 40
BBK OnePlus 298 40
Microsoft Corporation 25775 38
Lenovo Motorola 3566 38
HP Inc. 5883 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 32
Acer Group - Acer Inc 2776 31
HTC Corporation 1512 29
Samsung - Harman - JBL 243 29
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 29
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 25
ZTE Corporation 800 24
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 23
МегаФон 10742 21
Ланит - diHouse - Дихаус 264 21
Ugreen 48 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 99
TÜV Rheinland Group 181 68
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 40
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 22
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 22
Связной ГК 1401 18
Carl Zeiss AG 307 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 16
Россети Ленэнерго 1699 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
BMW Group 482 11
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 11
Геометрия НПО 165 10
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Tesla Motors 461 7
Braun GmbH 79 7
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Евросеть 1421 6
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 6
Porsche Design GmbH 23 6
Volkswagen Audi Group 232 5
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
UPS 216 4
Volkswagen Group - VW 308 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
JD.com - Jingdong Mall 101 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 4
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 34 4
Kärcher - Karcher - Керхер 74 4
Ланит - Сова Моторс - Sova Motors 4 3
Kickstarter 136 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 75
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 2
Администрация города Казани - Мэрия Казани 22 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
Мосгортранс ГУП 139 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 25
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 11
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 10
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
ГосИнформСистемы 160 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
USB Promoter Group - Индустриальная группа 9 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 5 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
Российский социально-экологический союз 3 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 917
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 885
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 599
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 594
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 581
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 446
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 426
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 425
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 407
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 385
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 382
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 374
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 344
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 335
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 333
Наушники - Headphones 4478 329
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 309
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 288
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 286
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 285
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 283
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 277
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 276
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 270
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 265
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 259
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 254
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 248
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 247
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 243
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 235
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 223
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 218
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 207
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 198
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 188
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 173
Микрофон - Microphone 2808 169
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 168
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 148
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 346
Google Android 15244 307
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 168
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 157
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 146
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 140
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 126
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 121
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 113
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 112
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 107
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 102
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 101
Honor SuperCharge 193 92
Samsung Galaxy 1035 81
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 80
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 73
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 71
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 71
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 68
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 67
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 66
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 209 66
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 65
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 62
Apple iOS 8583 61
Intel Core - Семейство процессоров 1251 60
Huawei Mate - серия смартфонов 453 59
Samsung Galaxy Note 702 57
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 57
Apple iPhone 6 4861 56
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 55
Microsoft Windows 16882 52
Google Android 7 - Android Nougat 227 52
Google Android 8 - Android Oreo 198 48
Google Android 9 - Android Pie 217 47
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 46
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 46
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 45
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 43
Уваров Сергей 48 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Помозов Алексей 88 5
Малафеев Андрей 52 5
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 4
Jun Lei - Цзунь Лей 46 4
Zhao George - Чжао Джордж 17 3
Ran Tony - Ран Тони 14 3
Широков Константин 2 2
Joannopoulos John - Джон Иоаннопулос 2 2
Sharma Mukul - Шарма Мукул 4 2
Путин Владимир 3454 2
Борзилов Давид 77 2
Гуцериев Михаил 114 2
Lin James - Лин Джеймс 15 2
Катаев Александр 40 2
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 12 2
Blass Evan - Бласс Эван 36 2
Rubin Andy - Рубин Энди 63 2
Виноградов Дмитрий 74 2
Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 2
Гордеева Анна 36 2
Когогин Сергей 20 2
Walker Chris - Уокер Крис 7 2
Lejeune Alain - Лежен Алан 4 2
Мишин Глеб 70 2
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 2
Go Eric - Го Эрик 2 2
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 9 2
Ding David - Динг Дэвид 3 2
Щуровский Денис 8 2
Thurber Alex - Тербер Алекс 3 2
Набоков Сергей 27 2
Karalis Aristeidis - Каралис Аристидис 2 2
Михеев Владимир 14 2
Bond James - Бонд Джеймс 86 2
Овчинский Владислав 230 2
Райкевич Алексей 129 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 702
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 252
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 125
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 124
Европа 24964 79
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 61
Южная Корея - Республика 7052 47
Индия - Bharat 5869 47
Япония 13807 35
Германия - Федеративная Республика 13221 35
Китай - Тайвань 4245 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 25
Франция - Французская Республика 8177 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 19
Азия - Азиатский регион 5920 19
Африка - Африканский регион 3641 17
Испания - Каталония - Барселона 752 17
Солнечная система - Solar system 2569 16
США - Калифорния - Купертино 281 16
Финляндия - Финляндская Республика 3697 13
Россия - СФО - Новосибирск 4876 13
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 12
Германия - Берлин 732 12
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 10
Испания - Королевство 3840 10
Сатурн - Титан (спутник) 533 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 9
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Ближний Восток 3154 8
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 258
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Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 86
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 33
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Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 20
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