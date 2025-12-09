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Rapid Charge Speed Charge Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки
- PowerShare - функция беспроводной зарядки - беспроводная передача электричества - Wireless charging - Wireless transmission of electricity
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|09.12.2025
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Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки
придут многочисленные защиты. Три порта для мобильных устройств могут работать одновременно. Однако быстрая зарядка доступна только для USB Type-С. В данном случае поддерживается стандарт Power
|20.11.2024
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Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств
максимальной скорости, затем процесс замедляется и мощность снижается — так и работает, собственно, быстрая зарядка. Это позволяет надеяться, что внешний аккумулятор прослужит долго. Digma DGPD
|27.10.2023
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Московская компания разработала навесную станцию быстрой зарядки для электротранспорта
Столичный производитель бытовых и коммерческих электрозарядных станций Engy разработал навесную станцию для быстрой зарядки электротранспорта. Одновременно она может питать два автомобиля. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики,
|19.10.2023
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Проводная или беспроводная быстрая зарядка — что лучше для батареи смартфона?
Как беспроводные, так и проводные устройства для быстрой зарядки сильно нагреваются в процессе работы. У многих пользователей смартфонов это вызывает опасения. Какой из способов зарядки хуже в долгосрочной перспективе? Как проводная, так и бе
|16.05.2023
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Sitronics Electro запустила в Иванове станцию для быстрой зарядки электромобилей
Sitronics Electro запустила в Иванове станцию для быстрой зарядки электромобилей. Зарядная станция оператора находится в центральной части города на открытом круглосуточном паркинге рядом с рестораном KFC. Для зарядки электромобиля водителю бу
|10.03.2023
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Infinix запускает технологию универсальной быстрой зарядки
ностью заряжает устройство за 16 минут. Об этом CNews сообщили представители Infinix. Универсальная быстрая зарядка 260 Вт Решение использует интеллектуальную схему с четырьмя зарядными насосам
|12.10.2022
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Новый смартфон Tecno POVA 4 Pro: Helio G99, AMOLED 6,7 дюйма, быстрая зарядка 45 Вт
ойств, анонсировал смартфоны POVA 4 Pro и POVA 4. Модель POVA 4 Pro оснащена энергоэффективным процессором MTK Helio G99, произведенным по техпроцессу 6 нм, емким аккумулятором 6000 мАч и технологией быстрой зарядки 45 Вт. У смартфона яркий AMOLED-экран с диагональю 6,7 дюйма, а корпус выполнен в футуристичном дизайне. На российском рынке новинка будет представлена в максимальной версии пам
|06.11.2020
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Silicon Power QP70: внешний аккумулятор с поддержкой функции быстрой зарядки
Silicon Power представила свой самый компактный внешний аккумулятор с функцией быстрой зарядки — устройство для тех, кто по-настоящему ценит портативность. При габаритах, сравнимых с размером кредитной карты, QP70 обладает внушительной емкостью в 10000 мАч. Помимо этого,
|22.10.2020
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Anker Innovations представила СЗУ для быстрой зарядки iPhone 12
12 в три раза быстрее. iPhone 12 нарушает традиции и выпускается без собственного зарядного устройства Apple. А значит пришло время обратить внимание на других производителей и сделать выбор в пользу быстрой зарядки. Новинка от Anker меньше и быстрее по сравнению с оригинальным зарядным устройством. Anker Powerport III Nano является самым тонким и легким в новой линейке портативных устройст
Rapid Charge и организации, системы, технологии, персоны:
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