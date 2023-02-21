Индексная книга CNews*
Rapid Charge Speed Charge Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки
- PowerShare - функция беспроводной зарядки - беспроводная передача электричества - Wireless charging - Wireless transmission of electricity
Публикаций - 726, упоминаний - 788
Rapid Charge упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1757 109
|91Mobiles 1701 25
|DxOMark - Издание 36 15
|GizmoChina 97 11
|GSM Arena 66 8
|The Verge - Издание 503 4
|Wikipedia - Википедия 440 4
|GizChina - Издание 54 4
|OnLeaks 17 3
|Bloomberg 1112 3
|TENAA 18 3
|VK - Mail.ru Новости 22 2
|Android Authority 38 2
|Ice Universe - микроблог инсайдера 11 2
|SlashGear 134 2
|Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 250 2
|PhoneArena 73 2
|Engadget - Блог о технологиях 418 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1248 2
|Прайм - Агентство экономической информации 857 1
|Boy Genius Report - BGR 50 1
|NDTV.com 3 1
|NokiaPowerUser 13 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|Мобильные системы 113 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11007 1
|Из рук в руки - irr.ru 62 1
|Mobiltelefon 5 1
|ITHome 20 1
|Jiemian 4 1
|ZDnet 596 1
|Business Insider 208 1
|AppleInsider 386 1
|Sports.ru 24 1
|LetsGoDigital 9 1
|Чудо техники 60 1
|The Guardian - Британская газета 339 1
|Liliputing 38 1
|Wired - Издание 225 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1240 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219706, в очереди разбора - 880464.
Создано именных указателей - 111351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219706, в очереди разбора - 880464.
Создано именных указателей - 111351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.