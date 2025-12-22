Разделы

Tsinghua University Qinghai University Университет Цинхуа Цинхайский университет

Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет

СОБЫТИЯ


22.12.2025 Китайцы создали чипы, которые генерят видео в 100 раз быстрее ИИ-процессоров Nvidia 2
01.09.2025 В Китае создан первый в мире «всечастотный» 6G-чип 1
15.08.2025 Московские абитуриенты стали чаще интересоваться обучением в вузах Южной Кореи и Японии 1
05.06.2025 Китай придумал и испытал защиту от квантового взлома обычных линий связи 1
27.01.2025 «Геоскан» и Университет Цинхуа развивают совместные космические проекты 3
15.01.2025 Успешно испытан первый в мире дрон с водородным двигателем, дальностью 1000 км и с массой более тонны 1
28.12.2024 7 главных технологических прорывов 2024 года: выбор CNews  1
23.12.2024 Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews 1
10.12.2024 Китайский вуз приобрел ПО российского вендора BFG Group 1
22.04.2024 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 2
26.01.2024 Создан революционный новый класс памяти: «Жидкая» память для интерфейса «мозг-машина» 4
19.12.2023 Неизвестная китайская компания создала «уникальные» процессоры с 48 ядрами и архитектурой х86. Они во всем лучше Intel Core 3
17.05.2022 Китай построит огромную дамбу без участия людей. Дронами и 3D-печатью будет управлять искусственный интеллект 1
06.05.2022 Уволенный глава китайской «дочки» ARM отказывается уходить из компании и не отдает печать, несмотря на вмешательство властей 1
22.02.2021 Могут ли умные рюкзаки вырабатывать энергию во время ходьбы? 1
11.09.2019 Китайская госкомпания приходит в Россию, чтобы забрать «15% рынка», потеснив Huawei и Cisco 1
22.11.2018 Началось производство взрывобезопасных батарей повышенной емкости для смартфонов 1
19.04.2018 Россияне выиграли чемпионат мира по программированию в седьмой раз подряд 1
28.03.2018 Полный конец операционной системы: Закрывается магазин приложений Firefox OS 1
25.05.2017 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1
28.09.2016 Разработка Firefox OS полностью прекращена 1
15.12.2015 Firefox OS будет жить. Неизвестный стартап получил $100 млн на поддержку ОС 1
24.09.2015 В Москве появятся два китайских технопарка 1
21.05.2015 Российские студенты победили на чемпионате мира по программированию с 2 абсолютными рекордами 1
27.01.2015 Аппетит к инновациям: Азия ждет российские стартапы 1
25.06.2014 Россияне победили на чемпионате мира по программированию 1
10.06.2014 Венчурный фонд «Синергия Инновации» откроет выход на китайский рынок для российских стартапов 3
03.07.2013 Россияне победили в чемпионате мира по программированию 1
17.01.2013 Раскрываем секреты китайского ИТ-чуда 1
06.08.2012 Создан первый в мире квантовый роутер 1
25.08.2011 Астероид Апофис уведут от Земли с помощью парусов 1
31.05.2011 Чемпионы мира по программированию оказались сотрудниками «ВКонтакте» 2
31.05.2011 Россияне завоевали «золото» на чемпионате мира по программированию 1
16.04.2010 РОСНАНО привлекает к работе партнеров из Китая 1
16.06.2009 IBM открыла в Китае центр инноваций в сфере ж/д транспорта 2
23.04.2009 Россия - снова чемпион мира по программированию 2
10.04.2008 Питерские программисты выиграли чемпионат мира 1
08.11.2007 Microsoft давит свободное ПО в школах России по-китайски 1
31.05.2007 НР и Циньхуа будут разрабатывать мультимедийные технологии 2
25.05.2007 Microsoft «изучит» 2 формата: китайский Office и Open XML 1

Публикаций - 54, упоминаний - 73

Tsinghua University и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9556 8
Tsinghua Unigroup - Tsinghua University Sci-Tech General Company 20 7
Huawei 4227 4
Telefonica - Telefónica, S.A. 570 4
Google LLC 12282 4
Microsoft Corporation 25256 4
Acadine Technologies 4 3
МегаФон 9940 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 3
Intel Corporation 12547 3
Lenovo Motorola 3530 3
Cisco Systems 5224 3
HP Inc. 5763 3
Технологии Будущего 158 2
TusPark - Tsinghua University Science Park 2 2
LG Electronics 3678 2
ZTE Corporation 774 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9205 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 2
Samsung Electronics 10639 2
UMC - United Microelectronics Corporation 325 2
Mozilla Foundation 205 2
Yandex - Яндекс 8482 2
Lenovo Group 2364 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 136 2
Питерская группа связистов 437 1
ИИ-Технологии 230 1
Motorola Inc 1150 1
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 1
Lenovo Litsoft 1 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
Shimadzu - Shimadzu Advertising & Communications 8 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 16 1
Tsinghua Holdings 4 1
Лаборатория Наносемантика - Синтелли - Syntelly 10 1
Groq 3 1
Beijing Digital Technology 2 1
FinalSpark 2 1
Suno - Suno AI 7 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Композит 97 1
Cybernaut 4 1
Dyson 132 1
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 10 1
Синергия Инновации - венчурный фонд 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1491 1
Softbank Vision Fund 12 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Вольное дело - Благотворительный фонд 8 1
Volkswagen Group - VW 301 1
Volkswagen Audi Group 225 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 488 1
SoftBank Group 272 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
Airbus Group - Airbus Industries 231 1
Георезонанс 2 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8214 1
Tesla Motors 429 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 1
Coca-Cola Company 260 1
Газпром нефть 671 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 468 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3256 2
CAHSR or CHSR - California High-Speed Rail - Калифорнийская высокоскоростная железная дорога - Управление высокоскоростной железной дороги Калифорнии 1 1
МГС СНГ - Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ 4 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 70 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3429 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 550 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2172 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 98 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 639 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 367 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 89 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18304 5
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 520 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 4
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 627 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1475 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 4
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 264 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3355 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6917 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8410 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1718 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31828 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 3
Квантовая телепортация - передача квантового состояния на расстояние - квантовые повторители - квантовый скачок - квантовое туннелирование 48 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 2
Лампа накаливания - Incandescent lamp 140 2
Квантовый интернет - Quantum internet 29 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3542 2
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 372 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 2
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1028 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 2
Linux OS 10934 4
Mozilla Firefox - браузер 1919 3
Mozilla Firefox OS 91 3
Mozilla Gecko - браузерный движок 67 2
Microsoft Office 3966 2
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch - One Touch Idol 59 1
Intel Pentium II 172 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 121 1
Intel Xeon X 14 1
Mozilla Firefox Marketplace - Firefox Apps Market 13 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Baidu Space 1 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 204 1
BFG Simulation 2 1
BFG APS 2 1
BFG iMES 2 1
Geely Zeekr 20 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 55 1
Groq LPU - Groq Language Processing Unit 2 1
Intel Xeon Emerald Rapids - серия серверных процессоров 14 1
QuantumCTek - Xiaohong 5 1
Microsoft Student Innovation Suite 8 1
Red Flag Software - Red Flag Linux 23 1
BFG iMRP 1 1
ХайТэк - LinQ HPD - ускоритель нейронных сетей - LinQ HPS ускоритель для высокоплотных вычислений - LinQ HPQ 24 1
Google DeepMind - Veo 5 1
Samsung Galaxy Note 697 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 39 1
Google Android 14725 1
Microsoft Windows XP 2420 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 242 1
Apple iPhone 6 4862 1
Baidu 291 1
Intel x86 - архитектура процессора 1985 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 313 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 52 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1419 1
Станкевич Андрей 17 3
Шевченко Тарас 7 2
Jaaksi Ari - Яакси Ари 13 2
Beard Chris - Крис Берд 13 2
Царевская-Дякина Наталья 18 1
Шалманов Сергей 201 1
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Цыплухин Владислав 41 1
Густокашин Михаил 6 1
Григорьев Дмитрий 27 1
Костин Максим 1 1
Левиев Михаил 4 1
Егоров Дмитрий 11 1
Лопатин Андрей 4 1
Кунявский Павел 1 1
Паращенко Дмитрий 1 1
Абдрашитов Дмитрий 1 1
СюйДжин Дмитрий 1 1
Васильев Артем 25 1
Смирнов Арсений 1 1
Суворов Егор 5 1
Царёв Фёдор 2 1
Абакумов Артем 5 1
Нагибин Всеволод 2 1
Антипов Евгений 7 1
Левин Алексей 1 1
Минаев Борис 1 1
Белоногов Иван 1 1
Пиковер Александр 1 1
Бабин Александр 3 1
Фондаратов Валентин 1 1
Kopp Quentin - Копп Квентин 1 1
Vogelzang Mathijs - Фогельцанг Матис 1 1
Смыкалов Владимир 2 1
Румянцева Тамара 2 1
Кудряшов Кирилл 1 1
Федосеев Тимофей 1 1
Мустафин Денис 1 1
Гороховский Максим 1 1
Ромашов Фёдор 2 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18254 47
Россия - РФ - Российская федерация 157276 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 22
Китай - Пекин - Beijing 1052 16
Япония 13555 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 7
Китай - Тайвань 4138 7
Южная Корея - Республика 6867 6
Польша - Республика 2002 6
Германия - Федеративная Республика 12947 6
Канада 4986 5
Земля - планета Солнечной системы 10665 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 5
Швеция - Королевство 3716 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3190 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 3
Украина 7799 3
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 189 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4289 3
Испания - Королевство 3761 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 890 3
Европа 24650 3
Азия - Азиатский регион 5753 3
Финляндия - Финляндская Республика 3658 3
Китай - Хсинчу 10 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1076 2
Марокко - Королевство 214 2
США - Мичиган 270 2
Нидерланды 3636 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 2
Сингапур - Республика 1906 2
Франция - Французская Республика 7981 2
Индонезия - Республика 1011 2
Швеция - Стокгольм 404 2
Китай - Тайвань - Тайбэй 355 2
Япония - Осака 145 2
Малайзия 898 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 743 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 6
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 6
Металлы - Серебро - Silver 796 6
Металлы - Золото - Gold 1204 6
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 4
Образование в России 2562 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1327 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 2
Энергетика - Energy - Energetically 5531 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 2
Газы - Метан - methanum - болотный газ 364 2
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 411 2
Молекула - Molecula 1084 2
Литий - Lithium - химический элемент 606 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5870 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4766 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 4
Computer.Tradeshow.Ru 59 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 2
Tom’s Hardware 520 2
MIT Technology Review 65 1
Nanotechweb 92 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 227 1
SCMP - South China Morning Post 28 1
The Register - The Register Hardware 1703 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 1
South China Morning Post 76 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 11
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 47 10
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 249 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 521 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 9
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1094 5
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 49 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 4
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 18 3
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 3
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 3
University of Zagreb - Загребский университет 7 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 193 3
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 2
БГУ - Белорусский государственный университет 34 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 2
NTUST - National Taiwan University of Science and Technology - Taiwan Tech - Национальный Тайваньский университет науки и техники 5 2
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 31 2
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 26 2
UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 18 2
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 18 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1270 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 71 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 131 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 74 1
Beihang University - Бэйханский Университет - Университет Бэйхан - Пекинский университет авиации и космонавтики 3 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 72 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 45 1
Nanjing University - Нанкинский университет - Университет Нанкина 7 1
CAS NCNST - National Center for Nanoscience and Technology - Китайский национальный центр нанотехнологий - Национальный центр нанонауки и технологий 2 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 32 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 90 1
Harbin Institute of Technology - Харбинский политехнический университет 13 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 21 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Indiasoft ИТ-конференция 1 1
День молодёжи - 27 июня 1001 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 381 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 13 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
