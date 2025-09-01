В Китае создан первый в мире «всечастотный» 6G-чип

В Китае разработали первый в мире «универсальный» чип 6G, способный обеспечить высокоскоростной интернет на всех частотах, потенциально увеличивая скорость в 5 тыс. раз по сравнению с текущим уровнем интернета на 1 сентября 2025 г. в сельской местности США. С таким чипом передачу 50 ГБ фильма в разрешении 8К можно будет осуществить за считаные секунды.

Создание чипа

Ученые из Китая создали первый в мире «универсальный» чип 6G — он может обеспечивать высокоскоростной интернет на всех частотах, включая миллиметровый и субтерагерцовый диапазоны, пишет South China Morning Post (SCMP).

С таким чипом можно скачать 8K-фильм весом 50 ГБ всего за несколько секунд, уверяют разработчики. В главных целях проекта — достичь скорости мобильного интернета в 100 ГБ/с и устранить разрыв между мегаполисами и сельскими районами.

Созданием чипа занимались группа инженеров из Пекинского университета и Городского университета Гонконга. Новинка работает в диапазоне 0,5-115 ГГц, а в основе технологии лежит фотонно-электронная интеграция: радиосигналы преобразуются в оптические, проходят обработку фотонными компонентами и затем снова переходят в радиодиапазон.

Unsplash - Rafik Wahba В Китае создали первый в мире «всечастотный» 6G-чип со скоростью 100 ГБ/с

Новый стандарт обеспечит высокую пропускную способность сети и еще ниже задержки, что важно в 2025 г. для телемедицины, промышленной автоматизации и гарнитур виртуальной реальности (VR). Правда, у экспертов телекоммуникационной отрасли есть опасения, что повсеместное внедрение 6G может привести к перегрузке электромагнитных сред, снижая надежность соединений. Ведь 1 сентября 2025 г. некоторые мобильные телефоны 5G работают на частоте около 3 ГГц, спутники используют частоту 30 ГГц, а будущие приложения, такие как голографическая хирургия, могут потребовать частоты до 100 ГГц.

По прогнозам аналитиков университета Цинхуа, первые коммерческие сети 6G в Китае могут появиться уже к 2028 г., хотя полноценный запуск состоится ближе к 2030 г.

Способ удешевить технологию 6G

Весной 2025 г. ученые из Пекинского университета совместно с коллегами из Китая и США разработали новый чип с частотой 100 ГГц. Он использует свет вместо электричества для синхронизации процессоров, об этом сообщила международная группа исследователей SCMP. По их словам, это открытие может ускорить вычисления для искусственного интеллекта (ИИ), современных коммуникаций и дистанционного зондирования.

Новый чип, использующий свет, обрабатывает данные быстрее традиционных электронных процессоров. По словам исследователей, обычные чипы энергозатратны, выделяют много тепла и ограничены в скорости. Инновационный чип решает эти проблемы, генерируя тактовые сигналы с помощью фотонов, которые движутся быстрее электричества.

Команда создала уникальное устройство — «микрокомб на кристалле», генерирующее сигналы для различных частот. Ученые объяснили, что свет циркулирует по кольцу на чипе со скоростью света, а каждый цикл формирует основу для сверхбыстрых часов. Это обеспечивает частоту работы чипа свыше 100 ГГц, что значительно превосходит современные процессоры с частотой 2-3 ГГц.

Новая разработка поддерживает связь от 5G до 6G и выше. Ученые подчеркнули, что такие чипы сократят расходы на оборудование и энергопотребление, а также улучшат технологии автономного вождения. Их можно производить массово, но команда пока сосредоточена на повышении стабильности и совершенствовании упаковки. В Пекинском университете заявили, что эта технология преобразит сферу коммуникаций и вычислений.

Правила разработки 6G-сетей у западных стран

В 2024 г. США, Франция, Южная Корея, Великобритания и еще шесть стран согласовали основные принципы развития 6G-сетей. Декларацию также подписали Австралия, Канада, Чехия, Финляндия, Япония и Швеция.

По информации SCMP, речь идет о создании «безопасных, отказоустойчивых и защищающих конфиденциальность технологий, соответствующих мировым стандартам». Это, как ожидается, в перспективе обеспечит доступность 6G-сетей, в том числе в развивающихся странах.

В заявлении также подчеркивается важность эффективного использования частотного спектра и организации устойчивых цепочек поставок для поддержки конкурентоспособной и инновационной экосистемы 6G. Ожидается, что сети 6G превзойдут 5G не только по скорости передачи данных, но и по количеству соединений, эффективности использования спектра и возможностям позиционирования. Это приведет к появлению качественно новых ИТ-сервисов в области VR и дополненной реальности (AR), телемедицины, систем автопилотирования и др. Представители стран участниц согласились с тем, что необходимо формирования безопасной, инклюзивной и устойчивой экосистемы 6G. Говорится, что сотрудничество и единство необходимы для решения серьезных проблем, с которыми сталкивается телекоммуникационная отрасль.

Исследователи Uswitch подчеркнули, что в 2024 г. Китай добился значительного прогресса в области беспроводной связи, выйдя на передний план в эпоху 5G. Страна лидирует в мире по количеству базовых станций, подключенных устройств и собственных патентов в соответствующей области. В Китае также ведутся активные исследования в сфере 6G.