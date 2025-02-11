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6G IMT-2030 Шестое поколение мобильной связи


УПОМИНАНИЯ


11.02.2025 Ученые НИУ ВШЭ продемонстрировали работу беспроводного канала 6G

ИЭМ НИУ ВШЭ впервые в России показали эффективную работу системы передачи данных шестого поколения (6G). Эксперимент подтвердил, что система может работать в лабораторных условиях, сохраняя выс
20.12.2024 В России создано крошечное устройство, превращающее обычные сети 5G в ультраскоростные. Для 6G тоже подходит

ях пятого поколения. Более того, устройство также пригодится и для сотовых сетей шестого поколения (6G), разработка которых пока еще не завершена. Что не менее важно, оно способствует снижению

18.11.2024 В России создали устройство для улучшения качества 5G и 6G связи. Оно направляет сигнал в обход «слепых» зон

налогов. Компьютерное зрение — одна из разновидностей искусственного интеллекта. Принцип работы устройства Разработка ученых позволяет обходить «теневые» зоны, отражая излучение, обеспечивающее 5G– и 6G–связь, в направлении абонента. Таким образом повышается надежность передачи сигнала. «В работе были задействованы РИП, которые являются отражательной антенной решеткой, состоящей из набора э
05.06.2024 В МФТИ определили  ограничения аддитивных методов для производства антенн 6G

Изучить влияние шероховатости поверхности на работу антенн 6G и определить требования к этой характеристике при аддитивном производстве удалось коллективу молодых ученых МФТИ. Исследование поможет масштабировать экономически выгодную 3D-технологию изго
16.05.2024 Ученые вышки ускоряют разработку беспроводных систем связи 5G и 6G с помощью ИИ-технологий

В Центре искусственного интеллекта НИУ ВШЭ разработали программное обеспечение для моделирования радиоканала в беспроводной связи 5G и 6G, основанное на использовании трассировки лучей и машинного обучения. Программы позволяют узнать, как радиоволны распространяются между передатчиком и приемником, а также могут преобразовыват
14.03.2024 Ученые НГУ создали прототип ЖК-устройства для систем мобильной связи шестого поколения

Прототип ЖК-устройства — пространственного фазового модулятора для управления пучками субтерагерцового излучения с перспективой использования в системах беспроводной связи нового поколения (6G) создали в Лаборатории функциональной диагностики низкоразмерных структур для наноэлектроники Аналитического и технологического исследовательского центра «Высокие технологии и наноструктурир
14.12.2023 Передатчик выше плеч: как человеческие тела блокируют передачу сигнала 6G

Группа исследователей, включая ученых из МИЭМ НИУ ВШЭ, изучила, как движение людей влияет на распространение сигнала 6G. На расстоянии до 10 метров ослабление сигнала относительно невелико, но возможны краткие потери соединения. Ученые создали алгоритм, позволяющий учитывать ослабление и прерывание сигнала, и
14.09.2023 В России хотят построить аналог Starlink с 900 спутниками и интеграцией с 5G и 6G

риантов, что сводит их применение в качестве терминалов до использования на автомобилях и других видах транспорта. Направления развития прямой спутниковой связи со смартфонами 4G, 5G, а к 2030 г. – и 6G, как дополнение наземных сетей для расширения их покрытия, является наиболее значимым среди становления гибридных сетей. Реализация спутниковых систем NB-IoT при этом может рассматриваться к
15.08.2023 Сети 6G в России появятся к 2035 г. 3G вымрет гораздо раньше

финальным этапом новой стратегии станет постепенное развертывание сотовых сетей шестого поколения, 6G. Он должен начаться в 2031 г. и завершиться в 2035 г. На момент выхода материала ни в одно
30.01.2023 Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G

GSM), четвертого (4G, стандарт LTE), пятого (5G, NR — New Radio) и шестого поколения сотовой связи (6G). Общие затраты на реализацию мероприятий, заложенных в документ, составят ₽84,13 млрд. Фи
27.07.2022 Россия займется строительством 6G на отечественном «железе». Но в стране до сих пор нет сетей пятого поколения

У России свой путь В России в ближайшем будущем начнется разработка сотовых сетей формата 6G, несмотря на то, что в стране по-прежнему нет полноценных сетей пятого поколения, пишет «К
24.05.2022 Россияне освоили хитрый способ производства сверхдешевых антенн для сетей 5G и 6G, которых нет в России

Антенны почти даром Сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ) сообщили CNews о разработке уникальной технологии производства антенн для сотовых сетей пятого (5G) и шестого (6G) поколений. Созданная в МФТИ технология базируется на идее 3D-печати. Она позволяет сильно снизить себестоимость получаемых изделий, поскольку предполагает печать антенн не из металла, а из

11.05.2022 Samsung представила доклад о радиочастотном спектре для сетей 6G

Samsung Electronics опубликовала технический документ, в котором изложено видение компании по выделению глобальных частотных диапазонов для сетей 6G, которые представляют собой технологии связи следующего поколения. В документе под названием «Спектр 6G: расширение границ» (6G Spectrum: Expanding the Frontier) обсуждаются сп
27.09.2021 Работы по созданию сетей 6G в России перешли от одной «дочки» Минцифры к другой

НИРы по 5G и 6G достались НИИ радио Как выяснил CNews, подведомственный Минцифры Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) определился с тем, кто станет для него в интересах министерств
30.08.2021 Минцифры начало работы по созданию в России сетей 6G

Исследования 6G для Минцифры Как выяснил CNews, подведомственный Минцифры Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) силами стороннего подрядчика собирается осуществить исследования перс
29.07.2021 Ученые уже работают над 6G – создан магнитный порошок для преобразователей

ны и имеют свою форму кристаллической решетки. Российские ученые научились ускорять синтез эпсилон-оксида железа, который планируется применять в производстве устройств, поддерживающих стандарт связи 6G Другие модификации оксида железа встречаются гораздо реже, также их крайне сложно синтезировать.Среди них наибольшими перспективами для науки и промышленности обладает эпсилон-оксид железа (
20.04.2021 Gigabyte пошел войной на майнеров. Он выпустил дорогущую видеокарту почти без гарантии

Новая видеокарта без гарантии Компания Gigabyte, популярный в России производитель ноутбуков и компьютерных комплектующих, выпустила видеокарту специально для майнеров – CMP 30HX D6 6G с исчезающие малым сроком гарантии. Упоминание данной карточки появилось и на русскоязычном сайте компании, где сказано, что она поставляется с всего лишь 90-дневной гарантией. Иными словами
23.12.2020 Исследование «Ростелекома» и Роспатента: патентный ландшафт 5G и первые шаги в 6G

«Ростелеком» и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) представили исследование патентного ландшафта «Сети мобильной связи 5G и их последующие модификации (6G)». В исследовании проанализировано более 100 тыс. патентных документов (заявок), поданных с 2010 года. За последние годы активность патентования решений 5G опережает многие другие прорывные

15.10.2019 6G может перебить аппетит к 5G

рости до 1 Тбит/с и сетевую задержку в пределах нескольких микросекунд. Также проекты по разработке 6G-устройств ведутся в Китае (учеными при министерстве промышленности и информатизации), Коре
30.07.2002 Samsung утвердил стандарт на подложки для производства ЖК-дисплеев шестого поколения

Samsung утвердил стандарт на подложки размера 1370х1670 мм для производства ЖК-дисплеев шестого поколения (6G), надеясь, в конечном счете, популяризировать его как стандарт для будущего технологического процесса, что стало известно на технологической конференции в Японии. Самый большой в мире произв

Публикаций - 98, упоминаний - 115

6G и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9946 22
Huawei 4027 16
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3012 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3250 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13263 13
Nikon 623 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5704 12
Samsung Electronics 10382 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8903 11
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 540 10
МегаФон 9295 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2964 8
Canon 1403 7
ИКС 337 7
Sony 6573 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 5
Fujifilm - Fuji Photo Film 331 5
Intel Corporation 12315 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 942 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2075 4
Olympus 467 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 573 4
МТС - Иртея 68 4
LG Electronics 3639 3
Apple Inc 12279 3
SAS Institute 996 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 894 3
Globalstar - Глобалстар 184 3
Qualcomm Technologies 1853 2
Т-Платформы - T-Platforms 395 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 419 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 475 2
IBM - International Business Machines Corp 9473 2
Oracle Corporation 6761 2
Microsoft Corporation 24862 2
AMD - Advanced Micro Devices 4315 2
Nvidia Corp 3572 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1146 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 397 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 3
РЖД - Российские железные дороги 1942 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2886 3
Unsplash 1029 3
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 63 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2521 2
Газпром нефть 641 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7610 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 470 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 481 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 113 2
Bank of America - Банк Америки 262 1
Merrill Lynch 433 1
Nike 188 1
Boeing 1013 1
Lockheed Martin 759 1
Airbus Group - Airbus Industries 227 1
UDR Inc 9 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 1
Белый Ветер 356 1
Ростех - Швабе - ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 15 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 97 1
Серния Инжиниринг 6 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 1
Сибирь-Арена 3 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 318 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 518 1
Связной ГК 1374 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 434 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 152 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 1
7G 7 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 99 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12061 33
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6082 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4630 9
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3034 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3087 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3129 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5572 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 602 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 200 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1420 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2754 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3222 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2027 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4409 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4973 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1867 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 90 2
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2823 2
РНФ - Российский научный фонд 112 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1934 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 486 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2979 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 374 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 465 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 501 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1268 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 395 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 615 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 66 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6304 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 460 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 56 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 695 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2253 65
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20772 45
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21152 44
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8646 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68236 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52969 40
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28289 30
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БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3678 24
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Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 113 11
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 285 6
FreePik 1142 6
Intel x86 - архитектура процессора 1912 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 950 4
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 4
Fujifilm FinePix 107 4
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 4
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Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 365 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5457 3
Linux OS 10244 3
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 3
Canon EF - серия объективов 50 3
НТР - Новые телеком-решения 28 3
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 169 3
Apple iPod 1537 2
Linux - Debian GNU 491 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1140 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5037 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1839 2
Apple iPhone 6 4863 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3299 2
Sony E-mount байонет 28 2
Acer PM - Серия мониторов 3 2
Lenovo Storage - SAN-массив - серия СХД 14 2
Canon DIGIC - серия процессоров 199 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 134 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 440 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 241 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 63 2
Pixabay 151 2
Panasonic Mega O.I.S - Panasonic Mega Optical Image Stabilization - оптический стабилизатор 44 2
Oracle Java - язык программирования 3141 1
JavaScript - JS - язык программирования 1229 1
ETegro Therascale OCP 5 1
Путин Владимир 3246 9
Иванов Олег 145 6
Чернышенко Дмитрий 572 6
Шадаев Максут 1049 5
Кучерявый Евгений 4 4
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Мишустин Михаил 696 2
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РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 1
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НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 80 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 169 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 55 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 393 1
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