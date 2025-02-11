Ученые НИУ ВШЭ продемонстрировали работу беспроводного канала 6G ИЭМ НИУ ВШЭ впервые в России показали эффективную работу системы передачи данных шестого поколения (6G). Эксперимент подтвердил, что система может работать в лабораторных условиях, сохраняя выс

В России создано крошечное устройство, превращающее обычные сети 5G в ультраскоростные. Для 6G тоже подходит ях пятого поколения. Более того, устройство также пригодится и для сотовых сетей шестого поколения (6G), разработка которых пока еще не завершена. Что не менее важно, оно способствует снижению

В России создали устройство для улучшения качества 5G и 6G связи. Оно направляет сигнал в обход «слепых» зон налогов. Компьютерное зрение — одна из разновидностей искусственного интеллекта. Принцип работы устройства Разработка ученых позволяет обходить «теневые» зоны, отражая излучение, обеспечивающее 5G– и 6G–связь, в направлении абонента. Таким образом повышается надежность передачи сигнала. «В работе были задействованы РИП, которые являются отражательной антенной решеткой, состоящей из набора э

В МФТИ определили ограничения аддитивных методов для производства антенн 6G Изучить влияние шероховатости поверхности на работу антенн 6G и определить требования к этой характеристике при аддитивном производстве удалось коллективу молодых ученых МФТИ. Исследование поможет масштабировать экономически выгодную 3D-технологию изго

Ученые вышки ускоряют разработку беспроводных систем связи 5G и 6G с помощью ИИ-технологий В Центре искусственного интеллекта НИУ ВШЭ разработали программное обеспечение для моделирования радиоканала в беспроводной связи 5G и 6G, основанное на использовании трассировки лучей и машинного обучения. Программы позволяют узнать, как радиоволны распространяются между передатчиком и приемником, а также могут преобразовыват

Ученые НГУ создали прототип ЖК-устройства для систем мобильной связи шестого поколения Прототип ЖК-устройства — пространственного фазового модулятора для управления пучками субтерагерцового излучения с перспективой использования в системах беспроводной связи нового поколения (6G) создали в Лаборатории функциональной диагностики низкоразмерных структур для наноэлектроники Аналитического и технологического исследовательского центра «Высокие технологии и наноструктурир

Передатчик выше плеч: как человеческие тела блокируют передачу сигнала 6G Группа исследователей, включая ученых из МИЭМ НИУ ВШЭ, изучила, как движение людей влияет на распространение сигнала 6G. На расстоянии до 10 метров ослабление сигнала относительно невелико, но возможны краткие потери соединения. Ученые создали алгоритм, позволяющий учитывать ослабление и прерывание сигнала, и

В России хотят построить аналог Starlink с 900 спутниками и интеграцией с 5G и 6G риантов, что сводит их применение в качестве терминалов до использования на автомобилях и других видах транспорта. Направления развития прямой спутниковой связи со смартфонами 4G, 5G, а к 2030 г. – и 6G, как дополнение наземных сетей для расширения их покрытия, является наиболее значимым среди становления гибридных сетей. Реализация спутниковых систем NB-IoT при этом может рассматриваться к

Сети 6G в России появятся к 2035 г. 3G вымрет гораздо раньше финальным этапом новой стратегии станет постепенное развертывание сотовых сетей шестого поколения, 6G. Он должен начаться в 2031 г. и завершиться в 2035 г. На момент выхода материала ни в одно

Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G GSM), четвертого (4G, стандарт LTE), пятого (5G, NR — New Radio) и шестого поколения сотовой связи (6G). Общие затраты на реализацию мероприятий, заложенных в документ, составят ₽84,13 млрд. Фи

Россия займется строительством 6G на отечественном «железе». Но в стране до сих пор нет сетей пятого поколения У России свой путь В России в ближайшем будущем начнется разработка сотовых сетей формата 6G, несмотря на то, что в стране по-прежнему нет полноценных сетей пятого поколения, пишет «К

Россияне освоили хитрый способ производства сверхдешевых антенн для сетей 5G и 6G, которых нет в России Антенны почти даром Сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ) сообщили CNews о разработке уникальной технологии производства антенн для сотовых сетей пятого (5G) и шестого (6G) поколений. Созданная в МФТИ технология базируется на идее 3D-печати. Она позволяет сильно снизить себестоимость получаемых изделий, поскольку предполагает печать антенн не из металла, а из

Samsung представила доклад о радиочастотном спектре для сетей 6G Samsung Electronics опубликовала технический документ, в котором изложено видение компании по выделению глобальных частотных диапазонов для сетей 6G, которые представляют собой технологии связи следующего поколения. В документе под названием «Спектр 6G: расширение границ» (6G Spectrum: Expanding the Frontier) обсуждаются сп

Работы по созданию сетей 6G в России перешли от одной «дочки» Минцифры к другой НИРы по 5G и 6G достались НИИ радио Как выяснил CNews, подведомственный Минцифры Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) определился с тем, кто станет для него в интересах министерств

Минцифры начало работы по созданию в России сетей 6G Исследования 6G для Минцифры Как выяснил CNews, подведомственный Минцифры Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) силами стороннего подрядчика собирается осуществить исследования перс

Ученые уже работают над 6G – создан магнитный порошок для преобразователей ны и имеют свою форму кристаллической решетки. Российские ученые научились ускорять синтез эпсилон-оксида железа, который планируется применять в производстве устройств, поддерживающих стандарт связи 6G Другие модификации оксида железа встречаются гораздо реже, также их крайне сложно синтезировать.Среди них наибольшими перспективами для науки и промышленности обладает эпсилон-оксид железа (

Gigabyte пошел войной на майнеров. Он выпустил дорогущую видеокарту почти без гарантии Новая видеокарта без гарантии Компания Gigabyte, популярный в России производитель ноутбуков и компьютерных комплектующих, выпустила видеокарту специально для майнеров – CMP 30HX D6 6G с исчезающие малым сроком гарантии. Упоминание данной карточки появилось и на русскоязычном сайте компании, где сказано, что она поставляется с всего лишь 90-дневной гарантией. Иными словами

Исследование «Ростелекома» и Роспатента: патентный ландшафт 5G и первые шаги в 6G «Ростелеком» и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) представили исследование патентного ландшафта «Сети мобильной связи 5G и их последующие модификации (6G)». В исследовании проанализировано более 100 тыс. патентных документов (заявок), поданных с 2010 года. За последние годы активность патентования решений 5G опережает многие другие прорывные

6G может перебить аппетит к 5G рости до 1 Тбит/с и сетевую задержку в пределах нескольких микросекунд. Также проекты по разработке 6G-устройств ведутся в Китае (учеными при министерстве промышленности и информатизации), Коре