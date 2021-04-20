Gigabyte пошел войной на майнеров. Он выпустил дорогущую видеокарту почти без гарантии

Gigabyte анонсировала видеокарту CMP 30HX D6 6G для майнинга криптовалют стоимостью около $719 в ряде стран мира и установила на нее всего лишь 90-дневную гарантию. Другие карты этого производителя поставляются с гарантией 36 месяцев (три года), а в ряде случаев – и вовсе 48 месяцев (4 года). 90-дневное ограничение касается и российского рынка.

Новая видеокарта без гарантии

Компания Gigabyte, популярный в России производитель ноутбуков и компьютерных комплектующих, выпустила видеокарту специально для майнеров – CMP 30HX D6 6G с исчезающие малым сроком гарантии. Упоминание данной карточки появилось и на русскоязычном сайте компании, где сказано, что она поставляется с всего лишь 90-дневной гарантией.

Иными словами, срок гарантии для Gigabyte CMP 30HX D6 6G составляет всего три месяца. Для сравнения, на подавляющее большинство своих игровых видеокарт, включая и Aorus GeForce RTX 3070 Master 8G, компания дает четыре года или 1460 дней гарантии, в том числе и на территории России.

Gigabyte отнесла факт почти отсутствующей гарантии на карту в число ее преимуществ

На момент публикации материала стоимость Gigabyte CMP 30HX D6 6G на российском рынке установлена не была. Редакция CNews обнаружила ее в ряде интернет-магазинов Румынии, где за нее просили около 2944 лей (54,8 тыс. руб., $719 по курсу ЦБ на 20 апреля 2021 г.).

В России новинка Gigabyte может стоить еще дороже

Таким образом, Gigabyte стала второй по счету компанией, урезавшей сроки гарантии на свои видеокарты в России. Первой такую практику ввела компания MSI, но у нее, в отличие от Gigabyte, она распространяется сразу на 18 видеоускорителей.

Особенности карты

Видеокарта Gigabyte CMP 30HX D6 6G по умолчанию не предназначена для использования в качестве единственного ускорителя в составе системного блока – у нее для этого нет ни одного разъема подключения монитора. Новинка нужна исключительно для майнинга криптовалюты, притом преимущественно Ethereum.

Подключить к Gigabyte CMP 30HX D6 6G монитор не получится

В целом CMP – это аббревиатура от Crypto Mining Processor и одновременно название новой серии графических чипов Nvidia для майнинговых видеокарт. CNews сообщал, что она анонсировала ее в феврале 2021 г.

Карта CMP HX 30НХ – самая базовая в новой линейке. Она поставляется с 6 ГБ видеопамяти, питается от одного 8-пинового разъема и способна обеспечить хешрейт на уровне 26 Мхеш/с, потребляя при этом 125 Вт энергии. В серию также входят модели 40HX, 50HX и 90 HX с хешрейтом 36, 45 и 86 Мхеш/с соответственно.

Основные спецификации карточки

В исполнении Gigabyte карточка получила двухслотовое исполнение и двухвентиляторную систему охлаждения с парой 90-миллиметровых кулеров. Шина памяти у карты 192-битная, а сама память – это GDDR6, и она способна работать на частоте 14 ГГц. Тактовая частота графического процессора – 1,78 ГГц.

Как пишет портал Neowin, по своей производительности все карты CMP 30HX сопоставимы с игровыми ускорителями Nvidia 1660 Super, а они по меркам 2021 г. относятся к базовому уровню. Например, такая карта в исполнении все той же Gigabyte (модификация GV-N165SD6-4GD) в российской рознице стоит в пределах 34 тыс. руб. и предлагает 4 ГБ памяти GDDR6 с шиной 128 бит, и гарантия на нее в российской рознице составляет 36 месяцев (три года).

Альтернатива от Asus

В середине апреля 2021 г. свое видение майнинговой карты CMP 30HX показала и компания Asus.

Nvidia CMP 30HX в исполнении Asus

В мировой рознице, по данным профильного портала Videocardz, она стоит около $799 (60,9 тыс. руб.) и тоже является базовой в новой линейке Nvidia.

Характеристики карты Asus

По своим характеристикам она сравнима с Gigabyte CMP 30HX D6 6G – те же тактовые частоты и параметры видеопамяти, то же количество вентиляторов и примерно те же габариты – 225х121х40 мм у Gigabyte и 242х130х53 мм у Asus, но последняя занимает в системном блоке почти три (2,7) слота.

Что случилось с гарантией

Появление видеокарт Nvidia CMP – это ответ компании на дефицит игровых видеоускорителей, которые скупили майнеры на фоне роста курса всех криптовалют. Компания заявила, что хочет вернуть геймерские карты именно геймерам, а криптовалютчикам предложила специально созданную для них альтернативу.

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Попутно Nvidia ввела ограничения на майнинг при помощи своих игровых видеокарт – сперва только в драйверах, а после провала затеи (майнеры обошли защиту в два счета) еще и на аппаратном уровне. Они заключаются в искусственном занижении хешрейта, от которого напрямую зависят темпы добычи крипты.

Инициативу подхватила и компания MSI – в середине апреля 2021 г. 18 ее игровых видеокарт, пользующихся спросом у майнеров, лишились в России 36-месячной гарантии и вместо нее получили урезанную 6-месячную. Представители MSI заявили, такое решение стало следствием именно повышенного интереса майнеров к этим ускорителям.

Как на это смотрит закон

В России ситуация с урезанной гарантией на видеокарты может попасть под действие закона о защите прав потребителей, вернее, его ст. 19. В пятом пункте этой статьи сказано: «В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены потребителем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет, потребитель вправе предъявить продавцу (изготовителю) требования, предусмотренные статьей 18 настоящего Закона, если докажет, что недостатки товара возникли до его передачи потребителю или по причинам, возникшим до этого момента».

Другими словам, геймеры, купившие любую из 18 перечисленных видеокарт MSI с 6-месячным сроком гарантии или майнинговую карту Gigabyte с гарантией 90 дней могут, опираясь на ЗЗПП, рассчитывать на двухлетнюю гарантию (если карта вышла из строя не по их вине). Упомянутая ст.18 этого закона гласит, что потребитель в случае обнаружения в товаре (в данном случае видеокарты) недостатков, не оговоренных продавцом, может потребовать заменить карту на новую, притом может выбрать устройство не только другой модели, но и другой марки. Также он может потребовать безвозмездного устранения недостатков (речь о бесплатном ремонте) или возмещения денег, потраченных на покупку карты.