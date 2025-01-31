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Gigabyte Nvidia GeForce RTX



31.01.2025 В «Ситилинке» появились в продаже видеокарты GeForce RTX 5080 1
15.07.2021 Nvidia прекратит продажи топовых видеокарт из-за обвала криптовалют. Она боится их падения в цене 1
28.06.2021 В мире обвал цен на видеокарты. Ускорители теряют в цене десятки тысяч рублей. Россия не исключение 1
20.04.2021 Gigabyte пошел войной на майнеров. Он выпустил дорогущую видеокарту почти без гарантии 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Gigabyte Nvidia GeForce RTX и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3497 4
Gigabyte Technology 366 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 594 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 606 2
Amazon Inc - Amazon.com 3000 1
Intel Corporation 12202 1
AMD - Advanced Micro Devices 4233 1
Newegg 20 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2053 1
eBay Inc 1620 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4759 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3732 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12044 3
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 523 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1452 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25401 2
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 294 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1047 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14401 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20822 1
6G - Шестое поколение мобильной связи 89 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17087 1
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 499 1
Трассирование - Трассировка 66 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7886 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15925 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 375 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 839 3
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 287 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 605 2
Nvidia GeForce GTX 522 2
Nvidia DLSS - Nvidia Deep Learning Super Sampling 23 1
AMD Radeon 279 1
Gigabyte CMP 1 1
Nvidia CMP - Nvidia Crypto Mining Processor 9 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 159 1
Asus Nvidia GeForce RTX - Asus Nvidia GeForce GTX - Asus Nvidia Turbo GeForce - Asus Nvidia GeForce GT 8 1
MyDrivers 44 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 625 1
MSI GeForce RTX 2 1
ASUS TUF Gaming - серия игровых ноутбуков 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 144633 3
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17062 2
Япония 13293 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14202 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52150 2
Япония - Токио 995 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13325 1
Польша - Республика 1961 1
Германия - Федеративная Республика 12690 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Румыния 729 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24140 2
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 220 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 252 1
Hardware Times 5 1
CoinDesk 4 1
Tom’s Hardware 397 1
VideoCardz 33 1
ComputerBase 11 1
Neowin 140 1
Juniper Research 523 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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