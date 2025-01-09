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ARGB Addressable RGB Адресуемая цветная подсветка



09.01.2025 Palit представляет видеокарты серий Nvidia GeForce RTX 50: GameRock и GamingPro 1
26.11.2024 Formula V Line ICE BURG EX ARPW 6P и другие продукты: новая линейка воздушных кулеров от Formula V Line 1
25.11.2024 В «Ситилинке» стартовали продажи комплектующих для ПК Mоntech 2
21.09.2024 Обзор ZALMAN CNPS13X DS BLACK: тихий процессорный кулер с ARGB-подсветкой 2
18.09.2024 XPG объявляет о новых доступных корпусах и блоках питания 1
10.07.2024 Первый BTF-корпус от ADATA/XPG 1
28.06.2024 Компьютерные корпуса AZZA: «стандарт+» 1
29.03.2024 XPG выпускает блок питания Core Reactor II VE и семейство вентиляторов Vento PWM 1
09.01.2024 Gainward представляет видеокарты серии GeForce RTX™ 40 Super 1
09.01.2024 Palit представила видеокарты серии GeForce RTX 40 Super 2
25.12.2023 Новая линейка ATX 3.0 блоков питания, вентиляторов, а также систем жидкостного охлаждения от XPG уже в продаже в России 1
01.11.2023 Новый корпус XPG Invader X 1
12.04.2023 Palit представила видеокарты GeForce RTX 4070 серий GamingPro, JetStream и Dual 2
26.10.2022 Память Adata и XPG поддерживают новейшую платформу Intel Z790 1
30.03.2022 Palit представила графические карты Geforce RTX 3090 Ti серии Gamerock 2
01.06.2021 Palit анонсирует видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti серий GameRock и GamingPro 2
03.11.2020 Новая линейка игровой периферии и комплектующих от Adata XPG приходит в Россию в октябре 1
28.09.2020 Acer объявила о поддержке Nvidia GeForce RTX 30 всей линейкой Predator Orion 1
25.12.2018 Acer начинает продажи игровых ПК Predator Orion с графикой Nvidia GeForce RTX. Цены 1

Публикаций - 19, упоминаний - 25

ARGB и организации, системы, технологии, персоны:

Adata Technology 102 5
Intel Corporation 12197 4
Palit Microsystems 33 4
Nvidia Corp 3487 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 2
Ampere Computing 49 2
Apacer Technology Inc 65 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions 91 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 70 1
Titanium 84 1
Palit Microsystems - Gainward 10 1
PixArt - Pixart SRL 16 1
AZZA 3 1
Merlion - Мерлион 793 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 14
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 11
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 10
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1035 8
Вентилятор - Fan 979 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 4
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1473 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 3
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 3
Компьютеризация - Cooler - кулер 134 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 3
DDR - Double data rate 2730 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1047 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 617 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1399 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1420 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1888 2
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 585 2
TPU - Tensor Processing Unit - Тензорный процессор - Тензорные исчисления 25 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 311 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1316 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 506 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 284 7
Adata XPG - Adata Xtreme Performance Gear 44 7
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 838 4
Palit GeForce GTX - Palit GeForce GTS - Palit GT - Palit GeForce GS - Palit GeForce Gamerock - Palit GeForce RTX 13 4
Nvidia Ampere 17 3
Intel Core - Семейство процессоров 1200 2
Acer Predator 206 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 271 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 2
Acer PredatorSense 20 2
Acer Predator Orion - серия игровых ПК 18 2
Microsoft Windows 15656 1
Adata XPG VENTO 3 1
Nuvia Phoenix 141 1
Nvidia G-Sync 148 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 93 1
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 54 1
Intel Turbo Boost Technology 210 1
Acer Predator X - Серия мониторов 17 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 157 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 38 1
Asus ROG - Republic of Gamers 31 1
Nvidia TensorRT 17 1
Nvidia Reflex Latency Analyzer 7 1
Acer IceTunnel 5 1
Acer Predator FrostCore - Acer Predator FrostBlade 4 1
Nvidia SLI 163 1
Palit Thundermaster 1 1
Adata XPG BATTLEGROUND 2 1
Adata XPG Hurricane 1 1
Adata XPG Levante 1 1
Adata XPG CyberCore 3 1
Nvidia GeForce Ti - Nvidia GeForce Titanium 36 1
Adata Lancer DDR 6 1
Creative Technology - Sound Blaster - Sound Blaster Connect - Sound Blaster Roar - Sound Blaster Extigy - Sound Blaster Live! - Sound Blaster Audigy - Aurora Reactive - Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio - Sound BlasterX Vanguard - Sound BlasterX Kratos 126 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 6
Китай - Тайвань 3984 3
Япония 13282 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Европа 21767 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 277 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 157 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 6
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 1
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 37 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Философия - Philosophy 444 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Пчёлы - Bees - Медоносная пчела 79 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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