ARGB Addressable RGB Адресуемая цветная подсветка
ARGB и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144197 6
|Китай - Тайвань 3984 3
|Япония 13282 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
|Европа 21767 1
|Германия - Федеративная Республика 12682 1
|Китай - Тайвань - Тайбэй 277 1
|Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 157 1
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