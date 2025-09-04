Bloody выпустил новые вентиляторы для компьютерных корпусов – CF-11, CF-12 и CF-13

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, продолжает расширять ассортимент решений для охлаждения компонентов системного блока игрового ПК. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Три новые модели вентиляторов CF-11, CF-12 и CF-13 оснащены гидродинамическим подшипником, который снижает уровень шума и обеспечивает наибольший (чем у вентиляторов с подшипником скольжения или качения) срок службы – до 50 000 часов.

Управление скоростью в этих вентиляторах помогает достичь оптимального баланса между эффективным охлаждением и производительностью системы.

Устройства наделены девятью лопастями. Скорость вращения 800–1800 об/мин. Питание осуществляется через разъем MB 4-Pin. Корпус вентиляторов выполнен из пластика в белом и черном цветах. Размеры: 120х120х25 мм.

Модели вентиляторов отличаются минимально.

CF-11, CF-12 – ARGB подсветка, воздушный поток (max): 68 cfm, статическое давление (max): 2,4 мм H2O, уровень шума: < 32 дБ.

CF-13 – без подсветки, воздушный поток (max): 60 cfm, статическое давление (max): 2,13 мм H2O, уровень шума: < 35 дБ.

Производитель дает на вентиляторы два года гарантии.