Россияне создали мощный бронированный планшет с поддержкой сотовых сетей, которых нет в стране. Его можно не заряжать

В России создан планшет MIG T8X Gen.2 на базе Android 13. У него съемный аккумулятор – если разрядится, можно установить новый, а не ставить планшет на зарядку. Компьютер выполнен в ударопрочном и герметичном корпусе и поддерживает сотовые сети 5G, которые в России отсутствуют. 4G и 3G тоже поддерживаются. Планшет наделен пятилетней гарантией и будет обновляться до Android 18.

Планшет для российских условий

Компания Mobile Inform Group сообщила CNews о выпуске нового планшетного компьютера MIG T8X Gen.2 с 8-дюймовым экраном. Он радикально отличается от подавляющего большинства современных планшетов как своим внешним видом, так целым рядом технических особенностей.

Ключевая характеристика MIG T8X Gen.2 – это повышенная устойчивость к небрежному обращению и к суровым погодным условиям. Производитель заявляет о способности компьютера выдерживать 20-градусные морозы и 60-градусную жару, а также падение с 1,2 метра на бетон. Защита от воды и пыли у него почти максимальная – IP67, хотя уже есть IP68 и IP69K. Планшет располагает российскими сертификатами герметичности (сертификат ГОСТ 14254-2015) и виброустойчивости в диапазоне частот 1-80 Гц ( ГОСТ 16962-71).

На вопрос CNews о доступности MIG T8X Gen.2 в обычной рознице представители Mobile Inform Group ответили отрицательно. «Нет, это не наш рынок. На рынке консьюмерских устройств ценятся другие характеристики, нежели те, которые важны для корпоративных заказчиков. Обычный потребитель меняет устройство раз в год или раз в два года. На нашем рынке год – это нормальный срок для одного проекта внедрения», – сказал CNews Сергей Германович, технический директор компании Mobile Inform Group.

MIG MIG T8X Gen. 2

Стоимость планшета в Mobile Inform Group не раскрыли, сославшись на то, что она предоставляется «по запросу под конкретный проект».

В компании рассказали CNews, что производство планшета налажено на собственной производственной площадке Mobile Inform Group, а также на контрактных фабриках, расположенных в России. Они выпускают планшеты для заказчиков, относящихся к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ). «Версии для потребителей, не чувствительных к требованиям по импортозамещению производятся на контрактных производствах в КНР», – добавил Сергей Германович.

На планшет распространяется гарантия сроком два года. Опционально ее можно расширить до пяти лет.

Нет зарядки – не проблема

Вторая особенность планшета заключается в отсутствии необходимости ставить его на зарядку, если энергии в батарее не осталось. АКБ здесь съемная, то есть, и как и в давние времена, можно заменить ее на заряженную и продолжить пользоваться планшетом без привязки к розетке или внешнему аккумулятору.

MIG Суровых условий планшет не боится

В новинке используется литий-ионно полимерный аккумулятор емкостью 7000 мАч. Он заявлен как морозостойки и поддерживающий технологию быстрой зарядки QuickCharge 4.0+. В компании отметили, что запасные батареи для MIG T8X Gen.2 имеются в продаже, как и «набор востребованных в секторе корпоративной мобильности аксессуаров».

Поддержка несуществующих сетей

Разработчики отдельно акцентировали внимание на наличии в MIG T8X Gen.2 сотового модема с поддержкой сетей пятого поколения – 5G. Но важно подчеркнуть. Что к концу 2025 г. эти сети в России почти не были представлены, за исключением частных или тестовых сетей с крайне незначительным радиусом действия. Впрочем, планшет умеет подключаться и к более распространенным в России сотовым сетям 2G, 3G и 4G (LTE), есть два раздельных слота под Nano-SIM.

Также в планшете есть модуль Wi-Fi 6. На вопрос CNews, почему установлен именно он, а не более современные Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7 с поддержкой частоты 6 ГГц, которые в России официально разрешены, Сергей Германович ответил: «Мы используем промышленные компоненты с длинным жизненным циклом, как я уже писал, они не так быстро обновляются. С другой стороны, это и не востребовано нашими заказчиками, которые на своих площадках используют и инфраструктурное оборудование с длительным циклом использования, которое обновляется каждые пять-семь лет. В нашем случае упор сделан не на новизну стандартов, а на качество антенн».

Без обновлений не оставят

С завода MIG T8X Gen.2 поставляется с ОС Android 13 образца 2022 г. К моменту выхода материала Google успела выпустить Android 16. Между тем, разработчики дали гарантию, что планшет будет обновляться вплоть до Android 18 в течение всего своего жизненного цикла, который, отметили в Mobile Inform Group, составляет пять лет. «Устройство создано для пятилетней эксплуатации в самых суровых условиях», – сказали представители компании.

Сергей Германович прокомментировал пятилетний срок службы планшета так: «Мы проектируем устройства, рассчитанные на длительную интенсивную эксплуатацию. Как правило, конструктивно и схемотехнически наши индустриальные решения выдерживают и более долгий срок эксплуатации, чем те пять лет, которые мы декларируем. Но так как рынок электронных компонентов развивается достаточно динамично, то даже используемые нами в устройствах компоненты с длительным жизненным циклом (в среднем, производители заявляют 10 лет) со временем могут перестать быть доступными в линейке поставщиков и это накладывает определенные ограничения на сроки эксплуатации, в течение которых мы можем оказывать гарантийную и постгарантийную поддержку наших устройств. К тому же, не надо забывать, что вычислительные устройства устаревают «морально» и с этой точки зрения пятилетний цикл эксплуатации тоже выглядит обоснованным».

MIG Можно выбрать Android с сервисами Google и без них

Также Сергей Германович объяснил CNews причины выбора Android именно версии 13 в качестве стартовой ОС. «В секторе корпоративной мобильности потребности несколько отличаются от рынка устройств для личного пользования. Проекты внедрения могут длиться несколько лет и определенные на старте такого проекта требования к системному программному обеспечению должны быть соблюдены до окончания проекта внедрения, – сказал он. – Поэтому для устройств предназначенных для промышленной эксплуатации, в настоящий момент, Android 13 является наиболее востребованным. Это определяется, в том числе, совместимостью смежного ПО, используемого в проектах. Например, используемые сертифицированные средства криптографической защиты информации имеют необходимые сертификаты ФСТЭК и ФСБ на версии для Android 13, а получение сертификатов на более новые версии еще в процессе. Конечно мы работаем над портацией более свежих версий операционных систем, в том числе, и российских, которые будут востребованы в будущих проектах»

Что еще есть в планшете

Новый MIG T8X Gen.2 укомплектован процессором Qualcomm QCM6490. Он базируется на Snapdragon 778G, имеет восемь ядер, частоту до 2,7 ГГц и техпроцесс 6 нм.

Планшет поставляется с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, его 8-дюймовый экран поддерживает разрешение 1280х800 пикселей (формат HD+) и имеет яркость 700 нит.

MIG От электросетей планшет почти не зависит

Список модулей беспроводной связи включает WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2 и NFC, а также ресиверы GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. В наличии камеры на 5 МП спереди и 32 МП на тыльной панели корпуса.

Компьютер укомплектован двумя портами USB-A с поддержкой OTG, одним USB-C OTG (с возможностью вывода видео), слотом под карты памяти microSD емкостью до 1 ТБ, а также специализированным внешним портом расширения Pogo-pin UART/USB/CAN/DCIN/GPIO. На корпусе имеются четыре программируемые функциональные кнопки (F1, F2, F3, F4).

Размеры MIG T8X Gen.2 составляют 212х133х19 мм. Весит планшет 520 граммов.