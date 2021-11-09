Индексная книга CNews*
3G IMT-2000 стандарт мобильной связи третьего поколения
Публикаций - 5469, упоминаний - 7811
3G упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 58
|Медведев Дмитрий 1604 46
|Рейман Леонид 1009 41
|Кусков Денис 212 38
|Никифоров Николай 1161 37
|Ушацкий Андрей 102 33
|Путин Владимир 2542 31
|Брюквин Юрий 281 29
|Солдатенков Сергей 157 27
|Ксенин Алекс 311 27
|Аветисян Армен 44 23
|Солонин Виталий 89 22
|Орловский Виктор 325 22
|Исанин Антон 9365 21
|Меламед Леонид 149 20
|Изосимов Александр 192 20
|Рылов Дмитрий 45 19
|Щеголев Игорь 685 19
|Шамолин Михаил 119 18
|Свердлов Денис 170 17
|Ахметов Ринат 52 17
|Поповский Александр 90 17
|Усманов Алишер 275 15
|Меламед Александр 60 15
|Химич Роман 44 14
|Хасьянова Гульнара 117 14
|Айбашева Анна 97 14
|Демидов Михаил 132 13
|Парфенов Игорь 50 13
|Смирнов Дмитрий 67 13
|Егоров Игорь 41 13
|Прянишников Николай 285 13
|Эмдин Сергей 68 13
|Анкилов Константин 96 12
|Астафьева Ирина 37 12
|Носков Михаил 23 12
|Осадчая Ирина 64 12
|Морошкин Александр 118 12
|Герчук Михаил 87 11
|Кузьменко Валерия 62 11
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1201584, в очереди разбора - 921185.
Создано именных указателей - 94701.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1201584, в очереди разбора - 921185.
Создано именных указателей - 94701.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.