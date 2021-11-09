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3G IMT-2000 стандарт мобильной связи третьего поколения



09.11.2021 Netis Systems начинает продажи Netis N5 – нового роутера с поддержкой USB 3G/4G LTE модемов
01.11.2021 Adobe запустила новое поколение Creative Cloud на базе Adobe Sensei
19.07.2021 Найден способ сократить расходы телеком-операторов и повысить качество связи при переходе на 5G
18.03.2021 Cappasity меняет качество визуализации товаров на маркетплейсах
30.10.2020 Корпорация Kioxia расширит производство 3D флеш-памяти за счет строительства нового комплекса на заводе Yokkaichi
28.10.2020 «Газпром нефть» оснастила НПЗ собственной системой управления инженерными данными
17.09.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» инвестирует около 100 млн рублей в развитие 3D технологий
02.07.2020 Samsung и МТС провели тестирование 5G на Galaxy S20 Ultra
26.05.2020 ОКБ «Аэрокосмические системы» выпустило ПО для интеграции САПР «Макс» с «КОМПАС-3D»
07.04.2020 Siemens запускает аддитивное производство компонентов медицинского оборудования
19.03.2020 Lenovo ThinkStation и ThinkPad получили сертификацию «КОМПАС-3D»
16.03.2020 В России проведена первая транзакция с использованием Visa EMV 3D-Secure 2
12.03.2020 Intel разонравилось выпускать чипы памяти. Масштабное производство под угрозой закрытия
02.03.2020 В Xerox назначена вице-президент подразделения 3D-печати
20.02.2020 Western Digital разработала техпроцесс пятого поколения для производства памяти 3D NAND
29.01.2020 ABB добавила функцию 3D-печати в Robotstudio
29.01.2020 На Украине стало одним сотовым оператором меньше
23.01.2020 «Росэлектроника» и РАН разрабатывают технологию создания электроники с помощью 3D-печати
13.12.2019 HP в партнерстве с Softline открывает первый образовательный класс в России
02.12.2019 Максим Агаджанов, «Газпромбанк Лизинг»: Как получить 3D-принтер, не тратя миллионы на его покупку
28.11.2019 Esri CIS представила конструктор ГИС-приложений с поддержкой 3D
27.11.2019 Signify запустила онлайн-сервис по созданию персонализированных светильников на 3D-принтере
26.11.2019 Свет увидел ноутбук для подводных лодок на «Эльбрусах» с 3D-ускорителем
22.11.2019 Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 млн рублей
18.11.2019 HP представила новые сервисы в области 3D-печати
03.10.2019 Occipital купила стартап в сфере 3D-моделирования с российскими корнями GeoCV
01.08.2019 Toshiba Memory представила SSD NVMe PCIe на 96-слойной 3D флеш-памяти
29.07.2019 D-Link представила новые беспроводные маршрутизаторы AC1200 для операторов связи
04.07.2019 Большинство российских предприятий пока не готовы к «Индустрии 4.0»
24.06.2019 Acer представила проектор Nitro G550 с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. Цена
24.04.2019 Законопроект о 3D-моделях подготовили к внесению в Госдуму
22.04.2019 Исследование ЦНИИ «Электроника»: 18% российских радиоэлектронных компаний применяют технологии 3D-печати
08.04.2019 Ростех создаст первый российский скоростной электронно-лучевой 3D-принтер
04.04.2019 Ростех будет производить детали газотурбинных двигателей методом 3D-печати
01.04.2019 Tele2 подвела итоги интеграции с «Ростелекомом»
12.03.2019 МТС в Башкирии включила LTE на частотах 3G
14.02.2019 В продажу в России поступил сверхдешевый смартфон с NFC. Цена
06.02.2019 МТС построит сети LTE на частотах 3G для преодоления цифрового неравенства
01.02.2019 Россияне создали сверхдешевую 3D-камеру. Видео
02.11.2018 Распознавание лиц и автобусы на 3D-принтерах: как ИТ меняют общественный транспорт

Публикаций - 5469, упоминаний - 7811

3G упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 1146
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 858
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 809
Samsung Electronics 9333 503
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 479
Apple Inc 10683 479
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 345
Sony 6145 312
Huawei 3222 300
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 297
Google LLC 10352 291
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 285
Lenovo Motorola 3463 228
HTC Corporation 1428 220
Microsoft Corporation 22497 215
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 198
Intel Corporation 11262 190
LG Electronics 3372 178
Qualcomm Technologies 1639 166
Vodafone Group 1318 163
NTT DoCoMo 1109 160
Nvidia Corp 3118 160
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 156
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 146
Toshiba Corporation 2830 138
Lenovo Group 2077 131
Siemens AG - Siemens Group 2311 129
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 123
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 123
Twitter 2493 120
Meta Platforms - Facebook 4267 113
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 112
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 111
Sony Ericsson 1107 109
HP Inc. 5313 101
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 101
ZTE Corporation 685 92
Dell EMC 4736 88
Philips 1960 88
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 87
Евросеть 1393 66
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 49
Связной ГК 1190 46
Carl Zeiss 294 41
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 40
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 32
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 28
Альфа-Групп 613 25
РЖД - Российские железные дороги 1458 23
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 21
Почта России ПАО 1853 20
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 18
Лента - Сеть розничной торговли 912 18
Открытие ФК 2713 18
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 18
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 18
eBay Inc 1576 17
Точка 1820 17
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 16
Dixis - Диксис 343 16
Газпром ПАО 1008 15
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 14
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 12
Visa International 1809 12
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 285 11
Альфа-Банк 1476 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 11
Белый Ветер 340 10
EPIC Telecom Invest 180 10
Boeing 957 10
Netton Consulting Group 35 10
Prada 51 9
Bentley Motors 64 9
re:Store 144 9
SoftBank Group 236 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 9
Walt Disney Company 556 9
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 26 9
Северсталь ПАО - Severstal 308 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 257
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 208
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 111
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 94
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 81
Президент Российской Федерации 3770 59
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 55
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 50
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 44
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 42
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 29
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 26
Правительство Москвы 1640 25
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 24
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 20
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 15
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 14
Администрация Президента РФ 904 14
Президент Украины 92 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 13
Петербургский метрополитен ГУП 73 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 12
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 158 12
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 608 12
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 48 12
Верховный суд Российской Федерации 709 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 11
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 10
Правительство Красноярского края 60 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 9
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1562
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 420
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 47
WiMAX Forum 66 17
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 6
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 49 5
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 5
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 34 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 56 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 3
АРБ - Ассоциация российских банков 176 3
TIA - Telecommunications Industry Association 70 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association 44 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 13 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 45 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 2
Web development - Веб-разработка 0 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 231 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 4 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 15 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 19 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 1724
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 1560
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 1510
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 1023
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 852
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 797
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 794
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 682
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 628
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 626
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 728 553
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 539
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 537
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 530
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1159 473
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 375
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 345
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 341
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 334
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 307
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 302
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 299
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 283
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 508 274
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 270
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 258
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 252
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 249
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 599 241
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 538 235
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 230
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 225
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 221
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 1559 215
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 214
2D - 2-Dimensional 422 214
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 212
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 211
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 203
Автофокус - Автофокусировка 699 202
Google Android 11959 871
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 515
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 344
Apple iPad 3663 328
Microsoft Windows 10 11713 264
Apple iOS 6422 201
Google Play - Google Store - Android Market 2732 191
Microsoft Skype 1940 190
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 187
Google YouTube - Видеохостинг 2277 156
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 155
Nvidia Tegra - серия процессоров 441 148
Microsoft Windows 2000 2856 140
Nokia Symbian OS 1388 139
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 668 137
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 125
Linux OS 7669 125
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 122
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 122
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 389 109
Apple - App Store 2437 109
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 96
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 87
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1077 85
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 84
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 595 83
Samsung Galaxy Note 673 83
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 82
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 241 79
Microsoft Windows 7 1780 79
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 623 77
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1092 77
Apple iPhone 4 743 76
Apple iPhone 5 745 75
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 74
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 220 74
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 71
HTC Sense UI - графическая оболочка 245 71
МТС 3G-сеть 97 69
Oracle Java - язык программирования 2554 69
Jobs Steve - Джобс Стив 996 58
Медведев Дмитрий 1604 46
Рейман Леонид 1009 41
Кусков Денис 212 38
Никифоров Николай 1161 37
Ушацкий Андрей 102 33
Путин Владимир 2542 31
Брюквин Юрий 281 29
Солдатенков Сергей 157 27
Ксенин Алекс 311 27
Аветисян Армен 44 23
Солонин Виталий 89 22
Орловский Виктор 325 22
Исанин Антон 9365 21
Меламед Леонид 149 20
Изосимов Александр 192 20
Рылов Дмитрий 45 19
Щеголев Игорь 685 19
Шамолин Михаил 119 18
Свердлов Денис 170 17
Ахметов Ринат 52 17
Поповский Александр 90 17
Усманов Алишер 275 15
Меламед Александр 60 15
Химич Роман 44 14
Хасьянова Гульнара 117 14
Айбашева Анна 97 14
Демидов Михаил 132 13
Парфенов Игорь 50 13
Смирнов Дмитрий 67 13
Егоров Игорь 41 13
Прянишников Николай 285 13
Эмдин Сергей 68 13
Анкилов Константин 96 12
Астафьева Ирина 37 12
Носков Михаил 23 12
Осадчая Ирина 64 12
Морошкин Александр 118 12
Герчук Михаил 87 11
Кузьменко Валерия 62 11
Россия - РФ - Российская федерация 108428 2429
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 840
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 743
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 421
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 372
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 371
Япония 10069 343
Европа 12319 309
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 253
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 235
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 222
Южная Корея - Республика 4394 202
Украина 6212 178
Германия - Федеративная Республика 8903 172
Азия - Азиатский регион 3803 138
Россия - СФО - Новосибирск 3269 123
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 122
Индия - Республика 4263 120
Италия - Итальянская Республика 3310 119
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 118
Швеция - Королевство 2072 118
Франция - Французская Республика 5665 115
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 114
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 114
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 109
Китай - Тайвань 2115 109
Россия - Сибирь 1579 100
Казахстан - Республика 4467 95
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 92
Беларусь - Белоруссия 3525 92
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 91
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 91
Россия - ЮФО - Ростовская область 1194 88
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 87
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 87
Австралия - Австралийский Союз 2791 85
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1050 85
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 82
Америка Северная 2650 80
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 77
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 529
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 339
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 233
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 194
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 141
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 82
Ergonomics - Эргономика 840 75
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 69
Абонентская база - Абонентская плата 1383 61
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 56
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 46
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 42
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 38
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 35
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 32
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 32
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 30
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 24
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 22
Образование в России 460 20
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 20
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 19
Бизнес-акселератор 294 19
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 19
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 19
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 19
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 18
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 18
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 18
Информационное общество - Государственная программа 1238 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 16
Английский язык 764 16
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 16
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 15
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 15
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 13
CNews - ZOOM.CNews 1609 172
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 139
Thomson Reuters - Рейтер 5731 81
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 50
Engadget - Блог о технологиях 411 28
DigiTimes - Издание 1284 28
Прайм - Агентство экономической информации 694 24
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 23
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 23
Bloomberg 1009 22
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 20
FT - Financial Times 1118 19
Cellular News 231 16
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 15
The Verge - Издание 482 15
AppleInsider 384 15
РИА Новости 766 13
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 13
Electronista 166 13
WSJ - The Wall Street Journal 1225 13
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 12
Wikipedia - Википедия 413 12
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 11
Total Telecom 260 11
Telecom.paper 167 11
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 10
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 10
Computer Weekly 370 9
Euronews - телеканал 46 9
SlashGear 134 9
Коммерсантъ - Издательский дом 888 9
NYT - The New York Times 956 9
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 8
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 7
Мобильные системы 94 7
AP - Associated Press 1975 7
MacWorld 136 7
The Register 1286 7
Ведомости 375 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 97
IDC - International Data Corporation 4671 82
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 71
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IHS iSuppli 390 31
NPD DisplaySearch 282 26
Juniper Research 468 24
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 24
Strategy Analytics 283 21
ABI Research 230 14
PCMark 104 11
IHS Infonetics Research 90 10
500 Startups 4742 10
In-Stat 81 9
Ericsson Mobility Report 33 9
Frost & Sullivan 199 8
Yankee Group 166 8
Forrester Research 810 8
Mobile Research Group 65 7
In-Stat/MDR 63 6
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 6
S&P - Standard and Poor’s 470 6
Synergy Research Group 39 5
Gartner - Dataquest 340 5
SmartMarketing 73 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 4
Piper Jaffray 101 3
Mercury Research 61 3
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 10 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 3
Markets&Markets Research 97 3
Analysys Mason 26 3
comScore 354 3
Harris Interactive 83 3
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 3
Moody's Investors Service 135 3
GSMA Intelligence 8 3
OpenSignal 5 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 2
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 21
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 18
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 11
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 10
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 9
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 8
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 8
РАН - Российская академия наук 1397 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 5
МЭИ - Московский энергетический институт 85 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 4
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 33 3
КГПУ им. В. П. Астафьева - Красноярский Государственный Педагогический университет им. В. П. Астафьева 6 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 82 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 3
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 9 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 3
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 3
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 15 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 2
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция 14 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 65 2
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 111 2
Академгородок Новосибирск 82 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 133 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения- Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения - 19 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 100 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 2
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 16 2
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 8 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 92
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 36
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 31
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 30
CeBIT 454 21
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 19
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 17
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 104 10
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 10
Связь-Экспокомм 48 9
КЭФ - Красноярский экономический форум 25 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 9
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 5
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 12 5
Intel Developer Forum - IDF 250 5
ИнфоКом 59 5
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 5
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 4
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 17 4
Photokina 59 4
Red Dot Design Award 50 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 4
Samsung Forum 14 3
МТС Телеком Идея 52 3
CSTB Telecom & Media 55 3
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 15 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 2
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 21 2
CNews AWARDS - награда 347 2
iF Design Awards 23 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 48 2
Международный женский день - 8 марта 118 2
MacWorld Expo 35 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 19 2
Неогеография XXI - форум 52 2
Чёрная пятница (распродажи) 89 2
День знаний - 1 сентября 25 2
Digital Signage Expo 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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