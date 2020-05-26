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ОКБ «Аэрокосмические системы» выпустило ПО для интеграции САПР «Макс» с «КОМПАС-3D»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

ОКБ «Аэрокосмические системы» (входит в состав корпорации «Промтех») разработало интеграционное решение для бесшовного взаимодействия системы проектирования кабельных сетей и трубопроводных систем «Макс» и «КОМПАС-3D».

Решение позволит пользователям обращаться к проектным данным САПР «Макс» прямо из интерфейса «КОМПАС-3D» для создания 3D-модели жгута, а также передавать рассчитанные длины проводов и раскладку жгута обратно в САПР «Макс» для формирования полного комплекта конструкторской документации.

«Для комплексного решения задачи импортозамещения крупным заказчикам сегодня нужны не отдельные отечественные продукты, а комплексные интегрированные решения, которые обеспечивают выпуск и сопровождение конструкторской, технологической и эксплуатационной документации в электронном виде в рамках единой ИТ-инфраструктуры. Следуя требованиям рынка, мы активно развиваем направление работы с отечественными производителями CAD/PDM/PLM-систем. В частности, в рамках технологического партнерства с компанией АСКОН реализована возможность прямого обмена данными с 3D CAD-системой «КОМПАС-3D». Ведется разработка интеграционного решения с PDM-системой ЛОЦМАН:PLM. Прямая интеграция позволяет исключить возможность ошибки из-за человеческого фактора, повышает скорость и удобство проектирования, позволяет осуществлять обмен данными из привычного интерфейса систем, исключив крайне ненадежный механизм использования файлов или бумаги. Реализация подобных интеграционных проектов позволит облегчить и ускорить переход крупнейших российских промышленных корпораций на отечественное программное обеспечение для цифрового проектирования», – сказал генеральный конструктор ОКБ «Аэрокосмические системы» Дмитрий Шевелев.

Дмитрий Гинда, руководитель отдела маркетинга «Аскон», отметил: «У «Аскон» на первом месте всегда находятся задачи заказчика. Сегодня в нашей продуктовой линейке нет решений для задач, которые закрывает САПР “Макс” в области кабельных систем. Это очень специфическая и узкая функциональность. Мы всегда открыты к сотрудничеству в части создания интеграционных связей «КОМПАС-3D» с другими продуктами. Есть удачные примеры в виде APM FEM, KompasFlow и многих других партнерских приложений, которые значительно расширяют объем решаемых задач заказчиков. С выходом нового решения ОКБ “Аэрокосмические системы” предприятия, для которых актуальна функциональность САПР "Макс", смогут решать остальные задачи в продуктах АСКОН и в «КОМПАС-3D» в частности».

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