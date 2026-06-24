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Промтех ГК Цифровая мануфактура Макс САПР

СОБЫТИЯ

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24.06.2026 Компании «Топ Системы» и «Цифровая мануфактура» создают единую систему проектирования печатных плат 2
21.05.2026 «Цифровая мануфактура» и «Аскон» объединяют компетенции для технологического суверенитета и создания САПР кабельных систем 1
24.04.2026 САПР «Макс» внедрили на известном российском авиазаводе 1
20.03.2026 ОДК в отечественных инженерных программах создает элементы двигателей ПД-14 и ПД-8 1
31.10.2025 Вышла новая версия отечественного инструмента для проектирования электроники «Макс.EDA» 1
26.09.2025 «Цифровая мануфактура» выпустила новую версию САПР «Макс» 4
12.09.2025 ОДК с опережением внедряет российское ПО для создания авиадвигателей 1
04.07.2024 «Аскон» выпустила «Компас-3D v23» 1
26.05.2020 ОКБ «Аэрокосмические системы» выпустило ПО для интеграции САПР «Макс» с «КОМПАС-3D» 1
24.12.2019 Российский САПР протестирован на совместимость с ОС Astra Linux 8

Публикаций - 10, упоминаний - 21

Промтех ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 4
Промтех ГК - Цифровая мануфактура 10 3
Ростех - ОДК СТАР - Пермское агрегатное конструкторское бюро 6 2
1С НПЦ - 1С Научно-производственный центр 16 2
Intermech - Интермех ОДО - Интермех НПП 26 1
Компас 20 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Промтех ГК - Аэрокосмические системы ОКБ 10 3
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 2
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 27 2
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 2
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 30 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 1
ОЭЗ Дубна ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Дубна 14 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 9
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
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