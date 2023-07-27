Промтех ГК Цифровая мануфактура Макс САПР
|27.07.2023
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«Яндекс» выпустит «Станцию макс» с Zigbee в четырех новых цветах
В ближайшее время пользователи смогут купить «Станцию макс» с Zigbee в новых цветах. На смену черному, синему, серому и бордовому цвету придут бежевый, зеленый и графит, а чуть позже — бирюзовый. Обновленные флагманские умные колонки с «Алисой» по
|29.05.2023
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«Яндекс» выпустил «Станцию макс» с символикой «Короля и шута»
В честь 35-летия с момента основания группы «Король и шут» «Яндекс» выпустил лимитированную серию «Станции макс» в панковском стиле. В продажу поступило 400 колонок с символикой культовой панк-группы. Купить «Станцию макс» с «Алисой» в необычном дизайне можно только на «Яндекс маркете». Об эт
|18.04.2023
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«Яндекс» выпустил мощную умную колонку и кучу умных гаджетов с продвинутым протоколом Zigbee. Цены
умных устройств для цифровизации дома, офиса или квартиры. В российской рознице теперь доступны универсальный хаб для управления устройствами умного дома, смарт-датчики и обновленная колонка «Станция макс» с голосовым помощником «Алисой» внутри. В общей сложности «Яндекс выпустил семь новинок – колонку, хаб и квинтет датчиков, значительно упрощающих использование помещения, жилого или офисн
|21.09.2021
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МАКС-М перешел на виртуальную АТС с помощью «Телфин»
Компания МАКС-М («Медицинская акционерная страховая компания») перешла на виртуальную АТС с помощью «Телфин». Российский телеком-провайдер «Телфин» подключил виртуальную АТС «Телфин.офис» для приема зво
|22.01.2021
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«Яндекс» оставил россиян без своих умных колонок
Исчезнувшая «Станция» Смарт-колонка «Яндекс.станция макс» стала дефицитом в крупных российских сетевых магазинах, но не по причине высокого спроса на них. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на опрошенных изданием экспертов, все дело в трудностях с
|25.11.2020
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«Яндекс» выпустил мощную флагманскую смарт-колонку «Станция макс». Цена, видео
«Яндекс.станция» на максималках Интернет-гигант «Яндекс» анонсировал умную колонку «Станция макс», ставшая улучшенной версией классической «Станции», вышедшей в мае 2018 г. Новинка выполнена в прежнем дизайне, но получила ряд существенных аппаратных и программных улучшений. Главные от
|26.05.2020
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ОКБ «Аэрокосмические системы» выпустило ПО для интеграции САПР «Макс» с «КОМПАС-3D»
шение для бесшовного взаимодействия системы проектирования кабельных сетей и трубопроводных систем «Макс» и «КОМПАС-3D». Решение позволит пользователям обращаться к проектным данным САПР «Ма
|24.12.2019
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Российский САПР протестирован на совместимость с ОС Astra Linux
темы», входящем в «Промтех», и успешном завершении испытаний на корректность функционирования САПР «Макс» в среде операционной системы Astra Linux. По результатам тестирования системы были офиц
|19.10.2017
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«Макс-Авиа» выбрала Smart IDReader для распознавания паспортов и загранпаспортов
Агентство «Макс-Авиа» завершило внедрение технологии распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader, разработанной российской компанией Smart Engines. Интеграция решения позволила автоматизировать
|17.07.2017
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«Росэлектроника» покажет на МАКС-2017 управляющие элементы аэрокосмической техники
«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») представит на выставке МАКС-2017 последнее поколение управляющих устройств и компонентов для аэрокосмической техники. Экспозиция крупнейшего производителя радиоэлектроники организована в рамках единого стенда радиоэл
|23.05.2017
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«АстроСофт» выпустила демо-версию ОСРВ МАКС с открытым исходным кодом
Компания «АстроСофт», разработчик и поставщик ПО, объявила о выходе демо-версии операционной системы реального времени для мультиагентных когерентных систем ОСРВ МАКС с открытым исходным кодом. В целом ОСРВ МАКС представляет собой новую российскую операционную систему реального времени для интернета вещей и встроенных систем. МАКС реализуе
|19.04.2017
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ОС реального времени МАКС от «АстроСофт» включена в Реестр отечественного ПО
Компания «АстроСофт», разработчик и поставщик ПО, объявила о включении собственной операционной системы реального времени для мультиагентных когерентных систем (ОСРВ МАКС) в Единый реестр российского программного обеспечения. Решение внесено в реестр на основании приказа Минкомсвязи России от 28.03.2017 №146, сообщили CNews в «АстроСофт». МАКС — нова
|29.03.2017
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«Мегафон» обеспечит мобильной связью филиал «Макс-М» в Белгороде
Компания «Мегафон» стала официальным поставщиком услуг мобильной связи регионального филиала компании «Макс-М», игрока рынка обязательного медицинского страхования в России. Услугами мобильной голосовой связи и интернет-соединения в рамках тарифного плана «Корпоративный безлимит» пользуются боле
|03.09.2015
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«Концерн Радиоэлектронные технологии» представил более 450 разработок на «МАКС-2015»
«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в Госкорпорацию Ростех, представил на прошедшем Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2015» более 450 разработок. Об этом CNews сообщили в КРЭТ. Одним из ключевых событий авиасалона стала передача в войска созданных в рамках ГОЗ систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для Росс
|09.06.2015
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Schneider Electric расширила возможности сервисных контрактов для малых и средних корпоративных ЦОДов
Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области управления энергией и промышленной автоматизации, объявила о запуске в России новой опции для сервисных контрактов «Макс», которая подходит для малых и средних корпоративных дата-центров. Как сообщили CNews в Schneider Electric, «Макс» позволит заказчикам снизить эксплуатационные расходы, а также обес
|23.06.2014
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«Альфа-Банк» и СК «МАКС» запустили новый сервис по оплате полисов комплексной программы страхования квартир
«Альфа-Банк» и СК «МАКС» запустили новый сервис, позволяющий клиентам банка - пользователям интернет-банка «Альфа-Клик» оформить полис по комплексному страхованию квартиры «Городские огни». Воспользоваться услуго
|25.08.2011
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МАКС 2011: космолеты, истребители и макеты оружия будущего
хновили. Однако, по словам Владимира Борисова, генерального директора «Авиасалон», на контрактах метеоусловия не сказались. ПТК НП: реинкарнация советского "Союза" Одним из интереснейших "участников" МАКС-2011 была полномасштабная концепт-модель перспективного транспортного космического корабля нового поколения (ПТК НП). Его разработку ведет РКК «Энергия» совместно с предприятиями и организ
|16.08.2011
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На авиашоу МАКС-2011 появилась летающая тарелка
На авиасалоне МАКС-2011 ФГУП «Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики» представило оригинальный дирижабль ДП-27 «Анюта». Летательный аппарат имеет дисковидную форму, что обеспечивает устойчивость к
|20.08.2009
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МАКС-2009: первые дни работы
18 августа в Жуковском, на аэродроме центральной испытательной базы страны - Летно-исследовательского института им. М.М.Громова, начал работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2009. В день открытия МАКС 2009 десятки тысяч людей почтили минутой молчания память легендарного российского пилота и замечательного человека, гвардии-полковника Игоря Ткаченко, ком
|17.08.2009
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Асы российских ВВС выступят на МАКС-2009
Международный авиационно-космический салон МАКС-2009 не останется без показательных выступлений пилотажных групп ВВС России, пишет РБК. Об этом рассказал помощник главнокомандующего Владимир Дрик. По его словам, состав заявленных пилота
|17.08.2009
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Корпорация "Иркут" продемонстрирует свои новейшие разработки на "МАКС-2009"
На авиасалоне «МАКС-2009», открывающемся в г. Жуковском 18 августа 2009 года, ОАО «Корпорация «Иркут» демонстрирует свои новейшие разработки в области военной и гражданской авиации, сообщает пресс-служба корп
|07.08.2009
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ВВС России покажут себя на "МАКС-2009"
Военно-воздушные силы Российской Федерации примут активное участие в международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2009», который пройдет в подмосковном городе Жуковском с 18 по 23 августа 2009 года, сообщает служба информации Минобороны РФ. Экспозиция Военно-воздушных сил на статической площадке будет
|21.11.2007
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"Сэм и Макс. 1 сезон": Видео
Компания "Руссобит-М" предлагает посмотреть небольшой видеоролик из коллекционного издания "Сэм и Макс. 1 сезон", локализацией которого занимается GFI. Скачать видео можно здесь (14,4 МБ).Спокойно-рассудительный пес и вечный энерджайзер-кролик, знакомые многим поклонникам комиксов, регулярн
|04.09.2007
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«Открытые Технологии» на МАКС-2007: решения для авиационных предприятий
«Открытые Технологии», российский системный интегратор, представила на восьмом Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2007 решения для авиационных предприятий. В рамках МАКС-2007 компанией представлены следующие темы: Суперкомпьютер – мощный инструмент виртуального проектирования; Обеспечение инфор
|22.08.2007
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В.Путин: авиасалон "МАКС-2007" носит программный характер
Владимир Путин принял участие в открытии VIII Международного авиационно-космического салона "МАКС-2007" в подмосковном Жуковском 21 августа 2007 года. Президент отметил, что МАКС-2007 предъявляет новую философию организации подобных мероприятий, и главное в ней – программный хар
|21.08.2007
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"МАКС-2007": перспективные российские ракеты-носители
На выставке "МАКС-2007" ГКНПЦ им Хруничева представляет создаваемые в настоящее время перспективные унифицированные ракеты-носители семейства "Ангара", которые будут обладать высокими энергетическими и экол
|21.08.2007
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Сегодня открывается авиасалон "МАКС-2007"
Сегодня, 21 августа 2007 года, в подмосковном Жуковском открывается авиасалон "МАКС-2007". Ожидается, что он станет рекордным и по числу представленных на нем компаний (на 20% больше, чем на предыдущем авиасалоне "МАКС-2007" - всего более 500 компаний из 34 стран м
|20.08.2007
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"МАКС-2007": В.Путину представят зенитно-ракетную систему С-400
На международном авиакосмическом салоне "МАКС-2007" верховному главнокомандующему Вооруженными силами РФ Владимиру Путину будет представлена новейшая зенитно-ракетная система (ЗРС) С-400, сообщил сегодня журналистам на координационном
|15.08.2007
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МАКС-2007: новые российские самолеты
фель заказов Корпорации «Иркут» на самолеты этого типа составляет почти 250 боевых машин, значительная часть которых уже поставлена ВВС Индии, Малайзии. В этом году впервые в летном показе авиасалона МАКС-2007 примет участие учебно-боевой самолет Як-130 (борт 01) с вооружением, включающим 2 ракеты Р-73 «воздух-воздух», 2 контейнера Б-8 с неуправляемыми ракетами «воздух-земля», а также с дву
|15.08.2007
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BioLink представит систему защиты аэропортов на авиашоу МАКС
Разработчик биометрических решений, компания BioLink, представит на авиашоу МАКС-2007 в подмосковном Жуковском свои системы защиты аэропортов и самолётов от угроз, связанных с несанкционированным доступом, сообщил Biometricwatch.com. Компания покажет гражданскую иденти
|22.08.2005
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Беспилотник-невидимка с вертикальным взлетом на МАКС-2005
Среди многочисленных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), представленных на авиакосмическом салоне МАКС-2005 был продемонстрирован образец многоцелевого аппарата «Штиль-3», но не сам аппарат, а его макет. Как сообщала CNews Таисия Васюкович, руководитель отдела маркетинга компании Kvand, про
|22.08.2005
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МАКС принес $1 млрд. контрактов и 2 мировых рекорда
В Жуковском завершился авиасалон МАКС-2005. Общая стоимость подписанных на седьмом Международном авиационно-космическом салоне контрактов превысила миллиард долларов, сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на источник в дирекции ави
|22.08.2005
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Беспилотник-невидимка с вертикальным взлетом на МАКС-2005
Среди многочисленных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), представленных на авиакосмическом салоне МАКС-2005 был продемонстрирован образец многоцелевого аппарата «Штиль-3», но не сам аппарат, а его макет. Как сообщала CNews Таисия Васюкович, руководитель отдела маркетинга компании Kvand, про
|17.08.2005
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МАКС-2005: ГЛОНАСС переоснащается
т выводиться на орбиту, как одиночными, так и групповыми запусками — по три аппарата. "С 2005–2006 гг. начинается отработка следующей модели — «Глонасс-К», макет которой представлен на МАКС-2005, — продолжает Геннадий Петренко. — Это — негерметичная модель с повышенным до 10 лет сроком активного существования и меньшей массой, около 700 кг, что в два раза меньш
|17.08.2005
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МАКС-2005: первые контракты
В первый день работы авиакосмического салона МАКС-2005 подписано несколько крупных контрактов, из которых российско-индийский — в присутствии президента РФ. «Рособоронэкспорт» и индийская корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL
|17.08.2005
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МАКС-2005: В Жуковском создадут ОЭЗ для спецтехники
Владимир Путин поддержал идею создания свободной экономической зоны на базе комплекса в г. Жуковский, где традиционно проходят международные авиационно-космические салоны (МАКС). Как стало известно, 16 августа президент РФ поддержал идею применить закон о свободных экономических зонах к проекту по созданию специализированного международного выставочного комплекса
|11.08.2005
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МАКС-2005: масштабные планы Рособоронэкспорта
Рособоронэкспорт планирует в рамках авиакосмического салона МАКС-2005 провести более 70 переговоров с делегациями различных стран. Об этом сообщил заместитель генерального директора Рособоронэкспорта Иван Гончаренко. По его словам, в Рособоронэкспорте р
|09.08.2005
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Бюджет авиасалона МАКС-2005 составил $13 млн.
Общий бюджет международного авиакосмического салона МАКС-2005 составил $13 млн., сообщил министр промышленности и энергетики РФ Виктор Христенко. По его словам, сумма покрыта за счет коммерческого участия. Как сообщил министр, в нынешнем МАКСе б
|28.08.2003
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С Thrustmaster каждый может почувствовать себя асом
Прошедший в подмосковном Жуковском Международный авиационно-космический салон МАКС-2003 стал не только крупнейшим событием в мире науки и авиационно-космической промышленности, но также важным мероприятием для виртуальных летчиков. Наиболее активные из них приняли участи
|26.08.2003
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Военный Ан-70: реанимировать, чтобы похоронить?
х переговоров премьер-министров Украины и России, когда ситуация с финансированием Ан-70 была разрешена, споры вокруг разрабатываемого среднего военно-транспортного самолета Ан-70 накануне авиасалона МАКС-2003 вспыхнули с новой силой. Так, на внеочередном заседании межправительственной комиссии России и Украины Михаил Касьянов заявил, что работы над этим проектом продолжатся, а возникшее по
Промтех ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Горяинов Александр 12 11
|Путин Владимир 2825 7
|Огуряев Дмитрий 76 6
|Шалманов Сергей 201 5
|Бойко Павел 7 4
|Max Ray Butler - Макс Рэй Батлер 6 3
|Исанин Антон 29 3
|Степаненко Василий 27 3
|Адрова Светлана 4 3
|Кравченко Сергей 13 3
|Алешкин Сергей 61 3
|Levchin Max - Левчин Макс 13 2
|Круглов Константин 28 2
|Иванов Сергей 373 2
|Иванов Александр 92 2
|Шевелев Дмитрий 2 2
|Саввина Юлия 4 2
|Хуснояров Фарит 15 2
|Dembosky Luke - Дембовски Люк 2 2
|Цивин Константин 4 2
|Васюкович Таисия 2 2
|Schaefer Max - Шафер Макс 4 2
|Недосекина Екатерина 2 2
|Подклетнов Евгений 2 2
|Мылицын Роман 101 2
|Чернышенко Дмитрий 485 2
|Щиров Илья 45 2
|Шадаев Максут 719 2
|Касьянов Михаил 54 2
|Коптев Юрий 30 2
|Hawkins Fluke - Хокинс Флюк 2 2
|Кабаков Ярослав 47 2
|Шмырева Елизавета 2 2
|Щеглов Петр 42 2
|Ломов Никита 2 2
|Бимаев Олег 8 2
|Борисов Владимир 10 2
|Михайлов Владимир 30 2
|Кучма Леонид 29 2
|Суровцев Владимир 15 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7586 16
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