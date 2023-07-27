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Промтех ГК Цифровая мануфактура Макс САПР



27.07.2023 «Яндекс» выпустит «Станцию макс» с Zigbee в четырех новых цветах

В ближайшее время пользователи смогут купить «Станцию макс» с Zigbee в новых цветах. На смену черному, синему, серому и бордовому цвету придут бежевый, зеленый и графит, а чуть позже — бирюзовый. Обновленные флагманские умные колонки с «Алисой» по
29.05.2023 «Яндекс» выпустил «Станцию макс» с символикой «Короля и шута»

В честь 35-летия с момента основания группы «Король и шут» «Яндекс» выпустил лимитированную серию «Станции макс» в панковском стиле. В продажу поступило 400 колонок с символикой культовой панк-группы. Купить «Станцию макс» с «Алисой» в необычном дизайне можно только на «Яндекс маркете». Об эт
18.04.2023 «Яндекс» выпустил мощную умную колонку и кучу умных гаджетов с продвинутым протоколом Zigbee. Цены

умных устройств для цифровизации дома, офиса или квартиры. В российской рознице теперь доступны универсальный хаб для управления устройствами умного дома, смарт-датчики и обновленная колонка «Станция макс» с голосовым помощником «Алисой» внутри. В общей сложности «Яндекс выпустил семь новинок – колонку, хаб и квинтет датчиков, значительно упрощающих использование помещения, жилого или офисн
21.09.2021 МАКС-М перешел на виртуальную АТС с помощью «Телфин»

Компания МАКС-М («Медицинская акционерная страховая компания») перешла на виртуальную АТС с помощью «Телфин». Российский телеком-провайдер «Телфин» подключил виртуальную АТС «Телфин.офис» для приема зво
22.01.2021 «Яндекс» оставил россиян без своих умных колонок

Исчезнувшая «Станция» Смарт-колонка «Яндекс.станция макс» стала дефицитом в крупных российских сетевых магазинах, но не по причине высокого спроса на них. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на опрошенных изданием экспертов, все дело в трудностях с
25.11.2020 «Яндекс» выпустил мощную флагманскую смарт-колонку «Станция макс». Цена, видео

«Яндекс.станция» на максималках Интернет-гигант «Яндекс» анонсировал умную колонку «Станция макс», ставшая улучшенной версией классической «Станции», вышедшей в мае 2018 г. Новинка выполнена в прежнем дизайне, но получила ряд существенных аппаратных и программных улучшений. Главные от
26.05.2020 ОКБ «Аэрокосмические системы» выпустило ПО для интеграции САПР «Макс» с «КОМПАС-3D»

шение для бесшовного взаимодействия системы проектирования кабельных сетей и трубопроводных систем «Макс» и «КОМПАС-3D». Решение позволит пользователям обращаться к проектным данным САПР «Ма
24.12.2019 Российский САПР протестирован на совместимость с ОС Astra Linux

темы», входящем в «Промтех», и успешном завершении испытаний на корректность функционирования САПР «Макс» в среде операционной системы Astra Linux. По результатам тестирования системы были офиц
19.10.2017 «Макс-Авиа» выбрала Smart IDReader для распознавания паспортов и загранпаспортов

Агентство «Макс-Авиа» завершило внедрение технологии распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader, разработанной российской компанией Smart Engines. Интеграция решения позволила автоматизировать
17.07.2017 «Росэлектроника» покажет на МАКС-2017 управляющие элементы аэрокосмической техники

«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») представит на выставке МАКС-2017 последнее поколение управляющих устройств и компонентов для аэрокосмической техники. Экспозиция крупнейшего производителя радиоэлектроники организована в рамках единого стенда радиоэл
23.05.2017 «АстроСофт» выпустила демо-версию ОСРВ МАКС с открытым исходным кодом

Компания «АстроСофт», разработчик и поставщик ПО, объявила о выходе демо-версии операционной системы реального времени для мультиагентных когерентных систем ОСРВ МАКС с открытым исходным кодом. В целом ОСРВ МАКС представляет собой новую российскую операционную систему реального времени для интернета вещей и встроенных систем. МАКС реализуе
19.04.2017 ОС реального времени МАКС от «АстроСофт» включена в Реестр отечественного ПО

Компания «АстроСофт», разработчик и поставщик ПО, объявила о включении собственной операционной системы реального времени для мультиагентных когерентных систем (ОСРВ МАКС) в Единый реестр российского программного обеспечения. Решение внесено в реестр на основании приказа Минкомсвязи России от 28.03.2017 №146, сообщили CNews в «АстроСофт». МАКС — нова
29.03.2017 «Мегафон» обеспечит мобильной связью филиал «Макс-М» в Белгороде

Компания «Мегафон» стала официальным поставщиком услуг мобильной связи регионального филиала компании «Макс-М», игрока рынка обязательного медицинского страхования в России. Услугами мобильной голосовой связи и интернет-соединения в рамках тарифного плана «Корпоративный безлимит» пользуются боле
03.09.2015 «Концерн Радиоэлектронные технологии» представил более 450 разработок на «МАКС-2015»

«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в Госкорпорацию Ростех, представил на прошедшем Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2015» более 450 разработок. Об этом CNews сообщили в КРЭТ. Одним из ключевых событий авиасалона стала передача в войска созданных в рамках ГОЗ систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для Росс
09.06.2015 Schneider Electric расширила возможности сервисных контрактов для малых и средних корпоративных ЦОДов

Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области управления энергией и промышленной автоматизации, объявила о запуске в России новой опции для сервисных контрактов «Макс», которая подходит для малых и средних корпоративных дата-центров. Как сообщили CNews в Schneider Electric, «Макс» позволит заказчикам снизить эксплуатационные расходы, а также обес
23.06.2014 «Альфа-Банк» и СК «МАКС» запустили новый сервис по оплате полисов комплексной программы страхования квартир

«Альфа-Банк» и СК «МАКС» запустили новый сервис, позволяющий клиентам банка - пользователям интернет-банка «Альфа-Клик» оформить полис по комплексному страхованию квартиры «Городские огни». Воспользоваться услуго
25.08.2011 МАКС 2011: космолеты, истребители и макеты оружия будущего

хновили. Однако, по словам Владимира Борисова, генерального директора «Авиасалон», на контрактах метеоусловия не сказались. ПТК НП: реинкарнация советского "Союза" Одним из интереснейших "участников" МАКС-2011 была полномасштабная концепт-модель перспективного транспортного космического корабля нового поколения (ПТК НП). Его разработку ведет РКК «Энергия» совместно с предприятиями и организ
16.08.2011 На авиашоу МАКС-2011 появилась летающая тарелка

На авиасалоне МАКС-2011 ФГУП «Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики» представило оригинальный дирижабль ДП-27 «Анюта». Летательный аппарат имеет дисковидную форму, что обеспечивает устойчивость к

20.08.2009 МАКС-2009: первые дни работы

18 августа в Жуковском, на аэродроме центральной испытательной базы страны - Летно-исследовательского института им. М.М.Громова, начал работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2009. В день открытия МАКС 2009 десятки тысяч людей почтили минутой молчания память легендарного российского пилота и замечательного человека, гвардии-полковника Игоря Ткаченко, ком
17.08.2009 Асы российских ВВС выступят на МАКС-2009

Международный авиационно-космический салон МАКС-2009 не останется без показательных выступлений пилотажных групп ВВС России, пишет РБК. Об этом рассказал помощник главнокомандующего Владимир Дрик. По его словам, состав заявленных пилота
17.08.2009 Корпорация "Иркут" продемонстрирует свои новейшие разработки на "МАКС-2009"

На авиасалоне «МАКС-2009», открывающемся в г. Жуковском 18 августа 2009 года, ОАО «Корпорация «Иркут» демонстрирует свои новейшие разработки в области военной и гражданской авиации, сообщает пресс-служба корп
07.08.2009 ВВС России покажут себя на "МАКС-2009"

Военно-воздушные силы Российской Федерации примут активное участие в международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2009», который пройдет в подмосковном городе Жуковском с 18 по 23 августа 2009 года, сообщает служба информации Минобороны РФ. Экспозиция Военно-воздушных сил на статической площадке будет
21.11.2007 "Сэм и Макс. 1 сезон": Видео

Компания "Руссобит-М" предлагает посмотреть небольшой видеоролик из коллекционного издания "Сэм и Макс. 1 сезон", локализацией которого занимается GFI. Скачать видео можно здесь (14,4 МБ).Спокойно-рассудительный пес и вечный энерджайзер-кролик, знакомые многим поклонникам комиксов, регулярн
04.09.2007 «Открытые Технологии» на МАКС-2007: решения для авиационных предприятий

«Открытые Технологии», российский системный интегратор, представила на восьмом Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2007 решения для авиационных предприятий. В рамках МАКС-2007 компанией представлены следующие темы: Суперкомпьютер – мощный инструмент виртуального проектирования; Обеспечение инфор
22.08.2007 В.Путин: авиасалон "МАКС-2007" носит программный характер

Владимир Путин принял участие в открытии VIII Международного авиационно-космического салона "МАКС-2007" в подмосковном Жуковском 21 августа 2007 года. Президент отметил, что МАКС-2007 предъявляет новую философию организации подобных мероприятий, и главное в ней – программный хар
21.08.2007 "МАКС-2007": перспективные российские ракеты-носители

На выставке "МАКС-2007" ГКНПЦ им Хруничева представляет создаваемые в настоящее время перспективные унифицированные ракеты-носители семейства "Ангара", которые будут обладать высокими энергетическими и экол
21.08.2007 Сегодня открывается авиасалон "МАКС-2007"

Сегодня, 21 августа 2007 года, в подмосковном Жуковском открывается авиасалон "МАКС-2007". Ожидается, что он станет рекордным и по числу представленных на нем компаний (на 20% больше, чем на предыдущем авиасалоне "МАКС-2007" - всего более 500 компаний из 34 стран м
20.08.2007 "МАКС-2007": В.Путину представят зенитно-ракетную систему С-400

На международном авиакосмическом салоне "МАКС-2007" верховному главнокомандующему Вооруженными силами РФ Владимиру Путину будет представлена новейшая зенитно-ракетная система (ЗРС) С-400, сообщил сегодня журналистам на координационном
15.08.2007 МАКС-2007: новые российские самолеты

фель заказов Корпорации «Иркут» на самолеты этого типа составляет почти 250 боевых машин, значительная часть которых уже поставлена ВВС Индии, Малайзии. В этом году впервые в летном показе авиасалона МАКС-2007 примет участие учебно-боевой самолет Як-130 (борт 01) с вооружением, включающим 2 ракеты Р-73 «воздух-воздух», 2 контейнера Б-8 с неуправляемыми ракетами «воздух-земля», а также с дву
15.08.2007 BioLink представит систему защиты аэропортов на авиашоу МАКС

Разработчик биометрических решений, компания BioLink, представит на авиашоу МАКС-2007 в подмосковном Жуковском свои системы защиты аэропортов и самолётов от угроз, связанных с несанкционированным доступом, сообщил Biometricwatch.com. Компания покажет гражданскую иденти
22.08.2005 Беспилотник-невидимка с вертикальным взлетом на МАКС-2005

Среди многочисленных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), представленных на авиакосмическом салоне МАКС-2005 был продемонстрирован образец многоцелевого аппарата «Штиль-3», но не сам аппарат, а его макет. Как сообщала CNews Таисия Васюкович, руководитель отдела маркетинга компании Kvand, про
22.08.2005 МАКС принес $1 млрд. контрактов и 2 мировых рекорда

В Жуковском завершился авиасалон МАКС-2005. Общая стоимость подписанных на седьмом Международном авиационно-космическом салоне контрактов превысила миллиард долларов, сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на источник в дирекции ави
22.08.2005 Беспилотник-невидимка с вертикальным взлетом на МАКС-2005

Среди многочисленных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), представленных на авиакосмическом салоне МАКС-2005 был продемонстрирован образец многоцелевого аппарата «Штиль-3», но не сам аппарат, а его макет. Как сообщала CNews Таисия Васюкович, руководитель отдела маркетинга компании Kvand, про
17.08.2005 МАКС-2005: ГЛОНАСС переоснащается

т выводиться на орбиту, как одиночными, так и групповыми запусками — по три аппарата. "С 2005–2006 гг. начинается отработка следующей модели — «Глонасс-К», макет которой представлен на МАКС-2005, — продолжает Геннадий Петренко. — Это — негерметичная модель с повышенным до 10 лет сроком активного существования и меньшей массой, около 700 кг, что в два раза меньш
17.08.2005 МАКС-2005: первые контракты

В первый день работы авиакосмического салона МАКС-2005 подписано несколько крупных контрактов, из которых российско-индийский — в присутствии президента РФ. «Рособоронэкспорт» и индийская корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL
17.08.2005 МАКС-2005: В Жуковском создадут ОЭЗ для спецтехники

Владимир Путин поддержал идею создания свободной экономической зоны на базе комплекса в г. Жуковский, где традиционно проходят международные авиационно-космические салоны (МАКС). Как стало известно, 16 августа президент РФ поддержал идею применить закон о свободных экономических зонах к проекту по созданию специализированного международного выставочного комплекса
11.08.2005 МАКС-2005: масштабные планы Рособоронэкспорта

Рособоронэкспорт планирует в рамках авиакосмического салона МАКС-2005 провести более 70 переговоров с делегациями различных стран. Об этом сообщил заместитель генерального директора Рособоронэкспорта Иван Гончаренко. По его словам, в Рособоронэкспорте р
09.08.2005 Бюджет авиасалона МАКС-2005 составил $13 млн.

Общий бюджет международного авиакосмического салона МАКС-2005 составил $13 млн., сообщил министр промышленности и энергетики РФ Виктор Христенко. По его словам, сумма покрыта за счет коммерческого участия. Как сообщил министр, в нынешнем МАКСе б
28.08.2003 С Thrustmaster каждый может почувствовать себя асом

  Прошедший в подмосковном Жуковском Международный авиационно-космический салон МАКС-2003 стал не только крупнейшим событием в мире науки и авиационно-космической промышленности, но также важным мероприятием для виртуальных летчиков. Наиболее активные из них приняли участи
26.08.2003 Военный Ан-70: реанимировать, чтобы похоронить?

х переговоров премьер-министров Украины и России, когда ситуация с финансированием Ан-70 была разрешена, споры вокруг разрабатываемого среднего военно-транспортного самолета Ан-70 накануне авиасалона МАКС-2003 вспыхнули с новой силой. Так, на внеочередном заседании межправительственной комиссии России и Украины Михаил Касьянов заявил, что работы над этим проектом продолжатся, а возникшее по

Публикаций - 216, упоминаний - 225

Промтех ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 255 40
1С-СофтКлаб - SoftClub 1136 34
Yandex - Яндекс 6012 11
Toshiba Corporation 2904 9
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 172 9
4A Games 774 8
Ростех - Автоматика Концерн 1536 8
Microsoft Corporation 23792 7
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 97 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7264 6
Oracle Corporation 6405 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 994 5
7286 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6443 4
Новые облачные технологии (НОТ) 419 4
Nvidia Corp 3255 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8196 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2894 4
ParaType - ПараТайп 9 4
Siemens AG - Siemens Group 2557 3
IBM - International Business Machines Corp 9271 3
Diasoft - Диасофт 635 3
Google LLC 11153 3
Apple Inc 11414 3
Fujitsu 2048 3
Intel Corporation 11765 3
АРМО ГК - АРМО-Системы 238 3
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 105 3
Monotype Imaging 5 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 276 3
Konica Minolta - Mobotix 33 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9942 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10339 3
Gaijin Entertainment 83 2
STMicroelectronics 289 2
BioWare 196 2
Xiaomi 1387 2
Meta Platforms - Facebook 4358 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 411 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 185 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6338 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 8
Открытие ФК - Росгосстрах 311 7
Boeing 990 6
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 5
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 200 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1912 5
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 156 5
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 31 4
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 43 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 727 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 161 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2507 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 167 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2554 4
Airbus Group - Airbus Industries 221 4
АльфаСтрахование СГ 276 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 618 4
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 169 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6135 4
Лайф ФГ - Финансовая группа 156 3
Ингосстрах СПАО 354 3
LEGO 227 3
Капитал Лайф Страхование Жизни 8 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 28 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 979 3
Россети Ленэнерго 2403 3
Связной ГК 1351 3
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 38 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 152 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 379 2
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 15 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 64 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1282 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 2
Абсолют Банк 189 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 391 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 144 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2913 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9660 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18527 8
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 112 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3909 7
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 128 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1765 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5380 6
Президент Российской Федерации 3846 5
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1218 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 244 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4696 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3090 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2563 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 260 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 688 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 2
Кабинет министров Украины 96 2
Кабинет министров Украины - Министерство обороны Украины - Минобороны Украины 10 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Соколы России - авиационная группа высшего пилотажа 3 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 249 2
Правительство Москвы 2099 2
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 77 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1935 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2810 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1077 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3111 2
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 94 1
Судебная власть - Judicial power 2147 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 61 1
U.S. FCI - Federal Correctional Institution USA - Federal Bureau of Prisons - Федеральные исправительные учреждения США 3 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1618 1
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 57 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 95 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
Районные суды РФ 63 1
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 24 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2059 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1228 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1561 1
4CIO 741 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6159 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 58 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 477 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 584 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 221 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 252 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
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