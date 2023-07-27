Промтех ГК Цифровая мануфактура Макс САПР

«Яндекс» выпустит «Станцию макс» с Zigbee в четырех новых цветах В ближайшее время пользователи смогут купить «Станцию макс» с Zigbee в новых цветах. На смену черному, синему, серому и бордовому цвету придут бежевый, зеленый и графит, а чуть позже — бирюзовый. Обновленные флагманские умные колонки с «Алисой» по

«Яндекс» выпустил «Станцию макс» с символикой «Короля и шута» В честь 35-летия с момента основания группы «Король и шут» «Яндекс» выпустил лимитированную серию «Станции макс» в панковском стиле. В продажу поступило 400 колонок с символикой культовой панк-группы. Купить «Станцию макс» с «Алисой» в необычном дизайне можно только на «Яндекс маркете». Об эт

«Яндекс» выпустил мощную умную колонку и кучу умных гаджетов с продвинутым протоколом Zigbee. Цены умных устройств для цифровизации дома, офиса или квартиры. В российской рознице теперь доступны универсальный хаб для управления устройствами умного дома, смарт-датчики и обновленная колонка «Станция макс» с голосовым помощником «Алисой» внутри. В общей сложности «Яндекс выпустил семь новинок – колонку, хаб и квинтет датчиков, значительно упрощающих использование помещения, жилого или офисн

МАКС-М перешел на виртуальную АТС с помощью «Телфин» Компания МАКС-М («Медицинская акционерная страховая компания») перешла на виртуальную АТС с помощью «Телфин». Российский телеком-провайдер «Телфин» подключил виртуальную АТС «Телфин.офис» для приема зво

«Яндекс» оставил россиян без своих умных колонок Исчезнувшая «Станция» Смарт-колонка «Яндекс.станция макс» стала дефицитом в крупных российских сетевых магазинах, но не по причине высокого спроса на них. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на опрошенных изданием экспертов, все дело в трудностях с

«Яндекс» выпустил мощную флагманскую смарт-колонку «Станция макс». Цена, видео «Яндекс.станция» на максималках Интернет-гигант «Яндекс» анонсировал умную колонку «Станция макс», ставшая улучшенной версией классической «Станции», вышедшей в мае 2018 г. Новинка выполнена в прежнем дизайне, но получила ряд существенных аппаратных и программных улучшений. Главные от

ОКБ «Аэрокосмические системы» выпустило ПО для интеграции САПР «Макс» с «КОМПАС-3D» шение для бесшовного взаимодействия системы проектирования кабельных сетей и трубопроводных систем «Макс» и «КОМПАС-3D». Решение позволит пользователям обращаться к проектным данным САПР «Ма

Российский САПР протестирован на совместимость с ОС Astra Linux темы», входящем в «Промтех», и успешном завершении испытаний на корректность функционирования САПР «Макс» в среде операционной системы Astra Linux. По результатам тестирования системы были офиц

«Макс-Авиа» выбрала Smart IDReader для распознавания паспортов и загранпаспортов Агентство «Макс-Авиа» завершило внедрение технологии распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader, разработанной российской компанией Smart Engines. Интеграция решения позволила автоматизировать

«Росэлектроника» покажет на МАКС-2017 управляющие элементы аэрокосмической техники «Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») представит на выставке МАКС-2017 последнее поколение управляющих устройств и компонентов для аэрокосмической техники. Экспозиция крупнейшего производителя радиоэлектроники организована в рамках единого стенда радиоэл

«АстроСофт» выпустила демо-версию ОСРВ МАКС с открытым исходным кодом Компания «АстроСофт», разработчик и поставщик ПО, объявила о выходе демо-версии операционной системы реального времени для мультиагентных когерентных систем ОСРВ МАКС с открытым исходным кодом. В целом ОСРВ МАКС представляет собой новую российскую операционную систему реального времени для интернета вещей и встроенных систем. МАКС реализуе

ОС реального времени МАКС от «АстроСофт» включена в Реестр отечественного ПО Компания «АстроСофт», разработчик и поставщик ПО, объявила о включении собственной операционной системы реального времени для мультиагентных когерентных систем (ОСРВ МАКС) в Единый реестр российского программного обеспечения. Решение внесено в реестр на основании приказа Минкомсвязи России от 28.03.2017 №146, сообщили CNews в «АстроСофт». МАКС — нова

«Мегафон» обеспечит мобильной связью филиал «Макс-М» в Белгороде Компания «Мегафон» стала официальным поставщиком услуг мобильной связи регионального филиала компании «Макс-М», игрока рынка обязательного медицинского страхования в России. Услугами мобильной голосовой связи и интернет-соединения в рамках тарифного плана «Корпоративный безлимит» пользуются боле

«Концерн Радиоэлектронные технологии» представил более 450 разработок на «МАКС-2015» «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в Госкорпорацию Ростех, представил на прошедшем Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2015» более 450 разработок. Об этом CNews сообщили в КРЭТ. Одним из ключевых событий авиасалона стала передача в войска созданных в рамках ГОЗ систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для Росс

Schneider Electric расширила возможности сервисных контрактов для малых и средних корпоративных ЦОДов Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области управления энергией и промышленной автоматизации, объявила о запуске в России новой опции для сервисных контрактов «Макс», которая подходит для малых и средних корпоративных дата-центров. Как сообщили CNews в Schneider Electric, «Макс» позволит заказчикам снизить эксплуатационные расходы, а также обес

«Альфа-Банк» и СК «МАКС» запустили новый сервис по оплате полисов комплексной программы страхования квартир «Альфа-Банк» и СК «МАКС» запустили новый сервис, позволяющий клиентам банка - пользователям интернет-банка «Альфа-Клик» оформить полис по комплексному страхованию квартиры «Городские огни». Воспользоваться услуго

МАКС 2011: космолеты, истребители и макеты оружия будущего хновили. Однако, по словам Владимира Борисова, генерального директора «Авиасалон», на контрактах метеоусловия не сказались. ПТК НП: реинкарнация советского "Союза" Одним из интереснейших "участников" МАКС-2011 была полномасштабная концепт-модель перспективного транспортного космического корабля нового поколения (ПТК НП). Его разработку ведет РКК «Энергия» совместно с предприятиями и организ

На авиашоу МАКС-2011 появилась летающая тарелка На авиасалоне МАКС-2011 ФГУП «Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики» представило оригинальный дирижабль ДП-27 «Анюта». Летательный аппарат имеет дисковидную форму, что обеспечивает устойчивость к

МАКС-2009: первые дни работы 18 августа в Жуковском, на аэродроме центральной испытательной базы страны - Летно-исследовательского института им. М.М.Громова, начал работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2009. В день открытия МАКС 2009 десятки тысяч людей почтили минутой молчания память легендарного российского пилота и замечательного человека, гвардии-полковника Игоря Ткаченко, ком

Асы российских ВВС выступят на МАКС-2009 Международный авиационно-космический салон МАКС-2009 не останется без показательных выступлений пилотажных групп ВВС России, пишет РБК. Об этом рассказал помощник главнокомандующего Владимир Дрик. По его словам, состав заявленных пилота

Корпорация "Иркут" продемонстрирует свои новейшие разработки на "МАКС-2009" На авиасалоне «МАКС-2009», открывающемся в г. Жуковском 18 августа 2009 года, ОАО «Корпорация «Иркут» демонстрирует свои новейшие разработки в области военной и гражданской авиации, сообщает пресс-служба корп

ВВС России покажут себя на "МАКС-2009" Военно-воздушные силы Российской Федерации примут активное участие в международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2009», который пройдет в подмосковном городе Жуковском с 18 по 23 августа 2009 года, сообщает служба информации Минобороны РФ. Экспозиция Военно-воздушных сил на статической площадке будет

"Сэм и Макс. 1 сезон": Видео Компания "Руссобит-М" предлагает посмотреть небольшой видеоролик из коллекционного издания "Сэм и Макс. 1 сезон", локализацией которого занимается GFI. Скачать видео можно здесь (14,4 МБ).Спокойно-рассудительный пес и вечный энерджайзер-кролик, знакомые многим поклонникам комиксов, регулярн

«Открытые Технологии» на МАКС-2007: решения для авиационных предприятий «Открытые Технологии», российский системный интегратор, представила на восьмом Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2007 решения для авиационных предприятий. В рамках МАКС-2007 компанией представлены следующие темы: Суперкомпьютер – мощный инструмент виртуального проектирования; Обеспечение инфор

В.Путин: авиасалон "МАКС-2007" носит программный характер Владимир Путин принял участие в открытии VIII Международного авиационно-космического салона "МАКС-2007" в подмосковном Жуковском 21 августа 2007 года. Президент отметил, что МАКС-2007 предъявляет новую философию организации подобных мероприятий, и главное в ней – программный хар

"МАКС-2007": перспективные российские ракеты-носители На выставке "МАКС-2007" ГКНПЦ им Хруничева представляет создаваемые в настоящее время перспективные унифицированные ракеты-носители семейства "Ангара", которые будут обладать высокими энергетическими и экол

Сегодня открывается авиасалон "МАКС-2007" Сегодня, 21 августа 2007 года, в подмосковном Жуковском открывается авиасалон "МАКС-2007". Ожидается, что он станет рекордным и по числу представленных на нем компаний (на 20% больше, чем на предыдущем авиасалоне "МАКС-2007" - всего более 500 компаний из 34 стран м

"МАКС-2007": В.Путину представят зенитно-ракетную систему С-400 На международном авиакосмическом салоне "МАКС-2007" верховному главнокомандующему Вооруженными силами РФ Владимиру Путину будет представлена новейшая зенитно-ракетная система (ЗРС) С-400, сообщил сегодня журналистам на координационном

МАКС-2007: новые российские самолеты фель заказов Корпорации «Иркут» на самолеты этого типа составляет почти 250 боевых машин, значительная часть которых уже поставлена ВВС Индии, Малайзии. В этом году впервые в летном показе авиасалона МАКС-2007 примет участие учебно-боевой самолет Як-130 (борт 01) с вооружением, включающим 2 ракеты Р-73 «воздух-воздух», 2 контейнера Б-8 с неуправляемыми ракетами «воздух-земля», а также с дву

BioLink представит систему защиты аэропортов на авиашоу МАКС Разработчик биометрических решений, компания BioLink, представит на авиашоу МАКС-2007 в подмосковном Жуковском свои системы защиты аэропортов и самолётов от угроз, связанных с несанкционированным доступом, сообщил Biometricwatch.com. Компания покажет гражданскую иденти

Беспилотник-невидимка с вертикальным взлетом на МАКС-2005 Среди многочисленных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), представленных на авиакосмическом салоне МАКС-2005 был продемонстрирован образец многоцелевого аппарата «Штиль-3», но не сам аппарат, а его макет. Как сообщала CNews Таисия Васюкович, руководитель отдела маркетинга компании Kvand, про

МАКС принес $1 млрд. контрактов и 2 мировых рекорда В Жуковском завершился авиасалон МАКС-2005. Общая стоимость подписанных на седьмом Международном авиационно-космическом салоне контрактов превысила миллиард долларов, сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на источник в дирекции ави

Беспилотник-невидимка с вертикальным взлетом на МАКС-2005 Среди многочисленных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), представленных на авиакосмическом салоне МАКС-2005 был продемонстрирован образец многоцелевого аппарата «Штиль-3», но не сам аппарат, а его макет. Как сообщала CNews Таисия Васюкович, руководитель отдела маркетинга компании Kvand, про

МАКС-2005: ГЛОНАСС переоснащается т выводиться на орбиту, как одиночными, так и групповыми запусками — по три аппарата. "С 2005–2006 гг. начинается отработка следующей модели — «Глонасс-К», макет которой представлен на МАКС-2005, — продолжает Геннадий Петренко. — Это — негерметичная модель с повышенным до 10 лет сроком активного существования и меньшей массой, около 700 кг, что в два раза меньш

МАКС-2005: первые контракты В первый день работы авиакосмического салона МАКС-2005 подписано несколько крупных контрактов, из которых российско-индийский — в присутствии президента РФ. «Рособоронэкспорт» и индийская корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL

МАКС-2005: В Жуковском создадут ОЭЗ для спецтехники Владимир Путин поддержал идею создания свободной экономической зоны на базе комплекса в г. Жуковский, где традиционно проходят международные авиационно-космические салоны (МАКС). Как стало известно, 16 августа президент РФ поддержал идею применить закон о свободных экономических зонах к проекту по созданию специализированного международного выставочного комплекса

МАКС-2005: масштабные планы Рособоронэкспорта Рособоронэкспорт планирует в рамках авиакосмического салона МАКС-2005 провести более 70 переговоров с делегациями различных стран. Об этом сообщил заместитель генерального директора Рособоронэкспорта Иван Гончаренко. По его словам, в Рособоронэкспорте р

Бюджет авиасалона МАКС-2005 составил $13 млн. Общий бюджет международного авиакосмического салона МАКС-2005 составил $13 млн., сообщил министр промышленности и энергетики РФ Виктор Христенко. По его словам, сумма покрыта за счет коммерческого участия. Как сообщил министр, в нынешнем МАКСе б

С Thrustmaster каждый может почувствовать себя асом Прошедший в подмосковном Жуковском Международный авиационно-космический салон МАКС-2003 стал не только крупнейшим событием в мире науки и авиационно-космической промышленности, но также важным мероприятием для виртуальных летчиков. Наиболее активные из них приняли участи