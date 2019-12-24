Российский САПР протестирован на совместимость с ОС Astra Linux

ГК Astra Linux и «Промышленные технологии» объявили о заключении технологического партнерства Astra Linux с ОКБ «Аэрокосмические системы», входящем в «Промтех», и успешном завершении испытаний на корректность функционирования САПР «Макс» в среде операционной системы Astra Linux.

По результатам тестирования системы были официально признаны совместимыми. Проведение испытаний и последующая сертификация ПО «Макс Сервер» и программного продукта «Макс» стали первыми шагами реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного ранее представителями ГК Astra Linux и ОКБ «Аэрокосмические системы». Партнерство предусматривает развитие бизнес-направления по формированию, продвижению, внедрению и сопровождению отечественных высокотехнологичных решений для создания автоматизированных защищенных систем на базе операционных систем семейства Astra Linux.

Основная задача САПР «Макс» - автоматизация процесса проектирования кабельных сетей и трубопроводных систем в инженерных подразделениях предприятий, занимающихся проектированием и изготовлением сложных электрических и гидравлических систем и оборудования. Внедрение данной разработки позволяет предприятиям-пользователям снизить количество ошибок в конструкторской документации, ускорить ее разработку, сформировать информационную модель изделия, содержащую его электронную структуру, характеристики компонентов и информацию о связях между ними. Впервые в подобных системах реализованы функции управления требованиями и управления изменениями. Одно из важнейших достоинств использования САПР «Макс», возможное благодаря интеграции с системами трехмерного проектирования и системами управления данными, - переход на технологию сквозного цифрового проектирования. САПР «Макс» обеспечивает оптимальное использование рабочего времени инженеров-конструкторов путем полной автоматизации рутинного процесса оформления документации.

САПР «Макс» позволяет автоматизировать разработку всех типов и видов схем в полном соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации, отраслевыми стандартами, а также стандартами предприятия, автоматическое формирование перечней элементов и конструкторской документации на жгуты и трубопроводы, работу всех участвующих в разработке кабельных сетей и трубопроводных систем подразделений в едином информационном пространстве и использование единой модели данных и синхронизацию данных по всему проекту, ведение пополняемой базы данных компонентов с возможностью настройки количества и типов атрибутов объектов базы, поддержку полноценного многопользовательского онлайн-режима, позволяющего одновременно работать с одним проектом, изделием, листом нескольким пользователям, в том числе – дистанционно разделенным, экспорт данных жгута во внешние 3D САПР и импорт результатов трассировки и раскладки жгута из 3D САПР, а также проведение технологических проверок и инженерных расчетов.

Многопользовательский режим и распределенная между несколькими площадками работа над единым проектом в САПР «Макс» были апробированы и отработаны в формате взаимодействия КБ и производства на предприятиях корпорации «Промышленные технологии»: АО «ОКБ «Аэрокосмические системы», АО «Промтех-Дубна» и АО «Промтех-Ульяновск». Благодаря полному соответствию отечественным стандартам оформления конструкторской документации и принятому процессу проектирования система показала себя эффективнее зарубежных аналогов: удалось снизить трудоемкость разработки схем на 30%, на оформление комплекта конструкторской документации в целом на жгуты - на 70%, а также сократить статистическое количество доработок при изготовлении жгутов на 50%.

В середине 2018 года интерес к разработке проявил ряд крупных заказчиков авиационной, космической и машиностроительной отраслей. В целях обеспечения промышленных предприятий инженерными кадрами, владеющими современными инструментами и методиками проектирования, обучение работе в САПР «Макс» включено в программы ведущих инженерных вузов: МАИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана. В ближайших планах – расширение линейки продуктов: выпуск специализированной версии САПР для предприятий судостроительной отрасли, а также инструмента для расчета надежности и отказобезопасности сложных технических систем.

«САПР «Макс» - первая российская система автоматизированного проектирования, которая не только нативно функционирует на операционной системе Astra Linux, но и позволяет интегрировать рабочие места инженеров с PLM/PDM-системами, ECAD-системами и CAD/CAM/CAE-системами. Использование сертифицированной операционной системы Astra Linux позволяет организовать рабочие места с повышенными требованиями к безопасности информации», - сказал директор по продукту ГК Astra Linux Роман Мылицын.

«Общий объем российского рынка инженерного программного обеспечения (CAD/CAE/CAM/PLM систем) оценивается в сумму порядка 4,5 млрд. рублей ежегодно. В то же время доля отечественного ПО в общем объеме закупок не превышает 10% (по данным единой информационной системы в сфере закупок). Мы прогнозируем, что по мере расширения линейки и возможностей отечественного инженерного ПО будет расти и количество продуктов, поддерживающих работу на российских ОС. Таким образом будут снижаться риски перехода на российские ОС и появится возможность достичь реального экономического эффекта без потери производительности при импортозамещении на промышленных предприятиях. САПР «Макс» на сегодняшний день – первая САПР, совместимая с ОС Astra Linux. Перед нами открываются новые возможности для взаимного продвижения на промышленных предприятиях, решающих задачу импортозамещения. Совместно с ГК Astra Linux мы будем расширять линейку продуктов, поддерживающих ОС, собственными и партнерскими решениями для повышения привлекательности комплексного предложения», - сказал генеральный конструктор ОКБ «Аэрокосмические системы» Дмитрий Шевелев.