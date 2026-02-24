Разделы

24.02.2026 Студенты МИФИ разработали систему защиты подводной инфраструктуры 1
19.11.2025 С использованием российского программного комплекса создана интегрированная модель группы нефтегазоконденсатных месторождений на Ямале 1
17.10.2025 «Софтлайн Решения» помогла производителю химической продукции оптимизировать проектную деятельность 1
26.09.2025 Производитель боевых БПЛА «Ланцет» создал лазерный комплекс для слежения за топливно-энергетической инфраструктурой 1
24.09.2025 ZALA успешно испытала комплекс ВЛС для мониторинга трубопроводов в условиях Крайнего Севера 1
03.09.2025 Вышел пакет обновлений российской комплексной системы информационного моделирования Model Studio CS 1
25.07.2025 «Информзащита»: кибератаки на SCADA-системы выросли более чем на четверть 1
16.06.2025 Военные эксперты: Иран может ответить на ракетные обстрелы Израиля кибератаками. Под удар попадут и США 1
12.03.2025 Ученые Пермского Политеха запатентовали способ для лучшего прохождения робота внутри трубопровода 2
21.02.2025 Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны 1
19.12.2024 Компании Smart Technologies и «Интерпроком» заключили партнерское соглашение 1
26.06.2024 В Подмосковье заработала новая система радиолокационного контроля для выявления БПЛА 1
17.06.2024 В России создано ПО для диагностики опасных промышленных объектов с помощью смартфона 1
24.04.2024 В России создан беспилотник для подводного разминирования 1
21.03.2024 Ученые ПНИПУ разработали программу для распознавания дефектов на трубопроводах и линиях электропередач 1
20.03.2024 Проверить земельный участок в Подмосковье стало проще 1
13.11.2023 Ольга Панаева, «Техфорвард»: Правильная методология бизнес-процессов в ТОиР позволяет увеличить доступность оборудования на 20% 1
26.09.2023 На КАО «Азот» внедряют цифровой двойник для оптимизации производства 1
15.08.2023 Буян Данзюрюн, «Атлас Зет»: Экология — это вызов, и дроны помогают с ним справляться 1
22.06.2023 Может ли российская ТИМ заменить иностранную BIM 1
15.06.2023 «Русатом Инфраструктурные решения» и Воронежская область подписали соглашение о сотрудничестве 1
09.06.2023 6 способов нагреть воду, когда отключили горячее водоснабжение 1
15.05.2023 Космос и ТЭК: как сочетаются мировые и российские тенденции 1
25.10.2022 «Крок» и «Полюс» создадут систему мониторинга и управления хвостохранилищами 1
19.09.2022 Google за $5,4 млрд купила ИБ-компанию с непростой судьбой 1
23.08.2022 «Трилайнсистемс» вывела на рынок первую в России гражданскую автоматическую систему позиционирования мобильных спутниковых антенн 1
09.08.2022 Троян-шифровальщик атаковал крупный газопровод в Европе 1
25.05.2022 «Билайн бизнес» и «Газстройпром» обеспечили связью новые объекты Бованенковского и Харасавэйского месторождений 1
12.04.2022 Новое решение Multichannel ASD для расширения аспирационной системы пожарной сигнализации 1
18.03.2022 5 самых известных фишинговых атак 1
01.02.2022 Всемирно известным киберпреступником оказался хозяин российского ресторана, где обедали Шнуров и Волан-де-Морт 1
06.10.2021 Скандально известный хакер опубликовал логины и пароли к 500 тыс. VPN-устройств Fortinet 1
01.10.2021 ИТ-специалист из глухого села за 19 лет не дождался быстрого интернета. Он создал собственного провайдера и подключил соседей 1
21.09.2021 Америка пошла войной на криптобиржи 1
16.09.2021 Стартап Tubot успешно испытал робота для диагностики нефтегазопровода 1
30.08.2021 Хозяева знаменитого трояна-шифровальщика внезапно выпустили мастер-ключ для помощи всем, кого обидели 1
28.07.2021 США пригрозили России и Китаю в ответ на кибератаки настоящей войной 1
28.07.2021 Конкуренты атаковали «русских хакеров» порно-спамом и требуют выкуп за то, чтобы перестать 1
28.06.2021 Катастрофическая хакерская атака на нефтепровод привела к изменению законодательства США 1
10.05.2021 Атака «русских хакеров» на трубопровод в США привела к скачку мировых цен на нефть 1

