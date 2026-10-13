Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202640
ИКТ 15720
Организации 11909
Ведомства 1508
Ассоциации 1132
Технологии 3600
Системы 27090
Персоны 88433
География 3155
Статьи 1595
Пресса 1344
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2859
Мероприятия 894

Еврохим МХК ПроТех Инжиниринг

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.10.2026 Вся правда о цифровизации строительной отрасли, диалог с правительством, рабочий софт и прикладной ИИ в руках инженера на форуме «СИЛА ПЛАТФОРМЫ» 1
12.02.2025 ИИ в химии: GPT-ассистенты в «ЕвроХиме» 2
26.06.2024 «ЕвроХим» запустил в шахту робособаку и разрабатывает свой взрывозащищенный дрон 1
16.10.2023 Вадим Ушаков, «СиСофт Девелопмент»: Многие страны заинтересованы в приобретении российского программного обеспечения в первую очередь благодаря его специализации 1
22.06.2023 Может ли российская ТИМ заменить иностранную BIM 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Еврохим МХК и организации, системы, технологии, персоны:

CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - СиСофт ГК - CSoft Group 130 2
ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 23 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 260 1
DEEP Robotics 6 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1522 1
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 208 3
Роснефть НК - нефтяная компания 565 2
Еврохим МХК - Еврохим УКК - Еврохим Усольский калийный комбинат 12 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1962 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 15 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 55 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 107 2
Минстрой РФ - Общественный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации 6 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6707 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1565 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4991 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 392 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 393 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 216 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 787 2
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27023 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24018 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12488 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24803 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4483 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54941 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28614 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36851 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26463 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2880 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14194 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16744 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1598 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1493 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - GPT - Generative pre-trained transformer - Генеративный предобученный трансформер 78 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2142 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5393 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7622 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1563 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13324 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5089 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6530 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7978 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4397 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 857 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1797 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2668 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 330 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 615 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8804 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3421 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 150 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5133 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 420 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4739 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3660 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2138 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3819 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2842 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3761 1
Linux OS 11677 2
Alibaba Group - AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 153 1
CSoft Development - Model Studio CS 35 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 66 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 1
LG RoboSense 6 1
CSoft Development - CADLib 11 1
Викторов Михаил 6 1
Гаевский Илья 1 1
Воробьев Степан 2 1
Ушаков Вадим 3 1
Норхужаев Азиз 1 1
Рузиев Бекзод 1 1
Лашин Ренат 88 1
Беляев Алексей 37 1
Михайлик Константин 44 1
Пархоменко Дмитрий 7 1
Кузнецов Артем 13 1
Черепанов Валерий 7 1
Полунин Максим 1 1
Щербаева Лилия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168749 3
Узбекистан - Республика 2056 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1431 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1082 2
Казахстан - Республика 6130 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48157 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1234 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4560 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2420 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2337 1
Россия - УФО - Тюменская область 1395 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 294 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12023 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4050 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58554 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34367 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4620 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6695 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4018 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1507 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4678 1
СРО - саморегулируемые организации 117 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1245 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16382 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1058 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18439 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6846 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7570 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2131 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1767 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 373 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1029 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3554 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 136 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4274 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 31 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще