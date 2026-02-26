Получите все материалы CNews по ключевому слову
CSoft Development CADLib
- CADLib Персональная модель – свободно распространяемое программное обеспечение, не требующее лицензирования и предназначенное для создания сжатого MLT-файла с информацией из БД проекта. Обеспечивает безопасную передачу данных BIM-моделей крупных объектов, а также выполнение проверки и анализа этих данных. CADLib Персональная модель позволяет без доступа к серверу базы данных провести проверку как геометрических характеристик 3D-проекта, так и атрибутов, структуры и полноты информации по объектам.
