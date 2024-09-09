Нанософт - nanoCAD

Подтверждена совместимость платформы nanoCAD 24 с Astra Linux Special Edition 1.7 и 1.8 шении испытаний совместимости своих программных продуктов. Корректную и стабильную работу платформы nanoCAD 24 в связке с ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и 1.8 официально подтверждают сертиф

Подтверждена совместимость nanoCAD с «Роса Хром» кой ОС «Роса Хром» от НТЦ ИТ «Роса» с системой автоматизированного проектирования (САПР) «Платформа nanoCAD». На основании испытаний, проведенных компаниями «Нанософт» и НТЦ ИТ «Роса», доказана

Платформа nanoCAD 23.1 поддерживает работу ОС Astra Linux в усиленном и максимальном режимах безопасности е сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Флагманский продукт компании – отечественная САПР-платформа nanoCAD. Компания помогает российским компаниям достичь импортонезависимости в

Российская САПР-платформа nanoCAD совместима с ОС «Альт» йства «Альт» компании «Базальт СПО» с системой автоматизированного проектирования (САПР) «Платформа nanoCAD». На основании испытаний, проведенных компаниями «Нанософт» и «Базальт СПО», доказана

Подтверждена корректность совместной работы NanoCAD и Termidesk ействуя с ними через API, и обеспечивать управление жизненным циклом виртуальных машин, в том числе процесса их предоставления пользователям по определенным правилам, политикам и протоколам доставки. NanoCAD — российская система автоматизированного проектирования (САПР), предназначенная для инженеров, конструкторов и архитекторов. Специалисты компаний-разработчиков успешно протестировали во

«Сиссофт» поможет российским компаниям внедрить отечественные САПР-системы «Сиссофт» получил статус фокус-партнера компании «Нанософт разработка» по линейке продуктов nanoCAD Конструкции. Теперь команда «Сиссофт» сможет оказывать клиентам комплексную квалифици

Структуры «Росатома» массово закупили российское конструкторское ПО. Удалось сэкономить 23 рубля нзий на право использования российской системы автоматизированного проектирования (САПР) «Платформа nanoCAD 21». Разработчиком этого решения выступает московская компания «Нанософт разработка».

Подтверждена совместимость платформы nanoCAD с Astra Linux «Нанософт разработка» объявили об успешном завершении комплекса испытаний своих программных продуктов. Итоги тестов, выполненных в среде Wine 7.0, подтвердили совместимость ОС Astra Linux и платформы nanoCAD: компоненты технологического стека работают корректно, и пользователям доступны все их функциональные возможности. Платформа nanoCAD — это комплексное программное решение для воп

Подтверждена совместимость «Ред ОС» с wine 6.0 и платформы nanoCAD офт» и «Нанософт разработка» завершили тестирование на совместимость своих продуктов. В результате была подтверждена корректность работы операционной системы «Ред ОС» с wine 6.0 (Staging) и платформы nanoCAD 21.0х64. Платформа nanoCAD – это платформа для проектирования и моделирования объектов различной сложности. Поддержка форматов dwg и IFC делает ее подходящим решением для совмеще

САПР-платформа nanoCAD Plus совместима с ОС Astra Linux мы Astra Linux Common Edition и отечественной платформы для проектирования и моделирования объектов nanoCAD Plus в среде Wine 6.8. Программный продукт nanoCAD Plus представляет собой про

«Нанософт» и C3D Labs выпустили новую версию nanoCAD Plus с российским ядром трехмерного моделирования я компания «Аскон», создающая инструменты разработки САПР, объявили о выходе новой версии платформы nanoCAD Plus 10 с модулем 3D-моделирования, реализованным инструментами C3D Toolkit. Компонен

«Нанософт» и «Фидесис» объединили функционал твердотельного 3D-моделирования с прочностными расчетами софт», разработчик отечественного САПР, и инжиниринговая компания «Фидесис» интегрировали платформу nanoCAD Plus 7 с CAE-продуктами Fidesys и облачным сервисом. Новые возможности трехмерного тв

«Нанософт» обновила свою САПР-платформу nanoCAD Plus разработчик и дистрибьютор ПО для проектирования — представила новую коммерческую версию платформы nanoCAD Plus. Об этом CNews сообщили в «Нанософт». nanoCAD — российская САПР-платформа, разра

«Нанософт» выпустила «nanoCAD СПДС» 5.4 на платформе nanoCAD Plus 6.0 Компания «Нанософт» объявила о выходе вертикального решения «nanoCAD СПДС» версии 5.4 на платформе nanoCAD Plus 6.0. Программа «nanoCAD СПДС» предназначена для автоматизации оформления проектн

«Нанософт» выпустила nanoCAD Plus 6.0 — новое поколение САПР тчик и дистрибьютор ПО для проектирования — выпустила очередную версию своего флагманского продукта nanoCAD Plus 6.0. Об этом CNews сообщили в «Нанософт». САПР-платформа nanoCAD разработана в п

Вышла новая версия программы «nanoCAD Электро» Компания «Нанософт» выпустила версию 5.3 программы «nanoCAD Электро». Основной упор в новой версии сделан на упрощение и ускорение работ по прокл

«Нанософт» обновила программы программ «nanoCAD Конструкции» и «nanoCAD Фундаменты» Компания «Нанософт» выпустила новую версию программ «nanoCAD Конструкции» и «nanoCAD Фундаменты». Обе программы входят теперь в состав прог

«Нанософт» обновила «nanoCAD СПДС Железобетон» до версии 2.0 Компания «Нанософт» объявила о выходе новой версии программного продукта «nanoCAD СПДС Железобетон» 2.0, предназначенного для автоматизации оформления 2D-чертежей прое

Treolan будет продвигать продукты nanoCAD в России йский разработчик систем автоматизированного проектирования, объявили о подписании дистрибьюторского соглашения, в соответствии с которым дистрибьютор получил право на продвижение и продажу продуктов nanoCAD на территории России. Как говорится в заявлении «Нанософт», поступившем в редакцию CNews, nanoCAD — это российская универсальная САПР-платформа, содержащая инструменты базового п

Решение «nanoCAD Электро» интегрируют с сервисом интернет-поддержки клиентов ЭТМ iPRO нных и зарубежных производителей, начали сотрудничество в области интеграции программного продукта «nanoCAD Электро» с сервисом интернет-поддержки клиентов ЭТМ iPRO. Программный продукт «nan

«Нанософт» обновила решение для специалистов отделов изысканий и генплана «nanoCAD Геоника» Компания «Нанософт» объявила о выходе обновления программы «nanoCAD Геоника 5.0», состоящей из трех модулей: «Топоплан», «Генплан», «Сети». Право на ее к

Вышла новая версия САПР nanoCAD free с поддержкой DirectX офт», российский разработчик САПР, объявила о массовом обновлении бесплатной версии своего продукта nanoCAD free. «Одной из основных целей выпуска этого продукта мы видим быстрый, эффективный и

«Нанософт» выпустила «nanoCAD СПДС Железобетон 1.0» Компания «Нанософт» объявила о выходе нового программного продукта «nanoCAD СПДС Железобетон 1.0», предназначенного для автоматизации оформления 2D-чертежей прое

«Нанософт» обновила САПР-платформу nanoCAD до версии 4.5 » через полгода после выхода предыдущего релиза выпустила новую версию отечественной САПР-платформы nanoCAD, содержащей более сотни исправлений и реализованных пожеланий. Среди нового функциона

Вышла новая версия «nanoCAD Электро» Компания «Нанософт» объявила о выходе версии 4.3 программы «nanoCAD Электро». Основной упор в новой версии сделан на такие задачи, как расширение возможн

«Нанософт» обновила бесплатную версию САПР-платформы nanoCAD ла о выпуске обновления бесплатной версии отечественной САПР-платформы для массового пользователя — nanoCAD 3.7, в которую с момента предыдущего выпуска внесено около 200 изменений и улучшений.

«Нанософт» обновила nanoCAD до версии 4.0 Компания «Нанософт» выпустила новую версию САПР nanoCAD, в которой реализовано более 200 новых функций, изменений и исправлений. «Выход очере

«Нанософт» обновила nanoCAD до версии 3.5 и открыла API своей САПР-платформы Компания «Нанософт» объявила о выпуске новой версии базовой САПР-платформы для различных отраслей nanoCAD. Версию nanoCAD 3.5 отличают возросшая стабильность и оптимизированное качеств

«Нанософт» обновил «nanoCAD СПДС» и «nanoCAD Механика» Компания «Нанософт» объявила об обновлении продуктов для оформления чертежей – «nanoCAD СПДС 3.1» и «nanoCAD Механика 3.0». Программы предназначены для оформления про

«Нанософт» обновила платформу для разработчиков САПР-приложений nanoCAD Компания «Нанософт» объявила о выпуске новой версии платформы для разработчиков САПР-приложений nanoCAD. Среди основных нововведений версии 3.2 следует отметить: усовершенствованную печать

«Нанософт» предлагает новый продукт для проектировщиков строительных специальностей: «nanoCAD Фундаменты» Компания «Нанософт» объявила о выходе нового специализированного продукта линейки nanoCAD — «nanoCAD Фундаменты» на графическом ядре nanoCAD 3. Этот программный

Система nanoCAD осваивает ИТ-рынок Казахстана ение, в результате которого Bitcom Software получила право на поставку своим клиентам как абонементов (временных лицензий), так и коробочных версий (постоянных лицензий) программных продуктов на базе nanoCAD, разработчиком которых является «Нанософт». Как отмечается, Bitcom Software успешно работает на рынке ИТ-технологий Казахстана уже более пяти лет. Клиентами компании являются как частны

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«Нанософт» предлагает учебным заведениям САПР nanoCAD бесплатно ензии на интересующие вас программные продукты. В течение года вы сможете обучать продуктам линейки nanoCAD студентов, а в дальнейшем – бесплатно продлить используемые лицензии на следующий сро

«Нанософт» обновил nanoCAD СПДС для выпуска рабочей документации до версии 3.0 Компания «Нанософт» объявила о выходе новой версии решения по выпуску рабочей документации nanoCAD СПДС 3.0. Программа nanoCAD СПДС предназначена для оформления проектно-констру

Вышел новый продукт для специалистов отделов изысканий и генплана – «nanoCAD Геоника» 1.0 Компания «Нанософт» объявила о выходе программы «nanoCAD Геоника» версии 1.0, состоящей из двух модулей «Топоплан» и «Генплан». Модуль «Топопл

«Нанософт» выпустила новый программный продукт «nanoCAD Стройплощадка» Компания «Нанософт» объявила о выходе «nanoCAD Стройплощадка» – нового специализированного программного продукта на базе nanoCAD<