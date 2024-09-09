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Нанософт nanoCAD

Нанософт - nanoCAD

Платформа nanoCAD – универсальная САПР для создания как простых чертежей, так и сложных проектов со множеством вложенных документов. Используется для архитектурного проектирования, планирования инженерных сетей, конструирования изделий в машиностроении.


09.09.2024 Подтверждена совместимость платформы nanoCAD 24 с Astra Linux Special Edition 1.7 и 1.8

шении испытаний совместимости своих программных продуктов. Корректную и стабильную работу платформы nanoCAD 24 в связке с ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и 1.8 официально подтверждают сертиф
18.07.2024 Подтверждена совместимость nanoCAD с «Роса Хром»

кой ОС «Роса Хром» от НТЦ ИТ «Роса» с системой автоматизированного проектирования (САПР) «Платформа nanoCAD». На основании испытаний, проведенных компаниями «Нанософт» и НТЦ ИТ «Роса», доказана
13.03.2024 Платформа nanoCAD 23.1 поддерживает работу ОС Astra Linux в усиленном и максимальном режимах безопасности

е сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Флагманский продукт компании – отечественная САПР-платформа nanoCAD. Компания помогает российским компаниям достичь импортонезависимости в
05.03.2024 Российская САПР-платформа nanoCAD совместима с ОС «Альт»

йства «Альт» компании «Базальт СПО» с системой автоматизированного проектирования (САПР) «Платформа nanoCAD». На основании испытаний, проведенных компаниями «Нанософт» и «Базальт СПО», доказана
19.10.2022 Подтверждена корректность совместной работы NanoCAD и Termidesk

ействуя с ними через API, и обеспечивать управление жизненным циклом виртуальных машин, в том числе процесса их предоставления пользователям по определенным правилам, политикам и протоколам доставки. NanoCAD — российская система автоматизированного проектирования (САПР), предназначенная для инженеров, конструкторов и архитекторов. Специалисты компаний-разработчиков успешно протестировали во
04.10.2022 «Сиссофт» поможет российским компаниям внедрить отечественные САПР-системы

«Сиссофт» получил статус фокус-партнера компании «Нанософт разработка» по линейке продуктов nanoCAD Конструкции. Теперь команда «Сиссофт» сможет оказывать клиентам комплексную квалифици
06.07.2022 Структуры «Росатома» массово закупили российское конструкторское ПО. Удалось сэкономить 23 рубля

нзий на право использования российской системы автоматизированного проектирования (САПР) «Платформа nanoCAD 21». Разработчиком этого решения выступает московская компания «Нанософт разработка».
04.04.2022 Подтверждена совместимость платформы nanoCAD с Astra Linux

«Нанософт разработка» объявили об успешном завершении комплекса испытаний своих программных продуктов. Итоги тестов, выполненных в среде Wine 7.0, подтвердили совместимость ОС Astra Linux и платформы nanoCAD: компоненты технологического стека работают корректно, и пользователям доступны все их функциональные возможности. Платформа nanoCAD — это комплексное программное решение для воп
13.12.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с wine 6.0 и платформы nanoCAD

офт» и «Нанософт разработка» завершили тестирование на совместимость своих продуктов. В результате была подтверждена корректность работы операционной системы «Ред ОС» с wine 6.0 (Staging) и платформы nanoCAD 21.0х64. Платформа nanoCAD – это платформа для проектирования и моделирования объектов различной сложности. Поддержка форматов dwg и IFC делает ее подходящим решением для совмеще
02.11.2021 САПР-платформа nanoCAD Plus совместима с ОС Astra Linux

мы Astra Linux Common Edition и отечественной платформы для проектирования и моделирования объектов nanoCAD Plus в среде Wine 6.8. Программный продукт nanoCAD Plus представляет собой про
05.06.2018 «Нанософт» и C3D Labs выпустили новую версию nanoCAD Plus с российским ядром трехмерного моделирования

я компания «Аскон», создающая инструменты разработки САПР, объявили о выходе новой версии платформы nanoCAD Plus 10 с модулем 3D-моделирования, реализованным инструментами C3D Toolkit. Компонен
26.05.2015 «Нанософт» и «Фидесис» объединили функционал твердотельного 3D-моделирования с прочностными расчетами

софт», разработчик отечественного САПР, и инжиниринговая компания «Фидесис» интегрировали платформу nanoCAD Plus 7 с CAE-продуктами Fidesys и облачным сервисом. Новые возможности трехмерного тв
15.05.2015 «Нанософт» обновила свою САПР-платформу nanoCAD Plus

разработчик и дистрибьютор ПО для проектирования — представила новую коммерческую версию платформы nanoCAD Plus. Об этом CNews сообщили в «Нанософт». nanoCAD — российская САПР-платформа, разра
29.09.2014 «Нанософт» выпустила «nanoCAD СПДС» 5.4 на платформе nanoCAD Plus 6.0

Компания «Нанософт» объявила о выходе вертикального решения «nanoCAD СПДС» версии 5.4 на платформе nanoCAD Plus 6.0. Программа «nanoCAD СПДС» предназначена для автоматизации оформления проектн
27.05.2014 «Нанософт» выпустила nanoCAD Plus 6.0 — новое поколение САПР

тчик и дистрибьютор ПО для проектирования — выпустила очередную версию своего флагманского продукта nanoCAD Plus 6.0. Об этом CNews сообщили в «Нанософт». САПР-платформа nanoCAD разработана в п
15.05.2014 Вышла новая версия программы «nanoCAD Электро»

Компания «Нанософт» выпустила версию 5.3 программы «nanoCAD Электро». Основной упор в новой версии сделан на упрощение и ускорение работ по прокл
28.02.2014 «Нанософт» обновила программы программ «nanoCAD Конструкции» и «nanoCAD Фундаменты»

Компания «Нанософт» выпустила новую версию программ «nanoCAD Конструкции» и «nanoCAD Фундаменты». Обе программы входят теперь в состав прог
05.02.2014 «Нанософт» обновила «nanoCAD СПДС Железобетон» до версии 2.0

Компания «Нанософт» объявила о выходе новой версии программного продукта «nanoCAD СПДС Железобетон» 2.0, предназначенного для автоматизации оформления 2D-чертежей прое
27.01.2014 Treolan будет продвигать продукты nanoCAD в России

йский разработчик систем автоматизированного проектирования, объявили о подписании дистрибьюторского соглашения, в соответствии с которым дистрибьютор получил право на продвижение и продажу продуктов nanoCAD на территории России. Как говорится в заявлении «Нанософт», поступившем в редакцию CNews, nanoCAD — это российская универсальная САПР-платформа, содержащая инструменты базового п
18.12.2013 Решение «nanoCAD Электро» интегрируют с сервисом интернет-поддержки клиентов ЭТМ iPRO

нных и зарубежных производителей, начали сотрудничество в области интеграции программного продукта «nanoCAD Электро» с сервисом интернет-поддержки клиентов ЭТМ iPRO. Программный продукт «nan
17.12.2013 «Нанософт» обновила решение для специалистов отделов изысканий и генплана «nanoCAD Геоника»

Компания «Нанософт» объявила о выходе обновления программы «nanoCAD Геоника 5.0», состоящей из трех модулей: «Топоплан», «Генплан», «Сети». Право на ее к
05.12.2013 Вышла новая версия САПР nanoCAD free с поддержкой DirectX

офт», российский разработчик САПР, объявила о массовом обновлении бесплатной версии своего продукта nanoCAD free. «Одной из основных целей выпуска этого продукта мы видим быстрый, эффективный и
25.12.2012 «Нанософт» выпустила «nanoCAD СПДС Железобетон 1.0»

Компания «Нанософт» объявила о выходе нового программного продукта «nanoCAD СПДС Железобетон 1.0», предназначенного для автоматизации оформления 2D-чертежей прое
13.12.2012 «Нанософт» обновила САПР-платформу nanoCAD до версии 4.5

» через полгода после выхода предыдущего релиза выпустила новую версию отечественной САПР-платформы nanoCAD, содержащей более сотни исправлений и реализованных пожеланий. Среди нового функциона
24.09.2012 Вышла новая версия «nanoCAD Электро»

Компания «Нанософт» объявила о выходе версии 4.3 программы «nanoCAD Электро». Основной упор в новой версии сделан на такие задачи, как расширение возможн
10.08.2012 «Нанософт» обновила бесплатную версию САПР-платформы nanoCAD

ла о выпуске обновления бесплатной версии отечественной САПР-платформы для массового пользователя — nanoCAD 3.7, в которую с момента предыдущего выпуска внесено около 200 изменений и улучшений.
03.07.2012 «Нанософт» обновила nanoCAD до версии 4.0

Компания «Нанософт» выпустила новую версию САПР nanoCAD, в которой реализовано более 200 новых функций, изменений и исправлений. «Выход очере
07.12.2011 «Нанософт» обновила nanoCAD до версии 3.5 и открыла API своей САПР-платформы

Компания «Нанософт» объявила о выпуске новой версии базовой САПР-платформы для различных отраслей nanoCAD. Версию nanoCAD 3.5 отличают возросшая стабильность и оптимизированное качеств
23.11.2011 «Нанософт» обновил «nanoCAD СПДС» и «nanoCAD Механика»

Компания «Нанософт» объявила об обновлении продуктов для оформления чертежей – «nanoCAD СПДС 3.1» и «nanoCAD Механика 3.0». Программы предназначены для оформления про
03.11.2011 «Нанософт» обновила платформу для разработчиков САПР-приложений nanoCAD

Компания «Нанософт» объявила о выпуске новой версии платформы для разработчиков САПР-приложений nanoCAD. Среди основных нововведений версии 3.2 следует отметить: усовершенствованную печать

01.11.2011 «Нанософт» предлагает новый продукт для проектировщиков строительных специальностей: «nanoCAD Фундаменты»

Компания «Нанософт» объявила о выходе нового специализированного продукта линейки nanoCAD — «nanoCAD Фундаменты» на графическом ядре nanoCAD 3. Этот программный

05.10.2011 Система nanoCAD осваивает ИТ-рынок Казахстана

ение, в результате которого Bitcom Software получила право на поставку своим клиентам как абонементов (временных лицензий), так и коробочных версий (постоянных лицензий) программных продуктов на базе nanoCAD, разработчиком которых является «Нанософт». Как отмечается, Bitcom Software успешно работает на рынке ИТ-технологий Казахстана уже более пяти лет. Клиентами компании являются как частны
29.09.2011 Вышла новая версия «nanoCAD Электро»

Компания «Нанософт» сообщила о выходе «nanoCAD Электро» 4.0 — оптимизированного программного продукта для автоматизированного проект
16.06.2011 Вышел первый релиз САПР-платформы nanoCAD

«Нанософт» объявила о выходе первого релиза отечественной свободно распространяемой САПР-платформы nanoCAD 3.0 с правом коммерческого использования без каких-либо ограничений. Уже более трех л
15.04.2011 «Нанософт» выпустила новую версию nanoCAD СКС с поддержкой DWG 2010

Компания «Нанософт» сообщила о выпуске новой версии программного продукта nanoCAD СКС — инструмента, позволяющего повысить эффективность труда при проектировании струк
16.02.2011 «Нанософт» предлагает учебным заведениям САПР nanoCAD бесплатно

ензии на интересующие вас программные продукты. В течение года вы сможете обучать продуктам линейки nanoCAD студентов, а в дальнейшем – бесплатно продлить используемые лицензии на следующий сро
24.01.2011 «Нанософт» обновил nanoCAD СПДС для выпуска рабочей документации до версии 3.0

Компания «Нанософт» объявила о выходе новой версии решения по выпуску рабочей документации nanoCAD СПДС 3.0. Программа nanoCAD СПДС предназначена для оформления проектно-констру
08.12.2010 Вышел новый продукт для специалистов отделов изысканий и генплана – «nanoCAD Геоника» 1.0

Компания «Нанософт» объявила о выходе программы «nanoCAD Геоника» версии 1.0, состоящей из двух модулей «Топоплан» и «Генплан». Модуль «Топопл
02.12.2010 «Нанософт» выпустила новый программный продукт «nanoCAD Стройплощадка»

Компания «Нанософт» объявила о выходе «nanoCAD Стройплощадка» – нового специализированного программного продукта на базе nanoCAD<
01.12.2010 «Нанософт» обновила nanoCAD ОПС до версии 3.0

Компания «Нанософт» объявила о выходе новой версии программного продукта nanoCAD ОПС версии 3.0, предназначенного для автоматизации проектирования охранно-пожарной си

Публикаций - 95, упоминаний - 244

Нанософт и организации, системы, технологии, персоны:

Нанософт 100 77
Autodesk 611 13
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 68 11
Нанософт разработка 13 9
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 402 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1931 8
Microsoft Corporation 24682 5
Top Systems - Топ Системы 67 4
8275 4
SAP SE 5289 4
Yandex - Яндекс 7447 3
Fidesys - Фидесис 21 3
ANSYS 76 3
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 30 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 2
Softline - Софтлайн 2853 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 673 2
Компас 20 2
Галактика - Корпорация 1470 2
Broadcom - VMware 2378 2
Базальт СПО - BaseALT 663 2
Directum - Директум 1103 2
Ростех - Автоматика Концерн 1648 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 2
СТП Сервис - Си Эс Девелопмент 14 2
Ростелеком 9766 2
ЭТМ 10 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 120 2
Юнис-Юг 1 1
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 46 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Lenovo Group 2297 1
Oracle Corporation 6714 1
Lexmark Int 294 1
Новые облачные технологии (НОТ) 450 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 452 1
Haulmont - Хоулмонт 111 1
Diasoft - Диасофт 886 1
Лента - Сеть розничной торговли 2093 4
Газпром ПАО 1345 3
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 36 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 205 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 2
РЖД - Российские железные дороги 1915 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 2
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 130 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 90 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1365 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 869 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 674 1
КонсультантПлюс 135 1
Росатом - Росэнергоатом НТЦ АТР - Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС 2 1
101Hotels.com 456 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 51 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 110 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 98 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 481 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 495 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 15 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 56 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Нефтиса НК 2 1
Автобан ДСК ГК 15 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 859 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2888 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1219 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4547 2
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 40 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1400 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1530 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 188 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 342 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 290 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 446 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 464 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 317 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 672 4
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 5 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3756 59
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 29
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4037 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13297 23
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 19
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4624 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25546 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11689 15
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 408 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11461 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12605 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10170 11
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 369 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 10
Техническая документация - СПДС - Система проектно-технической документации для строительства 21 9
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2195 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3917 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15833 8
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5432 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 8
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1450 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9450 7
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1719 7
Маркировка - Marking 1075 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6709 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8630 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6153 6
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 667 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7475 5
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Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5916 4
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 76 24
Autodesk AutoCAD 338 20
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CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 46 8
CSoft Model Studio CS 15 7
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 201 5
Нанософт - nanoTDMS 4 4
Bricsys - BricsCAD 7 4
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1278 2
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3246 2
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Apache OpenOffice 472 2
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 8 2
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C/C++ - Язык программирования 766 2
Siemens Teamcenter 67 2
Microsoft Azure 1412 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 271 2
Примо РПА - Primo RPA 32 2
Аскон - C3D Labs - C3D Converter 9 1
Dassault Systemes - 3D ACIS Modeler - ядро геометрического моделирования 11 1
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Бадаев Максим 4 4
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Миллер Алексей 21 2
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Григорян Гагик 8 1
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Патешман Александр 2 1
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Хохлов Михаил 7 1
Шувалов Евгений 15 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145613 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 8
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Украина 7635 2
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1179 1
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 1
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Россия - УФО - Челябинская область 1232 1
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Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3130 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 121 1
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Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 73 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 32 1
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