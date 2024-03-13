Платформа nanoCAD 23.1 поддерживает работу ОС Astra Linux в усиленном и максимальном режимах безопасности

«Группа Астра» и российский разработчик инженерного программного обеспечения компания «Нанософт» сертифицировали платформу nanoCAD 23.1 — специальную версию nanoCAD, разработанную для отечественных операционных Linux-систем с высокой степенью защиты информации. В рамках технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra были проведены испытания на совместимость платформы nanoCAD 23.1 с операционной системой Astra Linux, что официально подтверждает выданный вендором сертификат. Оба продукта включены в «Реестр российского ПО» Минцифры России, пользователям доступен весь функционал программного стека. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Платформа nanoCAD — это САПР для создания чертежей и 3D-моделей с прямой поддержкой dwg-формата. Поддержка IFC позволяет эффективно работать в связке с технологиями информационного моделирования. Функционал специальной версии Платформы nanoCAD 23.1 разрабатывался c учетом мультиплатформенности, которая обеспечивает совместимость форматов файлов, шаблонов и локальных средств автоматизации. Решение дополнено опциями, обеспечивающими работу программы во всех трех режимах защищенности ОС Astra Linux: базовом, усиленном и максимальном.

«Теперь платформа nanoCAD работает не только в базовом режиме, как это было в начале нашего сотрудничества с «Группой Астра». Крупные компании-пользователи, стремящиеся обеспечить сохранность своих данных, в большинстве случаев рассматривают операционные системы с высокой степенью защиты информации. Поэтому мы разработали и уже протестировали новую версию платформы nanoCAD, которая поддерживает работу в усиленном и максимальном режимах безопасности функционирования российской операционной системы. Пользователи ИТ-инфраструктур на базе ОС Astra Linux могут быть уверены, что им полностью доступен современный инструментарий с широким спектром возможностей, который позволяет успешно решать множество инженерных задач. Мы благодарны коллегам из «Группы Астра» за сотрудничество и рассчитываем продолжить его развитие, чтобы в распоряжении наших заказчиков всегда были современные, удобные и отвечающие их потребностям технологии», — сказал Сергей Спирин, руководитель отдела внедрения и интеграции базовых продуктов компании «Нанософт».

«Сегодня компании стремятся перевести свои ИТ-инфраструктуры на российский софт, причем не отдельные программные решения, а целый комплекс продуктов, который в полном объеме будет удовлетворять потребности бизнеса. Это особенно существенно для предприятий, использующих в работе САПР. Не менее важно обеспечить безопасность таких систем. Предлагая партнеру нашу ОС для развертывания специальной версии nanoCAD, мы уверены, что заказчики получат максимально защищенное решение на период всего жизненного цикла системы автоматизированного проектирования», — отметил Алексей Трубочев, директор департамента технического сопровождения «Группы Астра».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

«Нанософт» — российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Флагманский продукт компании – отечественная САПР-платформа nanoCAD. Компания помогает российским компаниям достичь импортонезависимости в области САПР/BIM/ERP-решений.