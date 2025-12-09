Получите все материалы CNews по ключевому слову
Autodesk AutoCAD DWG формат чертежей САПР
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Autodesk AutoCAD DWG и организации, системы, технологии, персоны:
|Ожигин Денис 14 7
|Егоров Максим 33 6
|Vossen Klaus - Воссен Клаус 7 5
|Ханспал Амар 17 4
|Попов Дмитрий 35 3
|Бадаев Максим 4 3
|Зыков Олег 16 2
|Рустамов Рустам 513 2
|Прудников Александр 3 1
|Петров Александр 19 1
|Голиков Александр 16 1
|Морозов Алексей 61 1
|Кулешов Алексей 30 1
|Цветков Алексей 5 1
|Бармута Андрей 5 1
|Крюков Дмитрий 38 1
|Карпов Дмитрий 11 1
|Морозова Анастасия 36 1
|Кузьминов Илья 11 1
|Григорян Гагик 8 1
|Ярковская Любовь 1 1
|Рыжов Алексей 19 1
|Bentley Greg - Бентли Грег 9 1
|Богданов Максим 37 1
|Нечипоренко Максим 13 1
|Lynch Jim - Линч Джим 5 1
|Окунь Дмитрий 17 1
|Голованов Леонид 6 1
|Патешман Александр 2 1
|Мякишева Марина 84 1
|Кривошеев Евгений 13 1
|Анасенко Ирина 10 1
|Рудевский Антон 40 1
|Булов Владимир 2 1
|Банников Кирилл 1 1
|Ожогин Денис 1 1
|Хохлов Михаил 8 1
|Шувалов Евгений 16 1
|Гонебный Игорь 8 1
|Гарринчев Сергей 5 1
|Ведомости 1233 2
|Forbes - Форбс 910 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
|Gartner - Гартнер 3608 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.