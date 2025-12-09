Разделы

Autodesk AutoCAD DWG формат чертежей САПР


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


09.12.2025 Антон Фролов, Content AI: ИИ-ассистенты в работе с документами стали реальностью для юристов, инженеров и закупщиков 1
05.12.2025 Проектное бюро UDM Lab перешло на nanoCAD 1
27.11.2025 Преодолевая плоскость: «БЭСК Инжиниринг» выводит проектирование в 3D с помощью nanoCAD 1
18.08.2025 «Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера АРМ» и редактора «Автограф» 1
28.05.2025 Обновление T-FLEX CAD 17.1.33.0 и приложений 1
07.03.2025 Подтверждена совместимость платформы nanoCAD с российской СУБД Postgres Pro 1
28.10.2024 Merlion стал эксклюзивным дистрибьютором «КасКАД» 1
09.09.2024 Подтверждена совместимость платформы nanoCAD 24 с Astra Linux Special Edition 1.7 и 1.8 1
22.05.2024 «СерчИнформ» запатентовала технологию перехвата файловых потоков 1
13.03.2024 Платформа nanoCAD 23.1 поддерживает работу ОС Astra Linux в усиленном и максимальном режимах безопасности 1
12.03.2024 Что дает внедрение среды общих данных: опыт крупного девелопера 1
03.08.2023 Comindware меняет рынок недвижимости с помощью цифровых двойников 2
25.01.2023 Softline помогла компании «Аркитект бай унистрой» решить проблему перехода на доступное в России ПО для проектирования 1
30.09.2022 Обзор DLP «СёрчИнформ КИБ»: импортонезависимость, расширенные возможности блокировок и предотвращение утечек через смартфоны 1
18.08.2022 «Аскон» и «Тринитум» объявили о партнерстве 1
04.04.2022 Подтверждена совместимость платформы nanoCAD с Astra Linux 1
01.02.2022 Подтверждена совместимость CST CAD Navigator с «Ред ОС» 1
13.12.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с wine 6.0 и платформы nanoCAD 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
07.12.2020 Объединяя идеи: обзор универсальной системы видеоконференций HUAWEI IdeaHub 1
03.11.2020 ABB расширила библиотеку BIM-моделей 1
19.03.2020 Lenovo ThinkStation и ThinkPad получили сертификацию «КОМПАС-3D» 1
29.07.2019 «Аскон» выпустил новую версию САПР «Компас-строитель» 1
28.05.2019 «Ростелеком-Solar» выпустил новую версию DLP-системы Solar Dozor 1
29.04.2019 «Электрощит Самара» запустила онлайн-конфигуратор вторичных схем 1
05.06.2018 «Нанософт» и C3D Labs выпустили новую версию nanoCAD Plus с российским ядром трехмерного моделирования 3
27.03.2018 Autodesk представила AutoCAD 2019 и AutoCAD LT 2019 6
10.10.2017 Falcongaze представила обновленное ПО SecureTower 6.0: с новой архитектурой и возможностями 1
29.06.2017 Новая глобальная атака шифровальщика: подробности от «Доктор Веб» 1
23.06.2017 Corel представила обновленный пакет CorelDRAW Technical Suite 2017 1
11.04.2017 После прошлогоднего провала «Аскон» смог заработать больше миллиарда 2
14.02.2017 Дочка «Аскона» и «1С» договорилась с Autodesk о совместимости форматов 2
14.11.2016 Минстрой просят запретить для отчетности doc, jpeg и форматы Autodesk 2
19.10.2016 Corel представил новую версию САПР CorelCAD 2017 1
05.07.2016 Autodesk обновила свою облачную платформу Forge 1
18.03.2016 Corel представила новую русскоязычную версию CorelDraw Graphics Suite X8 1
17.02.2016 Ricoh расширила свой портфель продуктов в России 1
25.01.2016 Новая технология InfoWatch Traffic Monitor защищает файлы AutoCAD 1
27.05.2015 Программные комплексы Autodesk 2016 доступны в России 1
15.05.2015 «Нанософт» обновила свою САПР-платформу nanoCAD Plus 1

Публикаций - 87, упоминаний - 107

Autodesk AutoCAD DWG и организации, системы, технологии, персоны:

Нанософт 115 29
Autodesk 622 24
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 434 10
Corel Corporation 338 8
8983 7
Microsoft Corporation 25236 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 5
Bentley Systems 57 3
Renga Software - Ренга Софтвэа 44 3
Нанософт разработка 16 3
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 49 3
Apple Inc 12628 3
Dassault Systemes 223 3
Wacom 142 2
Top Systems - Топ Системы 79 2
Siemens AG - Siemens Group 2628 2
Vitro Software - Витро Софт 14 2
Autodesk Media and Entertainment - Discreet Logic - Kinetix 21 2
Nemetschek - Graphisoft 18 2
Lenovo Group 2361 2
Oracle Corporation 6867 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 159 2
Telegram Group 2571 2
Dropbox 511 2
Ред Софт - Red Soft 995 2
Ростех - Автоматика Концерн 1744 2
VK - Mail.ru Group 3532 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 472 2
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 80 2
Softline - Софтлайн 3261 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 344 1
Google LLC 12255 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 134 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 336 1
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 27 1
НИИК - Научно-исследовательский и проектный институт карбамида - Инжиниринговая компания 6 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 273 1
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 20 1
АйтиКонсалт ГК 14 1
Bentley Motors 73 3
Газпром ПАО 1416 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 109 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 98 1
Казахмыс - Kazakhmys 51 1
Silver Lake Partners 77 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 1
Газпром центрэнергогаз 4 1
Газпром добыча Уренгой - Уренгойгазпром 13 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 25 1
Геометрия НПО 150 1
Резонанс НПП 389 1
Росимущество - КТРВ - Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 11 1
Инград - Ingrad 13 1
Нефтегазовые технологии - инжиниринговая компания 1 1
Геокосмос 38 1
Лукойл Нефтохим Бургас 5 1
ArcelorMittal - Arcelor Group - Mittal Steel - АрселорМиттал Кривой Рог - Миттал Стил Кривой Рог - Криворожсталь - АрселорМиттал Темиртау - Карагандинский металлургический комбинат 14 1
Завод имени А.А Кулакова - Петербургский приборостроительный завод им. А.А. Кулакова 2 1
Газпром добыча Ноябрьск - Ноябрьскгаздобыча 7 1
Газпром добыча Оренбург - Оренбурггазпром - Оренбургский гелиевый завод 11 1
Унистрой 11 1
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 1
Росимущество - КТРВ - Гранит-Электрон Концерн 3 1
ОСК - НИПТБ Онега 6 1
RAND Corporation 33 1
ГРЦ Макеева - Златмаш - Златоустовский машиностроительный завод 3 1
МИНЭКС - Межрегиональный институт экспертизы 1 1
Warburg Pincus - Warburg Pincus Private Equity Group 14 1
Лента - Сеть розничной торговли 2267 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
РВК - Российская венчурная компания 556 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
Ростех - Вертолеты России 175 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 261 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 432 1
Ford 423 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 71 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Правительство Москвы - Мосгосэкспертиза - Московская государственная экспертиза 15 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 57 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 99 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4145 54
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4829 32
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 23
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 22
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 794 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 16
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 435 14
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 13
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 12
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 11
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 8
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1900 8
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 476 7
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1563 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 6
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 366 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 5
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 308 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2412 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 4
Техническая документация - СПДС - Система проектно-технической документации для строительства 22 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6103 4
Autodesk AutoCAD 360 29
Нанософт - nanoCAD 110 27
Autodesk AutoCAD DXF 46 22
Microsoft Windows 16327 19
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 18
Autodesk Revit 120 11
Linux OS 10896 9
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 867 9
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 112 8
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1324 8
Autodesk AutoCAD LT 29 7
Autodesk Inventor 75 6
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 240 5
Autodesk AutoCAD Civil 3D 44 5
Autodesk AutoCAD Architecture - Autodesk Architectural Studio - Autodesk Architectural Desktop 25 5
Autodesk AutoCAD WS 9 5
Apple macOS 2248 5
Corel Designer - Графический редактор 13 5
Autodesk Navisworks 22 4
Bentley MicroStation 30 4
Google Android 14679 4
Microsoft Office 3952 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 4
Dassault Systemes - SolidWorks 124 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 4
Adobe Photoshop 792 4
Autodesk 3ds Max 85 3
Adobe Illustrator 135 3
Microsoft Windows 2000 8662 3
Dassault Systemes - 3D ACIS Modeler - ядро геометрического моделирования 11 3
Corel - CorelCAD 5 3
Corel CONNECT 11 3
Corel CAPTURE 14 3
Corel PowerTrace - Corel Trace 14 3
Autodesk AutoCAD Map 3D 20 3
Autodesk AutoCAD Electrical 18 3
Autodesk AutoCAD MEP 13 3
PTC Creo Parametric - PTC Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 42 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 243 3
Ожигин Денис 14 7
Егоров Максим 33 6
Vossen Klaus - Воссен Клаус 7 5
Ханспал Амар 17 4
Попов Дмитрий 35 3
Бадаев Максим 4 3
Зыков Олег 16 2
Рустамов Рустам 513 2
Прудников Александр 3 1
Петров Александр 19 1
Голиков Александр 16 1
Морозов Алексей 61 1
Кулешов Алексей 30 1
Цветков Алексей 5 1
Бармута Андрей 5 1
Крюков Дмитрий 38 1
Карпов Дмитрий 11 1
Морозова Анастасия 36 1
Кузьминов Илья 11 1
Григорян Гагик 8 1
Ярковская Любовь 1 1
Рыжов Алексей 19 1
Bentley Greg - Бентли Грег 9 1
Богданов Максим 37 1
Нечипоренко Максим 13 1
Lynch Jim - Линч Джим 5 1
Окунь Дмитрий 17 1
Голованов Леонид 6 1
Патешман Александр 2 1
Мякишева Марина 84 1
Кривошеев Евгений 13 1
Анасенко Ирина 10 1
Рудевский Антон 40 1
Булов Владимир 2 1
Банников Кирилл 1 1
Ожогин Денис 1 1
Хохлов Михаил 8 1
Шувалов Евгений 16 1
Гонебный Игорь 8 1
Гарринчев Сергей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 37
Германия - Федеративная Республика 12936 9
Франция - Французская Республика 7975 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 5
Япония 13547 5
Южная Корея - Республика 6858 4
Италия - Итальянская Республика 4429 4
Испания - Королевство 3760 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 3
Польша - Республика 2001 3
Чехия - Чешская Республика 1333 3
Португалия - Португальская Республика 938 3
Турция - Турецкая республика 2486 3
Казахстан - Республика 5792 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 998 2
Венгрия 849 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 218 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 110 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 142 1
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 51 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 1
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн - Брейтгорн 46 1
Болгария - Бургас 9 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Онежский район - Онега 32 1
Россия - ДФО - Якутия - Олёкминский район - Олекминск 19 1
Бразилия - Федеративная Республика 2450 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Украина 7793 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Канада 4985 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1205 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 1
Узбекистан - Республика 1869 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 1
Болгария - Республика 785 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 19
Английский язык 6876 11
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 9
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1059 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 3
Энергетика - Energy - Energetically 5524 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1513 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 994 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 2
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 1
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 86 1
VAD - Value Added Distribution 134 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 1
Ведомости 1233 2
Forbes - Форбс 910 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
Gartner - Гартнер 3608 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
КГИУ - Карагандинский государственный индустриальный университет - Карагандинский металлургический институт 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
Autodesk University 9 1
