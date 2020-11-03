ABB расширила библиотеку BIM-моделей

ABB обновила библиотеку BIM-моделей, чтобы процесс проектирования энергетических систем любых зданий стал эффективным и безошибочным.

Библиотеку ABB пополнили решения для построения главных распределительных щитов System Е power с номинальным током до 6300 А и токами короткого замыкания до 120 кА, а также компактных распределительных устройств до 250А серии ComfortLine. Теперь проектирование и строительство зданий, отвечающих всем современным требованиям, безопасности, надежности и энергоэффективности, стало проще.

Обновление BIM-моделей решений System pro E power обеспечивает новые возможности построения низковольтных комплектных устройств (НКУ), включая сложные угловые конфигурации компоновки. Решение представлено тремя BIM-моделями: стандартная конфигурация, оболочки с конденсаторными батареями и угловая секция. Такое разбиение позволяет пользователю легко загрузить и найти нужное исполнение и адаптировать ее к конкретным проектным задачам.

System pro E power - это инновационное решение ABB для построения главных распределительных щитов с номинальным током до 6300 А и токами короткого замыкания до 120 кА. Система соответствует международным стандартам по электрическим и механическим характеристикам, а также требованиям безопасности. System pro E Power гарантирует полную совместимость с линейками электрооборудования ABB.

BIM-модели семейства корпусов серии ComfortLine включают в себя широкий список типоразмеров для различных применений. Для каждого типоразмера разработано три различных уровня детализации и добавлена расширенная техническая информация. Возможен выбор необходимого типоразмера, уровня защиты, количества модулей, а сами объекты теперь доступны в следующих форматах .IFC, .DWG и .RFA (с таблицей типоразмеров).

Обновленная серия распределительных щитов и шкафов настенного монтажа ComfortLine, предлагает заказчикам еще больше преимуществ. Среди них увеличение фланцевых отверстий в 2 раза, легкий крепеж монтажных панелей и встроенные кабельные каналы. Оболочки серии ComfortLine просты в монтаже и эксплуатации, а также обеспечивают высокий уровень безопасности и надежности работы электрооборудования благодаря надежным трехуровневым замкам и степени защиты IP44.

«Создание энергосистемы любого здания опирается сегодня на гибкие, эффективные и надежные решения, но оно уже невозможно без технологий информационного моделирования. Отвечая современным требованиям отрасли, мы создаем комплексное предложение для наших заказчиков, обновляя каталоги BIM-объектов, улучшая модели, инструменты проектирования и конфигураторы, - сказал Александр Прудников, руководитель подразделения «Электрооборудование».