Электротехника - Электромеханика - Электрооборудование - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance

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10.04.2026 ПАО «Европейская Электротехника» размещает дебютный выпуск ЦФА

ПАО «Европейская Электротехника» (Группа «ОМЗ Перспективные технологии») объявляет о дебютном выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом CNews сообщили представители ОМЗ. Решение о выпуске долговых ЦФА

28.08.2024 «Электротехника Инжиниринг» и «Консист Констракшн» развивают сотрудничество в области автоматизации

Поставщик промышленного оборудования «Электротехника Инжиниринг» стал авторизованным системным интегратором «Консист Констракшн» (входит в группу «Ланит»). Это позволит компании успешно реализовывать сложные проекты на базе контрол
23.01.2019 «Дочка» «Росатома» начинает поставлять за границу электрооборудование для АЭС

предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства и дата-центров. Низковольтные комплектные устройства серии USG успешно прошли международные испытания По словам директора филиала «РАСУ – электротехника» Алексея Воронина, наличие сертификатов соответствия НКУ стандартам МЭК позволит РАСУ осуществить поставки устройств данного типа на атомных электростанциях (АЭС) «Пакш-2» (Венгр
10.09.2007 30 октября откроется выставка «Приборостроение. Электроника. Электротехника»

дпринимательства Администрации г. Екатеринбурга, Уральского отделения РАН, Радиотехнического института УГТУ-УПИ состоится VI Межрегиональная специализированная выставка «Приборостроение. Электроника. Электротехника». Организаторы: Компания «ЭкспоГрад». Цели выставки: Содействие развитию межотраслевых и межрегиональных связей в целях расширения производственной и сбытовой деятельности; Демон
10.10.2006 В Москве открылась выставка "Атомная энергетика и электротехника - 2006"

Москве, в Центре международной торговли на Красной Пресне пройдет 2-я Международная специализированная выставка оборудования, машин, приборов, материалов для атомной энергетики "Атомная энергетика и электротехника - 2006", сообщает пресс-служба Росатома. Официальную поддержку выставке оказывают Федеральное агентство по атомной энергии, концерн "Росэнергоатом", Федеральная служба по экологи
10.10.2006 В Москве открылась выставка "Атомная энергетика и электротехника - 2006"

Москве, в Центре международной торговли на Красной Пресне пройдет 2-я Международная специализированная выставка оборудования, машин, приборов, материалов для атомной энергетики "Атомная энергетика и электротехника - 2006", сообщает пресс-служба Росатома. Официальную поддержку выставке оказывают Федеральное агентство по атомной энергии, концерн "Росэнергоатом", Федеральная служба по экологи
05.10.2001 Исполнилось 80 лет первой программируемой электромеханической счетной машине

В нынешнем году компьютерный мир отмечает юбилей изобретения, положившего начало современной компьютерной эре - первой программируемой электромеханической счетной машины. Восемьдесят лет назад, в октябре 1921 года, норвежский инженер Фредрик Розинг Бюль впервые представил усовершенствованную машину-табулятор - прообраз совреме

Публикаций - 309, упоминаний - 321

Электротехника и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1851 34
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 194 18
Yandex - Яндекс 9407 17
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 68 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3484 14
Samsung Electronics 11154 13
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 12
Ростелеком 11063 11
Google LLC 12823 11
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ABB Group - Asea Brown Boveri 332 10
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ICL ГК - ICL Group 511 5
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9097 8
Hansa - Ханса 119 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1964 7
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 461 7
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РЖД - Российские железные дороги 2110 5
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 5
Haier - Candy Group - Канди 101 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Россети Ленэнерго 1699 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3007 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1092 4
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 72 4
Beko - Beko Electronics 83 4
Bravo - Браво Интернешнл 6 3
Силовые машины - Электросила 18 3
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 3
Ленэкспо - выставочный комплекс 28 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 3
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Hyundai Motor Company 439 3
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Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1990 3
Росатом - УЭМЗ ФГУП - Уральский электромеханический завод 7 3
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 130 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 3
Miele - Миле 139 3
Руппур АЭС Бангладеш - Атомная электростанция 7 3
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 46 3
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Daewoo 104 3
Groupe SEB - Tefal 109 3
Smeg 20 3
АВ Инжиниринг 2 2
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DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 14 2
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1934 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 309 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1533 4
КПП АНО - Консорциум печатных плат 23 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 127 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
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Метро Международная ассоциация 4 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3741 14
Microsoft Windows 2000 8678 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2536 9
Linux OS 11682 8
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 813 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7721 7
Google Android 15384 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 315 7
Apple iOS 8662 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Microsoft Windows 17038 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1389 5
Apple iPhone 6 4861 5
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 205 5
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 277 5
Schneider Electric - PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 80 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3592 4
Apple - App Store 3153 4
Microsoft Windows BitLocker 942 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5278 4
Xiaomi Mi Home 98 4
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 465 4
Liebherr - серия холодильников 36 4
Schneider Electric - PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 4
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 228 3
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 3
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 3
Росатом - SCADA-R 5 3
EKF Connect 21 3
Aqara Home - Aqara Panel Hub - Aqara Display Switch 10 3
QAD MFG/Pro 29 3
Росатом - КИИ-СЕРТ СДС - система добровольной сертификации решений в сфере критической информационной инфраструктуры 10 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1053 3
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 446 3
Apple Siri - Голосовой помощник 454 3
Apple iPod 1559 3
ABB Ability 25 3
Autodesk AutoCAD 380 3
Dassault Systemes - SolidWorks 136 3
Бутко Андрей 9 8
Овчинский Владислав 230 4
Мишустин Михаил 802 4
Дегтев Геннадий 271 4
Шпак Василий 283 4
Трошин Алексей 16 4
Путин Владимир 3478 3
Кабанов Владимир 178 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 478 3
Громкова Ольга 30 3
Прудников Александр 3 3
Болотин Григорий 7 2
Семенко Евгений 2 2
Бобович Александр 3 2
Шелудько Виктор 2 2
Фунтиков Вячеслав 5 2
Дорофеев Евгений 6 2
Гарбузов Анатолий 176 2
Spencer Percy LeBaron - Спенсер Перси Лебарон 2 2
Поваразднюк Игорь 10 2
Кувшинов Роман 18 2
Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 2
Забелин Андрей 7 2
Зятников Алексей 2 2
Joannopoulos John - Джон Иоаннопулос 2 2
Алиуллов Динар 2 2
Кожуховская Ольга 9 2
Edison Thomas - Эдисон Томас 19 2
Чернышенко Дмитрий 581 2
Абакумов Евгений 230 2
Борисов Юрий 122 2
Гуськов Антон 44 2
Капишников Дмитрий 8 2
Данцев Олег 4 2
Уваров Сергей 51 2
Белозерцев Иван 5 2
Варданян Рубен 14 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 710 2
Антошкин Артур 3 2
Бойко Алексей 145 2
Россия - РФ - Российская федерация 168842 208
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48175 63
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55131 52
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19411 36
Европа 25036 35
Германия - Федеративная Республика 13311 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19810 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14875 25
Южная Корея - Республика 7116 19
Солнце - звезда Солнечной системы 5527 17
Япония 13864 14
Италия - Итальянская Республика 4527 14
Франция - Французская Республика 8214 14
Земля - планета Солнечной системы 10921 12
Китай - Тайвань 4290 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3167 10
Швеция - Королевство 3799 10
Индия - Bharat 5920 10
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13876 9
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8697 8
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4244 7
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3388 7
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Беларусь - Белоруссия 6369 6
Польша - Республика 2044 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2624 6
Турция - Турецкая республика 2655 6
Нидерланды 3776 6
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 469 6
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Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 243 6
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6284 67
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27723 35
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5583 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54216 32
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6885 29
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6188 27
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3428 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18448 22
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5689 21
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10577 18
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11786 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12040 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11524 16
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Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 641 14
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5561 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12452 13
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Физика - Physics - область естествознания 2972 13
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1248 12
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 742 12
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Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2082 11
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 568 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8923 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8171 10
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Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 61 4
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PTC University - PTCU - PTC's Worldwide Education Initiative - PTC Academic Program 4 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 334 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 354 3
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Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 3
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РАН ВИНИТИ - Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 6 2
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1265 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1549 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 472 2
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Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 2
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 2
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 127 2
Huawei Seeds for the Future 10 2
ЗГУ имени Н.М. Федоровского - Заполярный государственный университет имени Н.М. Федоровского - Норильский вечерний индустриальный институт 2 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 85 1
ДГТУ - Дагестанский государственный технический университет 6 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 39 1
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