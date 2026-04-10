Электротехника - Электромеханика - Электрооборудование - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance

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- Преобразование электрической энергии в механическую и наоборот, электрические машины, электромеханические комплексы и системы
СОБЫТИЯ
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|10.04.2026
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ПАО «Европейская Электротехника» размещает дебютный выпуск ЦФА
ПАО «Европейская Электротехника» (Группа «ОМЗ Перспективные технологии») объявляет о дебютном выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом CNews сообщили представители ОМЗ. Решение о выпуске долговых ЦФА
|28.08.2024
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«Электротехника Инжиниринг» и «Консист Констракшн» развивают сотрудничество в области автоматизации
Поставщик промышленного оборудования «Электротехника Инжиниринг» стал авторизованным системным интегратором «Консист Констракшн» (входит в группу «Ланит»). Это позволит компании успешно реализовывать сложные проекты на базе контрол
|23.01.2019
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«Дочка» «Росатома» начинает поставлять за границу электрооборудование для АЭС
предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства и дата-центров. Низковольтные комплектные устройства серии USG успешно прошли международные испытания По словам директора филиала «РАСУ – электротехника» Алексея Воронина, наличие сертификатов соответствия НКУ стандартам МЭК позволит РАСУ осуществить поставки устройств данного типа на атомных электростанциях (АЭС) «Пакш-2» (Венгр
|10.09.2007
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30 октября откроется выставка «Приборостроение. Электроника. Электротехника»
дпринимательства Администрации г. Екатеринбурга, Уральского отделения РАН, Радиотехнического института УГТУ-УПИ состоится VI Межрегиональная специализированная выставка «Приборостроение. Электроника. Электротехника». Организаторы: Компания «ЭкспоГрад». Цели выставки: Содействие развитию межотраслевых и межрегиональных связей в целях расширения производственной и сбытовой деятельности; Демон
|10.10.2006
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В Москве открылась выставка "Атомная энергетика и электротехника - 2006"
Москве, в Центре международной торговли на Красной Пресне пройдет 2-я Международная специализированная выставка оборудования, машин, приборов, материалов для атомной энергетики "Атомная энергетика и электротехника - 2006", сообщает пресс-служба Росатома. Официальную поддержку выставке оказывают Федеральное агентство по атомной энергии, концерн "Росэнергоатом", Федеральная служба по экологи
|10.10.2006
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В Москве открылась выставка "Атомная энергетика и электротехника - 2006"
Москве, в Центре международной торговли на Красной Пресне пройдет 2-я Международная специализированная выставка оборудования, машин, приборов, материалов для атомной энергетики "Атомная энергетика и электротехника - 2006", сообщает пресс-служба Росатома. Официальную поддержку выставке оказывают Федеральное агентство по атомной энергии, концерн "Росэнергоатом", Федеральная служба по экологи
|05.10.2001
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Исполнилось 80 лет первой программируемой электромеханической счетной машине
В нынешнем году компьютерный мир отмечает юбилей изобретения, положившего начало современной компьютерной эре - первой программируемой электромеханической счетной машины. Восемьдесят лет назад, в октябре 1921 года, норвежский инженер Фредрик Розинг Бюль впервые представил усовершенствованную машину-табулятор - прообраз совреме
Электротехника и организации, системы, технологии, персоны:
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