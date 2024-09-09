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Подтверждена совместимость платформы nanoCAD 24 с Astra Linux Special Edition 1.7 и 1.8

«Группа Астра» и компания «Нанософт» объявили об успешном завершении испытаний совместимости своих программных продуктов. Корректную и стабильную работу платформы nanoCAD 24 в связке с ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и 1.8 официально подтверждают сертификаты, выданные в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Платформа nanoCAD – инструмент для проектирования и моделирования объектов различной степени сложности. Открытый API-интерфейс позволяет создавать на базе платформы специализированные отраслевые приложения, а поддержка форматов *.dwg и IFC делает его оптимальным решением для совмещения технологий САПР и BIM.

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Astra Linux Special Edition – сертифицированная ОС со встроенными СЗИ для стабильной и безопасной работы ИТ-инфраструктур любого масштаба. Решение подходит для обработки информации разной степени конфиденциальности. Предусмотрены варианты для серверного, десктопного, мобильного и встраиваемого сценариев применения.

Использование комплексного решения дает организациям возможность оптимизировать производственные процессы и в защищенной среде Astra Linux решать множество задач: создавать и редактировать чертежи и карты, проектировать здания, дороги, мосты, машины, электрические схемы, моделировать 3D-объекты, а также заниматься и разработкой технологических карт и собственных приложений.

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