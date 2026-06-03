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Нанософт

Нанософт
  • «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Флагманский продукт – Платформа nanoCAD – универсальная САПР для создания чертежей и 3D-моделей с прямой поддержкой *.dwg-формата.
  • Нанософт разработка

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 9 дел, на cумму 4 618 466 ₽*

Судебные дела (9) на сумму 4 618 466 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 3 238 466 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 1 380 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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03.06.2026 «Нанософт» и ЦНИИТУ объединяют усилия для цифровизации промышленности Белоруссии

Компания «Нанософт», российский разработчик технологий автоматизированного проектирования (САПР/CAD) и

05.05.2026 ПО компании «Нанософт разработка» использовалось при инженерно-транспортной подготовке территорий многофункционального комплекса «Евроград»

омогли «Северо-Западной энерго-ресурсной компании» (СЗЭРК) в создании топопланов, проектировании инфраструктуры и прохождении государственной экспертизы. Об этом CNews сообщил представитель компании «Нанософт разработка». «Северо-Западная энергоресурсная компания» с 2006 г строит инженерные сети, прокладывает дороги и формирует комплексную инфраструктуру. Одним из ключевых проектов компании
20.04.2026 «Нанософт» представила учебник по 3D-компьютерной графике на базе nanoCAD

Компания «Нанософт» предстаила новый учебник для высших и средних профессиональных учебных заведений «Теоретические основы инженерной 3D-компьютерной графики. Платформа nanoCAD». Электронная версия досту
16.04.2026 «Нанософт» представила редактор для визуального программирования nanoNODE: автоматизация без кода в экосистеме nanoCAD

Компания «Нанософт» объявляет о выходе nanoNODE – специализированного редактора для визуального программирования в составе платформы nanoCAD 26. Он позволяет инженерам, проектировщикам и BIM/ТИМ-специали
07.04.2026 Портфель отраслевых решений «Нанософт» пополнился двумя новыми профессиональными комплектами

Компания «Нанософт», российский разработчик САПР, представляет готовые комплекты отраслевых решений: «nanoCAD комплект Строительство» – для проектирования зданий и сооружений, организации строительства,

13.03.2026 nano360 – новая облачная СОД от «Нанософт» как центр управления информацией проекта

Компания «Нанософт», российский разработчик САПР/ТИМ-решений, объявляет о выходе нового программного продукта nano360 – облачного сервиса для управления проектными данными, который обеспечивает централиз
16.01.2026 «Нанософт» выпустила новую версию платформы nanoCAD 26: меньше рутины, больше интеллектуальных инструментов

Компания «Нанософт» объявила о выходе платформы nanoCAD 26 – новейшей версии, признанной САПР-платформы №1 в России для проектирования с прямой поддержкой формата *.dwg. Обновление сфокусировано на сокра
29.12.2025 «Нанософт» подводит итоги 2025 года: массовый переход на nanoCAD, расширение портфеля отраслевых решений, запуск продуктов на базе ИИ

Компания «Нанософт», российский разработчик инженерного ПО, подводит итоги 2025 г. Главный результат: э
18.11.2025 «Нанософт» публикует открытый BIM-стандарт для строительного рынка

Компания «Нанософт», разработчик инженерного ПО, представила новый открытый BIM-стандарт, основанный на лучших практиках, российском и международном опыте. Это универсальное практическое руководство приз
15.04.2025 «Нанософт» объявляет операционные результаты за I квартал 2025 года

Публичное акционерное общество «Нанософт», российский разработчик инженерного ПО и решений для сквозной цифровизации производ
27.02.2025 Российский разработчик САПР собрался на IPO

отчик инженерного программного обеспечения (ПО) и систем автоматизированного проектирования (САПР) «Нанософт» планирует провести IPO на Московской бирже в 2025 г., сообщил «Коммерсанту» источни
27.02.2025 ГК «Нанософт» объявляет операционные результаты за 2024 год

Компания «Нанософт», российский разработчик инженерного ПО и решений для сквозной цифровизации производственных процессов, объявила операционные результаты деятельности за отчетный период, завершившийся

24.10.2024 «Группа Астра» и «Нанософт» подписали соглашение о расширении технологического партнерства

Разработчик инфраструктурного ПО «Группа Астра» и российский разработчик инженерного ПО компания «Нанософт» объявили о подписании соглашения, которое станет следующим шагом в развитии их технологического партнерства. Обе компании нацелены на объединение усилий для создания инновационных про
23.05.2024 ДОМ.РФ и Нанософт вместе будут масштабировать ТИМ в стройотрасли

ДОМ.РФ и российский разработчик инженерного ПО «Нанософт» договорились о сотрудничестве по развитию технологий информационного моделирования в жилищном строительстве (ТИМ). Подписание соглашения состоялось на полях ЦИПР-2024 в Нижнем Новгоро
04.10.2022 «Сиссофт» поможет российским компаниям внедрить отечественные САПР-системы

«Сиссофт» получил статус фокус-партнера компании «Нанософт разработка» по линейке продуктов nanoCAD Конструкции. Теперь команда «Сиссофт» сможе
30.09.2022 «Дочка» «Газпрома» вкладывает 100 миллионов в миграцию с американского AutoCAD на российскую САПР

» намерена отказаться от софта американской компании Autodesk а пользу решений российской компании «Нанософт разработка». Это следует из информации, размещенной на сайте госзакупок. В частности
24.04.2020 Astra Linux и «Нанософт» подписали соглашение о технологическом партнерстве

ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем, и «Нанософт», российский разработчик систем автоматизированного проектирования, объявили о подписании соглашения о технологическом партнерстве в рамках программы поддержки производителей оборудова
05.06.2018 «Нанософт» и C3D Labs выпустили новую версию nanoCAD Plus с российским ядром трехмерного моделирования

«Нанософт», российский разработчик программного обеспечения для автоматизированного проектиров
17.03.2016 «Нанософт» выпустила специализированный блок системы NormaCS: «ПромЭксперт»

Компания «Нанософт», российский разработчик и дистрибьютор программного обеспечения для проектирования, объявила о выходе на рынок специализированного блока информационно-поисковой системы NormaCS — «Nor
26.05.2015 «Нанософт» и «Фидесис» объединили функционал твердотельного 3D-моделирования с прочностными расчетами

Компания «Нанософт», разработчик отечественного САПР, и инжиниринговая компания «Фидесис» интегрировали платформу nanoCAD Plus 7 с CAE-продуктами Fidesys и облачным сервисом. Новые возможности трехмерног
15.05.2015 «Нанософт» обновила свою САПР-платформу nanoCAD Plus

Компания «Нанософт» — российский разработчик и дистрибьютор ПО для проектирования — представила новую коммерческую версию платформы nanoCAD Plus. Об этом CNews сообщили в «Нанософт». nanoCAD — рос
29.09.2014 «Нанософт» выпустила «nanoCAD СПДС» 5.4 на платформе nanoCAD Plus 6.0

Компания «Нанософт» объявила о выходе вертикального решения «nanoCAD СПДС» версии 5.4 на платформе nanoCAD Plus 6.0. Программа «nanoCAD СПДС» предназначена для автоматизации оформления проектно-конструкт
27.05.2014 «Нанософт» выпустила nanoCAD Plus 6.0 — новое поколение САПР

Компания «Нанософт» — российский разработчик и дистрибьютор ПО для проектирования — выпустила очередную версию своего флагманского продукта nanoCAD Plus 6.0. Об этом CNews сообщили в «Нанософт». С
28.02.2014 «Нанософт» обновила программы программ «nanoCAD Конструкции» и «nanoCAD Фундаменты»

Компания «Нанософт» выпустила новую версию программ «nanoCAD Конструкции» и «nanoCAD Фундаменты». Обе программы входят теперь в состав программного комплекса «nanoCAD Конструкции 4.5», который включает в
05.02.2014 «Нанософт» обновила «nanoCAD СПДС Железобетон» до версии 2.0

Компания «Нанософт» объявила о выходе новой версии программного продукта «nanoCAD СПДС Железобетон» 2.0, предназначенного для автоматизации оформления 2D-чертежей проектных марок КЖ и КЖИ. Как говорится

27.01.2014 Treolan будет продвигать продукты nanoCAD в России

Компания Treolan, российский ИТ-дистрибьютор, и «Нанософт», российский разработчик систем автоматизированного проектирования, объявили о подпи
18.12.2013 Решение «nanoCAD Электро» интегрируют с сервисом интернет-поддержки клиентов ЭТМ iPRO

Компания «Нанософт», российский разработчик систем автоматизированного проектирования (САПР), и компани
17.12.2013 «Нанософт» обновила решение для специалистов отделов изысканий и генплана «nanoCAD Геоника»

Компания «Нанософт» объявила о выходе обновления программы «nanoCAD Геоника 5.0», состоящей из трех модулей: «Топоплан», «Генплан», «Сети». Право на ее коммерческое использование предоставляется при поку
05.12.2013 Вышла новая версия САПР nanoCAD free с поддержкой DirectX

Компания «Нанософт», российский разработчик САПР, объявила о массовом обновлении бесплатной версии своего продукта nanoCAD free. «Одной из основных целей выпуска этого продукта мы видим быстрый, эффектив
25.12.2012 «Нанософт» выпустила «nanoCAD СПДС Железобетон 1.0»

Компания «Нанософт» объявила о выходе нового программного продукта «nanoCAD СПДС Железобетон 1.0», предназначенного для автоматизации оформления 2D-чертежей проектных марок КЖИ и КЖ. Как рассказали CNews
13.12.2012 «Нанософт» обновила САПР-платформу nanoCAD до версии 4.5

Компания «Нанософт» через полгода после выхода предыдущего релиза выпустила новую версию отечественной САПР-платформы nanoCAD, содержащей более сотни исправлений и реализованных пожеланий. Среди нового ф
31.08.2012 «Нанософт» привез в Россию пакет приложений для архитекторов ArchiSuite

Команда «Нанософт» объявила о начале поставок программного продукта ArchiSuite, разрабатываемого итальянской компанией Cigraph. ArchiSuite — это набор из 13 дополнительных модулей, которые призваны повы
10.08.2012 «Нанософт» обновила бесплатную версию САПР-платформы nanoCAD

Команда «Нанософт» сообщила о выпуске обновления бесплатной версии отечественной САПР-платформы для массового пользователя — nanoCAD 3.7, в которую с момента предыдущего выпуска внесено около 200 измене
03.07.2012 «Нанософт» обновила nanoCAD до версии 4.0

Компания «Нанософт» выпустила новую версию САПР nanoCAD, в которой реализовано более 200 новых функций, изменений и исправлений. «Выход очередной версии платформы nanoCAD — это всегда знаковое событие дл
04.04.2012 «Нанософт» выпустила NormaCS на новой платформе 3.0

Компания «Нанософт» сообщила о выходе системы нормативов NormaCS на принципиально новой платформе 3.0, которая закладывает фундамент для дальнейшего совершенствования базы данных. В основу платформы 3.0

07.12.2011 «Нанософт» обновила nanoCAD до версии 3.5 и открыла API своей САПР-платформы

Компания «Нанософт» объявила о выпуске новой версии базовой САПР-платформы для различных отраслей nanoCAD. Версию nanoCAD 3.5 отличают возросшая стабильность и оптимизированное качество работы инструмент
23.11.2011 «Нанософт» обновил «nanoCAD СПДС» и «nanoCAD Механика»

Компания «Нанософт» объявила об обновлении продуктов для оформления чертежей – «nanoCAD СПДС 3.1» и «nanoCAD Механика 3.0». Программы предназначены для оформления проектно-конструкторской документации в

03.11.2011 «Нанософт» обновила платформу для разработчиков САПР-приложений nanoCAD

Компания «Нанософт» объявила о выпуске новой версии платформы для разработчиков САПР-приложений nanoCAD. Среди основных нововведений версии 3.2 следует отметить: усовершенствованную печать (количество ко
01.11.2011 «Нанософт» предлагает новый продукт для проектировщиков строительных специальностей: «nanoCAD Фундаменты»

Компания «Нанософт» объявила о выходе нового специализированного продукта линейки nanoCAD — «nanoCAD Фу
05.10.2011 Система nanoCAD осваивает ИТ-рынок Казахстана

Компании «Нанософт» и Bitcom Software подписали дилерское соглашение, в результате которого Bitcom Soft

Публикаций - 148, упоминаний - 184

Нанософт и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 26
Autodesk 639 21
Нанософт разработка 23 18
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 124 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 14
Softline - Софтлайн 3743 10
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 6
9594 6
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 5
Top Systems - Топ Системы 88 5
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 130 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 4
Renesas Electronics - Altium 39 4
Fidesys - Фидесис 31 4
Microsoft Corporation 25775 4
Oracle Corporation 7074 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 3
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 54 3
Renga Software - Ренга Софтвэа 46 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 3
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 60 3
Кредо-Диалог 6 3
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 31 3
Аметист Групп - Синтек 11 3
Синтека 11 3
Ред Софт - Red Soft 1236 3
ANSYS 94 3
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 2
Код Безопасности 812 2
Dassault Systemes 235 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 7
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 6
Газпром ПАО 1493 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
Setl Group - Сэтл Групп - Петербургская недвижимость - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 30 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
НТП Трубопровод - Инженерно-промышленная нефтехимическая компания 6 2
Резонанс НПП 407 2
Роснефть - НижневартовскНИПИнефть - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие - ТНК-Нижневартовск 12 2
UDM Lab - ЮДМ Лаб - Unique Design and Modeling Laboratory 3 2
Профсталь 2 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
Bentley Motors 74 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 61 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Газпром центрэнергогаз 4 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 1
Ак Барс ХК - Судостроительная Корпорация - ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 8 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Росатом - Росэнергоатом НТЦ АТР - Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС 2 1
Автобан ДСК ГК 20 1
101Hotels.com 456 1
Алроса АК - Якутнипроалмаз 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 1
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - Freedom Bank - Duntonse 27 1
Завод имени А.А Кулакова - Петербургский приборостроительный завод им. А.А. Кулакова 2 1
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 1
Росимущество - КТРВ - Гранит-Электрон Концерн 3 1
Оргэнергострой 9 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
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Autodesk AutoCAD 376 24
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Аскон - C3D Labs - C3D Toolkit 19 3
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 3
Газпром - Сила Сибири - Магистральный газопровод 14 3
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Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
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Autodesk 3ds Max 86 2
Renga BIM - Renga Architecture - Renga Structure - Renga Construction - Renga MEP 11 2
Ожигин Денис 15 15
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Попов Дмитрий 39 5
Лашин Ренат 87 4
Миллер Алексей 21 4
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Бадаев Максим 4 4
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Нечипоренко Максим 13 3
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Мишустин Михаил 787 2
Мылицын Роман 111 2
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Цветков Алексей 5 2
Богданов Максим 40 2
Сыч Сергей 4 2
Шувалов Евгений 16 2
Егорычев Олег 3 2
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Бочаров Михаил 25 2
Викторов Михаил 6 2
Капарова Светлана 2 2
Карнилов Дмитрий 2 2
Латышев Тимур 2 2
Путин Владимир 3454 2
Чернышенко Дмитрий 580 1
Никифоров Николай 1138 1
Нестеров Алексей 175 1
Панченко Иван 197 1
Соколов Дмитрий 71 1
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Гребенщиков Дмитрий 39 1
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Куканов Алексей 14 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 3
Франция - Французская Республика 8177 3
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
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Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 3
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Казахстан - Республика 6047 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
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