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Нанософт
- «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Флагманский продукт – Платформа nanoCAD – универсальная САПР для создания чертежей и 3D-моделей с прямой поддержкой *.dwg-формата.
- Нанософт разработка
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 9 дел, на cумму 4 618 466 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|03.06.2026
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«Нанософт» и ЦНИИТУ объединяют усилия для цифровизации промышленности Белоруссии
Компания «Нанософт», российский разработчик технологий автоматизированного проектирования (САПР/CAD) и
|05.05.2026
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ПО компании «Нанософт разработка» использовалось при инженерно-транспортной подготовке территорий многофункционального комплекса «Евроград»
омогли «Северо-Западной энерго-ресурсной компании» (СЗЭРК) в создании топопланов, проектировании инфраструктуры и прохождении государственной экспертизы. Об этом CNews сообщил представитель компании «Нанософт разработка». «Северо-Западная энергоресурсная компания» с 2006 г строит инженерные сети, прокладывает дороги и формирует комплексную инфраструктуру. Одним из ключевых проектов компании
|20.04.2026
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«Нанософт» представила учебник по 3D-компьютерной графике на базе nanoCAD
Компания «Нанософт» предстаила новый учебник для высших и средних профессиональных учебных заведений «Теоретические основы инженерной 3D-компьютерной графики. Платформа nanoCAD». Электронная версия досту
|16.04.2026
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«Нанософт» представила редактор для визуального программирования nanoNODE: автоматизация без кода в экосистеме nanoCAD
Компания «Нанософт» объявляет о выходе nanoNODE – специализированного редактора для визуального программирования в составе платформы nanoCAD 26. Он позволяет инженерам, проектировщикам и BIM/ТИМ-специали
|07.04.2026
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Портфель отраслевых решений «Нанософт» пополнился двумя новыми профессиональными комплектами
Компания «Нанософт», российский разработчик САПР, представляет готовые комплекты отраслевых решений: «nanoCAD комплект Строительство» – для проектирования зданий и сооружений, организации строительства,
|13.03.2026
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nano360 – новая облачная СОД от «Нанософт» как центр управления информацией проекта
Компания «Нанософт», российский разработчик САПР/ТИМ-решений, объявляет о выходе нового программного продукта nano360 – облачного сервиса для управления проектными данными, который обеспечивает централиз
|16.01.2026
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«Нанософт» выпустила новую версию платформы nanoCAD 26: меньше рутины, больше интеллектуальных инструментов
Компания «Нанософт» объявила о выходе платформы nanoCAD 26 – новейшей версии, признанной САПР-платформы №1 в России для проектирования с прямой поддержкой формата *.dwg. Обновление сфокусировано на сокра
|29.12.2025
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«Нанософт» подводит итоги 2025 года: массовый переход на nanoCAD, расширение портфеля отраслевых решений, запуск продуктов на базе ИИ
Компания «Нанософт», российский разработчик инженерного ПО, подводит итоги 2025 г. Главный результат: э
|18.11.2025
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«Нанософт» публикует открытый BIM-стандарт для строительного рынка
Компания «Нанософт», разработчик инженерного ПО, представила новый открытый BIM-стандарт, основанный на лучших практиках, российском и международном опыте. Это универсальное практическое руководство приз
|15.04.2025
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«Нанософт» объявляет операционные результаты за I квартал 2025 года
Публичное акционерное общество «Нанософт», российский разработчик инженерного ПО и решений для сквозной цифровизации производ
|27.02.2025
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Российский разработчик САПР собрался на IPO
отчик инженерного программного обеспечения (ПО) и систем автоматизированного проектирования (САПР) «Нанософт» планирует провести IPO на Московской бирже в 2025 г., сообщил «Коммерсанту» источни
|27.02.2025
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ГК «Нанософт» объявляет операционные результаты за 2024 год
Компания «Нанософт», российский разработчик инженерного ПО и решений для сквозной цифровизации производственных процессов, объявила операционные результаты деятельности за отчетный период, завершившийся
|24.10.2024
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«Группа Астра» и «Нанософт» подписали соглашение о расширении технологического партнерства
Разработчик инфраструктурного ПО «Группа Астра» и российский разработчик инженерного ПО компания «Нанософт» объявили о подписании соглашения, которое станет следующим шагом в развитии их технологического партнерства. Обе компании нацелены на объединение усилий для создания инновационных про
|23.05.2024
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ДОМ.РФ и Нанософт вместе будут масштабировать ТИМ в стройотрасли
ДОМ.РФ и российский разработчик инженерного ПО «Нанософт» договорились о сотрудничестве по развитию технологий информационного моделирования в жилищном строительстве (ТИМ). Подписание соглашения состоялось на полях ЦИПР-2024 в Нижнем Новгоро
|04.10.2022
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«Сиссофт» поможет российским компаниям внедрить отечественные САПР-системы
«Сиссофт» получил статус фокус-партнера компании «Нанософт разработка» по линейке продуктов nanoCAD Конструкции. Теперь команда «Сиссофт» сможе
|30.09.2022
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«Дочка» «Газпрома» вкладывает 100 миллионов в миграцию с американского AutoCAD на российскую САПР
» намерена отказаться от софта американской компании Autodesk а пользу решений российской компании «Нанософт разработка». Это следует из информации, размещенной на сайте госзакупок. В частности
|24.04.2020
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Astra Linux и «Нанософт» подписали соглашение о технологическом партнерстве
ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем, и «Нанософт», российский разработчик систем автоматизированного проектирования, объявили о подписании соглашения о технологическом партнерстве в рамках программы поддержки производителей оборудова
|05.06.2018
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«Нанософт» и C3D Labs выпустили новую версию nanoCAD Plus с российским ядром трехмерного моделирования
«Нанософт», российский разработчик программного обеспечения для автоматизированного проектиров
|17.03.2016
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«Нанософт» выпустила специализированный блок системы NormaCS: «ПромЭксперт»
Компания «Нанософт», российский разработчик и дистрибьютор программного обеспечения для проектирования, объявила о выходе на рынок специализированного блока информационно-поисковой системы NormaCS — «Nor
|26.05.2015
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«Нанософт» и «Фидесис» объединили функционал твердотельного 3D-моделирования с прочностными расчетами
Компания «Нанософт», разработчик отечественного САПР, и инжиниринговая компания «Фидесис» интегрировали платформу nanoCAD Plus 7 с CAE-продуктами Fidesys и облачным сервисом. Новые возможности трехмерног
|15.05.2015
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«Нанософт» обновила свою САПР-платформу nanoCAD Plus
Компания «Нанософт» — российский разработчик и дистрибьютор ПО для проектирования — представила новую коммерческую версию платформы nanoCAD Plus. Об этом CNews сообщили в «Нанософт». nanoCAD — рос
|29.09.2014
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«Нанософт» выпустила «nanoCAD СПДС» 5.4 на платформе nanoCAD Plus 6.0
Компания «Нанософт» объявила о выходе вертикального решения «nanoCAD СПДС» версии 5.4 на платформе nanoCAD Plus 6.0. Программа «nanoCAD СПДС» предназначена для автоматизации оформления проектно-конструкт
|27.05.2014
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«Нанософт» выпустила nanoCAD Plus 6.0 — новое поколение САПР
Компания «Нанософт» — российский разработчик и дистрибьютор ПО для проектирования — выпустила очередную версию своего флагманского продукта nanoCAD Plus 6.0. Об этом CNews сообщили в «Нанософт». С
|28.02.2014
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«Нанософт» обновила программы программ «nanoCAD Конструкции» и «nanoCAD Фундаменты»
Компания «Нанософт» выпустила новую версию программ «nanoCAD Конструкции» и «nanoCAD Фундаменты». Обе программы входят теперь в состав программного комплекса «nanoCAD Конструкции 4.5», который включает в
|05.02.2014
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«Нанософт» обновила «nanoCAD СПДС Железобетон» до версии 2.0
Компания «Нанософт» объявила о выходе новой версии программного продукта «nanoCAD СПДС Железобетон» 2.0, предназначенного для автоматизации оформления 2D-чертежей проектных марок КЖ и КЖИ. Как говорится
|27.01.2014
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Treolan будет продвигать продукты nanoCAD в России
Компания Treolan, российский ИТ-дистрибьютор, и «Нанософт», российский разработчик систем автоматизированного проектирования, объявили о подпи
|18.12.2013
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Решение «nanoCAD Электро» интегрируют с сервисом интернет-поддержки клиентов ЭТМ iPRO
Компания «Нанософт», российский разработчик систем автоматизированного проектирования (САПР), и компани
|17.12.2013
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«Нанософт» обновила решение для специалистов отделов изысканий и генплана «nanoCAD Геоника»
Компания «Нанософт» объявила о выходе обновления программы «nanoCAD Геоника 5.0», состоящей из трех модулей: «Топоплан», «Генплан», «Сети». Право на ее коммерческое использование предоставляется при поку
|05.12.2013
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Вышла новая версия САПР nanoCAD free с поддержкой DirectX
Компания «Нанософт», российский разработчик САПР, объявила о массовом обновлении бесплатной версии своего продукта nanoCAD free. «Одной из основных целей выпуска этого продукта мы видим быстрый, эффектив
|25.12.2012
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«Нанософт» выпустила «nanoCAD СПДС Железобетон 1.0»
Компания «Нанософт» объявила о выходе нового программного продукта «nanoCAD СПДС Железобетон 1.0», предназначенного для автоматизации оформления 2D-чертежей проектных марок КЖИ и КЖ. Как рассказали CNews
|13.12.2012
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«Нанософт» обновила САПР-платформу nanoCAD до версии 4.5
Компания «Нанософт» через полгода после выхода предыдущего релиза выпустила новую версию отечественной САПР-платформы nanoCAD, содержащей более сотни исправлений и реализованных пожеланий. Среди нового ф
|31.08.2012
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«Нанософт» привез в Россию пакет приложений для архитекторов ArchiSuite
Команда «Нанософт» объявила о начале поставок программного продукта ArchiSuite, разрабатываемого итальянской компанией Cigraph. ArchiSuite — это набор из 13 дополнительных модулей, которые призваны повы
|10.08.2012
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«Нанософт» обновила бесплатную версию САПР-платформы nanoCAD
Команда «Нанософт» сообщила о выпуске обновления бесплатной версии отечественной САПР-платформы для массового пользователя — nanoCAD 3.7, в которую с момента предыдущего выпуска внесено около 200 измене
|03.07.2012
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«Нанософт» обновила nanoCAD до версии 4.0
Компания «Нанософт» выпустила новую версию САПР nanoCAD, в которой реализовано более 200 новых функций, изменений и исправлений. «Выход очередной версии платформы nanoCAD — это всегда знаковое событие дл
|04.04.2012
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«Нанософт» выпустила NormaCS на новой платформе 3.0
Компания «Нанософт» сообщила о выходе системы нормативов NormaCS на принципиально новой платформе 3.0, которая закладывает фундамент для дальнейшего совершенствования базы данных. В основу платформы 3.0
|07.12.2011
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«Нанософт» обновила nanoCAD до версии 3.5 и открыла API своей САПР-платформы
Компания «Нанософт» объявила о выпуске новой версии базовой САПР-платформы для различных отраслей nanoCAD. Версию nanoCAD 3.5 отличают возросшая стабильность и оптимизированное качество работы инструмент
|23.11.2011
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«Нанософт» обновил «nanoCAD СПДС» и «nanoCAD Механика»
Компания «Нанософт» объявила об обновлении продуктов для оформления чертежей – «nanoCAD СПДС 3.1» и «nanoCAD Механика 3.0». Программы предназначены для оформления проектно-конструкторской документации в
|03.11.2011
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«Нанософт» обновила платформу для разработчиков САПР-приложений nanoCAD
Компания «Нанософт» объявила о выпуске новой версии платформы для разработчиков САПР-приложений nanoCAD. Среди основных нововведений версии 3.2 следует отметить: усовершенствованную печать (количество ко
|01.11.2011
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«Нанософт» предлагает новый продукт для проектировщиков строительных специальностей: «nanoCAD Фундаменты»
Компания «Нанософт» объявила о выходе нового специализированного продукта линейки nanoCAD — «nanoCAD Фу
|05.10.2011
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Система nanoCAD осваивает ИТ-рынок Казахстана
Компании «Нанософт» и Bitcom Software подписали дилерское соглашение, в результате которого Bitcom Soft
Нанософт и организации, системы, технологии, персоны:
|Ожигин Денис 15 15
|Егоров Максим 36 12
|Попов Дмитрий 39 5
|Лашин Ренат 87 4
|Миллер Алексей 21 4
|Серавкин Андрей 6 4
|Спирин Сергей 5 4
|Бадаев Максим 4 4
|Пархолуп Светлана 5 4
|Воробьев Александр 42 3
|Манин Петр 7 3
|Нечипоренко Максим 13 3
|Лопатин Никита 4 3
|Величко Герман 5 3
|Рустамов Рустам 548 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Мылицын Роман 111 2
|Никитин Александр 23 2
|Цветков Алексей 5 2
|Богданов Максим 40 2
|Сыч Сергей 4 2
|Шувалов Евгений 16 2
|Егорычев Олег 3 2
|Синьков Кирилл 73 2
|Николаева Евгения 6 2
|Бочаров Михаил 25 2
|Викторов Михаил 6 2
|Капарова Светлана 2 2
|Карнилов Дмитрий 2 2
|Латышев Тимур 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Чернышенко Дмитрий 580 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Нестеров Алексей 175 1
|Панченко Иван 197 1
|Соколов Дмитрий 71 1
|Рыбаков Александр 35 1
|Гребенщиков Дмитрий 39 1
|Новодворский Алексей 114 1
|Куканов Алексей 14 1
|Ведомости 1466 7
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Crunchbase 74 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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