«Нанософт» и ЦНИИТУ объединяют усилия для цифровизации промышленности Белоруссии Компания «Нанософт», российский разработчик технологий автоматизированного проектирования (САПР/CAD) и

ПО компании «Нанософт разработка» использовалось при инженерно-транспортной подготовке территорий многофункционального комплекса «Евроград» омогли «Северо-Западной энерго-ресурсной компании» (СЗЭРК) в создании топопланов, проектировании инфраструктуры и прохождении государственной экспертизы. Об этом CNews сообщил представитель компании «Нанософт разработка». «Северо-Западная энергоресурсная компания» с 2006 г строит инженерные сети, прокладывает дороги и формирует комплексную инфраструктуру. Одним из ключевых проектов компании

«Нанософт» представила учебник по 3D-компьютерной графике на базе nanoCAD Компания «Нанософт» предстаила новый учебник для высших и средних профессиональных учебных заведений «Теоретические основы инженерной 3D-компьютерной графики. Платформа nanoCAD». Электронная версия досту

«Нанософт» представила редактор для визуального программирования nanoNODE: автоматизация без кода в экосистеме nanoCAD Компания «Нанософт» объявляет о выходе nanoNODE – специализированного редактора для визуального программирования в составе платформы nanoCAD 26. Он позволяет инженерам, проектировщикам и BIM/ТИМ-специали

Портфель отраслевых решений «Нанософт» пополнился двумя новыми профессиональными комплектами Компания «Нанософт», российский разработчик САПР, представляет готовые комплекты отраслевых решений: «nanoCAD комплект Строительство» – для проектирования зданий и сооружений, организации строительства,

nano360 – новая облачная СОД от «Нанософт» как центр управления информацией проекта Компания «Нанософт», российский разработчик САПР/ТИМ-решений, объявляет о выходе нового программного продукта nano360 – облачного сервиса для управления проектными данными, который обеспечивает централиз

«Нанософт» выпустила новую версию платформы nanoCAD 26: меньше рутины, больше интеллектуальных инструментов Компания «Нанософт» объявила о выходе платформы nanoCAD 26 – новейшей версии, признанной САПР-платформы №1 в России для проектирования с прямой поддержкой формата *.dwg. Обновление сфокусировано на сокра

«Нанософт» подводит итоги 2025 года: массовый переход на nanoCAD, расширение портфеля отраслевых решений, запуск продуктов на базе ИИ Компания «Нанософт», российский разработчик инженерного ПО, подводит итоги 2025 г. Главный результат: э

«Нанософт» публикует открытый BIM-стандарт для строительного рынка Компания «Нанософт», разработчик инженерного ПО, представила новый открытый BIM-стандарт, основанный на лучших практиках, российском и международном опыте. Это универсальное практическое руководство приз

«Нанософт» объявляет операционные результаты за I квартал 2025 года Публичное акционерное общество «Нанософт», российский разработчик инженерного ПО и решений для сквозной цифровизации производ

Российский разработчик САПР собрался на IPO отчик инженерного программного обеспечения (ПО) и систем автоматизированного проектирования (САПР) «Нанософт» планирует провести IPO на Московской бирже в 2025 г., сообщил «Коммерсанту» источни

ГК «Нанософт» объявляет операционные результаты за 2024 год Компания «Нанософт», российский разработчик инженерного ПО и решений для сквозной цифровизации производственных процессов, объявила операционные результаты деятельности за отчетный период, завершившийся

«Группа Астра» и «Нанософт» подписали соглашение о расширении технологического партнерства Разработчик инфраструктурного ПО «Группа Астра» и российский разработчик инженерного ПО компания «Нанософт» объявили о подписании соглашения, которое станет следующим шагом в развитии их технологического партнерства. Обе компании нацелены на объединение усилий для создания инновационных про

ДОМ.РФ и Нанософт вместе будут масштабировать ТИМ в стройотрасли ДОМ.РФ и российский разработчик инженерного ПО «Нанософт» договорились о сотрудничестве по развитию технологий информационного моделирования в жилищном строительстве (ТИМ). Подписание соглашения состоялось на полях ЦИПР-2024 в Нижнем Новгоро

«Сиссофт» поможет российским компаниям внедрить отечественные САПР-системы «Сиссофт» получил статус фокус-партнера компании «Нанософт разработка» по линейке продуктов nanoCAD Конструкции. Теперь команда «Сиссофт» сможе

«Дочка» «Газпрома» вкладывает 100 миллионов в миграцию с американского AutoCAD на российскую САПР » намерена отказаться от софта американской компании Autodesk а пользу решений российской компании «Нанософт разработка». Это следует из информации, размещенной на сайте госзакупок. В частности

Astra Linux и «Нанософт» подписали соглашение о технологическом партнерстве ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем, и «Нанософт», российский разработчик систем автоматизированного проектирования, объявили о подписании соглашения о технологическом партнерстве в рамках программы поддержки производителей оборудова

«Нанософт» и C3D Labs выпустили новую версию nanoCAD Plus с российским ядром трехмерного моделирования «Нанософт», российский разработчик программного обеспечения для автоматизированного проектиров

«Нанософт» выпустила специализированный блок системы NormaCS: «ПромЭксперт» Компания «Нанософт», российский разработчик и дистрибьютор программного обеспечения для проектирования, объявила о выходе на рынок специализированного блока информационно-поисковой системы NormaCS — «Nor

«Нанософт» и «Фидесис» объединили функционал твердотельного 3D-моделирования с прочностными расчетами Компания «Нанософт», разработчик отечественного САПР, и инжиниринговая компания «Фидесис» интегрировали платформу nanoCAD Plus 7 с CAE-продуктами Fidesys и облачным сервисом. Новые возможности трехмерног

«Нанософт» обновила свою САПР-платформу nanoCAD Plus Компания «Нанософт» — российский разработчик и дистрибьютор ПО для проектирования — представила новую коммерческую версию платформы nanoCAD Plus. Об этом CNews сообщили в «Нанософт». nanoCAD — рос

«Нанософт» выпустила «nanoCAD СПДС» 5.4 на платформе nanoCAD Plus 6.0 Компания «Нанософт» объявила о выходе вертикального решения «nanoCAD СПДС» версии 5.4 на платформе nanoCAD Plus 6.0. Программа «nanoCAD СПДС» предназначена для автоматизации оформления проектно-конструкт

«Нанософт» выпустила nanoCAD Plus 6.0 — новое поколение САПР Компания «Нанософт» — российский разработчик и дистрибьютор ПО для проектирования — выпустила очередную версию своего флагманского продукта nanoCAD Plus 6.0. Об этом CNews сообщили в «Нанософт». С

«Нанософт» обновила программы программ «nanoCAD Конструкции» и «nanoCAD Фундаменты» Компания «Нанософт» выпустила новую версию программ «nanoCAD Конструкции» и «nanoCAD Фундаменты». Обе программы входят теперь в состав программного комплекса «nanoCAD Конструкции 4.5», который включает в

«Нанософт» обновила «nanoCAD СПДС Железобетон» до версии 2.0 Компания «Нанософт» объявила о выходе новой версии программного продукта «nanoCAD СПДС Железобетон» 2.0, предназначенного для автоматизации оформления 2D-чертежей проектных марок КЖ и КЖИ. Как говорится

Treolan будет продвигать продукты nanoCAD в России Компания Treolan, российский ИТ-дистрибьютор, и «Нанософт», российский разработчик систем автоматизированного проектирования, объявили о подпи

Решение «nanoCAD Электро» интегрируют с сервисом интернет-поддержки клиентов ЭТМ iPRO Компания «Нанософт», российский разработчик систем автоматизированного проектирования (САПР), и компани

«Нанософт» обновила решение для специалистов отделов изысканий и генплана «nanoCAD Геоника» Компания «Нанософт» объявила о выходе обновления программы «nanoCAD Геоника 5.0», состоящей из трех модулей: «Топоплан», «Генплан», «Сети». Право на ее коммерческое использование предоставляется при поку

Вышла новая версия САПР nanoCAD free с поддержкой DirectX Компания «Нанософт», российский разработчик САПР, объявила о массовом обновлении бесплатной версии своего продукта nanoCAD free. «Одной из основных целей выпуска этого продукта мы видим быстрый, эффектив

«Нанософт» выпустила «nanoCAD СПДС Железобетон 1.0» Компания «Нанософт» объявила о выходе нового программного продукта «nanoCAD СПДС Железобетон 1.0», предназначенного для автоматизации оформления 2D-чертежей проектных марок КЖИ и КЖ. Как рассказали CNews

«Нанософт» обновила САПР-платформу nanoCAD до версии 4.5 Компания «Нанософт» через полгода после выхода предыдущего релиза выпустила новую версию отечественной САПР-платформы nanoCAD, содержащей более сотни исправлений и реализованных пожеланий. Среди нового ф

«Нанософт» привез в Россию пакет приложений для архитекторов ArchiSuite Команда «Нанософт» объявила о начале поставок программного продукта ArchiSuite, разрабатываемого итальянской компанией Cigraph. ArchiSuite — это набор из 13 дополнительных модулей, которые призваны повы

«Нанософт» обновила бесплатную версию САПР-платформы nanoCAD Команда «Нанософт» сообщила о выпуске обновления бесплатной версии отечественной САПР-платформы для массового пользователя — nanoCAD 3.7, в которую с момента предыдущего выпуска внесено около 200 измене

«Нанософт» обновила nanoCAD до версии 4.0 Компания «Нанософт» выпустила новую версию САПР nanoCAD, в которой реализовано более 200 новых функций, изменений и исправлений. «Выход очередной версии платформы nanoCAD — это всегда знаковое событие дл

«Нанософт» выпустила NormaCS на новой платформе 3.0 Компания «Нанософт» сообщила о выходе системы нормативов NormaCS на принципиально новой платформе 3.0, которая закладывает фундамент для дальнейшего совершенствования базы данных. В основу платформы 3.0

«Нанософт» обновила nanoCAD до версии 3.5 и открыла API своей САПР-платформы Компания «Нанософт» объявила о выпуске новой версии базовой САПР-платформы для различных отраслей nanoCAD. Версию nanoCAD 3.5 отличают возросшая стабильность и оптимизированное качество работы инструмент

«Нанософт» обновил «nanoCAD СПДС» и «nanoCAD Механика» Компания «Нанософт» объявила об обновлении продуктов для оформления чертежей – «nanoCAD СПДС 3.1» и «nanoCAD Механика 3.0». Программы предназначены для оформления проектно-конструкторской документации в

«Нанософт» обновила платформу для разработчиков САПР-приложений nanoCAD Компания «Нанософт» объявила о выпуске новой версии платформы для разработчиков САПР-приложений nanoCAD. Среди основных нововведений версии 3.2 следует отметить: усовершенствованную печать (количество ко

«Нанософт» предлагает новый продукт для проектировщиков строительных специальностей: «nanoCAD Фундаменты» Компания «Нанософт» объявила о выходе нового специализированного продукта линейки nanoCAD — «nanoCAD Фу