Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Нанософт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 70, упоминаний - 100
Нанософт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Миллер Алексей 13 3
|Мылицын Роман 79 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Воробьев Александр 18 1
|Зыков Олег 12 1
|Ожигин Денис 12 1
|Фень Александр 1 1
|Сила Сибири - Магистральный газопровод 11 1
|ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763842, в очереди разбора - 667529.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763842, в очереди разбора - 667529.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru