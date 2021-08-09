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Нанософт


09.08.2021 Названы российские и зарубежные лидеры поставок САПР в госсектор 1
26.06.2020 В России появилось 10 новых системообразующих компаний в ИТ и телекоме. Полный список 1
24.04.2020 Astra Linux и «Нанософт» подписали соглашение о технологическом партнерстве 2
06.01.2020 Замеченная за антиимпортозамещением «дочка» «Газпрома» серьезно потратилась на российское ПО 1
05.06.2018 «Нанософт» и C3D Labs выпустили новую версию nanoCAD Plus с российским ядром трехмерного моделирования 1
14.11.2016 Минстрой просят запретить для отчетности doc, jpeg и форматы Autodesk 1
26.09.2016 «1С» создала совместное предприятие с «Асконом» 1
02.09.2016 Autodesk резко снижает цены в России 1
21.04.2016 После публикации CNews «дочка» «Газпрома» отменила закупку зарубежного ПО на 200 млн 1
29.03.2016 «Дочка» «Газпрома» закупает зарубежное ПО безальтернативного разработчика 1
17.03.2016 «Нанософт» выпустила специализированный блок системы NormaCS: «ПромЭксперт» 1
10.09.2015 Информационно-поисковая система NormaCS интегрирована с облачной системой «СтройКонтроль» 1
06.08.2015 Altium перешла на новую модель продаж в России 1
26.05.2015 «Нанософт» и «Фидесис» объединили функционал твердотельного 3D-моделирования с прочностными расчетами 2
15.05.2015 «Нанософт» обновила свою САПР-платформу nanoCAD Plus 2
05.11.2014 Интегратор, громко порвавший с Autodesk, стал партнером «Аскона» 1
29.09.2014 «Нанософт» выпустила «nanoCAD СПДС» 5.4 на платформе nanoCAD Plus 6.0 1
17.09.2014 Без денег и без спешки: Правительство задумалось о поддержке новых технологий производства и инженерного ПО 1
17.09.2014 «Аскон» выпустил полнофункциональный бесплатный САПР для студентов 1
27.05.2014 «Нанософт» выпустила nanoCAD Plus 6.0 — новое поколение САПР 1
15.05.2014 Вышла новая версия программы «nanoCAD Электро» 2
28.02.2014 «Нанософт» обновила программы программ «nanoCAD Конструкции» и «nanoCAD Фундаменты» 1
05.02.2014 «Нанософт» обновила «nanoCAD СПДС Железобетон» до версии 2.0 1
27.01.2014 Treolan будет продвигать продукты nanoCAD в России 1
18.12.2013 Решение «nanoCAD Электро» интегрируют с сервисом интернет-поддержки клиентов ЭТМ iPRO 2
17.12.2013 «Нанософт» обновила решение для специалистов отделов изысканий и генплана «nanoCAD Геоника» 1
05.12.2013 Вышла новая версия САПР nanoCAD free с поддержкой DirectX 1
25.12.2012 «Нанософт» выпустила «nanoCAD СПДС Железобетон 1.0» 1
13.12.2012 «Нанософт» обновила САПР-платформу nanoCAD до версии 4.5 2
24.09.2012 Вышла новая версия «nanoCAD Электро» 1
31.08.2012 «Нанософт» привез в Россию пакет приложений для архитекторов ArchiSuite 1
10.08.2012 «Нанософт» обновила бесплатную версию САПР-платформы nanoCAD 1
03.07.2012 «Нанософт» обновила nanoCAD до версии 4.0 2
04.04.2012 «Нанософт» выпустила NormaCS на новой платформе 3.0 3
07.12.2011 «Нанософт» обновила nanoCAD до версии 3.5 и открыла API своей САПР-платформы 3
23.11.2011 «Нанософт» обновил «nanoCAD СПДС» и «nanoCAD Механика» 1
03.11.2011 «Нанософт» обновила платформу для разработчиков САПР-приложений nanoCAD 1
01.11.2011 «Нанософт» предлагает новый продукт для проектировщиков строительных специальностей: «nanoCAD Фундаменты» 1
05.10.2011 Система nanoCAD осваивает ИТ-рынок Казахстана 1
29.09.2011 Вышла новая версия «nanoCAD Электро» 2

Публикаций - 70, упоминаний - 100

Нанософт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 5
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК 1 1
Юнис-Юг 1 1
Microsoft Corporation 11110 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
Аскон - Ascon 174 1
Тензор 44 1
C3D Labs 21 1
РТСофт - RTSoft 42 1
Altium 34 1
Неолант - Neolant 36 1
Газпром ПАО 523 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Газпром проектирование 5 1
Газпром промгаз 8 1
Подземгидроминерал НПЦ 4 1
ЦКБН - Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры 4 1
Газпром ТюменНИИгипрогаз 4 1
ВНИПИгаздобыча 9 1
Гипрогазцентр 12 1
Гипроспецгаз 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
Правительство РФ 2206 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 384 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
DWG - Формат чертежей САПР AutoCAD 39 1
Нанософт nanoCAD 35 32
Microsoft Excel 436 3
Microsoft Windows 853 2
Autodesk AutoCAD 177 2
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 2 1
Model Studio CS CADLib 1 1
Model Studio CS 6 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Apple iOS 5742 1
Autodesk Revit 68 1
C3D Toolkit 10 1
C3D Modeler 7 1
Microsoft DirectX 327 1
C3D Converter 4 1
Dassault Systemes - 3D ACIS Modeler - ядро геометрического моделирования 5 1
Миллер Алексей 13 3
Мылицын Роман 79 1
Нестеров Алексей 79 1
Воробьев Александр 18 1
Зыков Олег 12 1
Ожигин Денис 12 1
Фень Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Россия - Приморский край - Приморье 605 3
Украина 3374 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Казахстан - Республика 2637 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Япония 2792 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 1
Сила Сибири - Магистральный газопровод 11 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
СевКавНИПИгаз - Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов 4 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763842, в очереди разбора - 667529.
Создано именных указателей - 46354.
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