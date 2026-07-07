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Егорычев Олег

СОБЫТИЯ


07.07.2026 В СПбГМТУ открылась базовая кафедра «СиСофт» 1
19.12.2025 Инженерная графика выходит за рамки аудитории: nanoCAD и НИУ «МЭИ» запускают проект интерактивных образовательных плакатов 1
27.08.2008 МГСУ присоединился к проекту nanoCAD 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Егорычев Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Нанософт 143 2
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 612 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4355 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25288 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2210 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35835 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64353 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4991 1
Нанософт - nanoCAD 142 2
Егоров Максим 35 1
Плешанов Константин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164859 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47340 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57237 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33444 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6602 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 179 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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