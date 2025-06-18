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Индексная книга (каталог) CNews*
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Егоров Максим


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Summit Group усиливает направление развития информационных технологий новым топ-менеджером 1
30.10.2024 На форуме «Сила платформы» разработчики представили новые решения в области инженерного ПО 1
23.05.2024 ДОМ.РФ и Нанософт вместе будут масштабировать ТИМ в стройотрасли 1
29.01.2024 ГК Softline помогла сети магазинов «Детский мир» автоматизировать процессы оказания ИТ-услуг 1
26.01.2024 ГК Softline помогла сети магазинов «Детский мир» автоматизировать процессы оказания ИТ-услуг 1
15.06.2023 «Сбер» и правительство Тамбовской области будут вместе проводить цифровую и ESG-трансформацию региона 1
13.12.2022 «Росатом» и Тамбовская область развернули платформу «Умный город» в Мичуринске 1
20.11.2020 «Детский мир» и «Инфосистемы джет» продлили контракт по ИТ-аутсорсингу 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
18.11.2019 Вертикальный SaaS стал перспективной нишей 1
15.05.2015 «Нанософт» обновила свою САПР-платформу nanoCAD Plus 1
27.05.2014 «Нанософт» выпустила nanoCAD Plus 6.0 — новое поколение САПР 1
18.12.2013 Затраты на содержание дорог в Самарской области планируется снизить благодаря внедрению системы «Скаут» 1
05.12.2013 Вышла новая версия САПР nanoCAD free с поддержкой DirectX 1
03.11.2011 «Нанософт» обновила платформу для разработчиков САПР-приложений nanoCAD 1
16.06.2011 Вышел первый релиз САПР-платформы nanoCAD 1
28.09.2010 «Нанософт» выпустила «nanoCAD СПДС 2.5» и «nanoCAD Механика 2.5» 1
07.09.2010 «Нанософт» выпустил новую версию свободно распространяемой САПР-платформы nanoCAD 1
19.05.2010 «Нанософт» будет продвигать в России продукты CSoft Development 1
27.08.2008 МГСУ присоединился к проекту nanoCAD 1
30.07.2008 «Нанософт» займется продвижением системы NormaCS 1
27.10.2006 Вручены научные премии губернатора Ленобласти 1
27.10.2006 Вручены научные премии губернатора Ленобласти 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

Егоров Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Нанософт 103 12
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 11
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 8
Directum - Директум 1129 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8923 4
ОТР ГК - ОТР 2000 217 4
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 69 3
SAP SE 5340 2
Программный продукт ГК 63 2
Autodesk 618 2
VK - Mail.ru Group 3487 2
Softline - Софтлайн 3012 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 151 2
Детский мир - ДМ-Тех - Детмир Тех 10 2
Microsoft Corporation 24884 1
Veeam Software 322 1
IBM - International Business Machines Corp 9478 1
Oracle Corporation 6763 1
Крок - Croc 1786 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 1
Salesforce 435 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 242 1
Verizon Fleetmatics 3 1
Improvado 2 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
МойСклад - Логнекс 110 1
Leica Camera 264 1
СКАУТ 77 1
Fidesys - Фидесис 22 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
Guidewire Software 4 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 109 1
ESG - Enterprise Strategy Group 245 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 100 1
ЦВТ 71 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 348 1
Softline - Develonica - Девелоника 138 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 270 1
Softline - Polymatica - Полиматика 179 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 259 3
Детский мир - Зоозавр - Zoozavr 14 2
Bowery Capital 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7648 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 522 1
РЖД - Российские железные дороги 1944 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 221 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2985 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 11
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1669 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 868 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 11
Федеральное казначейство России 1821 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 11
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 11
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 158 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 11
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 72 11
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 245 11
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 28 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6099 11
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 324 8
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3124 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1242 6
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 3
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций - Департамент государственного управления 8 3
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 57 2
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 94 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2011 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 330 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20975 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68598 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53308 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15199 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14122 13
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2241 12
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1361 11
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 286 11
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2267 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12898 11
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 536 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26114 11
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13877 8
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CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 428 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10734 3
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BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 393 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1797 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10945 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2639 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29262 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12439 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3219 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1348 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 780 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24781 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2508 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4531 2
Нанософт - nanoCAD 98 11
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 83 6
Autodesk AutoCAD 348 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 160 2
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 47 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 46 2
Нанософт - nanoTDMS 4 2
Red Hat Ansible 113 1
Microsoft Office 3831 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 481 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 62 1
Microsoft Visio - MS Visio 154 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
SAP Basis 15 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 37 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
Microsoft DirectX 708 1
Microsoft Windows 15943 1
CSoft Model Studio CS 15 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
Обращения граждан 232 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 105 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 105 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury - АКБ Барьер 298 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 23 1
Ansible 111 1
Лысенко Эдуард 310 11
Кирюшин Сергей 89 11
Терещенко Денис 88 11
Паршин Максим 320 11
Хайруллин Айрат 107 11
Ципорин Павел 102 11
Кудрин Алексей 124 11
Семенов Алексей 83 11
Албычев Александр 166 11
Симаков Олег 113 11
Малков Павел 51 11
Песчанских Георгий 38 11
Катамадзе Анна 101 11
Власов Сергей 98 11
Петрушин Андрей 110 11
Меджитов Тимур 85 11
Малахов Александр 20 11
Осипов Владимир 21 11
Швиндт Антоний 13 11
Казарин Станислав 175 11
Геллер Анатолий 12 11
Копырин Федор 11 11
Кулешов Василий 11 11
Наволоцкий Евгений 11 11
Панов Евгений 16 11
Рудзевич Мария 36 11
Карапузов Алексей 20 10
Скрыпник Назарий 14 10
Кузнецов Дмитрий 67 9
Рымар Максим 50 8
Разумовский Дмитрий 123 8
Христенко Павел 15 8
Соломин Никита 8 8
Якубовский Михаил 8 8
Бочков Евгений 8 8
Гоцуцов Сергей 17 8
Мартынова Елена 87 6
Злобин Виталий 12 6
Дюбанов Анатолий 95 5
Сорокин Даниил 33 5
Россия - РФ - Российская федерация 149779 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44345 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17910 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3227 11
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 847 11
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1252 11
Россия - УФО - Тюменская область 1203 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7765 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3034 11
Россия - ЦФО - Калужская область 1004 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1746 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2532 2
Земля - планета Солнечной системы 10479 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 597 2
Беларусь - Белоруссия 5854 2
Казахстан - Республика 5662 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14271 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3108 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2830 1
Россия - ПФО - Самарская область 1385 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5260 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52652 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 922 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 702 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Мичуринск 36 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52836 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19329 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3020 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14206 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49401 12
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6186 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10210 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4070 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1276 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30345 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24883 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5743 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9220 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6029 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5968 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9123 2
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 308 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5612 2
Зоология - наука о животных 2709 2
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 56 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2216 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6128 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5265 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5043 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6010 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10224 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11160 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5192 1
Энергетика - Energy - Energetically 5261 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 92 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7059 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 621 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7423 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1155 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3640 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3101 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16765 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4148 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6092 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3568 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 11
Forbes Cloud 100 6 1
РАН - Российская академия наук 1936 2
РАН СПбНЦ - Санкт-Петербургский научный центр РАН 6 2
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 19 2
РАН - Институт физиологии имени И. П. Павлова 2 2
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 44 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 441 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 178 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2072 11
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 598 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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