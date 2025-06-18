Summit Group усиливает направление развития информационных технологий новым топ-менеджером

Summit Group, в которую входит МФК «Саммит», продолжает усиливать технологическую составляющую своего ключевого направления деятельности – альтернативное небанковское кредитование. Новым ИT-директором Summit Group назначен Максим Егоров, возглавляющий одну из ИT-компаний группы. Об этом CNews сообщили представители Summit Group.

Перед ним стоят амбициозные задачи по усилению информационно-технологической среды Summit Group, и в первую очередь, — ее опорной компании — МФК «Саммит», а также запуску целого ряда проектов, затрагивающих все ключевые бизнес-процессы: от улучшения клиентского опыта, до внедрения искусственного интеллекта. Отдельное внимание в работе Максим Егоров будет уделять такому важному в настоящее время направлению как кибербезопасность.

Максим Егоров, ИT-директор Summit Group: «Моя задача — выстроить масштабируемую, безопасную и технологически зрелую ИТ-среду, способную не просто поддерживать, а усиливать бизнес. Если говорить о планах на ближайшую перспективу, мы будем активно усиливать направление информационной безопасности. В частности, продолжим работу по внедрению современных средств защиты информации, обеспечению соответствия регуляторным требованиям и развитию внутренней культуры информационной безопасности. Кроме того, мы над внедрением Domain-Driven Design (DDD) как фундамента для гибкой и масштабируемой архитектуры, что позволит ускорить разработку и повысить качество решений. Особое внимание будет уделено автоматизации внутренних и клиентских процессов, а также применению технологий искусственного интеллекта — для повышения операционной эффективности и создания новых цифровых продуктов».

Максим Егоров пришел в Summit Group в 2017 г. За годы работы успел зарекомендовать себя не только как грамотный руководитель, способный управлять большими командами, но и технологический инноватор.