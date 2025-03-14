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Summit Group – Саммит МФК ДоброЗайм
Summit Group – группа компаний, специализирующаяся на небанковском кредитовании и сопутствующих ИТ-сервисах. МФК «Саммит» (работает под брендом «ДоброЗайм») является опорной компанией в бизнесе группы.
Summit Group – Саммит МФК и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Sl Soft - Сл Софт 249 1
|Softline - Sl Soft - Robin - Робин 191 1
|Softline - Софтлайн 2876 1
|Судебная власть - Judicial power 2322 1
|Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
|Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
|Борченко Павел 40 1
|Бурова Вероника 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146164 1
|Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 645 1
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