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Summit Group – Саммит МФК ДоброЗайм

Summit Group – группа компаний, специализирующаяся на небанковском кредитовании и сопутствующих ИТ-сервисах. МФК «Саммит» (работает под брендом «ДоброЗайм») является опорной компанией в бизнесе группы.


14.03.2025 Доля малых предприятий, использующих «простой ИИ», выросла за год более чем на 10 п.п. 1
11.07.2024 SL Soft внедрила программных роботов Robin в «ДоброЗайме» 3
19.06.2024 Более 70% студентов ИT-специальностей Белгородской области планируют остаться и развивать информационные технологии в родном регионе 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Summit Group – Саммит МФК и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Сл Софт 249 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 191 1
Softline - Софтлайн 2876 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4319 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 13990 1
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 91 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1629 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 981 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5347 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19850 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67229 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5469 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5370 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8654 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7689 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48508 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6773 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2365 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1187 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8838 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 170872.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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