Более 70% студентов ИT-специальностей Белгородской области планируют остаться и развивать информационные технологии в родном регионе

Значимость технологического суверенитета и развития ИT-инфраструктуры по всей стране становится все очевиднее. При этом в Белгородской области исторически сложилась сильная технологическая научная и образовательная школа. Summit Group опросила студентов, обучающихся информационным технологиям в высших и средне специальных учебных заведениях Белгородской области, каким они видят развитие этой сферы в регионе и свои перспективы в ней. Об этом CNews сообщили представители Summit Group.

Подавляющее большинство (89%) молодых специалистов считают важным развивать ИT-инфраструктуру в Белгородской области. При этом каждый четвертый опрошенный считает, что может повлиять на это, оставшись в регионе после окончания обучения.

Основная часть (72%) молодых специалистов планирует остаться в родном регионе после окончания обучения. Из них: 59% намерены остаться в крупнейших городах области, где живут и/или сейчас проходят обучение, 13% хотят вернуться в другие, родные населенные пункты и реализовываться там. Лишь 7% респондентов планируют уехать в другой регион. Еще 21% опрошенных студентов пока затрудняются с выбором.

В любом случае, 98% учащихся намерены работать в сфере ИT после окончания учебы. В числе наиболее востребованных среди молодежи региона сфер были названы: телекоммуникации, связь – выделили, как область, в которой хотели бы работать после окончания обучения, 35% респондентов; финансы (финтех) – 33% респондентов; развлечения (кино, музыка, игровые сервисы) – 32% респондентов; здравоохранение – 26% респондентов; образование – 22% респондентов; инфраструктурные сервисы (доставка еды, товаров) – 19% респондентов; промышленное производство – 18%.

Вместе с тем, более половины опрошенных будущих ИT-специалистов (53%) отметили, что им не важна конкретная сфера, они хотят создавать важные и полезные сервисы, не важно в какой области применения.

На вопрос, чувствуют ли они позитивные изменения на рынке труда в родном регионе положительно ответили 80% учащихся. Из них 57% респондентов отмечают, что изменения, в первую очередь, продиктованы самим развитием технологий: удаленные форматы работы сейчас позволяют работать на крупнейших и/или перспективных работодателей – не важно, где находиться территориально сам специалист. Еще 23% отмечают, что в регионе стало больше достойных работодателей.

Среди критериев, которые будущие ИT-специалисты выделяют как приоритетные при выборе будущих работодателей: конкурентный уровень заработных плат (73% опрошенных); возможность самостоятельного выбора удобного графика, формата работы (67%); интересные задачи (60%); отзывы знакомых, которые уже работают в компании / организации (53%); гибкость (47%); бренд и репутация работодателя (40%).

Исследование проводилось Summit Group в июне 2024 г. В опросе приняли участие молодые люди и девушки, обучающиеся в шести высших и средне-специальных учебных заведениях Белгородской области по специальностям, относящимся к ИT.