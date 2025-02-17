HoReCa FoodTech Фудтех Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений
- FoodTech – это объединение цифровых и биотехнологий во всей цепочке производства и доставки продуктов питания
HoReCa и организации, системы, технологии, персоны:
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 2
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 127 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
|Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 19 12
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 9
|Волож Аркадий 251 6
|Добродеев Борис 95 5
|Хасис Лев 105 3
|Масюк Дмитрий 16 3
|Худавердян Тигран 91 3
|Солонин Сергей 104 2
|Evans Michael - Эванс Майкл 3 2
|Оганесян Левон 5 2
|Шулейко Даниил 16 2
|Jansen Florian - Янсен Флориан 26 2
|Родин Кирилл 8 2
|Шадаев Максут 1015 2
|Путин Владимир 3187 2
|Беров Иван 44 1
|Усманов Алишер 301 1
|Дмитриев Кирилл 108 1
|Гильфанов Рустам 1 1
|Солдатенков Сергей 161 1
|Бикмаев Эльдар 9 1
|Митрошенков Александр 3 1
|Жулин Дмитрий 1 1
|Федченков Петр 2 1
|Якубсон Илья 6 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Тропин Валентин 1 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 336 1
|Сковородников Олег 3 1
|Шингарев Павел 16 1
|Лосев Дмитрий 4 1
|Фролов Борис 30 1
|Гришин Дмитрий 209 1
|Ведяхин Александр 131 1
|Кириенко Владимир 139 1
|Козаренко Юрий 9 1
|Александров Виталий 10 1
|Воронова Наталия 3 1
|Заянц Илья 46 1
|Нуралиев Борис 290 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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