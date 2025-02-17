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Индексная книга (каталог) CNews*
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HoReCa FoodTech Фудтех Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений

HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений


17.02.2025 SuperJob запустил компенсационные пакеты для работодателей 1
19.11.2024 Максим Степченков -

Максим Степченков, RuSIEM: Бытует ошибочное мнение, что SIEM нужно внедрять последним, когда все остальное уже есть 

 1
14.11.2024 «Медоблако», российский разработчик решений для кросс-продаж, сменил название и вышел на рынок Казахстана 1
13.11.2024 «Магнит» объявляет о назначении директора бизнес-формата «Фудтех» 1
18.09.2024 «Яндекс» создает единую рекламную платформу e-com- и ridetech- сервисов 1
19.06.2024 Более 70% студентов ИT-специальностей Белгородской области планируют остаться и развивать информационные технологии в родном регионе 1
17.04.2024 Взаимный спрос: как рост медтеха в России формирует приток ИТ-специалистов в отрасль 1
05.04.2024 «ВкусВилл» купил сервис «Обед.ру» 1
02.04.2024 «Яндекс» подготовит на треть больше специалистов по ИИ 1
04.03.2024 «Билайн» объявляет о завершении антикризисной программы и представляет результаты 2023 года 1
17.01.2024 Катерина Грог назначена руководителем направления e-commerce в QSOFT 1
14.12.2023 ИТ-шникам перестают платить. Доходы сокращаются, работать из дома не дают, нарастает негатив 1
04.12.2023 Магия ИТ закончилась. Программистам в России стали платить меньше, чем курьерам 1
30.11.2023 «Яндекс» вдвое увеличит флот роботов-доставщиков и начнет сдавать их в аренду бизнесу 1
11.09.2023 Россияне готовы вложить деньги во франшизы и стартапы, если можно начать с небольшой суммы 2
11.09.2023 Разработчик «Авроры» планирует сделать RuStore основным публичным магазином приложений ОС 1
21.08.2023 «Яндекс» переносит свою инфраструктуру в Казахстан под угрозой блокировки 1
09.08.2023 «Вкусно – и точка» будет развивать Foodtech-сервисы с помощью продуктов Yandex Cloud 1
03.08.2023 Продуктовая аналитика на данных соцмедиа от Brand Analytics – новейший инструмент для управления бизнесом в стиле Agile 1
16.05.2023 «Яндекс» меняет название убыточного Delivery Club 1
21.04.2023 «Яндекс» полностью выкупил долю Uber в совместном бизнесе 1
19.04.2023 Сергей Москвин: Просто занимаясь тем, что мне интересно, я могу делать проще и комфортнее жизни миллионов людей 1
07.02.2023 Бизнес-группу поиска и рекламных технологий «Яндекса» возглавит Дмитрий Масюк 1
07.02.2023 Oppo представила стильный смартфон Reno8 T с 100 МП камерой 1
10.01.2023 Гюванч Донмез возглавит электронную коммерцию «Магнита» 1
09.01.2023 «1С» и BSL запускают новый сервис автоматизации курьерской доставки 1
05.12.2022 В RuStore появились рекомендации и тематические подборки 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
23.08.2022 «Яндекс» меняет «Дзен» и «Новости» на Delivery Club. Страница yandex.ru уходит под управление VK 1
23.08.2022 «Яндекс» купит у VK Delivery Club 1
16.08.2022 Global Partners Program поддержит выход Linkage Navigator на международный рынок 1
01.07.2022 «Яндекс еда» удвоила награду для охотников за ошибками 1
22.06.2022 «Яндекс» выпустил «убийцу» суперпопулярного сервиса Google. Новый вариант умнее и удобнее 1
08.06.2022 Не только Google: 9 альтернатив популярному поисковику 1
02.06.2022 МТС запускает продажи приложений в розничной сети на платформе Appsell 1
13.04.2022 Как цифровизация помогает адаптироваться к новой реальности 3
11.04.2022 «ЭФКО» представила летный прототип грузового дрона Hi-Fly Cargo 1
30.12.2021 Трансформация виртуальности: метавселенные как новый тренд в жизни, бизнесе и инвестировании 1
28.12.2021 Тамара Морозова -

В ближайшие два года в России ожидается бум биометрии

 1
13.12.2021 Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK (Россия) 1

Публикаций - 88, упоминаний - 91

HoReCa и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7410 37
VK - Mail.ru Group 3458 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3946 12
8259 5
Ростелеком 9739 4
МегаФон 8925 4
Alibaba Group 424 4
Meta Platforms - Facebook 4444 4
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 3
Apple Inc 12137 3
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 175 3
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 3
Xerox 1139 2
inDriver 17 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1265 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 292 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12731 2
Google LLC 11821 2
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 2
Технологии Будущего 149 2
Microsoft Corporation 24662 2
Intel Corporation 12216 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 1
S8 Capital - С8 Капитал 23 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 676 1
Huawei 3946 1
Telegram Group 2015 1
Amazon Inc - Amazon.com 3011 1
Merlion - Мерлион 809 1
Cloudflare 109 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 605 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 28 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
МФ технологии - МФТ 34 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
Samsung Electronics 10282 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1800 1
Huawei Mobile Services 72 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 25
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 23
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 16
Uber 331 15
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 14
О2О Холдинг 56 12
Ситимобил - Служба такси 159 11
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 240 7
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 149 7
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 5
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 80 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 849 4
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 162 4
McDonald’s - Макдоналдс 198 3
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 38 3
Pandao 24 3
X5 Group - Перекрёсток 550 3
Яндекс.Доставка 70 3
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 26 3
ВкусВилл - Избёнка 159 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2381 3
Сбер - СберЛогистика 63 3
РЖД - Российские железные дороги 1910 3
NanduQ - Qiwi 996 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 466 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1354 2
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 2
Магнит Косметик 34 2
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 6 2
Лента - Сеть розничной торговли 2090 2
MLU B.V. 14 2
Superjob - Суперджоб 527 2
Почта России ПАО 2119 2
IKEA - ИКЕА 155 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 159 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
Лента - Утконос 177 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4778 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 245 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 835 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4150 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2518 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 272 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 241 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 35 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 208 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 310 1
Федеральное казначейство России 1783 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 18 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2868 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 919 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 30 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5471 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана 12 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 127 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12082 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 24
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11190 17
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Яндекс.Маркет 948 19
VK - Яндекс.Дзен 188 15
Яндекс.Лавка 232 13
Google Android 14051 12
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 474 10
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 8
Яндекс.Радар 29 7
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 60 7
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 259 6
Apple iOS 7837 5
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 632 4
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 102 4
Яндекс.Плюс 194 4
Google Play - Google Store - Android Market 3302 4
Apple - App Store 2898 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 833 4
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 4
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 4
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 77 3
Uber Eats - UberEATs 36 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 49 3
Google YouTube - Видеохостинг 2760 3
UCS R-Keeper 67 3
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 106 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Телепрограмма 13 3
Яндекс.Здоровье 22 3
Яндекс.Студия 6 3
Сбер - СберФуд - SberFood 18 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 239 2
Яндекс.Шеф 11 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 765 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1796 2
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 70 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1110 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4495 2
Яндекс.Едадил 20 2
Яндекс.Услуги 17 2
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 2
Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 19 12
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 9
Волож Аркадий 251 6
Добродеев Борис 95 5
Хасис Лев 105 3
Масюк Дмитрий 16 3
Худавердян Тигран 91 3
Солонин Сергей 104 2
Evans Michael - Эванс Майкл 3 2
Оганесян Левон 5 2
Шулейко Даниил 16 2
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 2
Родин Кирилл 8 2
Шадаев Максут 1015 2
Путин Владимир 3187 2
Беров Иван 44 1
Усманов Алишер 301 1
Дмитриев Кирилл 108 1
Гильфанов Рустам 1 1
Солдатенков Сергей 161 1
Бикмаев Эльдар 9 1
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Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 336 1
Сковородников Олег 3 1
Шингарев Павел 16 1
Лосев Дмитрий 4 1
Фролов Борис 30 1
Гришин Дмитрий 209 1
Ведяхин Александр 131 1
Кириенко Владимир 139 1
Козаренко Юрий 9 1
Александров Виталий 10 1
Воронова Наталия 3 1
Заянц Илья 46 1
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Бразилия - Федеративная Республика 2370 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1485 2
Нидерланды 3527 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 36
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7018 28
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 861 24
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5038 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24218 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16370 21
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7530 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 14
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 290 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18632 13
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1196 13
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3670 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 12
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 661 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4903 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5100 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 11
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1549 11
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1592 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9997 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9870 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2330 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10988 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5855 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5159 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8519 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6725 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1952 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10983 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2491 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6980 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6280 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2267 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2603 4
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 418 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8739 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3966 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1887 3
Forbes - Форбс 827 2
Ведомости 1018 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 972 2
FT - Financial Times 1226 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 81 1
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 224 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 322 1
Mindsmith - Маиндсмит 2 1
INFOLine-Аналитика 56 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 1
Gartner - Гартнер 3560 1
РАЭК Экономика Рунета 18 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 82 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1059 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 532 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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