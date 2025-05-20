Опытнейшего программиста заменили нейросетью и больше не берут на работу: «Это только начало волны социальных и экономических катастроф»

Разработчик ПО с 20-летним стажем лишился работы из-за искусственного интеллекта и больше не смог устроиться по профессии. Он получил 800 отказов, работает курьером и вынужден жить в трейлере и продавать свои вещи, чтобы не умереть с голоду.

Не очень выгодная смена профессии

Инженер-программист Шон К (Sean K), проработавший по профессии 20 лет, внезапно лишился работы. Как пишет Fortune, его заменили на нейросети, которые теперь пишут программы вместо него. Также издание отмечает, что его полная официальная фамилия состоит всего из одной буквы.

До увольнения 42-летний Шон получал $150 тыс. в год (12 млн руб. по курсу ЦБ на 20 мая 2025 г.) или по 1 млн руб. в месяц. Теперь же ему приходится ютиться в трейлере, который заменил ему полноценный дом, и работать курьером в доставке еды DoorDash, поскольку на работу разработчиком ПО его больше не берут.

Шон получил 800 отказов, пытаясь устроиться именно программистом. Если бы он жил в России, то такая смена профессии, вероятно, была бы вполне выгодной – CNews писал, что за навыки ходьбы и ориентирования на местности российские курьеры зачастую получают больше ИТ-специалистов. Но Шон живет в США.

Расхламиться, чтобы выжить

Переезд в трейлер и доставка еды вместо написания программ – не единственное, с чем пришлось столкнуться Шону после увольнения. Он потерял работу в 2024 г. и теперь вынужден продавать свои домашние вещи на eBay, чтобы сводить концы с концами.

Сам факт того, что Шон лишился работы по профессии, не был для него чем-то новым – он переживал это как минимум дважды. Первый раз его уволили в 2008 г., когда разгорелся мировой финансовый кризис, а во второй раз в 2020 г., в пандемию коронавируса COVID-19. Однако тогда Шон встал на ног и нашел новое место работы всего через несколько месяцев, хотя сейчас не может устроиться разработчиком ПО больше года.

Нейросеть «Кандинский» Вероятно, совсем скоро подобных историй станет в разы больше

Несмотря на двадцатилетний опыт в программировании, дополненный диплом по информатике, за год поисков Шон получил менее 10 предложений пройти собеседование, хотя за это время он отправил более 800 откликов на вакансии.

Роботы не терпят конкуренции

Но даже на части тех собеседованиях, на которые его пригласили, рекрутеры отсутствовали – вместо них с Шоном общался искусственный интеллект.

Он полагает, что информация о его присутствии на этих собеседованиях даже не дошла до сотрудников компании. «Я чувствую себя невидимой. Я чувствую, что меня отфильтровывают еще до того, как в цепочке появляется человек», – заявил Шон изданию Fortune.

И хотя опасения по поводу того, что ИИ заменит рабочие места, существуют уже много лет, 42-летний мужчина считает, что его опыт, скорее всего, является лишь началом «волны социальных и экономических катастроф» (social and economic disaster tidal wave).

От метавселенных к доставке еды

Последним местом работы Шона была компания, занимающаяся метавселенной – областью, которая, как предсказывали многие аналитики, должна была стать великим достижением человечества. Однако в итоге про метавселенные сейчас мало кто вспоминает, тогда как искусственный интеллект и нейросети упоминают на каждом углу.

Сейчас в перерывах между постоянным поиском новой работы, проверкой пустого почтового ящика и изучением последних новостей об ИИ Шон доставляет еду, заказанную в сервисе DoorDash. В числе прочего, что он продал на eBay, был его старый ноутбук.

Шон также подумывал получить новое образование, например, выучиться на техника. Также у него была идея получить водительские права CDL (Commercial Driver’s License), необходимые для управления крупным, тяжелым или специализированным транспортом, применяемым в коммерческих целях. Однако ему пришлось отмести оба варианта из-за высоких затрат на их реализацию, которые он не может себе позволить.

Государство ничего не видит

История Шона идет вразрез с тем, какую информацию регулярно публикует Бюро статистики труда США. Ведомство неизменно называет разработку программного обеспечения одной из самых быстрорастущих областей в стране, но эксперты Fortune не сомневаются, что истории, подобные случаю Шона К, вскоре могут стать все более распространенными.

Ранее в 2025 г. генеральный директор американской ИИ-компании Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) озвучил прогноз, согласно которому к сентябрю 2025 г. нейросети будут писать 90% нового кода. «Через 12 месяцев мы можем оказаться в мире, где ИИ будет писать практически весь код», – добавил Амодеи.

По данным портала Layoffs.fyi, отслеживающего увольнения в различных отраслях, в 2024 г. в США работу потеряли более 150 тыс. работников сферы технологий, за первые месяцы 2025 г. это число превысило 50 тыс. человек.

Надежда умирает последней

Несмотря на то, что Шон уже больше года не работает, он все еще не теряет надежды и не злится на ИИ за то, что тот его заменил. «Если ИИ действительно может работать лучше меня, я не собираюсь сидеть здесь и чувствовать себя виноватым из-за того, что он заменил меня, и что в нем нет ничего человеческого», – сказал он.

Шон подчеркнул, что его расстраивает то, что компании используют нейросети в первую очередь с целью сэкономить деньги на персонале и в результате увольняют талантливых сотрудников.

«Я думаю, проблема в том, что люди застряли в старом деловом мышлении: мол, если я могу выполнить ту же работу, которую выполняли 10 разработчиков, с одним разработчиком, давайте просто сократим команду разработчиков, вместо того чтобы сказать: «О, ну что ж, у нас есть команда из 10 разработчиков, давайте сделаем в 1000 раз больше работы, чем раньше», – подытожил Шон.