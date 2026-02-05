Разделы

U.S. Department of Labor Министерство труда США

U.S. Department of Labor - Министерство труда США

СОБЫТИЯ


05.02.2026 В мире острый дефицит сантехников и электриков. Виноваты нейросети – все ушли строить дата-центры 1
05.11.2025 Американский ИТ-гигант потребовал от тысяч сотрудников за месяц найти себе новое место в компании. Кто не найдет, будет уволен 1
24.06.2025 Работникам Конгресса США запретили использовать WhatsApp из-за высокого риска утечки данных 1
20.05.2025 Опытнейшего программиста заменили нейросетью и больше не берут на работу: «Это только начало волны социальных и экономических катастроф» 1
28.02.2025 Трамп поручил создать ИТ-системы для регистрации госрасходов министерств США 1
03.05.2024 В США заканчиваются программисты. Google призывает власти смягчить иммиграционные правила 1
09.01.2024 В американских ИТ кадровая катастрофа: на все США за год открыто лишь 700 рабочих мест. Число предложений сократилось в сотни раз. Опрос 1
21.02.2023 На фоне массовых увольнений программистов возник колоссальный дефицит официантов, горничных и авиаконструкторов 1
22.10.2020 10 главных причин выбрать рабочую станцию 1
29.07.2020 Резко выросли зарплаты приезжих программистов в США 1
08.06.2020 В США массово увольняют ИТ-специалистов 1
06.12.2019 Экс-сотрудник Oracle подал в суд: Его уволили «за отказ обманывать клиентов» 1
05.03.2019 В борьбе за права женщин Google начал грабить мужчин 1
23.01.2019 Власти США: Oracle присвоила $400 млн из зарплат женщин и студентов 1
09.01.2018 Бывшие сотрудники обвинили Google в дискриминации белых мужчин 1
05.01.2017 Google может потерять госконтракты США из-за иска американского правительства 2
29.03.2016 «Билайн» проспорил «публичным истерикам» 1,6 млрд в год 1
31.10.2014 Что такое инновации и зачем они нужны государству 1
10.12.2013 Хакеры угнали данные с тысяч американских социальных карт 1
09.01.2013 CIO не рискуют нанимать новых сотрудников 1
06.11.2012 ИТ-индустрия США начала оправляться от кадрового голода 1
28.08.2012 Правительство США займется компьютерным образованием граждан 1
27.10.2008 Linux оценили в $10,8 млрд 1
18.08.2006 ИТ-профессии признаны лучшими в США 2
06.06.2005 «Слабые» доходы обвалили котировки МТС 1
27.05.2005 Gartner: ИТ-департаментам грозит "вымирание" 1
14.03.2005 В США программисты остаются без работы 1
20.08.2004 Занятость в ИТ: свет в конце туннеля? 1
22.09.2003 Онлайновое обучение вытесняет вузовские программы 1
24.06.2003 Рисковые инвестиции: привлечение и источники капитала 1
20.03.2003 Американский хай-тек лишился 560 тыс. служащих 1
08.04.2002 Техсектор пережил неделю потерь 1
05.04.2002 Dell и снижение цен на нефть вытянули рынок 1
15.03.2002 NASDAQ: инвесторы в ожидании новостей 1
11.03.2002 NASDAQ: на рынок пришла весна 1
15.02.2002 NASDAQ: упали Qwest, Brocade, Xerox и Juniper Networks, впереди падение nVidia 1

Публикаций - 69, упоминаний - 71

