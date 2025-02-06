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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 167920
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Contributor Covenant Кодекс Поведения участника



06.02.2025 Rust – это яд, а не лекарство. Разработчики Linux: отказ от С и переход на другой язык – путь в бездну 1
09.10.2024 В GNOME Foundation полетели головы. Создатели знаменитой графической оболочки для Linux живут не по средствам 1
22.07.2024 Директора GNOME Foundation вышвырнули вон тайным голосованием. Причины увольнения – строжайшая тайна, сообщество в бешенстве и требует подробностей 1
01.12.2021 Google уволил трех программистов за следование корпоративному принципу «не будь злом» 1
23.11.2021 Самый оплачиваемый язык программирования лишился важной части команды. Она ушла в знак протеста 1
09.11.2020 Apple поссорилась со вторым подряд сборщиком iPhone, iPad и Mac 1
05.12.2019 10 тенденций в области аналитики, которые важно заметить заранее 1
05.03.2019 В борьбе за права женщин Google начал грабить мужчин 1
10.12.2018 Бескультурные хакеры взломали Linux.org 2
23.10.2018 Линус Торвальдс вернулся из добровольного изгнания и ввел скандально мягкий кодекс поведения разработчиков Linux 2
23.04.2018 Apple открыла код «невероятной» СУБД 1
05.03.2018 Google распорядилась брать на работу только женщин и афроамериканцев 1
09.01.2018 Бывшие сотрудники обвинили Google в дискриминации белых мужчин 1
29.04.2016 Любовь к сотруднице обошлась главе Booking.com в $15 млн 1
17.11.2014 «ВымпелКом» объявил о назначении Петра Иванцова директором по правовой поддержке корпоративных сделок 1
18.05.2011 Власти США опубликовали стратегию мировой кибербезопасности 1
26.05.2010 Франция и Нидерланды разработают кодекс против интернет-цензуры 1
13.11.2001 Microsoft совершенствует систему борьбы с дырами в ПО 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

Contributor Covenant и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11805 4
Apple Inc 12118 3
Microsoft Corporation 24649 3
GitHub 825 2
GNOME Foundation 22 2
X Corp - Twitter 2847 1
Yahoo! 3697 1
Network Solutions - Web.com 104 1
Alphabet 130 1
Amazon Inc - Amazon.com 3006 1
Huawei 3943 1
Meta Platforms - Facebook 4442 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 405 1
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 61 1
Wistron 73 1
Прогноз 1652 1
Luxshare 1 1
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 151 1
МТС - Гольфстрим Инжиниринг 3 1
Agoda 7 1
@stake - ATstake 17 1
Kayak 29 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 2
Microsoft - LinkedIn 649 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 479 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 110 1
GF Securities 4 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 424 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 64 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2851 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1800 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 201 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 554 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1214 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 1
U.S. DHS - U.S. Customs and Border Protection - USCBP - Погранично-таможенная служба США 12 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 375 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 1
NLRB - National Labor Relations Board - Национальный совет по трудовым отношениям США 5 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7414 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29786 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66356 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11650 3
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1067 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13177 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11401 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27589 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6154 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9410 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3875 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12781 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1497 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21206 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10543 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2819 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1731 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 901 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4875 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2486 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12662 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25436 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6691 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1828 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7611 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6264 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 373 1
СУБД - ACID - atomicity, consistency, isolation, durability - атомарность, согласованность, изолированность и устойчивость 34 1
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 60 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13539 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 892 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1084 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5791 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24207 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9301 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50701 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3172 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16168 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 625 1
Linux OS 9986 3
Ruby - Язык программирования 141 3
Python - высокоуровневый язык программирования 940 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4480 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 143 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 2
Mozilla Firefox - браузер 1891 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 574 1
Oracle Java - язык программирования 3084 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 583 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 985 1
Node.js - программная платформа - Express.js 104 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 74 1
Perl - Язык программирования 139 1
C/C++ - Язык программирования 758 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7094 1
Google YouTube - Видеохостинг 2754 1
Google Dragonfly 30 1
Apple AirPods - Наушники 134 1
Booking.com 114 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 209 1
EPFL - Scala - Язык программирования 143 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 167 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 222 1
Linux - Debian GNU 473 1
Damore James - Дэймор Джеймс 6 3
Gudeman David - Гудеман Дэвид 3 2
Wilberg Arne - Вилберг Арне 2 2
Ada Ehmke Coraline - Ада Эмке Коралайн 2 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 190 1
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 24 1
Scherer Dave - Шерер Дейв 2 1
Sharp Sarah - Шарп Сара 5 1
Lavezzo Nick - Лавеззо Ник 2 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 65 1
Claire Stapleton - Клэр Степлтон 5 1
Meredith Whittaker - Мередит Уиттакер 12 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1010 1
Быков Антон 4 1
Dhillon Harmeet - Диллон Хармит 1 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 45 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 445 1
Thiel Peter - Тиль Питер 30 1
Pu Jeff - Пу Джефф 5 1
Holder Eric - Холдер Эрик 6 1
Ellis Kelly - Эллис Келли 1 1
Alogna Allison - Элонга Эллисон 1 1
Spiers Kathryn - Спирс Кэтрин 4 1
McGovern Neil - Макговерн Нил 7 1
Бородин Павел 14 1
Berland Laurence - Берланд Лоуренс 4 1
Rivers Rebecca - Риверс Ребекка 3 1
Duke Paul - Дюк Пол 2 1
Waldman Sophie - Уолдман Софи 2 1
Иванцов Петр 3 1
Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 1
Emerson Joelle - Эмерсон Джоэл 1 1
Buchheit Paul - Бухейт Пол 7 1
LaJeunesse Ross - ЛаЖенесс Росс 3 1
Garret Matthew - Гаррет Мэтью 15 1
Rosenthal David - Розенталь Дэвид 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144836 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17076 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52171 3
Африка - Африканский регион 3482 3
США - Калифорния 4631 3
США - Калифорния - Санта-Клара 180 3
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 127 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43304 1
Япония 13295 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2879 1
Ближний Восток 2948 1
Франция - Французская Республика 7856 1
Китай - Тайвань 3992 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14131 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 995 1
Нидерланды 3524 1
Китай - Шанхай 787 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 278 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 159 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 444 1
США - Техас - Хьюстон 248 1
Нидерланды - Роттердам 43 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7624 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2314 4
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1148 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6937 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4481 2
НКО - Некоммерческая организация 504 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13566 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48148 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29172 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5842 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6093 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 418 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3478 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1386 1
Цензура - Свобода слово 495 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5018 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 165 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 293 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6250 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2396 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 399 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6177 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2268 1
Профсоюз - Профессиональный союз 263 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 212 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3118 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6993 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 730 1
Bloomberg 1294 2
NYT - The New York Times 1055 2
The Register - The Register Hardware 1562 1
ZDnet 660 1
Crunchbase 74 1
Linux.org 4 1
Hacker News 36 1
Linux Kernel Mailing List - почтовая рассылка для разработчиков ядра 3 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1280 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1216 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 195 1
The Guardian - Британская газета 362 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 519 1
InformationWeek 241 1
Gartner - Гартнер 3559 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 64 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 322 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1521 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2432 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339119, в очереди разбора - 770393.
Создано именных указателей - 167920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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