Самый оплачиваемый язык программирования лишился важной части команды. Она ушла в знак протеста

Модераторы сообщества языка программирования Rust в полном составе оставили свои посты в знак протеста против действий основной команды разработчиков. Заявление об уходе они опубликовали на GitHub. Истинные причины такого решения неизвестны. Участники сообщества предполагают, что члены Core Team стали регулярно мешать им работать. Имена виновных в уходе модераторов не раскрываются. Пишущие на Rust программисты зарабатывают значительно больше своих коллег, использующих другие языки.

Кадровый переворот в сообществе Rust

Члены команды модераторов сообщества, посвященного языку программирования Rust, одновременно ушли из проекта. Об этом они заявили в посте на портале GitHub, уточнив, что сделали это в знак протеста против действий основной команды разработчиков (Core Team)

По данным портала YCombinator, команда модераторов покинула проект в полном составе. Заявление об уходе подписано Андре Богусом (Andre Bogus), Эндрю Галлантом (Andrew Gallant) и Мэтью М. (Matthieu M.). На GitHub и среди разработчиков они известны под псевдонимами llogiq, BurntSushi и matthieu-m соответственно.

Эндрю Галлант (слева) и Андре Богус. Мэтью М. свою личность не раскрывает

На сайте сообщества Rust тоже есть сообщение об уходе этого трио. В числе прочего об этом говорится на странице Moderation Team. Там же есть информация, что команда модераторов сообщества теперь состоит из Джошуа Гулда (Joshua Gould, на GitHub – technetos) и Хиону Сибьерн (Khionu Sybiern, на GitHub – khionu). Пока неизвестно, получили ли они новое назначение после ухода Богуса, М., и Галланта, или же на самом деле команда модераторов всегда была квинтетом.

Тайна, покрытая мраком

BurntSushi, llogiq и matthieu-m предпочли не раскрывать истинные причины своего ухода. В заявлении, опубликованном Галлантом говорится о чем угодно, но только не о том, что именно заставило их принять такое решение.

В публикации сказано, они ушли в знак протеста против того, что основная команда разработчиков Rust «считает себя неподотчетной никому, кроме самих себя».

Сообщение Галланта об уходе, опубликованное на GitHub

«В результате такой структурной безответственности мы не смогли обеспечить соблюдение “Кодекса поведения” Rust в соответствии со стандартами, которых ожидает от нас сообщество, и стандартами, которых мы сами придерживаемся. Уход при таких обстоятельствах причиняет нам глубокую боль, и мы приносим свои извинения всем, кого мы подвели», – говорится в публикации BurntSushi.

Имена тех, кто именно из основной команды разработчиков Rust не считает необходимым считаться с мнением модераторов сообщества, Галлант и его коллеги не раскрывают.

Предположения сообщества

На профильных ресурсах, в той или иной степени связанных с разработкой ПО, развернулось масштабное обсуждение произошедшего. К примеру, пользователь портала YCombinator под ником iamed2 пишет, что, возможно, уход трех модераторов напрямую связан с тем, что им не давали делать свою работу в полной мере.

Вероятно, трио модераторов уже нашли замену

«Не исключено, что имели место быть нарушения “Кодекса поведения” (со стороны основной команды разработчиков Rust – прим. CNews), которые они не смогли модерировать. Возможно, они были ограничены в своих действиях (например, они инициировали бан, но не смогли заблокировать основного члена команды). Или же, вероятно, члены основной команды разработчиков стали вмешиваться в их работу и мешать выполнять свои обязанности», – предположил iamed2, высказав мнение, что Core Team, вероятно, также не позволила команде модераторов сообщества получить доступ к их официальным каналам для проведения модерации.

Также пользователь прокомментировал нежелание модераторов деанонимизировать тех, кто прямо или косвенно повлиял на их уход. «Я считаю правильным, что команда модераторов не раскрывает подробности. Это может спровоцировать целенаправленное преследование и значительно усугубить ситуацию», – написал iamed2.

Уйти, чтобы вернуться

В своем сообщении Эндрю Галлант не поставил финальную точку в этой истории. Последнее предложение в нем можно расценить как намек на желание всей троицы вернуться в команду. «Мы не возражаем, чтобы члены команды Rust связались с нами за советом или разъяснением ситуации», – говорится в нем.

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Также трио модераторов сообщества Rust предложило разработчикам языка достигнуть консенсуса в вопросе контроля над деятельностью основной команды разработчиков. «В настоящее время они подотчетны только сами по себе, что свойственно исключительно им, но никак не другим участникам команды», – указано в сообщении Галланта.

Галлант, М. и Богус порекомендовали в дальнейшем, «чтобы не увековечивать безответственность» выбирать модераторов исключительно силами непосредственных участников сообщества. В настоящее время их подбирают члены Core Team.

Немного о Rust

Rust – это сравнительно новый язык программирования. Его разработка ведется с 2006 г., и за ним стоит бывший сотрудник Mozilla Грэйдон Хор (Graydon Hoare). Премьера языка состоялась в июле 2010 г. До первой стабильной версии (Rust 1.0) он дорос лишь к маю 2015 г. на момент публикации материала самой актуальной его версией была 1.56.1, вышедшая 1 ноября 2021 г.

Согласно рейтингу популярности языков программирования Tiobe за ноябрь 2021 г., Rust находился в нем на 29 строчке. Свой рекорд он установил в сентябре 2020 г., поднявшись до 18 места. Самым низким показателем для него было 212 место в декабре 2012 г.

В августе 2021 г. создатели популярнейшего среди программистов всего мира портала Stack Overvlow спросили у участников сообщества, какой язык они любят больше всего. Подавляющее большинство, 87%, проголосовало за Rust. В опросе участвовало более 83 тыс. разработчиков.

В сентябре 2021 г. CNews писал, что пишущие на Rust программисты получают самые высокие зарплаты в сравнении с коллегами, использующими другие языки. Их средняя зарплата составляет более $183 тыс. в год.

На втором месте по уровню зарплат находятся те, кто программирует на языке Go. Их средняя зарплата находится на отметке в $179 тыс. в год. Третью строчку в рейтинге занял язык Scala. Использующие его программисты ежегодно получают в среднем $178 тыс.

Тем временем, язык Python, известный тем, что он легко поддается изучению, приносит программистам по $150 тыс. в год.