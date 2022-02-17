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Mozilla Firefox браузер

Mozilla Firefox - браузер


17.02.2022 Адептов Firefox ждет отлучение от интернета
10.12.2021 Хакеры для кражи данных подобрали ключ ко всем браузерам. Проблема, похоже, неразрешима
23.09.2021 Google превратила Chrome в инструмент массовой слежки за пользователями. Как защититься
11.08.2021 В Mozilla испугались, что новый Firefox «сломает» сайты, и призвали на помощь пользователей
02.06.2021 У браузера Firefox радикально изменился дизайн. Видео
21.12.2020 Chrome, Edge, Firefox и Safari не будут работать с ПО, которым власти Казахстана шпионят за гражданами
11.12.2020 В Сети развернута охота на популярные браузеры. В опасности пользователи Chrome, Firefox, «Яндекс.браузера» и MS Edge
18.11.2020 Выпущен новый скоростной Firefox
12.08.2020 Разработчик Firefox увольняет каждого третьего сотрудника
27.07.2020 Десятилетний разработчик Linux создает «убийцу» Chrome OS
16.07.2020 Сайт с законопроектами Госдумы больше недоступен для пользователей Firefox. На очереди Chrome, Safari, MS Edge
20.04.2020 Firefox превращается в новый Chrome. Браузер зря расходует гигабайты оперативной памяти
08.04.2020 Firefox научился навязчиво мешать пользоваться другими браузерами
17.03.2020 Пострадавший от гомосексуалистов экс-глава Firefox настучал на Google. Теперь Google грозят многомиллионные штрафы
16.01.2020 Разработчик Firefox выгнал часть сотрудников, чтобы «жить по средствам»
18.09.2019 Firefox станет обновляться в два раза чаще, чтобы не отставать от Google Chrome
13.09.2019 Chrome научился обходить все блокировки Роскомнадзора лучше, чем Firefox
11.09.2019 Firefox научился обходить любые блокировки Роскомнадзора
21.08.2019 Chrome и Firefox пообещали защищать пользователей от государственного шпионского ПО
19.08.2019 Firefox раздает сохраненные пароли всем желающим
05.07.2019 Особенность Firefox превратили в возможность воровать файлы. Работает на всех ОС. Видео
27.06.2019 Firefox будет подделывать историю браузера, чтобы обмануть таргетированную рекламу
21.06.2019 С помощью браузера Tor можно захватить ПК под Windows, Linux и macOS. Атаки уже начались
17.06.2019 Пользователи Firefox потеряли свои пароли из-за антивируса
11.06.2019 Mozilla готовит к выпуску платный Firefox
20.05.2019 Вышел «убийца» Firefox для Android
15.04.2019 Вице-президент Mozilla рассказал, как Google сживал со свету Firefox, притворяясь другом
21.03.2019 Создан браузер, потребляющий в разы меньше оперативной памяти, чем Chrome
06.03.2019 Исправлена проблема, из-за которой Firefox «тормозил» восемь лет
02.01.2019 Firefox перешел на темную сторону: На пустых вкладках теперь показывается реклама
25.10.2018 Firefox будет навязывать пользователям платный VPN, созданный авторами «почты для параноиков»
14.09.2018 Новая Windows 10 препятствует установке Chrome и Firefox. Опрос
22.08.2018 ИБ-эксперт: сайты Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия» и «Юникредита» перестанут работать в Chrome и Firefox
26.07.2018 Google замедляет YouTube в браузерах Firefox, Edge, Safari
28.03.2018 Полный конец операционной системы: Закрывается магазин приложений Firefox OS
06.02.2018 Старинный авторитетный сайт заражал компьютеры Mac
25.01.2018 Google и Mozilla создали «убийцу» JPEG
06.12.2017 Yahoo и Mozilla вступили в войну из-за поиска в Firefox
15.11.2017 Mozilla выпустила «самый быстрый Firefox»
07.08.2017 Mozilla запустила сервис для обмена огромными и зашифрованными файлами. Видео

Публикаций - 1738, упоминаний - 3957

Mozilla Firefox упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 537
Google LLC 10352 487
Apple Inc 10683 201
Meta Platforms - Facebook 4267 126
Yandex - Яндекс 5015 114
Twitter 2493 84
Netscape Communications Corporation 412 83
Mozilla Foundation 92 80
Yahoo! 3603 78
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 74
Adobe Systems 1443 68
IBM - International Business Machines Corp 8941 58
Intel Corporation 11262 53
Opera Software 329 49
Dr.Web - Доктор Веб 1186 47
VK - Mail.ru Group 3057 46
Accenture plc 810 46
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 43
Samsung Electronics 9333 42
Red Hat 1183 41
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 41
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 40
Amazon Inc - Amazon.com 2650 38
AOL Inc 1525 32
Oracle Corporation 6035 32
LG Electronics 3372 31
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 30
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ZTE Corporation 685 25
Micro Focus - Novell 856 25
Cisco Systems 4720 25
Telefonica - Telefónica España 501 24
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 23
Oracle - Sun Microsystems 2176 23
GitHub 487 23
Secunia 97 23
Canonical 185 23
Huawei 3222 23
Blink 34 22
AMD - Advanced Micro Devices 3661 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 30
Открытие ФК 2713 25
eBay Inc 1576 22
РЖД - Российские железные дороги 1458 19
LinkedIn 558 14
Societe Generale - Росбанк 438 12
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 11
Лента - Сеть розничной торговли 912 10
Май - Российская торговая компания 416 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 9
Почта России ПАО 1853 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 6
Резонанс НПП 94 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 5
Россети Ленэнерго 786 5
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 5
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 61 4
Avito - Авито 237 4
Bank of America - Банк Америки 219 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 3
British Airways - British Midland International 120 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 75 3
Royal Dutch Shell - Шелл 184 3
Carl Zeiss 294 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 3
Альфа-Банк 1476 3
Walt Disney Company 556 3
Аэрофлот - Aeroflot 648 3
Точка 1820 3
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 3
AliExpress 327 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 132 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 75 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 2
Vimeo - Видеохостинг 63 2
Runa Capital 155 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 81
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 38
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 32
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 12
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 12
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 10
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 10
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 7
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 7
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 7
Президент Российской Федерации 3770 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 6
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 5
Верховный суд Российской Федерации 709 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 5
Правительство Казахстана 78 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 4
Судебная власть 225 4
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 135 4
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 4
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 4
Счётная палата РФ 628 4
Правительство Москвы 1640 3
Федеральное казначейство России 1345 3
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 6
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 4
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OSA - Open Source for America 5 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 3
Eclipse Foundation 25 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 3
OSI - Open Source Initiative 58 3
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 2
OLPC - One Laptop per Child 81 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 22 2
Creative Commons - некоммерческая организация 37 2
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OIN - Open Invention Network 22 2
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SoGo - Open Source Groupware 8 2
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Водясов Алексей 114 4
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Peterson Chris - Петерсон Крис 4 4
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Путин Владимир 2542 4
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Финляндия - Финляндская Республика 1816 16
Украина 6212 14
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Америка Северная 2650 12
Турция - Турецкая республика 1708 12
Азия - Азиатский регион 3803 12
Нидерланды 2197 11
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 314
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 273
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 93
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 88
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 71
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 51
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 46
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 46
Английский язык 764 43
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 30
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 28
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 26
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 26
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 24
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 22
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 18
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 17
Монополия 469 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 16
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 15
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 14
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1227 14
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 13
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 11
Экспорт - Экспортные операции 1024 11
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 11
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 10
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 10
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 10
Репутация - Репутационный риск - Репутационные потери - Reputational risk - Reputational losses 568 10
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 967 9
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 9
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 367 9
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 36
ZDnet 584 29
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SecurityLab 232 20
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NetMarketShare Web Analytics 29 9
Forrester Research 810 9
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 8
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 23 6
Strategy Analytics 283 4
W3Techs 12 4
comScore 354 4
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 3
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Frost & Sullivan 199 2
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Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
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Fortune Global 100 138 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
Asymco 10 1
ITResearch 110 1
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PCMark 104 1
Vanson Bourne 48 1
Microsoft Research India 3 1
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Microsoft Research 128 1
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INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 1 1
NPD Group 140 1
Sensor Tower 10 1
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CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 6
РАН - Российская академия наук 1397 4
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 11 3
Tsinghua University - Университет Цинхуа 13 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 2
UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 0 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 2
Indiana University - Индианский университет в Блумингтоне 33 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 2
University of California - Калифорнийский университет 76 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 2
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 2
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 64 2
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 5 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
University of Toronto - Торонтский университет 1 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 7 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 36 1
МЭИ - Московский энергетический институт 85 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 1
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 33 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 51 1
CATR - China Academy of Telecommunication Research - Китайская академия телекоммуникационных исследований 0 1
University of Luxembourg - Люксембургский университет 0 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 115 1
РАН ИВНД - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 3 1
Illinois State University - Иллинойсский университет 112 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 30 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 82 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 12
CNews AWARDS - награда 347 12
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 10
Новый год - Новогодние каникулы 0 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 157 6
The Next Web - ежегодная серия конференций 81 5
LinuxWorld 53 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 104 2
Google Summer of Code 8 2
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Open Source Forum Russia - Russia Open Source Summit 21 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 2
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JD.com 618 Shopping Festival 19 1
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Softool - Софтул - Софтулийские Игры 0 1
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БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 48 1
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Intel Developer Forum - IDF 250 1
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Microsoft Ignite 31 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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