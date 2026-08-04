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Mozilla Firefox браузер

Mozilla Firefox - браузер

СОБЫТИЯ

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04.08.2026 Россиян не пускают к собственным деньгам. Сайты банков перестали открываться в Chrome, Opera, Safari и Firefox

Доступ закрыт Сайты большинства крупнейших российских банков перестали открываться в иностранных браузерах – Chrome, Firefox, Opera, Vivaldi, Apple Safari и многих других. Связано это с переходом банков на российские сертификаты безопасности, в зарубежных обозревателях не поддерживающихся, пишет РБК. Проблема
29.08.2025 Mozilla устранила уязвимость в браузере Firefox, найденную экспертом Positive Technologies

Эксперт PT SWARM Даниил Сатяев обнаружил дефект безопасности в Mozilla Firefox, одном из самых популярных в мире браузеров, включая его корпоративную версию. Проэкс
06.11.2024 Создатель Firefox увольняет треть сотрудников и закрывает подразделение борьбы за свободный и открытый интернет

Увольнения в Mozilla Foundation Mozilla Foundation, некоммерческая структура создателя веб-браузера
15.08.2024 В Chrome, Firefox и Safari под Linux и macOS зияет «дыра» для хакеров, о которой все знают 18 лет

в корпоративные сети, и запускать произвольный код. 0.0.0.0 Day затрагивает Google Chrome/Chromium, Mozilla Firefox и Apple Safari – они предоставляют возможность взаимодействовать с локальным

11.06.2024 Пора менять браузер. Разработчики Firefox без предупреждения запретили россиянам ставить плагины для VPN

Больше никаких «обходчиков» Сообщество Mozilla запретило россиянам скачивать и устанавливать расширения для Firefox, открывающие дос
14.05.2024 Российская ОС «Аврора» перейдет на клон браузера Chrome, чтобы победить дефицит приложений. Ставка на клон Firefox не сыграла

срочно понадобился новый браузер взамен имеющемуся, который построен на движке Gecko (его развивает Mozilla, он используется в Firefox), говорят и три вакансии разработчика такого ПО, размещенн
15.02.2024 Firefox ищет способы выживания. Первый шаг - увольнение сотрудников и закрытие проектов

Сокращения в компании Mozilla Компания Mozilla, создающая известный браузер Mozilla Firefox, заявила

17.10.2023 Microsoft запугивает пользователей, чтобы те не устанавливали Chrome и Firefox

Защитить Edge любой ценой Microsoft начала стращать пользователей, желающих начать работать в популярных браузерах Google Chrome, Firefox или любых других вместо предустановленного Edge в составе Windows 11. После очередного обновления, которые Edge получает и устанавливает в фоновом режиме, браузер начинает выдавать пред
26.12.2022 Безответственные разработчики 18 лет ленились устранять простейший баг в Firefox

очевал из одной версии браузера в другую. Столь живучей оказалась ошибка, которой был в баг-трекере Mozilla присвоен индекс 290125. Из-за нее Firefox некорректно отображал текст с CSS-псевдоэле
09.12.2022 Почти легальное шпионское ПО напало на браузеры Chrome, Firefox и Microsoft

Analysis Group) выявила фреймворк для эксплуатации уязвимостей в браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox, а также антивирусе Windows Defender. По мнению исследователей, фреймворк был разрабо
15.11.2022 Программа с русским именем крадет пароли от почты Microsoft и Mozilla, угрожая сотням миллионов людей не из России

с зараженных компьютеров, которая атакует преимущественно испаноязычных пользователей. Вредоносная программа пытается перехватить реквизиты доступа к популярным почтовым клиентам Microsoft Outlook и Mozilla Thunderbird, что само по себе не слишком типично для таких программ. Вредонос носит название StrelaStealer, что уже многое говорит о его происхождении. Strela распространяется в виде по
11.10.2022 Тысячи российских сайтов под угрозой блокировки в браузерах Chrome, Edge, Safari и Firefox. Как защититься

Эксперимент в итоге провалился, не без участия разработчиков браузеров – в августе 2019 г. Google и Mozilla заблокировали Qaznet в своих Chrome и Firefox. В конце декабря 2020 г. история с навя
23.09.2022 «Сбербанк онлайн» перестанет работать в Chrome и Firefox. Как решить проблему

рвиса «Сбербанк онлайн» совсем скоро может распространиться на Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox и другие популярные обозреватели. Большая их часть – американские. К слову, Google и

15.04.2022 После обновления Windows перестали запускаться Chrome, Edge и Firefox

дейта из экспериментальных. Всплывающее сообщение об ошибке, которая не позволяет запустить браузер Firefox Меж тем в списке известных Microsoft проблем обновлений KB012599 и KB012592, опублико
05.03.2022 Apple, Google, Microsoft и Mozilla начали борьбу, чтобы их браузеры стали показывать интернет одинаково

Интернет-гиганты и их браузеры Apple, Google, Microsoft и Mozilla, а также консалтинговые компании Bocoup и Igalia договорились совместными стараниями

17.02.2022 Адептов Firefox ждет отлучение от интернета

овместимости многих веб-порталов с версиями обозревателей с трехзначными номерами, пишет сообщество Mozilla (разработчик Firefox) на своем портале. Совсем скоро, в начале мая 2022 г., Firefox о
10.12.2021 Хакеры для кражи данных подобрали ключ ко всем браузерам. Проблема, похоже, неразрешима

Chrome, Firefox, Edge, далее везде Исследователи из Рурского университета в немецком Бохуме и Универс
23.09.2021 Google превратила Chrome в инструмент массовой слежки за пользователями. Как защититься

Шпионский браузер Google Сообщество Mozilla, разработчик браузера Firefox, раскритиковало браузер Chrome 94, выпущенный Google 21
19.08.2021 Windows 11 мешает сменить браузер на Chrome, Firefox и Opera. Все должны пользоваться Edge

ию, после чего все связанные файлы будут открываться в нем, пока пользователь вручную не изменит это в настройках системы. Мнение конкурентов Новый подход Microsoft крайне не понравился разработчикам Firefox, Opera, Chrome и других сторонних обозревателей. Смена браузера в Windows 11. Как это выглядит... «Нас все больше беспокоят тенденции Windows. Начиная с Windows 10, пользователям приход
11.08.2021 В Mozilla испугались, что новый Firefox «сломает» сайты, и призвали на помощь пользователей

Опасения Mozilla Mozilla решила проверить на пользователях Firefox, как отразится на работоспособности
02.06.2021 У браузера Firefox радикально изменился дизайн. Видео

Новый Firefox Mozilla выпустила браузер Firefox 89 со значительно модернизированным интерфейсом. Внешний ви
21.12.2020 Chrome, Edge, Firefox и Safari не будут работать с ПО, которым власти Казахстана шпионят за гражданами

Бойкот слежке за пользователями Компании Apple, Google, Microsoft и Mozilla выступили против решения властей Казахстана отслеживать любой, даже шифрованный трафи
11.12.2020 В Сети развернута охота на популярные браузеры. В опасности пользователи Chrome, Firefox, «Яндекс.браузера» и MS Edge

йливую рекламу. Adrozek отслеживает наличие на ПК браузеров Microsoft Edge, Google Chrome и Mozilla Firefox. Под угрозой также и пользователи, предпочитающие отечественный «Яндекс.браузер», гов
18.11.2020 Выпущен новый скоростной Firefox

Firefox потерял аппетит Mozilla начала распространение стабильной версии браузера Firefox 83, который получил массу н
12.08.2020 Разработчик Firefox увольняет каждого третьего сотрудника

Коронавирус нанес урон Mozilla Компания Mozilla проводит реструктуризацию и увольняет около 30% персонала, а

27.07.2020 Десятилетний разработчик Linux создает «убийцу» Chrome OS

о вместо Chrome он планирует использовать браузер Firefox, развитием которого занимается сообщество Mozilla. По состоянию на 27 июля 2020 г. OC Ubuntu Web существовала лишь «на бумаге» – Рудра

16.07.2020 Сайт с законопроектами Госдумы больше недоступен для пользователей Firefox. На очереди Chrome, Safari, MS Edge

с Firefox Еще в 2018 г разработчики основных веб-бразуеров — Microsoft (Internet Explorer и Edge), Mozilla (Firefox), Apple (Safari) и Google (Chrome) — сообщили, что с 2020 г. перестанут рабо
20.04.2020 Firefox превращается в новый Chrome. Браузер зря расходует гигабайты оперативной памяти

2016 г., обозревателю Microsoft Edge. Решения пока нет На момент публикации материала представители Mozilla никак не реагировали на жалобы пользователей. На Reddit создано несколько тем, связан
08.04.2020 Firefox научился навязчиво мешать пользоваться другими браузерами

irefox 75 под Windows появилась новая функция слежки за пользователями и отправки данных напрямую в Mozilla. Нововведение получило название Default Browser Agent и было внедрено без предварител
17.03.2020 Пострадавший от гомосексуалистов экс-глава Firefox настучал на Google. Теперь Google грозят многомиллионные штрафы

Жалоба на конкурента Создатель браузера Brave, бывший исполнительный директор Mozilla (разработчик браузера Firefox) и создатель JavaScript Брендан Айк (Brendan Eich) обви
16.01.2020 Разработчик Firefox выгнал часть сотрудников, чтобы «жить по средствам»

Возможно, это только начало Компания Mozilla уволила ряд сотрудников в рамках реструктуризации своего бизнеса. Об этом сообщил пор
18.09.2019 Firefox станет обновляться в два раза чаще, чтобы не отставать от Google Chrome

Новый график Firefox Mozilla начнет выпускать новый релиз Firefox каждые четыре недели, то есть в полтора-два раза
13.09.2019 Chrome научился обходить все блокировки Роскомнадзора лучше, чем Firefox

й о включении DoH по умолчанию в одной из следующих сборок своего браузера Firefox на днях объявила Mozilla Corporation. В отличие от осторожничающей Mozilla, планирующей постепенный вво
11.09.2019 Firefox научился обходить любые блокировки Роскомнадзора

Любые блокировки бессильны Разработчики из Mozilla Corporation (дочерняя компания Mozilla Foundation), занимающейся созданием и п
21.08.2019 Chrome и Firefox пообещали защищать пользователей от государственного шпионского ПО

Google и Mozilla спешат на помощь Google и Mozilla заблокировали возможность установки в браузе
19.08.2019 Firefox раздает сохраненные пароли всем желающим

Утащить кота в мешке Менеджер паролей браузера Firefox позволял обходить собственную основную защиту — мастер-пароль. Мастер-пароль требуетс
05.07.2019 Особенность Firefox превратили в возможность воровать файлы. Работает на всех ОС. Видео

ы понадобится только нажать на злополучную кнопку. По словам эксперта, он обратился к разработчикам Mozilla, но те не проявили никакого интереса к проблеме. «Наша реализация правила ограничения
27.06.2019 Firefox будет подделывать историю браузера, чтобы обмануть таргетированную рекламу

ификации истории браузера. Для этого будет применяться сервис Track THIS, разработанный при участии Mozilla и проекта mschf. Функция была реализована в рамках продвижения версии браузера Firefo
21.06.2019 С помощью браузера Tor можно захватить ПК под Windows, Linux и macOS. Атаки уже начались

Внепланово и срочно Mozilla Foundation и Tor выпустили экстренное обновление для «бага» в браузерах Firefox и Tor
17.06.2019 Пользователи Firefox потеряли свои пароли из-за антивируса

Где мои пароли... Пользователи антивирусов AVG и браузеров Mozilla столкнулись с крайне досадной проблемой: автоматическое заполнение паролей для сайтов

Публикаций - 1951, упоминаний - 3463

Mozilla Firefox и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 624
Google LLC 12688 573
Apple Inc 13154 230
Mozilla Foundation 208 194
Yandex - Яндекс 9216 144
Meta Platforms - Facebook 4621 132
X Corp - Twitter 2938 95
Netscape Communications Corporation 426 90
Yahoo! 3726 83
Adobe Systems 1597 76
IBM - International Business Machines Corp 9699 64
Intel Corporation 12811 63
VK - Mail.ru Group 3602 55
Otello Corporation - Opera Software 340 54
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 60 53
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 53
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 50
Samsung Electronics 11064 48
Dr.Web - Доктор Веб 1294 48
Red Hat 1378 45
Amazon Inc - Amazon.com 3277 44
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 44
Microsoft Corporation - GitHub 1075 42
AOL Inc - America Online 1883 41
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 40
Oracle Corporation 7074 39
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 34
LG Electronics 3735 32
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 31
Cisco Systems 5372 30
9594 30
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 27
Huawei 4676 27
AMD - Advanced Micro Devices 4641 27
OpenText - Micro Focus - Novell 880 26
ZTE Corporation 800 26
Blink 58 25
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 25
Secunia 98 24
ESET - ESET Software 1161 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 28
eBay Inc 1640 22
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 20
Microsoft - LinkedIn 699 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
РЖД - Российские железные дороги 2096 18
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 13
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 12
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
Почта России ПАО 2370 8
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 6
Резонанс НПП 407 6
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Альфа-Банк 1979 6
Royal Dutch Shell - Шелл 233 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Россети Ленэнерго 1699 5
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 5
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 4
101Hotels.com 456 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
АльфаСтрахование СГ 394 3
Carl Zeiss AG 307 3
Walt Disney Company 647 3
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 3
Bank of America - Банк Америки 271 3
British Airways - British Midland International 127 3
Совкомбанк Совесть 279 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 3
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 9 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 52
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 11
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 10
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 10
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 9
Судебная власть - Judicial power 2500 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 7
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 7
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 5
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 5
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 5
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 26
Apache Software Foundation - ASF 231 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
Linux Foundation - Free Standards Group 206 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 7
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 6
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 6
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
OSI - Open Source Initiative 80 3
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 3
Eclipse Foundation 26 3
OSA - Open Source for America 5 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
OIN - Open Invention Network 24 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 2
SoGo - Open Source Groupware 8 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 2
OLPC - One Laptop per Child 82 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1430
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 598
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 395
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 296
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 294
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 278
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 263
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 190
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 160
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 145
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 140
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 139
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 138
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 137
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 129
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 122
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 907 114
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 114
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 108
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 108
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 101
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 98
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 98
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UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 18 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 80
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 32
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 11
CNews AWARDS - награда 571 11
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 10
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 8
Google Summer of Code 10 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
Intel Developer Forum - IDF 317 3
LinuxWorld 52 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
Black Hat - Конференция 120 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
CeBIT 614 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Microsoft Ignite 44 1
Silicon Valley Insiders 20 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Docflow 148 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Связь-Экспокомм 276 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Adobe MAX 11 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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