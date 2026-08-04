Mozilla Firefox - браузер

Россиян не пускают к собственным деньгам. Сайты банков перестали открываться в Chrome, Opera, Safari и Firefox Доступ закрыт Сайты большинства крупнейших российских банков перестали открываться в иностранных браузерах – Chrome, Firefox, Opera, Vivaldi, Apple Safari и многих других. Связано это с переходом банков на российские сертификаты безопасности, в зарубежных обозревателях не поддерживающихся, пишет РБК. Проблема

Mozilla устранила уязвимость в браузере Firefox, найденную экспертом Positive Technologies Эксперт PT SWARM Даниил Сатяев обнаружил дефект безопасности в Mozilla Firefox, одном из самых популярных в мире браузеров, включая его корпоративную версию. Проэкс

Создатель Firefox увольняет треть сотрудников и закрывает подразделение борьбы за свободный и открытый интернет Увольнения в Mozilla Foundation Mozilla Foundation, некоммерческая структура создателя веб-браузера

В Chrome, Firefox и Safari под Linux и macOS зияет «дыра» для хакеров, о которой все знают 18 лет в корпоративные сети, и запускать произвольный код. 0.0.0.0 Day затрагивает Google Chrome/Chromium, Mozilla Firefox и Apple Safari – они предоставляют возможность взаимодействовать с локальным

Пора менять браузер. Разработчики Firefox без предупреждения запретили россиянам ставить плагины для VPN Больше никаких «обходчиков» Сообщество Mozilla запретило россиянам скачивать и устанавливать расширения для Firefox, открывающие дос

Российская ОС «Аврора» перейдет на клон браузера Chrome, чтобы победить дефицит приложений. Ставка на клон Firefox не сыграла срочно понадобился новый браузер взамен имеющемуся, который построен на движке Gecko (его развивает Mozilla, он используется в Firefox), говорят и три вакансии разработчика такого ПО, размещенн

Firefox ищет способы выживания. Первый шаг - увольнение сотрудников и закрытие проектов Сокращения в компании Mozilla Компания Mozilla, создающая известный браузер Mozilla Firefox, заявила

Microsoft запугивает пользователей, чтобы те не устанавливали Chrome и Firefox Защитить Edge любой ценой Microsoft начала стращать пользователей, желающих начать работать в популярных браузерах Google Chrome, Firefox или любых других вместо предустановленного Edge в составе Windows 11. После очередного обновления, которые Edge получает и устанавливает в фоновом режиме, браузер начинает выдавать пред

Безответственные разработчики 18 лет ленились устранять простейший баг в Firefox очевал из одной версии браузера в другую. Столь живучей оказалась ошибка, которой был в баг-трекере Mozilla присвоен индекс 290125. Из-за нее Firefox некорректно отображал текст с CSS-псевдоэле

Почти легальное шпионское ПО напало на браузеры Chrome, Firefox и Microsoft Analysis Group) выявила фреймворк для эксплуатации уязвимостей в браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox, а также антивирусе Windows Defender. По мнению исследователей, фреймворк был разрабо

Программа с русским именем крадет пароли от почты Microsoft и Mozilla, угрожая сотням миллионов людей не из России с зараженных компьютеров, которая атакует преимущественно испаноязычных пользователей. Вредоносная программа пытается перехватить реквизиты доступа к популярным почтовым клиентам Microsoft Outlook и Mozilla Thunderbird, что само по себе не слишком типично для таких программ. Вредонос носит название StrelaStealer, что уже многое говорит о его происхождении. Strela распространяется в виде по

Тысячи российских сайтов под угрозой блокировки в браузерах Chrome, Edge, Safari и Firefox. Как защититься Эксперимент в итоге провалился, не без участия разработчиков браузеров – в августе 2019 г. Google и Mozilla заблокировали Qaznet в своих Chrome и Firefox. В конце декабря 2020 г. история с навя

«Сбербанк онлайн» перестанет работать в Chrome и Firefox. Как решить проблему рвиса «Сбербанк онлайн» совсем скоро может распространиться на Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox и другие популярные обозреватели. Большая их часть – американские. К слову, Google и

После обновления Windows перестали запускаться Chrome, Edge и Firefox дейта из экспериментальных. Всплывающее сообщение об ошибке, которая не позволяет запустить браузер Firefox Меж тем в списке известных Microsoft проблем обновлений KB012599 и KB012592, опублико

Apple, Google, Microsoft и Mozilla начали борьбу, чтобы их браузеры стали показывать интернет одинаково Интернет-гиганты и их браузеры Apple, Google, Microsoft и Mozilla, а также консалтинговые компании Bocoup и Igalia договорились совместными стараниями

Адептов Firefox ждет отлучение от интернета овместимости многих веб-порталов с версиями обозревателей с трехзначными номерами, пишет сообщество Mozilla (разработчик Firefox) на своем портале. Совсем скоро, в начале мая 2022 г., Firefox о

Хакеры для кражи данных подобрали ключ ко всем браузерам. Проблема, похоже, неразрешима Chrome, Firefox, Edge, далее везде Исследователи из Рурского университета в немецком Бохуме и Универс

Google превратила Chrome в инструмент массовой слежки за пользователями. Как защититься Шпионский браузер Google Сообщество Mozilla, разработчик браузера Firefox, раскритиковало браузер Chrome 94, выпущенный Google 21

Windows 11 мешает сменить браузер на Chrome, Firefox и Opera. Все должны пользоваться Edge ию, после чего все связанные файлы будут открываться в нем, пока пользователь вручную не изменит это в настройках системы. Мнение конкурентов Новый подход Microsoft крайне не понравился разработчикам Firefox, Opera, Chrome и других сторонних обозревателей. Смена браузера в Windows 11. Как это выглядит... «Нас все больше беспокоят тенденции Windows. Начиная с Windows 10, пользователям приход

В Mozilla испугались, что новый Firefox «сломает» сайты, и призвали на помощь пользователей Опасения Mozilla Mozilla решила проверить на пользователях Firefox, как отразится на работоспособности

У браузера Firefox радикально изменился дизайн. Видео Новый Firefox Mozilla выпустила браузер Firefox 89 со значительно модернизированным интерфейсом. Внешний ви

Chrome, Edge, Firefox и Safari не будут работать с ПО, которым власти Казахстана шпионят за гражданами Бойкот слежке за пользователями Компании Apple, Google, Microsoft и Mozilla выступили против решения властей Казахстана отслеживать любой, даже шифрованный трафи

В Сети развернута охота на популярные браузеры. В опасности пользователи Chrome, Firefox, «Яндекс.браузера» и MS Edge йливую рекламу. Adrozek отслеживает наличие на ПК браузеров Microsoft Edge, Google Chrome и Mozilla Firefox. Под угрозой также и пользователи, предпочитающие отечественный «Яндекс.браузер», гов

Выпущен новый скоростной Firefox Firefox потерял аппетит Mozilla начала распространение стабильной версии браузера Firefox 83, который получил массу н

Разработчик Firefox увольняет каждого третьего сотрудника Коронавирус нанес урон Mozilla Компания Mozilla проводит реструктуризацию и увольняет около 30% персонала, а

Десятилетний разработчик Linux создает «убийцу» Chrome OS о вместо Chrome он планирует использовать браузер Firefox, развитием которого занимается сообщество Mozilla. По состоянию на 27 июля 2020 г. OC Ubuntu Web существовала лишь «на бумаге» – Рудра

Сайт с законопроектами Госдумы больше недоступен для пользователей Firefox. На очереди Chrome, Safari, MS Edge с Firefox Еще в 2018 г разработчики основных веб-бразуеров — Microsoft (Internet Explorer и Edge), Mozilla (Firefox), Apple (Safari) и Google (Chrome) — сообщили, что с 2020 г. перестанут рабо

Firefox превращается в новый Chrome. Браузер зря расходует гигабайты оперативной памяти 2016 г., обозревателю Microsoft Edge. Решения пока нет На момент публикации материала представители Mozilla никак не реагировали на жалобы пользователей. На Reddit создано несколько тем, связан

Firefox научился навязчиво мешать пользоваться другими браузерами irefox 75 под Windows появилась новая функция слежки за пользователями и отправки данных напрямую в Mozilla. Нововведение получило название Default Browser Agent и было внедрено без предварител

Пострадавший от гомосексуалистов экс-глава Firefox настучал на Google. Теперь Google грозят многомиллионные штрафы Жалоба на конкурента Создатель браузера Brave, бывший исполнительный директор Mozilla (разработчик браузера Firefox) и создатель JavaScript Брендан Айк (Brendan Eich) обви

Разработчик Firefox выгнал часть сотрудников, чтобы «жить по средствам» Возможно, это только начало Компания Mozilla уволила ряд сотрудников в рамках реструктуризации своего бизнеса. Об этом сообщил пор

Firefox станет обновляться в два раза чаще, чтобы не отставать от Google Chrome Новый график Firefox Mozilla начнет выпускать новый релиз Firefox каждые четыре недели, то есть в полтора-два раза

Chrome научился обходить все блокировки Роскомнадзора лучше, чем Firefox й о включении DoH по умолчанию в одной из следующих сборок своего браузера Firefox на днях объявила Mozilla Corporation. В отличие от осторожничающей Mozilla, планирующей постепенный вво

Firefox научился обходить любые блокировки Роскомнадзора Любые блокировки бессильны Разработчики из Mozilla Corporation (дочерняя компания Mozilla Foundation), занимающейся созданием и п

Chrome и Firefox пообещали защищать пользователей от государственного шпионского ПО Google и Mozilla спешат на помощь Google и Mozilla заблокировали возможность установки в браузе

Firefox раздает сохраненные пароли всем желающим Утащить кота в мешке Менеджер паролей браузера Firefox позволял обходить собственную основную защиту — мастер-пароль. Мастер-пароль требуетс

Особенность Firefox превратили в возможность воровать файлы. Работает на всех ОС. Видео ы понадобится только нажать на злополучную кнопку. По словам эксперта, он обратился к разработчикам Mozilla, но те не проявили никакого интереса к проблеме. «Наша реализация правила ограничения

Firefox будет подделывать историю браузера, чтобы обмануть таргетированную рекламу ификации истории браузера. Для этого будет применяться сервис Track THIS, разработанный при участии Mozilla и проекта mschf. Функция была реализована в рамках продвижения версии браузера Firefo

С помощью браузера Tor можно захватить ПК под Windows, Linux и macOS. Атаки уже начались Внепланово и срочно Mozilla Foundation и Tor выпустили экстренное обновление для «бага» в браузерах Firefox и Tor