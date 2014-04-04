Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Kovacs Gary Ковач Гэри

СОБЫТИЯ


04.04.2014 Глава Mozilla уволился под давлением гомосексуалистов 2
25.03.2014 У разработчиков Firefox появился новый гендиректор через год после отставки старого 2
11.04.2013 От разработчиков Firefox уходит гендиректор 2
25.02.2013 «МегаФон» и «Билайн» будут продавать смартфоны на базе Firefox OS 2
23.04.2012 Смартфон от создателей Firefox: Назван срок начала продаж. ВИДЕО 2
15.10.2010 Mozilla нашла директора в SAP 2
15.10.2010 Mozilla нашла нового руководителя 2

Публикаций - 8, упоминаний - 16

Kovacs Gary и организации, системы, технологии, персоны:

Mozilla Foundation 208 6
Microsoft Corporation 25775 3
Adobe Systems 1597 3
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 60 3
SAP SE 5601 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 2
Google LLC 12690 2
Adobe Macromedia 219 2
Samsung Electronics 11065 1
МегаФон 10742 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
X Corp - Twitter 2938 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Huawei 4677 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
LG Electronics 3735 1
ZTE Corporation 800 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 1
Deutsche Telekom 954 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 1
America Movil 55 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 1
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 32 1
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 1
Walt Disney Company 647 1
Greylock Partners 38 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 2
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 22 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 158 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 457 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 1
Web development - Веб-разработка 313 1
Application store - магазин приложений 1463 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 1
Mozilla Firefox - браузер 1951 8
Mozilla Firefox OS 93 3
SAP Sybase 292 3
Google Chrome - браузер 1701 2
Google Android 15244 2
Linux OS 11533 2
JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 1
Microsoft Windows 16882 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 295 1
StatCounter 478 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 230 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Mozilla Gecko - браузерный движок 68 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
HERE Maps 54 1
Samsung Internet - браузер 15 1
Mozilla Firefox Marketplace - Firefox Apps Market 13 1
Mitchell Baker - Митчелл Бейкер 29 4
Eich Brendan - Айк Бренден 15 3
Sullivan Jay - Джей Салливан 9 3
Lilly John - Лилли Джон 14 2
Anderson Harvey - Андерсон Харви 5 1
Anderson Harvey - Эндерсон Харви 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Канада 5082 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Япония 13807 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Польша - Республика 2031 1
Сингапур - Республика 1953 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Венгрия 855 1
Испания - Королевство 3840 1
США - Калифорния 4829 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Филиппины - Республика 599 1
Португалия - Португальская Республика 956 1
Сербия - Республика 375 1
Катар 191 1
Черногория 132 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 1
Колумбия - Республика 551 1
Бразилия - Сан-Паулу 182 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Visionary - Визионер - Визионерство 128 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
CNews Техноблог 62 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
Net Applications 127 1
UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 24 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще