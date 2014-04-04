Индексная книга (каталог) CNews*
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Kovacs Gary Ковач Гэри
СОБЫТИЯ
|04.04.2014
|Глава Mozilla уволился под давлением гомосексуалистов 2
|25.03.2014
|У разработчиков Firefox появился новый гендиректор через год после отставки старого 2
|11.04.2013
|От разработчиков Firefox уходит гендиректор 2
|25.02.2013
|«МегаФон» и «Билайн» будут продавать смартфоны на базе Firefox OS 2
|23.04.2012
|Смартфон от создателей Firefox: Назван срок начала продаж. ВИДЕО 2
|15.10.2010
|Mozilla нашла директора в SAP 2
|15.10.2010
|Mozilla нашла нового руководителя 2
Публикаций - 8, упоминаний - 16
Kovacs Gary и организации, системы, технологии, персоны:
|Walt Disney Company 647 1
|Greylock Partners 38 1
|KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
|Mitchell Baker - Митчелл Бейкер 29 4
|Eich Brendan - Айк Бренден 15 3
|Sullivan Jay - Джей Салливан 9 3
|Lilly John - Лилли Джон 14 2
|Anderson Harvey - Андерсон Харви 5 1
|Anderson Harvey - Эндерсон Харви 1 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|CNews Техноблог 62 1
|AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
|Net Applications 127 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.