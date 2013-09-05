Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services

Компания Huawei и Mobily , провайдер услуг мобильной ШП-связи в Саудовской Аравии, запустили первую в отрасли коммерческую опорную IP-сеть со скоростью передачи 400 Гбит/с. Запуск сети обеспечит доступ к новым ра

Корпорация Ciena и оператор мобильной связи Mobily объявили о запуске первой на Ближнем Востоке коммерческой сети с каналами 100 Гбит/с на одной длине волны. Эта первая в регионе сеть такого класса, развернутая в Эр-Рияде и ближайших при