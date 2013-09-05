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Etisalat Emirates Telecommunications Corporation Etisalat Misr Etihad Etisalat (Mobily) Etisalat BD Telecom Etisalat Carrier and Wholesale Services
СОБЫТИЯ
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|05.09.2013
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Mobily и Huawei запустили коммерческую опорную IP-сеть 400G
Компания Huawei и Mobily, провайдер услуг мобильной ШП-связи в Саудовской Аравии, запустили первую в отрасли коммерческую опорную IP-сеть со скоростью передачи 400 Гбит/с. Запуск сети обеспечит доступ к новым ра
|10.08.2012
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IBM поможет Mobily преобразовать свой бизнес за $280 млн
Корпорация IBM и Etihad Etisalat (Mobily), телекоммуникационная компания из Саудовской Аравии, сообщили о заключении
|29.06.2012
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МТС и Etisalat организовали межсетевое взаимодействие
взаимодействии с крупнейшим телекоммуникационным оператором в странах Ближнего Востока - компанией Etisalat Carrier and Wholesale Services. Соглашение предусматривает использование сетевых рес
|28.02.2011
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Mobily и Ciena построят сеть 100G в столице Саудовской Аравии
Корпорация Ciena и оператор мобильной связи Mobily объявили о запуске первой на Ближнем Востоке коммерческой сети с каналами 100 Гбит/с на одной длине волны. Эта первая в регионе сеть такого класса, развернутая в Эр-Рияде и ближайших при
|10.11.2009
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«Ситроникс» поставит оборудование БШД для Etisalat
кс» объявила о том, что его дочерняя компания Intracom Telecom, входящая в бизнес-направление «Ситроникс Телекоммуникационные Решения», подписала рамочное соглашение с телекоммуникационным оператором Etisalat на поставку оборудования для организации беспроводной связи. Etisalat является международным оператором со штаб-квартирой в ОАЭ и предоставляет свои услуги в 17 странах на Ближн
|04.02.2009
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Арабский оператор выдал тайну нового iPhone
Арабская телекоммуникационная компания Etisalat (Emirates Telecommunications) случайно выдала планы Apple по выпуску новой версии iP
|14.03.2008
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Ericsson подписал крупный контракт с оператором Mobily в Саудовской Аравии
правлению сетью (Managed Services) с сотовым оператором Саудовской Аравии Mobily, входящим в группу Etisalat. Рассчитанное на три года мультивендорное соглашение является самым крупным контракт
|24.07.2007
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Huawei развернул крупнейшую сеть HSPA на Ближнем Востоке
завершении проекта по развертыванию сети HSPA на Ближнем Востоке и в Северной Африке для оператора Etisalat (ОАЭ). Сеть охватывает 97% населенных районов страны. Общее количество абонентов 3G,
|15.09.2006
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Motorola заключает контракт на расширение сети Etihad Etisalat
Оператор Etihad Etisalat (Mobily) из Саудовской Аравии заключил с рядом поставщиков, в том числе и с компанией Motorola
|05.07.2006
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Русские сотовики проиграли битву в Египте
ом совместно с министерством телекоммуникаций и информационных технологий, закончился победой консорциума во главе с оператором фиксированной и проводной связи из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Etisalat. Его партнерами выступили сразу три влиятельных египетских структуры: «Почта Египта», «Национальный банк Египта» и «Коммерческий международный банк». Победитель получил пакет, состоящи
|27.12.2005
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Mobily заблокировал SMS-голосование в телешоу
я еще в январе. У компании – около 10 млн. абонентов. Mobily обслуживает 2 млн. и принадлежит фирме Etisalat из ОАЭ. "Мы определенно теряем деньги, но я не знаю сколько", - сказал Алгодайни. "Е
|25.12.2002
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Alcatel поможет компании Etisalat расширить сеть голосовой связи
Компания Alcatel объявила о подписании нового контракта с оператором фиксированной и мобильной связи Etisalat из Объединенных Арабских Эмиратов. Контракт предусматривает расширение и модернизацию сети фиксированной связи, включая создание 38000 новых телефонных линий и внедрение новых телекомм
|18.07.2001
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Alcatel проведет испытания передачи голоса по ATM-сети компании Etisalat
Французская телекоммуникационная компания Alcatel сообщила о заключении соглашения с оператором Etisalat из Объединенных Арабских Эмиратов. В конце этого года компании начнут тестирование решения Alcatel по передачи голоса в ATM-сети (VoATM - Voice over Asynchronous Transfer Mode). Оно со
|14.12.2000
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Etisalat планирует инвестировать $1,1 млрд. в усовершенствование сети связи
Компания Emirates Telecommunications Corp (Etisalat) из ОАЭ планирует провести замену телефонной сети в течение трех лет, на что предпол
|24.10.2000
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Motorola и Etisalat завершили испытания первой GPRS-системы на Ближнем Востоке
Компания Motorola Inc." и оператор телекоммуникаций в Объединенных Арабских Эмиратах компания Etisalat завершили первые на Ближнем Востоке испытания системы пакетной передачи данных (GPRS) с использованием GSM-сети компании Etisalat. При проведении испытаний использовали решение
|24.04.2000
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Emirates Telecommunications инвестирует $1,23 млрд. в развитие своих телекоммуникационных услуг
Компания Emirates Telecommunications Corp (Etisalat) из ОАЭ инвестирует $1,23 млрд. в течение ближайших двух лет в развитие своих услуг
Etisalat и организации, системы, технологии, персоны:
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