Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Etisalat Emirates Telecommunications Corporation Etisalat Misr Etihad Etisalat (Mobily) Etisalat BD Telecom Etisalat Carrier and Wholesale Services

Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.09.2013 Mobily и Huawei запустили коммерческую опорную IP-сеть 400G

Компания Huawei и Mobily, провайдер услуг мобильной ШП-связи в Саудовской Аравии, запустили первую в отрасли коммерческую опорную IP-сеть со скоростью передачи 400 Гбит/с. Запуск сети обеспечит доступ к новым ра
10.08.2012 IBM поможет Mobily преобразовать свой бизнес за $280 млн

Корпорация IBM и Etihad Etisalat (Mobily), телекоммуникационная компания из Саудовской Аравии, сообщили о заключении

29.06.2012 МТС и Etisalat организовали межсетевое взаимодействие

взаимодействии с крупнейшим телекоммуникационным оператором в странах Ближнего Востока - компанией Etisalat Carrier and Wholesale Services. Соглашение предусматривает использование сетевых рес
28.02.2011 Mobily и Ciena построят сеть 100G в столице Саудовской Аравии

Корпорация Ciena и оператор мобильной связи Mobily объявили о запуске первой на Ближнем Востоке коммерческой сети с каналами 100 Гбит/с на одной длине волны. Эта первая в регионе сеть такого класса, развернутая в Эр-Рияде и ближайших при
10.11.2009 «Ситроникс» поставит оборудование БШД для Etisalat

кс» объявила о том, что его дочерняя компания Intracom Telecom, входящая в бизнес-направление «Ситроникс Телекоммуникационные Решения», подписала рамочное соглашение с телекоммуникационным оператором Etisalat на поставку оборудования для организации беспроводной связи. Etisalat является международным оператором со штаб-квартирой в ОАЭ и предоставляет свои услуги в 17 странах на Ближн
04.02.2009 Арабский оператор выдал тайну нового iPhone

Арабская телекоммуникационная компания Etisalat (Emirates Telecommunications) случайно выдала планы Apple по выпуску новой версии iP
14.03.2008 Ericsson подписал крупный контракт с оператором Mobily в Саудовской Аравии

правлению сетью (Managed Services) с сотовым оператором Саудовской Аравии Mobily, входящим в группу Etisalat. Рассчитанное на три года мультивендорное соглашение является самым крупным контракт
24.07.2007 Huawei развернул крупнейшую сеть HSPA на Ближнем Востоке

завершении проекта по развертыванию сети HSPA на Ближнем Востоке и в Северной Африке для оператора Etisalat (ОАЭ). Сеть охватывает 97% населенных районов страны. Общее количество абонентов 3G,
15.09.2006 Motorola заключает контракт на расширение сети Etihad Etisalat

Оператор Etihad Etisalat (Mobily) из Саудовской Аравии заключил с рядом поставщиков, в том числе и с компанией Motorola
05.07.2006 Русские сотовики проиграли битву в Египте

ом совместно с министерством телекоммуникаций и информационных технологий, закончился победой консорциума во главе с оператором фиксированной и проводной связи из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Etisalat. Его партнерами выступили сразу три влиятельных египетских структуры: «Почта Египта», «Национальный банк Египта» и «Коммерческий международный банк». Победитель получил пакет, состоящи
27.12.2005 Mobily заблокировал SMS-голосование в телешоу

я еще в январе. У компании – около 10 млн. абонентов. Mobily обслуживает 2 млн. и принадлежит фирме Etisalat из ОАЭ. "Мы определенно теряем деньги, но я не знаю сколько", - сказал Алгодайни. "Е
25.12.2002 Alcatel поможет компании Etisalat расширить сеть голосовой связи

Компания Alcatel объявила о подписании нового контракта с оператором фиксированной и мобильной связи Etisalat из Объединенных Арабских Эмиратов. Контракт предусматривает расширение и модернизацию сети фиксированной связи, включая создание 38000 новых телефонных линий и внедрение новых телекомм
18.07.2001 Alcatel проведет испытания передачи голоса по ATM-сети компании Etisalat

Французская телекоммуникационная компания Alcatel сообщила о заключении соглашения с оператором Etisalat из Объединенных Арабских Эмиратов. В конце этого года компании начнут тестирование решения Alcatel по передачи голоса в ATM-сети (VoATM - Voice over Asynchronous Transfer Mode). Оно со
14.12.2000 Etisalat планирует инвестировать $1,1 млрд. в усовершенствование сети связи

Компания Emirates Telecommunications Corp (Etisalat) из ОАЭ планирует провести замену телефонной сети в течение трех лет, на что предпол
24.10.2000 Motorola и Etisalat завершили испытания первой GPRS-системы на Ближнем Востоке

Компания Motorola Inc." и оператор телекоммуникаций в Объединенных Арабских Эмиратах компания Etisalat завершили первые на Ближнем Востоке испытания системы пакетной передачи данных (GPRS) с использованием GSM-сети компании Etisalat. При проведении испытаний использовали решение

24.04.2000 Emirates Telecommunications инвестирует $1,23 млрд. в развитие своих телекоммуникационных услуг

Компания Emirates Telecommunications Corp (Etisalat) из ОАЭ инвестирует $1,23 млрд. в течение ближайших двух лет в развитие своих услуг


Публикаций - 114, упоминаний - 144

Etisalat и организации, системы, технологии, персоны:

Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 23
Huawei 4677 22
Vodafone Group 1412 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 17
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 16
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 15
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 15
China Mobile 436 13
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 12
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 11
Deutsche Telekom 954 10
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 10
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 9
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 9
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 9
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 8
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 32 7
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 7
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 7
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 7
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 7
MTN Group 37 6
Unitech Group 19 6
Loop Mobile - BPL Mobile Communications - BPL Mobile Cellular - Loop Telecom 19 6
Tata Teleservices - Tata Telecommunications - Tata Telesystems 26 6
Samsung Electronics 11065 6
МегаФон 10742 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
ZTE Corporation 800 6
Lenovo Motorola 3566 6
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 6
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 6
America Movil 55 6
Millicom International Cellular SA 57 5
Google LLC 12690 5
Ufone - Пакистанский поставщик услуг сотовой связи 17 5
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 4
Россети Ленэнерго 1699 4
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 3
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 2
Bharti Enterprises Group 57 2
eBay Inc 1640 2
Deutsche Lufthansa AG 121 2
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 2
UniCredit - ЮниКредит Лизинг 9 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 2
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 23 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Империя-Фарма 91 1
Istithmar 5 1
Arthur D. Little 14 1
Oriental Steam Navigation 1 1
Kuwait Finance House - Кувейтский Финансовый Дом 6 1
Sandoz Family Foundation 3 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 1
Temasek Holdings 22 1
Houzz - Флатика - Flatica - Международная платформа для дизайнеров и архитекторов 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Альфа-Групп 745 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 1
Walt Disney Company 647 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 1
Судебная система Индии - Верховный суд Индии 36 7
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Международный арбитраж 32 3
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Savings Deposit Insurance Fund of Turkey - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции - Фонд сбережений и страховых депозитов Турции 10 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 15 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 52 1
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 10 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 33
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
ISPAI - Internet Service Provider Association of India - Ассоциация интернет-провайдеров Индии 4 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Bitcoin Foundation 8 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 49
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 45
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 15
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 14
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 14
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 8
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 8
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 7
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 5
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 4
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - Node B 37 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 4
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Google Android 15244 4
Dell Mobile Connect 23 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Сбер - Салют для бизнеса - Dialog - Диалог - Мессенджер 82 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Google RCS - Rich Communications Services - Услуги расширенных коммуникаций 9 3
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 2
Apple iPhone nano 18 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Ciena WaveLogic 12 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Mozilla Firefox - браузер 1951 2
Google Android Messages 21 2
Apple iPhone 6 4861 2
Huawei NE - серия маршрутизаторов 7 2
Mozilla Firefox OS 93 2
Сбер - Сбербанк Бизнес Аналитика 20 2
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 60 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Infinera DTN - Infinera Digital Transport Network - Infinera ITN - Infinera Intelligent Transport Network 14 1
HERE Maps 54 1
Sony Walkman 285 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 1
Nokia Alcatel-Lucent - SoftSwitch 18 1
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch - One Touch Idol 59 1
Nokia Alcatel-Lucent Network Manager 12 1
Nokia Alcatel-Lucent MSP - Nokia Alcatel-Lucent MP - Multiservice Platform 4 1
Nokia Alcatel-Lucent MM 4 1
Amdocs OSS Division 3 1
Huawei NodeB 1 1
Huawei UMTS/HSPA 3 1
Huawei 400G 1 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Mozilla Firefox Marketplace - Firefox Apps Market 13 1
Google Android 3 - Android Honeycomb 208 1
Сидоров Василий 53 2
Алявдин Кирилл 19 2
Sarin Arun - Сарин Арун 20 2
Курач Алексей 4 2
Mehrotra Rajiv - Мехротра Раджив 8 2
Розанов Всеволод 47 2
Биккулова Гульнара 24 1
Модин Алексей 6 1
Пьявкин Александр 14 1
Поповский Александр 93 1
Овчинников Борис 129 1
Солонин Виталий 90 1
Погребинский Антон 45 1
Бабаев Кирилл 56 1
Сабашный Вадим 6 1
Конева Юлия 8 1
Зобнина Маргарита 54 1
Петкевич Андрей 13 1
Заскалет Михаил 12 1
Павловский Павел 20 1
Кравчук Николай 5 1
Чернышев Константин 13 1
Харитонов Дмитрий 79 1
Сокорнов Николай 18 1
Конарев Дмитрий 7 1
Хулак Игорь 5 1
Bouverot Anne - Буверо Анн 4 1
Балсилье Джим - Balsillie Jim 36 1
Котик Сергей 7 1
Калякин Павел 79 1
Карпов Роман 80 1
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 1
Попова Евгения 9 1
Abramsky Mark - Абрамски Марк 2 1
Дергачева Светлана 63 1
Balsillie Jim - Басилье Джим 1 1
Москалев Евгений 9 1
Карибжанов Айдан 2 1
Al Kaf Khalid - Аль-Каф Халид 1 1
Hoffman John - Хоффман Джон 5 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 67
Россия - РФ - Российская федерация 166168 41
Индия - Bharat 5870 25
Ближний Восток 3154 23
Саудовская Аравия - Королевство 666 20
Норвегия - Королевство 1858 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 16
Европа 24964 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
Африка - Африканский регион 3641 14
Япония 13807 12
Египет - Арабская Республика 1100 12
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 10
Турция - Турецкая республика 2620 10
Франция - Французская Республика 8177 9
Азия - Азиатский регион 5920 8
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 8
Испания - Королевство 3840 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Испания - Каталония - Барселона 752 6
Малайзия 922 6
Бахрейн - Королевство 136 6
Швеция - Королевство 3782 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Канада 5082 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 5
Кувейт 173 5
Индийский океан - Персидский залив 234 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Армения - Республика 2449 4
Польша - Республика 2031 4
Сингапур - Республика 1953 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 4
Катар 191 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 12
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 10
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 10
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 8
Английский язык 7030 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 2
Аудит - аудиторский услуги 1265 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 2
Образование в России 2893 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
Economic Times 43 4
Total Telecom 613 2
РИА Новости 1033 2
GizChina - Издание 84 2
AP - Associated Press 2007 2
MacWorld 134 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Telecom.paper 194 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Business Standart 5 1
Русские Эмираты 5 1
Khaleej Times 5 1
Times of India 40 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
FT - Financial Times 1296 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Bloomberg 1627 1
NYT - The New York Times 1100 1
MacRumors 148 1
The Guardian - Британская газета 406 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
AppleInsider 400 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Gartner - Гартнер 3658 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Forrester Research 834 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Мировой рынок телекоммуникаций 2 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
ABI Research 236 1
IBM Research 111 1
Frost & Sullivan 207 1
IoT Analytics 5 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
GITEX Technology - международная выставка 48 2
МТС - Телеком Идея 51 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
Veon - GTH Awards - Global Telecom Innovation Awards 1 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще