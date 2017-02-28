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Telstra Corporation Limited Bigpond Telstra Mobile Telstra Saturn Telstra Country Wide TelstraClear Telstra OnAir Telstra Wireless Telstra Oi

Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi


28.02.2017 Ericsson, Telstra и The Fox Innovation Lab представили решение для трансляции фильмов в сотовой сети

Ericsson, Telstra и The Fox Innovation Lab (входит в 21st Century Fox) на Всемирном мобильном конгрессе представили решение для опережающей доставки персонализированного контента на мобильные устройства.
22.01.2016 Telstra, Ericsson и Ciena продемонстрировали новую технологию оптического шифрования для защиты данных «на лету»

Ericsson и Telstra впервые в мире продемонстрировали работу решения WaveLogic Encryption компании Ciena с поддержкой когерентного оптического шифрования данных «на лету» в условиях сетей с высокой нагрузк
23.01.2015 Infinera и Telstra успешно продемонстрировали работу модуляции PM-8QAM в подводном кабельном соединении между Японией и Южной Кореей

Компания Infinera, поставщик решений для интеллектуальных транспортных сетей, и Telstra, оператор телекоммуникационных и ИТ-сервисов, сообщили об успешной демонстрации технологии суперканалов следующего поколения для подводных магистральных сетей, которая способна увеличит
19.08.2013 Ericsson и Telstra осуществили первый в мире звонок в коммерческой сети LTE-Advanced 900/1800 Мгц

Ericsson совместно с австралийским поставщиком телекоммуникационных услуг, компанией Telstra объявили об успешной реализации технологии агрегации несущих частот в коммерческой сети LTE Advanced (LTE-A) в диапазоне 900/1800 МГц. Австралийский оператор первым в мире осуществил пе
25.03.2013 Ericsson и Telstra завершили испытания оптической передачи данных со скоростью 1 Тбит/с

передачи данных со скоростью 1 Тбит/с на оптико-волоконной сети австралийского мобильного оператора Telstra. Успешные испытания на участке оптической линии связи протяженностью более 995 км меж
14.12.2011 Провайдер по ошибке выложил в Сеть личные данные тысяч клиентов

Австралийский телекоммуникационный гигант Telstra недавно был вынужден временно закрыть свои сервисы электронной почты и онлайн-биллинга после того, как в Сети появилась информация о крупной утечке личных данных клиентов компании. В пя
28.09.2011 Австралийский оператор Telstra запустил конвергентную опорную сеть 2G/3G/4G на основе решения Ericsson

Компания Ericsson и австралийский оператор Telstra запустили конвергентную опорную сеть, позволяющую передавать и обрабатывать трафик из мобильных сетей трех поколений - 2G, 3G и 4G. Решение Ericsson Evolved Packet Core (EPC) позволяет

10.12.2010 Оператор связи Telstra разослал по почте личные данные своих клиентов

по неверным адресам. Как сообщает Softpedia, сотрудник, ответственный за данную утечку, работает в Telstra Country Wide, подразделении австралийского телекоммуникационного гиганта, которое пре
15.07.2010 Telstra и Huawei продемонстрировали в Австралии сеть LTE на частоте 1800МГц

Впервые в Австралии компании Telstra и Huawei успешно продемонстрировали технологию LTE, работающую в диапазоне 1800 МГц. Во всем мире частота 1800 МГц используется для предоставления услуг 2G GSM и может применяться для п
22.03.2010 Австралийский оператор Telstra выбрал решение Huawei для тестовой реализации мобильной сети LTE

Компания Huawei объявила, что австралийский оператор связи Telstra выбрал Huawei для тестовой реализации мобильной сети LTE. В рамках испытаний на работающей сети планируется достичь максимальной скорости передачи по прямому каналу 150 Мбит/с. Это позв
19.08.2009 Nortel и Telstra завершили тестирование оптоволоконной сети стандарта 100 Гбит/сек

Компания Telstra, поставщик телекоммуникационных услуг в Австралии, успешно завершила первое тестирование оптоволоконной сети стандарта 100 Гбит/сек (100G), построенной с помощью высокоскоростной оптиче
20.11.2008 Австралийский оператор Telstra развивает сеть Next G с помощью решения «Эрикссон»

Компания «Эрикссон» поставила австралийскому оператору Telstra первую в мире систему программной коммутации на базе блейд-технологии. В сети оператора Next G уже используется серверный кластер MSC Server Blade Cluster. Коммутационный сервер Mobile

09.08.2007 Telstra увеличила чистую прибыль на 2,9%

Чистая прибыль крупнейшей австралийской телекоммуникационной компании Telstra в 2006-2007 финансовом году выросла на 2,9% - до 3,28 млрд австралийских долл. ($2,83 млрд.) по сравнению с 8,18 млрд австралийский долл. ($2,73 млрд.) за аналогичный период прошлого го
29.05.2007 Ericsson увеличил скорость по оптоволокну в 4 раза

Ericsson и Telstra успешно завершили беспрецедентный пробный сеанс сетевой связи по оптической технологии следующего поколения с пропускной способностью 40 Гбит/сек в Австралии. Технологические испытания

15.02.2007 Ericsson и Telstra впервые установили базовую станцию с радиусом действия 200 км

Ericsson и австралийский оператор связи Telstra совместно достигли знаменательной вехи — запуск в эксплуатацию первого в мире покрыти
21.11.2006 Правительство Австралии увеличило цену продаваемой доли Telstra до $11,9 млрд.

Правительство Австралии заявило о намерении увеличить ожидаемую цену продажи своей доли в Telstra до 15,5 млрд. австралийский долларов ($11,9 млрд.), что почти в два раза превышает изначальную сумму в 8 млрд. австралийских долларов. Решение было принято после того, как предложение о
09.10.2006 Австралия намерена продать пакет акций Telstra на $6 млрд.

официально обнародовало план продажи пакета акций крупнейшей в стране телекоммуникационной компании Telstra Corp. на сумму 8 млрд австралийских долл. ($6 млрд), сообщает РБК. Правительство наме
06.10.2006 Австралийская Telstra запустила сеть 3G

Австралийская телекоммуникационная компания Telstra запустила в эксплуатацию сеть третьего поколения. Сервис предложит беспроводной доступ в интернет для 98% населения страны. Она будет самой крупной национальной 3G-сетью по охвату терри
07.09.2005 Австралийская Telstra попала под расследование

умагам и инвестициям (Australian Securities and Investments Commission), главный регулирующий орган рынка страны, объявила во вторник о начале расследования в отношении крупнейшей телефонной компании Telstra. Компания заявила в понедельник о снижении годового прогноза прибыли на 7–10% в случае усиления регулирования, чем поставила под сомнение компетентность руководства и систему управ
14.10.2004 Австралийскую Telstra могут приватизировать за $30 млрд.

Австралийская телекоммуникационная компания Telstra будет полностью приватизирована к концу 2005 года, если политическому образованию «Коалиция» удастся получить большинство голосов в Сенате страны. Продажа контрольного пакета акций стои
26.07.2004 Telstra усовершенствует CDMA-сеть

Австралийский оператор сотовой связи Telstra объявил о планах увеличить емкость CDMA-сети и ввести в крупнейших городах страны услуги высокоскоростного обмена данными стандарта CDMA2000 1xEV-DO. Будет использовано оборудование, пр
20.04.2004 Telstra готовится к приобретению Orange

Австралийский оператор Telstra начал переговоры с консорциумом Hutchison Telecommunications о покупке подразделения мобильной связи Orange, сообщает издание Australian IT News. Сумма сделки оценивается примерно в $20
24.02.2004 Telstra планирует крупную покупку в Индонезии

Австралийская государственная телекоммуникационная компания Telstra планирует покупку одного из крупнейших игроков на рынке связи Индонезии - компании Excelcomindo Pratama. На эту покупку Telstra готова потратить порядка $2,3 млрд. Глава компании
17.10.2003 Перебои с доставкой почты обойдутся Telstra в $25 млн.

Австралийский интернет-провайдер Telstra BigPond предоставит всем своим клиентам кредит сроком на две недели на оплату услуг д
27.03.2003 Telstra сообщил о возобновлении роста широкополосных подключений

Австралийский оператор Telstra сообщил о возобновившемся росте популярности широкополосных подключений к интернету. По данным компании, в первом квартале через оптовых продавцов услуг к ее сети подключились 275 тыс.

06.03.2003 Telstra не ждет финансовых чудес от скоростной CDMA-сети

Австралийская телекоммуникационая компания Telstra не питает надежд на резкое увеличение дохода за счет недавнего усовершенствования своей CDMA-сети до стандарта скоростного обмена данными CDMA 1xRTT, - заявил на конференции в Сиднее уп
25.02.2003 Telstra и PCCW списывают активы совместного предприятия

Австралийская телекоммуникационная компания Telstra и гонконгский оператор Pacific Century Cyberworks объявили о списании активов их совместного предприятия Reach на сумму $1,6 млрд. Компания была создана в 2000 г. для продажи услуг широ
10.02.2003 Telstra обещает уволить еще несколько сотен сотрудников

Австралийский оператор Telstra объявил о намерении уволить еще несколько сотен сотрудников в рамках масштабной реструктуризации. Это будет третья волна увольнений за последние четыре года. Объявление о предстоящих ув
13.01.2003 Telstra завершила приобретение SkyNetGlobal

Австралийскя телекоммуникационная компания Telstra сообщила о завершении приобретения SkyNetGlobal, работающего на территории Австралии и Новой Зеландии провайдера услуг связи в беспроводных сетях стандарта Wi-Fi. Стоимость сделки соста
17.12.2002 Правительство Австралии рассмотрит возможность приватизации Telstra

Министр связи Австралии Ричард Олстон (Richard Alston) отдал распоряжение о проведении исследования вопроса o разделении крупнейшего оператора страны - Telstra - на две части и продаже правительственного пакета акций в сервисном бизнесе для приватизации компании. Лейбористы предложили разделение как первый шаг по приватизации компании - продаж
02.12.2002 Telstra официально открывает 3G в Австралии

Австралийский сотовый оператор Telstra объявил об открытии первой в стране сети мобильной связи 3-го поколения стандарта CDM
18.11.2002 Telstra сообщил об успехах в борьбе с кражами телефонов

Австралийский оператор Telstra сообщил об успехах технологии, не позволяющей использовать в сети краденые или найденные телефоны. За три месяца (с 15 августа) система привела к уменьшению количества краж на 23%. Всег
06.11.2002 Nokia поставит MMS-решение австралийскому оператору Telstra

Австралийский сотовый оператор Telstra заказал у финской Nokia сетевые компоненты, необходимые для ввода в действие сервиса мультимедийных сообщений (MMS). По контракту Nokia установит в австралийской сети сервис-центр (MMSC
29.10.2002 Telstra закупит у Alcatel оборудование для увеличения емкости своей DSL-сети

Австралийский оператор Telstra подписал контракт с Alcatel на покупку оборудования для расширения емкости своей DSL-сети, сообщила французская фирма. Компании подписали "многомиллионный" контракт cроком на три года.

21.10.2002 Telstra эвакуирует персонал из Индонезии

Австралийский оператор Telstra, опасаясь возможного продолжения терактов в Индонезии, начал отзывать из страны своих сотрудников, чье отсутствие там не повредит работе компании. Частичная эвакуация началась после тог
17.10.2002 Австралийской Telstra не страшны европейские и американские кризисы

Управляющий директор австралийского оператора и интернет-провайдера Telstra Тэд Притти (Ted Pretty) заявил, что его компания собирается добиться миллиардного годового дохода от услуг широкополосной связи к 2006 году, несмотря на мировой экономический спад."Я ду
15.02.2002 Австралийская Telstra установит систему блокировки звонков с краденых телефонов

ipment Identity). Система будет введена в действие через несколько месяцев. Директор по менеджменту Telstra Дэвид Тоди (David Thodey) выразил уверенность в том, что другие операторы поддержат и
04.12.2001 Австралийская Telstra расширит магистральную сеть в Азии

Австралийская телекоммуникационная компания Telstra Corp. Ltd. и ее гонконгский партнер - Pacific Century Cyber Works расширят свое совме
19.11.2001 Австралийская Telstra приобретет новозеландский филиал British Telecom

Австралийская Telstra Corp. Ltd. - второй оператор новозеландского рынка телекоммуникаций - сообщила о пред
11.10.2001 Telstra включилась в программу утилизации сотовых телефонов

Австралийский оператор мобильной связи Telstra намерена поддержать инициативу переработки мобильных телефонов, разместив корзины для

Публикаций - 216, упоминаний - 256

Telstra Corporation Limited и организации, системы, технологии, персоны:

Vodafone Group 1369 32
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2986 23
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1509 21
AT&T Inc 1666 19
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 80 15
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1350 14
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 83 13
Ростелеком 10878 12
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 141 12
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 337 12
Verizon Communications - Bell Atlanitic 987 12
Deutsche Telekom 909 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8494 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5652 11
Microsoft Corporation 24221 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 10
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 10
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 10
Cisco Systems 5038 9
Telenor - Теленор 737 9
МегаФон 8082 8
Lenovo Motorola 3494 8
Qualcomm Technologies 1770 8
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 357 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11244 8
Telia Company - TeliaSonera 1025 7
Samsung Electronics 10041 7
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 327 7
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech 108 7
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 7
Huawei 3747 6
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1137 6
Cable & Wireless - C&W 229 6
Google LLC 11485 6
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 104 6
China Telecom - Чайна Телеком 254 6
MTN Group 35 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 5
China Mobile 404 5
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel 319 5
Империя-Фарма 90 5
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 194 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1936 4
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 837 2
ASX - Australian Securities Exchange - Австралийская фондовая биржа 7 2
Bharti Enterprises Group 54 2
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 173 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 674 1
Lockheed Martin 753 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 1
Index Ventures 48 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 127 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox 81 1
Nissan North America 3 1
Farimex - Фэримекс 29 1
Автокард холдинг 21 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 174 1
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 46 1
Alternativa Capital 2 1
e.ventures 11 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 15 1
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications 10 1
Western Union Ventures 2 1
Windstream 1 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 254 1
CNPC - Sinopec Yanshan Petrochemical 9 1
Technology Patents LLC 1 1
IWG - International Workplace Group - Regus Group 10 1
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 17 1
Qantas Airways - Queensland and Northern Territory Aerial Services 15 1
Ford 402 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2680 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 166 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 454 1
ПромСвязьКапитал 82 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 107 1
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 16 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10800 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4238 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2868 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 489 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5197 2
UK Home Office - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии 51 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 990 2
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза - Парламент Австралии - Parliament of Australia 25 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4786 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 205 1
Евросоюз - Европейский совет - European Council - Conseil européen 29 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 129 1
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Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 39 1
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WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 146 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 601 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 210 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 168 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 716 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 627 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1105 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1310 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2122 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6195 27
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2666 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 521 2
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 2
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 5 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1005 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 679 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 281 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27139 66
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20746 53
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ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14834 33
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9097 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60738 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46098 21
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7275 17
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6309 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23094 15
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3867 14
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12339 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10475 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12108 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13624 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7884 11
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19860 9
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6791 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8195 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11868 8
Сеть передачи данных - Data transmission network 3593 8
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5582 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4573 8
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6361 7
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4484 7
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