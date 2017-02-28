Telstra Corporation Limited Bigpond Telstra Mobile Telstra Saturn Telstra Country Wide TelstraClear Telstra OnAir Telstra Wireless Telstra Oi
|28.02.2017
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Ericsson, Telstra и The Fox Innovation Lab представили решение для трансляции фильмов в сотовой сети
Ericsson, Telstra и The Fox Innovation Lab (входит в 21st Century Fox) на Всемирном мобильном конгрессе представили решение для опережающей доставки персонализированного контента на мобильные устройства.
|22.01.2016
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Telstra, Ericsson и Ciena продемонстрировали новую технологию оптического шифрования для защиты данных «на лету»
Ericsson и Telstra впервые в мире продемонстрировали работу решения WaveLogic Encryption компании Ciena с поддержкой когерентного оптического шифрования данных «на лету» в условиях сетей с высокой нагрузк
|23.01.2015
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Infinera и Telstra успешно продемонстрировали работу модуляции PM-8QAM в подводном кабельном соединении между Японией и Южной Кореей
Компания Infinera, поставщик решений для интеллектуальных транспортных сетей, и Telstra, оператор телекоммуникационных и ИТ-сервисов, сообщили об успешной демонстрации технологии суперканалов следующего поколения для подводных магистральных сетей, которая способна увеличит
|19.08.2013
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Ericsson и Telstra осуществили первый в мире звонок в коммерческой сети LTE-Advanced 900/1800 Мгц
Ericsson совместно с австралийским поставщиком телекоммуникационных услуг, компанией Telstra объявили об успешной реализации технологии агрегации несущих частот в коммерческой сети LTE Advanced (LTE-A) в диапазоне 900/1800 МГц. Австралийский оператор первым в мире осуществил пе
|25.03.2013
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Ericsson и Telstra завершили испытания оптической передачи данных со скоростью 1 Тбит/с
передачи данных со скоростью 1 Тбит/с на оптико-волоконной сети австралийского мобильного оператора Telstra. Успешные испытания на участке оптической линии связи протяженностью более 995 км меж
|14.12.2011
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Провайдер по ошибке выложил в Сеть личные данные тысяч клиентов
Австралийский телекоммуникационный гигант Telstra недавно был вынужден временно закрыть свои сервисы электронной почты и онлайн-биллинга после того, как в Сети появилась информация о крупной утечке личных данных клиентов компании. В пя
|28.09.2011
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Австралийский оператор Telstra запустил конвергентную опорную сеть 2G/3G/4G на основе решения Ericsson
Компания Ericsson и австралийский оператор Telstra запустили конвергентную опорную сеть, позволяющую передавать и обрабатывать трафик из мобильных сетей трех поколений - 2G, 3G и 4G. Решение Ericsson Evolved Packet Core (EPC) позволяет
|10.12.2010
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Оператор связи Telstra разослал по почте личные данные своих клиентов
по неверным адресам. Как сообщает Softpedia, сотрудник, ответственный за данную утечку, работает в Telstra Country Wide, подразделении австралийского телекоммуникационного гиганта, которое пре
|15.07.2010
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Telstra и Huawei продемонстрировали в Австралии сеть LTE на частоте 1800МГц
Впервые в Австралии компании Telstra и Huawei успешно продемонстрировали технологию LTE, работающую в диапазоне 1800 МГц. Во всем мире частота 1800 МГц используется для предоставления услуг 2G GSM и может применяться для п
|22.03.2010
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Австралийский оператор Telstra выбрал решение Huawei для тестовой реализации мобильной сети LTE
Компания Huawei объявила, что австралийский оператор связи Telstra выбрал Huawei для тестовой реализации мобильной сети LTE. В рамках испытаний на работающей сети планируется достичь максимальной скорости передачи по прямому каналу 150 Мбит/с. Это позв
|19.08.2009
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Nortel и Telstra завершили тестирование оптоволоконной сети стандарта 100 Гбит/сек
Компания Telstra, поставщик телекоммуникационных услуг в Австралии, успешно завершила первое тестирование оптоволоконной сети стандарта 100 Гбит/сек (100G), построенной с помощью высокоскоростной оптиче
|20.11.2008
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Австралийский оператор Telstra развивает сеть Next G с помощью решения «Эрикссон»
Компания «Эрикссон» поставила австралийскому оператору Telstra первую в мире систему программной коммутации на базе блейд-технологии. В сети оператора Next G уже используется серверный кластер MSC Server Blade Cluster. Коммутационный сервер Mobile
|09.08.2007
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Telstra увеличила чистую прибыль на 2,9%
Чистая прибыль крупнейшей австралийской телекоммуникационной компании Telstra в 2006-2007 финансовом году выросла на 2,9% - до 3,28 млрд австралийских долл. ($2,83 млрд.) по сравнению с 8,18 млрд австралийский долл. ($2,73 млрд.) за аналогичный период прошлого го
|29.05.2007
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Ericsson увеличил скорость по оптоволокну в 4 раза
Ericsson и Telstra успешно завершили беспрецедентный пробный сеанс сетевой связи по оптической технологии следующего поколения с пропускной способностью 40 Гбит/сек в Австралии. Технологические испытания
|15.02.2007
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Ericsson и Telstra впервые установили базовую станцию с радиусом действия 200 км
Ericsson и австралийский оператор связи Telstra совместно достигли знаменательной вехи — запуск в эксплуатацию первого в мире покрыти
|21.11.2006
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Правительство Австралии увеличило цену продаваемой доли Telstra до $11,9 млрд.
Правительство Австралии заявило о намерении увеличить ожидаемую цену продажи своей доли в Telstra до 15,5 млрд. австралийский долларов ($11,9 млрд.), что почти в два раза превышает изначальную сумму в 8 млрд. австралийских долларов. Решение было принято после того, как предложение о
|09.10.2006
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Австралия намерена продать пакет акций Telstra на $6 млрд.
официально обнародовало план продажи пакета акций крупнейшей в стране телекоммуникационной компании Telstra Corp. на сумму 8 млрд австралийских долл. ($6 млрд), сообщает РБК. Правительство наме
|06.10.2006
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Австралийская Telstra запустила сеть 3G
Австралийская телекоммуникационная компания Telstra запустила в эксплуатацию сеть третьего поколения. Сервис предложит беспроводной доступ в интернет для 98% населения страны. Она будет самой крупной национальной 3G-сетью по охвату терри
|07.09.2005
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Австралийская Telstra попала под расследование
умагам и инвестициям (Australian Securities and Investments Commission), главный регулирующий орган рынка страны, объявила во вторник о начале расследования в отношении крупнейшей телефонной компании Telstra. Компания заявила в понедельник о снижении годового прогноза прибыли на 7–10% в случае усиления регулирования, чем поставила под сомнение компетентность руководства и систему управ
|14.10.2004
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Австралийскую Telstra могут приватизировать за $30 млрд.
Австралийская телекоммуникационная компания Telstra будет полностью приватизирована к концу 2005 года, если политическому образованию «Коалиция» удастся получить большинство голосов в Сенате страны. Продажа контрольного пакета акций стои
|26.07.2004
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Telstra усовершенствует CDMA-сеть
Австралийский оператор сотовой связи Telstra объявил о планах увеличить емкость CDMA-сети и ввести в крупнейших городах страны услуги высокоскоростного обмена данными стандарта CDMA2000 1xEV-DO. Будет использовано оборудование, пр
|20.04.2004
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Telstra готовится к приобретению Orange
Австралийский оператор Telstra начал переговоры с консорциумом Hutchison Telecommunications о покупке подразделения мобильной связи Orange, сообщает издание Australian IT News. Сумма сделки оценивается примерно в $20
|24.02.2004
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Telstra планирует крупную покупку в Индонезии
Австралийская государственная телекоммуникационная компания Telstra планирует покупку одного из крупнейших игроков на рынке связи Индонезии - компании Excelcomindo Pratama. На эту покупку Telstra готова потратить порядка $2,3 млрд. Глава компании
|17.10.2003
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Перебои с доставкой почты обойдутся Telstra в $25 млн.
Австралийский интернет-провайдер Telstra BigPond предоставит всем своим клиентам кредит сроком на две недели на оплату услуг д
|27.03.2003
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Telstra сообщил о возобновлении роста широкополосных подключений
Австралийский оператор Telstra сообщил о возобновившемся росте популярности широкополосных подключений к интернету. По данным компании, в первом квартале через оптовых продавцов услуг к ее сети подключились 275 тыс.
|06.03.2003
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Telstra не ждет финансовых чудес от скоростной CDMA-сети
Австралийская телекоммуникационая компания Telstra не питает надежд на резкое увеличение дохода за счет недавнего усовершенствования своей CDMA-сети до стандарта скоростного обмена данными CDMA 1xRTT, - заявил на конференции в Сиднее уп
|25.02.2003
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Telstra и PCCW списывают активы совместного предприятия
Австралийская телекоммуникационная компания Telstra и гонконгский оператор Pacific Century Cyberworks объявили о списании активов их совместного предприятия Reach на сумму $1,6 млрд. Компания была создана в 2000 г. для продажи услуг широ
|10.02.2003
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Telstra обещает уволить еще несколько сотен сотрудников
Австралийский оператор Telstra объявил о намерении уволить еще несколько сотен сотрудников в рамках масштабной реструктуризации. Это будет третья волна увольнений за последние четыре года. Объявление о предстоящих ув
|13.01.2003
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Telstra завершила приобретение SkyNetGlobal
Австралийскя телекоммуникационная компания Telstra сообщила о завершении приобретения SkyNetGlobal, работающего на территории Австралии и Новой Зеландии провайдера услуг связи в беспроводных сетях стандарта Wi-Fi. Стоимость сделки соста
|17.12.2002
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Правительство Австралии рассмотрит возможность приватизации Telstra
Министр связи Австралии Ричард Олстон (Richard Alston) отдал распоряжение о проведении исследования вопроса o разделении крупнейшего оператора страны - Telstra - на две части и продаже правительственного пакета акций в сервисном бизнесе для приватизации компании. Лейбористы предложили разделение как первый шаг по приватизации компании - продаж
|02.12.2002
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Telstra официально открывает 3G в Австралии
Австралийский сотовый оператор Telstra объявил об открытии первой в стране сети мобильной связи 3-го поколения стандарта CDM
|18.11.2002
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Telstra сообщил об успехах в борьбе с кражами телефонов
Австралийский оператор Telstra сообщил об успехах технологии, не позволяющей использовать в сети краденые или найденные телефоны. За три месяца (с 15 августа) система привела к уменьшению количества краж на 23%. Всег
|06.11.2002
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Nokia поставит MMS-решение австралийскому оператору Telstra
Австралийский сотовый оператор Telstra заказал у финской Nokia сетевые компоненты, необходимые для ввода в действие сервиса мультимедийных сообщений (MMS). По контракту Nokia установит в австралийской сети сервис-центр (MMSC
|29.10.2002
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Telstra закупит у Alcatel оборудование для увеличения емкости своей DSL-сети
Австралийский оператор Telstra подписал контракт с Alcatel на покупку оборудования для расширения емкости своей DSL-сети, сообщила французская фирма. Компании подписали "многомиллионный" контракт cроком на три года.
|21.10.2002
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Telstra эвакуирует персонал из Индонезии
Австралийский оператор Telstra, опасаясь возможного продолжения терактов в Индонезии, начал отзывать из страны своих сотрудников, чье отсутствие там не повредит работе компании. Частичная эвакуация началась после тог
|17.10.2002
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Австралийской Telstra не страшны европейские и американские кризисы
Управляющий директор австралийского оператора и интернет-провайдера Telstra Тэд Притти (Ted Pretty) заявил, что его компания собирается добиться миллиардного годового дохода от услуг широкополосной связи к 2006 году, несмотря на мировой экономический спад."Я ду
|15.02.2002
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Австралийская Telstra установит систему блокировки звонков с краденых телефонов
ipment Identity). Система будет введена в действие через несколько месяцев. Директор по менеджменту Telstra Дэвид Тоди (David Thodey) выразил уверенность в том, что другие операторы поддержат и
|04.12.2001
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Австралийская Telstra расширит магистральную сеть в Азии
Австралийская телекоммуникационная компания Telstra Corp. Ltd. и ее гонконгский партнер - Pacific Century Cyber Works расширят свое совме
|19.11.2001
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Австралийская Telstra приобретет новозеландский филиал British Telecom
Австралийская Telstra Corp. Ltd. - второй оператор новозеландского рынка телекоммуникаций - сообщила о пред
|11.10.2001
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Telstra включилась в программу утилизации сотовых телефонов
Австралийский оператор мобильной связи Telstra намерена поддержать инициативу переработки мобильных телефонов, разместив корзины для
Telstra Corporation Limited и организации, системы, технологии, персоны:
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