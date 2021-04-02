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Cisco ASR Cisco Aggregation Services Routers Cisco Aggregated Service Router серия маршрутизаторов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.04.2021 Cisco представила ряд фундаментальных инноваций для цифровой трансформации бизнеса 1
31.03.2021 Cisco предложила новую инфраструктуру для интернета будущего 1
18.03.2021 Cisco открывает новый ЦОД для поддержки совместной работы 1
28.12.2020 Найдена проблема в роутерах Cisco, позволяющая удаленно останавливать их работу 2
14.09.2020 Злоумышленники «ломают» роутеры Cisco по всему миру 1
02.03.2020 Cisco представила облачные и аппаратные решения для повышения прибыльности сетей 5G 1
25.09.2019 «АМТ-груп» модернизировала сеть связи Петербургского метрополитена 1
02.09.2019 В «железе» Cisco редкая «дыра» со степенью угрозы 10 баллов из 10 1
26.07.2019 «Триколор» внедрил решения Cisco в свою ИТ-инфраструктуру 1
26.03.2019 «Балтика» переходит на новую ИТ-инфраструктуру 1
02.06.2013 ИТ в здравоохранении: что изменилось за год? 1
30.01.2012 «Таттелеком» и Cisco открыли в Казани технологический центр для подготовки ИТ-специалистов 3
25.01.2012 Банковские телекоммуникации: как обеспечить надежность? 1
12.12.2011 ПО для аудита систем безопасности Nipper Studio оснащено поддержкой еще 20 сетевых устройств 1
31.10.2011 «Твинго Телеком» модернизировал волоконно-оптическую сеть с помощью решений Cisco 3
20.09.2011 «Рэдком» разворачивает на Дальнем Востоке мультисервисную городскую транспортную сеть на базе решений Cisco 1
31.08.2011 NEC и Cisco будут вместе строить коммерческие сети LTE для операторов связи 3
12.08.2011 Кадровый ИТ-рынок: отставки и назначения за неделю 1
08.08.2011 Два топ-менеджера Juniper Networks перешли в Cisco 3
27.06.2011 Comcast установила маршрутизаторы Cisco для поддержки корпоративных Ethernet-услуг 3
16.06.2011 «Скай Линк» завершил модернизацию пакетного ядра в Москве 3
10.02.2011 «МегаФон» завершил модернизацию пакетного ядра сети связи в Центральном регионе 2
10.11.2010 «Ай-Теко» модернизировала магистральную сеть «Башинформсвязи» 1
27.07.2010 «Комстар-ОТС» модернизировал узел связи в Стокгольме 2
16.03.2010 Neutral Tandem установит маршрутизаторы Cisco ASR 9000 для услуги Ethernet eXchange 4
27.04.2009 Cisco представила новые продукты и услуги в области ИБ 2
12.11.2008 Cisco ASR 9000: экологичный маршрутизатор для сетей IP NGN 5
14.05.2008 На самом большом острове планеты разворачивается сеть IP NGN 1
08.04.2008 Cisco развивает технологию самозащищающейся сети 1

Публикаций - 30, упоминаний - 53

Cisco ASR и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 29
Microsoft Corporation 25775 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Comcast 231 2
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 56 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Citrix Systems 868 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
HPE - Juniper Networks 460 2
Google LLC 12690 2
Motorola Solutions 113 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 1
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 1
HP 3Com 681 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 47 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Сван 30 1
SofTrust - СофТраст 15 1
Cox Communications 46 1
Telia Company - Telia Carrier - Телиа Кэрриер 3 1
Хост ГК 39 1
WatchGuard Technologies 76 1
ТТК Север макрорегион - СеверТрансТелеКом - ТТК Калининград 51 1
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 1
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 152 1
SFR - Société française du radiotéléphone 65 1
AT&T - Time Warner Cable - Insight Communications 55 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Comcast - theplatform 3 1
Segnetics - Сегнетикс 4 1
DISH Network - DIgital Sky Highway 37 1
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - П.М.Т. - Пост Модерн Текнолоджи 30 1
Аксимед 9 1
Atos - Siemens IT Solutions and Services - Siemens IT Operations AG 23 1
Adelphia Communications Corporation - Adelphia Business Solutions 42 1
Charter Communications 41 1
Ростелеком 10948 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Broadcom - VMware 2610 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 27 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Warner 540 1
ТАИФ - Татаро-американские инвестиции и финансы 19 1
РЖД ДЦВ - Дорожный центр внедрения 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Татнефть 243 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Ак Барс Банк 283 1
Carlsberg Group 26 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
SoftBank Group 284 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 1
Верный - торговая сеть 326 1
Cisco Systems Capital - Cisco Capital - Сиско Кэпитал СНГ 19 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
ISC - Internet Systems Consortium 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 6
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 6
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 4
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 3
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 451 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Пропускная способность - Bandwidth 1907 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
Cisco IOS - Cisco IOS-XR Network OS 23 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 4
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD (Firepower Threat Defense Software) - Cisco FDM (Firepower Device Manager) - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security App 89 4
Microsoft Azure 1526 3
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 97 3
Cisco CCS - Cisco CloudCenter Suite - Cisco Cloud Services Stack - Cisco Cloudlock CASB - Cisco Cloud Access Security Broker - Cisco CMSP - Cisco Cloud and Managed Services Program - Cisco Cloud Native Broadband Network Gateway 6 3
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client - Cisco VPN - Cisco IPsec VPN Cisco NME-RVPN - Russia VPN Network Module 53 3
Cisco Crosswork Cloud 4 2
Cisco Security 15 2
Cisco ThousandEyes Synthetic Monitoring 7 2
Cisco CRS-3 5 2
Cisco Videoscape - Cisco Media Processor - Cisco MXE - Cisco Media Experience Engine - Cisco DMS - Cisco Digital Media System - Cisco Digital Media Suite - Cisco MCS - Cisco Media Convergence Server - Cisco Media Solutions Group 15 2
Apple iOS 8583 2
Google Cloud Platform - GCP 383 2
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 55 2
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 2
Cisco IOS - Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 25 2
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 2
Cisco Silicon One Q 4 2
Cisco REST 1 1
Cisco ISRv - Cisco Integrated Services Virtual Router 1 1
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 24 1
Cisco Umbrella 13 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Schneider Electric InRow 27 1
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 24 1
Cisco Plus 2 1
Cisco Routed Optical Networking 2 1
Cisco Security Manager - CSM 7 1
Cisco Business Critical Services 1 1
Cisco ThousandEyes Network 2 1
Cisco VSS - Cisco Virtual Switching Systems 1 1
Cisco Crosswork Network Controller 2 1
Cisco Crosswork Optimization Engine 1 1
Cisco Crosswork Trust Insights 1 1
Cisco 7600 - серия маршрутизаторов 21 1
HPE - Juniper Networks - Juniper JunOS - Junos OS 48 1
Cisco - AppDynamics Dash Studio 2 1
ЦБ РФ - ЕТКБС - Единая телекоммуникационная сеть Банка России 8 1
Бетсис Павел 101 3
Davidson Jonathan - Дэвидсон Джонатан 6 2
Боровков Андрей 2 2
Labovites Jim - Лейбовитс Джим 2 2
Oristano Neal - Ористано Нил 2 2
Мельникова Анастасия 440 2
Adamo Nick - Адамо Ник 2 1
Воронцов Владимир 2 1
Притула Павел 33 1
Суслов Константин 23 1
Ивакин Роман 57 1
Островский Владимир 25 1
Фролов Сергей 36 1
Метелев Сергей 9 1
Шустер Дмитрий 4 1
Березин Сергей 9 1
Ашенбреннер Инна 15 1
Каменский Дмитрий 13 1
Парфенов Константин 14 1
Лукаш Сергей 14 1
Путилин Владислав 14 1
Бугрин Сергей 10 1
Ляпин Андрей 10 1
Щукин Геннадий 7 1
Гридин Игорь 6 1
Солодков Виктор 3 1
Bottomley James - Боттомли Джеймс 16 1
Гайсин Салават 3 1
Buchwald Steffen - Бухвальд Штеффен 2 1
Patel Pankaj - Пател Панкадж 6 1
Yanaginuma Nobuyuki - Янагинума Нобуюки 1 1
Дзиов Игорь 2 1
Kindel Charlie - Киндел Чарли 9 1
Rossiter Nick - Росситер Ник 12 1
Dolan Sean - Долан Шон 5 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Орловский Виктор 408 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
Никифоров Николай 1138 1
Березин Максим 144 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 10
Европа 24964 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Европа Восточная 3138 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Америка Южная 884 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 2
Европа Юго-Восточная 62 1
США - Северная Каролина 328 1
Дания - Гренландия 145 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Канада 5082 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 56 1
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Углеводород - Hydrocarbon - органические соединения, состоящие из атомов углерода и водорода 2 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 1
Финансовый сектор - Банковская тайна 16 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
NBC News 188 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
Silicon 494 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
BleepingComputer - Издание 458 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Cisco Annual Internet Report 3 1
ШАГ Компьютерная академия 5 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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