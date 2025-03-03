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Cisco Systems Splunk

Cisco Systems - Splunk

03.03.2025 В России выросли госзакупки в сфере инфобезопасности 1
30.10.2024 Чем DevOps-конвейеры отличаются друг от друга? Обзор основных функций 1
04.10.2024 ИТ-компания «закатала в асфальт» обнаглевшего патентного тролля. Теперь его сайт не работает, офис пуст, телефоны не отвечают 1
12.08.2024 Бежавшая из России Cisco не справляется. Продажи падают, компания готовит массовые увольнения 1
28.03.2024 «Инфосистемы Джет» и RR Tech будут вместе реализовывать проекты комплексного мониторинга 1
22.02.2024 Уволена главный операционный директор Cisco, должность упразднена 1
15.02.2024 Cisco увольняет больше 4 тысяч сотрудников 1
29.01.2024 ИТ-отрасль тупеет, а клиенты беднеют из-за новых манер ИТ-гигантов 2
25.01.2024 «Инлайн Груп» и разработчик платформы мониторинга и автоматизации Monq подписали партнёрское соглашение 1
11.10.2023 В России появилась отечественная SOAR нового поколения 1
31.08.2023 Security Vision TIP и Anomaly: какая система контроля подойдет лучше 1
18.07.2023 Создан новый отечественный продукт для расследования и реагирования на ИБ-инциденты 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 2
01.06.2023 Когда в России появятся собственные Open Source продукты 1
11.05.2023 Как развиваются отечественные ИБ-платформы 1
28.04.2023 Security Vision выпустила новые версии продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5 1
28.04.2023 Security Vision сообщает о выпуске новых версий продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5 1
25.04.2023 Security Vision сообщает о выпуске новой версии системы IRP/SOAR на платформе Security Vision 5 1
06.04.2023 Александр Скакунов -

Почему комплексный мониторинг лучше, чем SIEM

 1
20.03.2023 Илья Маркелов, «Лаборатория Касперского»: Подход «внедрил и забыл» недопустим для SIEM 1
13.10.2022 Как выбирать коммерческий SIEM в 2022 году? 2
09.09.2022 Секреты инцидент-менеджмента: как компании могут повысить свою эффективность 1
12.07.2022 В России начали массово продавать лицензии сбежавшей из страны Cisco 1
06.06.2022 Microsoft переманила топ-менеджера, подсадившую госсектор США на облака Amazon 2
16.05.2022 «СёрчИнформ» внедрил российский софт для ИБ в более чем 70 компаниях РФ 1
11.04.2022 «СерчИнформ» импортозаместит западные лицензии бесплатно 1
21.02.2022 Как фармацевтической компании навести порядок в своих данных 1
14.12.2021 Технологии успешного SOC: детектирование атак и создание правил корреляции 2
06.12.2021 Технологии успешного SOC: тактика и стратегия сбора событий 1
13.10.2021 В Appdynamics назначен директор по маркетингу 1
26.07.2021 В «Рексофт» назначен заместитель директора 1
13.07.2021 «Инфосистемы джет» начинает внедрение российской платформы AIOps 1
30.06.2021 Топ-10 решений для работы с большими данными в 2021 г. 1
10.06.2021 Российский бизнес учится противостоять кибератакам новых типов 1
02.04.2021 Cisco представила ряд фундаментальных инноваций для цифровой трансформации бизнеса 1
01.04.2021 Cisco представила расширенную архитектуру SASE и полную защиту от оконечной точки до облака 1
18.02.2021 Даниэль Гутман, Varonis -

Поведенческий анализ мог бы предотвратить WikiLeaks 

 1
08.12.2020 Виртуализация приходит в SAN 1
20.08.2020 МФУ Xerox AltaLink B8100: новый цифровой бизнес-ассистент на платформе ConnectKey 1
28.05.2020 В AstraZeneca внедрено комбинированное решение Commvault и NetApp 1

Публикаций - 68, упоминаний - 78

Cisco Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5126 19
Microsoft Corporation 24688 13
IBM - International Business Machines Corp 9450 12
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 796 9
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 199 9
Google LLC 11840 8
GitHub 833 7
NetApp - Network Appliance 639 6
Broadcom - VMware 2378 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4926 6
Check Point Software Technologies 762 6
Fortinet 392 6
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 143 6
Telegram Group 2036 6
Cisco - AppDynamics 38 5
Пангео Радар - Pangeo Radar 7 5
Oracle Corporation 6714 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 3
Red Hat 1316 3
ServiceNow 89 3
Amazon Inc - Amazon.com 3017 3
Citrix Systems 814 3
OpenText - Micro Focus 108 3
Palo Alto Networks 148 3
SolarWinds 49 3
Intel Corporation 12228 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1934 3
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 230 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 3
Cisco - Oort 6 3
Cisco - Armorblox 4 3
Commvault 173 2
Softline - Софтлайн 2858 2
HP Inc. 5695 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1487 2
AMT Group - АМТ-Груп 354 2
Qualys 63 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1188 3
Россети Ленэнерго 1701 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 136 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 2
Связной ГК 1372 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2400 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 482 2
AstraZeneca - АстраЗенека 53 2
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 2
Microsoft - LinkedIn 652 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 357 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 110 1
RBC Capital Markets 59 1
Благосостояние НПФ 51 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 247 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 462 1
Expedia Group 134 1
Lockheed Martin 759 1
Illumina 11 1
Yara - Яра 16 1
TCV - Technology Crossover Ventures 5 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск 55 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 996 1
НефтеТрансСервис - НТС 7 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
РЖД - Российские железные дороги 1915 1
Lidings - Лидингс 6 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 1
Шереметьево Хэндлинг 37 1
SHL 8 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Газпром ПАО 1346 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1094 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4183 7
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 190 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 377 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 316 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 460 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 23 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4550 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5487 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 332 1
ФСБ РФ ЦЛСЗ - Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России 8 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5973 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 342 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2761 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3408 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3003 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 505 1
ASF - Apache Software Foundation 207 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 674 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 213 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
АФТ - Ассоциация Финтех 171 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 53
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27908 37
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2245 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21340 25
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4039 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3920 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13311 9
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1876 9
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 739 9
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 587 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12831 8
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1172 8
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 398 7
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2192 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12644 7
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 14
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 11
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 10
Apache Hadoop 433 9
Microsoft Windows 15749 9
Microsoft Azure 1412 8
Linux OS 10040 8
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 63 8
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 7
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 99 7
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 6
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 164 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4528 6
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 351 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2052 5
ЦБИ NeuroDAT SIEM 9 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 711 4
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 165 4
Cisco Systems - Splunk ES - Splunk Enterprise Security 4 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1663 4
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 56 4
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 990 4
Microsoft Office Excel 1204 4
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 199 4
Python - высокоуровневый язык программирования 953 3
Broadcom - VMware vSphere 564 3
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 3
Google Android 14084 3
Microsoft Exchange 1744 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3248 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1280 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1337 3
Squid - прокси-сервер 41 3
Security Vision Anomaly Detection 4 3
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 7 3
Microsoft Office Word 778 3
Red Hat Ansible 108 2
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 2
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 124 2
Турмыев Сердар 7 2
Луцив Данила 6 2
Рахметов Руслан 56 2
Парфентьев Алексей 134 2
Robbins Chuck - Роббинс Чак 11 2
Мальнев Алексей 11 1
Ефименко Михаил 2 1
Степченков Максим 65 1
Хомков Игорь 46 1
Лукацкий Алексей 120 1
Тархов Андрей 6 1
Тихонов Владимир 5 1
Мартынишина Ирина 1 1
Гречнев Максим 2 1
Hedberg Matthew - Хедберг Мэтью 1 1
Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 1
Gannu Satish - Ганну Сатиш 1 1
Кулешов Иван 4 1
Поляков Александр 53 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Бодрик Александр 10 1
Кутузов Максим 21 1
Медведовский Илья 33 1
Акопян Алексей 11 1
Caswell Lee - Касвелл Ли 10 1
Rittenhouse Gee - Риттенхауз Джи 7 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Гольцов Александр 78 1
Gutmann Daniel - Гутман Даниэль 17 1
Осокина Полина 25 1
Иванов Иван 20 1
Шустер Дмитрий 4 1
Ганюшкин Николай 9 1
Roth Florian - Рот Флориан 4 1
Клопков Александр 1 1
Чувакин Антон 3 1
Матвеев Лев 64 1
Павлов Александр 90 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 343 1
Володкович Вячеслав 97 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52271 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14230 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17159 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14158 2
США - Калифорния 4632 2
Европа 21817 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1515 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 464 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 430 2
Азия - Азиатский регион 5563 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Иран - Исламская Республика Иран 1091 1
Европа Западная 1482 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 269 1
Куба - Республика 363 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 554 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13352 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1213 1
Германия - Федеративная Республика 12712 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 851 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 861 1
США - Техас 991 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 1
США - Техас - Остин 173 1
США - Калифорния - Беркли 281 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 307 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 1
Нидерланды 3532 1
Япония 13312 1
Беларусь - Белоруссия 5727 1
Украина 7637 1
Канада 4896 1
Черногория 127 1
Россия - ПФО - Самарская область 1330 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2763 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17508 1
Земля - планета Солнечной системы 10410 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14529 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48394 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51498 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13689 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8601 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6189 12
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2403 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11027 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2176 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5470 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4873 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9920 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16429 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7012 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3223 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29381 4
Английский язык 6669 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4173 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8101 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 745 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3506 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3447 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5005 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18712 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24291 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8793 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2346 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7888 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4695 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1253 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1961 3
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 246 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5800 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 426 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2769 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2943 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2433 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6189 2
White list - Белый список 103 2
The Register - The Register Hardware 1573 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5927 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1900 1
РБК Инновации 47 1
GigaOM 71 1
WikiLeaks 119 1
Nextgov 24 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 196 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
IDC - International Data Corporation 4911 8
Gartner - Гартнер 3561 8
Juniper Research 527 4
Forrester Research 821 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8157 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3229 2
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Forrester Consulting 26 1
Vanson Bourne 48 1
Quocirca 12 1
Fortune Global 100 140 1
Moody's Investors Service 135 1
CNews Инновация года - награда 111 1
S&P 500 558 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 692 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
Fortune Global 500 286 1
РАН - Российская академия наук 1887 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 852 2
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 21 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 44 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 171 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 343 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 21 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 41 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2449 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2028 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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